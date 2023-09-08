9 комментариев

Стоимость увеличилась на миллиарды.

Летом 2019 года в Новосибирске стартовали работы по возведению «Сибирь-Арены». Рядом сразу запланировали будущую станцию метро «Спортивная». Все новые объекты готовились к МЧМ-2023, который по плану в России совместно принимали бы Новосибирск и Омск.

Осенью 2023-го «Сибирь-Арена» все-таки открылась для большого хоккея в Новосибирске после скандалов и серьезного роста затрат. МЧМ в городе так и не состоялся, но «Сибирь» хотя бы сама переехала на новый стадион и весь сезон будет проводить там матчи КХЛ.

Сколько потрачено на «Сибирь-Арену» и почему получилось так много

«Сибирь-Арена» – один из самых узнаваемых стадионов КХЛ прямо сейчас. У этой узнаваемости есть две стороны. Площадь шестиэтажного комплекса – более 70 тысяч квадратных метров. Он даже больше сооружения в Омске, но «Сибирь-Арена» намного известнее скандальными историями вокруг сдачи. Затраты лишь на ее возведение увеличились почти вдвое.

Новую арену в Новосибирске анонсировали задолго до 2019-го, но это был другой проект. Вот слова гендиректора «Сибири» Кирилла Фастовского весной 2013 года, когда старую стройку якобы утвердили: «Что касается сроков строительства, то до конца года должны закончить подготовку, а как сказал губернатор Юрченко, плей-офф сезона-2015/2016 команда должна начать на новой арене!»

Тогда ничего не произошло, но задумка по обновлению спортивной инфраструктуры сохранилась. Шли долгие споры по месту для арены, хотя Горскую низменность запланировали под спортивный кластер еще в 1928 году. Толчок для строительства стадиона произошел из-за получения прав на проведение МЧМ-2023 – в один год со взрослым ЧМ в Санкт-Петербурге.

Если по Омску сначала были сомнения, то Новосибирск в 2018-м забрал себе решающие стадии турнира. На площади Ленина установили часы – они отсчитывали время до старта. Проводились и другие городские акции, которые совмещались с активностями вне спорта. МЧМ-2023 в России не прошел, но процедура сдачи арены к его датам все равно не завершилась.

«Сибирь-Арена» строилась в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В январе 2019 года министр спорта России Павел Колобков анонсировал выделение почти 3 миллиардов из федерального бюджета. Эти деньги отправлялись в Новосибирск тремя траншами в разные даты и покрывали лишь малую часть общих затрат.

Поддержка на федеральном уровне выражалась не только в деньгах. Правительство защищало территорию от коммерческих застроек, пока проект согласовывался. Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснял, что арена необходима городу и со стороны туризма: «Изначально эта тема так и подавалась, что мы создаем новый центр притяжения гостей и горожан».

Вокруг строительства «Сибирь-Арены» всегда мелькали две большие суммы – их надо разделять. Так, в октябре 2021 года министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассуждал о темпах строительства и говорил о 22,5 млрд рублей. 14,2 млрд на тот момент давал областной бюджет, 8,2 – федерация, 100 млн – город. Стадиона это касалось частично.

Шмидт учитывал затраты на «Сибирь-Арену» и всю инфраструктуру: станцию метро, парк, дорожные развязки, сооружения для водоотведения, пешеходный переход. Сама «Сибирь-Арена» изначально оценивалась в 10,5 млрд рублей. Позже эта цифра росла вместе с ценой других объектов и выросла на 63 процента, но на «Сибирь-Арену» до сих пор тратятся и после ее введения в эксплуатацию.

Как все это объясняется:

● Первое подорожание до 13 млрд случилось из-за изменения в деталях проекта и увеличения цены на стройматериалы. Якобы сначала строители не учли стоимость оборудования для трансляций и спецсвязи.

● Дополнительные 1,4 млрд рублей понадобились после такого же подорожания материалов. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков говорил: «Оно продолжается с конца 2020 года».

● 690 миллионов рублей добавились на второй и третий этапы строительства «Сибирь-Арены». Они выделялись из областного бюджета. Это отдельно проговаривал министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

● В апреле 2023-го возникла потребность еще в 2,1 млрд рублей. Объяснение из записки губернатора: «Увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства».

Куда пошли все эти деньги? После введения «Сибирь-Арены» в эксплуатацию новосибирские чиновники рассказывали, что на арене использовались детали и технологии от российских производителей. Так, фасадно-витражные конструкции специально разрабатывали специалисты из Новосибирска. Импортное внутри стадиона тоже есть – машины для заливки льда и борта.

Вокруг «Сибирь-Арены» – бесконечные проблемы: задержка открытия метро, хищение средств и аресты

Летом 2023-го зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил «Сибирь-Арену» вместе с губернатором Травниковым. Год назад он же критиковал власти Новосибирска: «На сегодня строительная готовность ледовой арены – не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы!»

Правительство РФ тогда же выясняло, почему сроки возведения «Сибирь-Арены» пришлось скорректировать. Нашлось несколько причин: ошибки в проектной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики в поставках стройматериалов и комплектующих. «Сибирь-Арена» достраивалась в 2022 году по догоночному графику.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин анализировал стройку: «Если мы увидим недостатки в строительстве, а мы их видим, то будем детально раскладывать в том числе финансовую составляющую: куда шли деньги, почему они в свое время не дошли, почему своевременно не были закуплены отдельные виды строительных материалов».

Завершение работ по возведению «Сибирь-Арены» планировалось к 1 сентября 2022 года. Когда этого не произошло, пошли массовые разбирательства. Организация-подрядчик ООО «ЭлинАльфа» получила штраф на 106 миллионов рублей. Ее гендиректор Алексей Грибан изначально успешно оспаривал такое решение в суде, но в 2023-м получил такое же наказание.

Для гендиректора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича все закончилось еще хуже. «ЭлинАльфа» перечислила 100 миллионов на выплату зарплат строителям из «Строймонтажа», а те оказались вообще не задействованы в работе над ареной. Воловича обвинили в хищении этих денег – в марте 2023 года он был задержан по подозрению в мошенничестве.

Осенью 2022 года нарушения были выявлены и на другом уровне. Предприятие «Метро МиР» занимается развитием городской инфраструктуры Новосибирска. Оно взялось за строительство новых дорог рядом с «Сибирь-Ареной». Оказалось, что эти дороги в итоге не соответствуют требованиям, а добыча песка для них признана незаконной. Ущерб оценен в 340 миллионов.

Поиски логистических решений все еще идут. Городу необходима отдельная дорога на две полосы протяженностью 645 метров – она будет вести прямо к «Сибирь-Арене». Летом 2023-го Новосибирская область выделила на это чуть более 15 миллионов рублей. Контракт предусматривает завершение работ до 16 октября этого года. Играм эти работы не помешают.

Глава «Метро МиР» Александр Мысик тогда попал под задержание по делу о превышении полномочий. Перед этим на стройке «Сибирь-Арены» умер рабочий – один из подрядчиков «Технопром» выплатил его семье 100 миллионов. Делами арены предметно заинтересовалась и Генпрокуратура РФ. Все эти события – часть продолжающихся разбирательств и поиска виновных.

Проблемы со строительством считываются не только на хоккейном уровне. Станция метро «Спортивная» необходима зрителям, но воспользоваться ей пока не удастся. Власти заявляли о ее скором релизе еще в 2022 году. Новость от августа 2023-го: готовность оценивается в 97%. Дептранс объяснял это изменениями требований по безопасности при перевозке пассажиров.

«Сибирь» позаботилась об увеличении единиц общественного транспорта на актуальных маршрутах и организовала трансферы от метро «Спортивная» до других станций. У стадиона есть парковки и для личного транспорта (пока бесплатные). Фанаты интересуются в соцсетях, когда станция метро все-таки заработает. Ответ клуба: «Этой информацией мы не владеем».

У реализации нового спортивного места в Новосибирске проявлялись и положительные моменты. Намного быстрее арены перед ней открылся парк, который весь год постоянно преображается. Например, появилась первая бетонная скейт-площадка в Новосибирске. Сам парк называется «Арена» – с отсылкой к хоккейному стадиону. Там же проводятся развлекательные мероприятия.

Губернатор Травников беспокоился о спортивном проекте с момента получения разрешения на его реализацию. За два года до наступления крайнего срока он прогнозировал, что «Сибирь-Арену» сдадут намного раньше. Теперь же признает проблемы и излишний оптимизм. Оказалось, что бюджетные стройки в Новосибирске регулярно идут не по изначальному плану.

Травников приводил пример со станцией метро: «Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, что именно ждало бы нас при проектировании подземных участков». Выделяется и другой яркий случай. В феврале Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта «Толмачево», а потом он закрылся для пассажиров.

«Сибирь» вложилась в реконструкцию ЛДС, но едва не переехала на новую арену под давлением властей

Клуб заранее подготовился к задержкам по срокам сдачи «Сибирь-Арены» и учитывал их при планировании. Фастовский называл сумму, потраченную на реконструкцию ЛДС «Сибирь» – там команда проводила все домашние матчи: «Больше миллиарда рублей. Удалось старую арену превратить в новую. Новой она, конечно, не будет, но работа проделана колоссальная».

Фастовский не обманывал – ЛДС «Сибирь»действительно серьезно обновился. Работы там проводились параллельно с играми и командными тренировками. Арена достигла соответствия актуальным международным стандартам: изменились раздевалки, обновились трибуны и технические помещения. Клуб перестраховался, но добавил качества в старый дом.

Жители города следили за ситуацией вокруг другого строительства. После игр «Сибири» даже таксисты спрашивали у фанатов, когда уже клуб переедет. Ждали новостей и игроки. Бывший лидер «Сибири» Александр Шаров говорил в интервью Sports.ru: «На новой арене будет больше возможностей для развлечений вокруг хоккея: какие-то ведущие, шоу-программы».

Сотрудники клуба и сами долго существовали в ожидании нового. Олег Иванов работает на матчах «Сибири» в костюме Снеговика. Он объяснял нам, что «Сибирь-Арена» добавит комфорта и возможностей для развития образа талисмана: «Уже мечтаю о новой арене, потому что там будет больше места и свободы для моих действий. Появится простор, чтобы побегать-попрыгать».

Сама «Сибирь» не форсировала переезд и в начале 2023 года. Формальная позиция клуба: обновленный ЛДС имеет достаточно высокий уровень для проведения матчей КХЛ. Зато губернатор Новосибирской области Травников регулярно подогревал: анонсировал скорые матчи на «Сибирь-Арене» еще в момент, когда она не была сдана. Фастовский парировал со стороны «Сибири».

Задержка с введением «Сибирь-Арены» в эксплуатацию сильнее ощущалась на фоне возвращения «Авангарда» в родной Омск. «Сибирь» поучаствовала в открытии новой арены «Авангарда» – сыграла там первый матч. Фастовский ее хвалил: «Думаю, она претендует на звание лучшей в КХЛ. Там все сделано очень правильно, разумно с точки зрения хоккея».

Строительство объекта в Омске началось только весной 2020 года – почти на год позже Новосибирска. «Авангард» еще раньше временно переехал в Балашиху, когда «Арену-Омск» признали аварийной. Городские власти обещали готовность стадиона осенью 2022-го. Все подтвердилось, хотя клуб вынужденно начинал сезон-2022/23 с 12-матчевой гостевой серии.

На «Сибирь-Арене» параллельно удивлялись протекшей крыше – проблема проявилась в феврале. Чуть позже на фасаде неожиданно появился видеоэкран совсем маленького размера. Вместе с установкой он обошелся в 2,1 миллиона рублей и стал поводом для шуток фанатов других команд. Вся система отображения информации на фасаде стоила 308 миллионов.

Сравняться с Омском по аренам почти получилось перед плей-офф. Городские власти снова настаивали, чтобы «Сибирь» начала розыгрыш Кубок Гагарина на новой арене. Информация от «Матч ТВ»: клуб направлял в КХЛ письмо с такой инициативой. Процесс оказался сложным из-за отсутствия документов. Без них КХЛ не могла даже просто отправить в Новосибирск инспекцию.

Пока «Авангард» вовсю адаптировался к новой арене, в Новосибирске отменялись даже ее официальные тесты. Первый раунд плей-офф «Сибирь» начала в привычном ЛДС, а дальше случился быстрый вылет. Соперником как раз оказался «Авангард». «Сибирь» проиграла ему в пяти матчах и дважды за серию съездила в Омск. Новосибирск все перенес на сезон-2023/24.

Болельщики «Сибири» окончательно успокоились летом. Тогда клуб объявил, что процесс переезда на «Сибирь-Арену» наконец-то стартовал. В соцсетях это ожидаемо обыгрывалось через Снеговика: тот собирал вещи и вспоминал легендарные моменты из собственной жизни в ЛДС «Сибирь». Параллельно в городе не останавливались наружные работы вокруг «Сибирь-Арены».

ЛДС «Сибирь» по-прежнему остается важным спортивным местом для Новосибирска. Рядом с ним есть граффити с изображением Владимира Тарасенко. Игрок прилетал в город и оставлял на стене автограф. Долгое время ЛДС «Сибирь» считался старейшим хоккейным стадионом в КХЛ. Его построили для команды аж в 1964-м – через два года после основания «Сибири».

«Сибирь-Арена» детально поменяется к следующему сезону – она вместит еще больше зрителей

В каждом из последних сезонов «Сибирь» показывала высокий процент заполняемости арены (89%+), но по общему числу зрителей проигрывала многим клубам. Влияла маленькая вместимость ЛДС «Сибирь» – 6055 зрителей. На это не повлияла и реконструкция, но теперь подобных проблем не будет. «Сибирь-Арена» вмещает 10587 болельщиков – там ожидаются аншлаги.

Гендиректор Фастовский анонсировал позицию клуба: «Мы ратуем за увеличение вместимости. Очевидно, что это возможно, необходимо поменять раздвижные трибуны, сделать их ближе к борту. К началу следующего сезона планируем увеличить до 12 тысяч, но работу нужно начинать уже сейчас». Со стороны «Сибири» он все время курировал спортивную составляющую арены.

Работа над «Сибирь-Ареной» продолжается по всем направлениям. Фастовский объяснял, что тестовые игры выявили недочеты. Пока не все работники арены выучили ее составляющие, но уже можно выделить важную отличительную черту. На стадионе максимально сокращали количество мест с ограниченным обзором. К сезону-2024/25 на стадионе проведут замену отдельных кресел.

Сезон-2023/24 «Сибирь» начала с двух гостевых матчей. За весь сентябрь команда отыграет на «Сибирь-Арене» семь домашних встреч. Первая официальная игра на новой арене состоялась 7 сентября против «Барыса». Клуб к ней отдельно подготовился: сделал и анонсировал специальную форму, где в узор вписаны элементы фасада. Ее представил на себе нападающий Владимир Бутузов.

Летом на стадионе сыграли юниорские сборные России и Беларуси. Их встреча прошла 13 августа – выиграли белорусы (3:1). Вокруг ее проведения возникали проблемы: жители Новосибирска обрушили клубный сайт, когда доставали билеты. Ажиотаж прогнозируется и в дни перед матчами КХЛ, хотя за сутки до «Сибирь» – «Барыс» отдельные билеты все-таки были.

В другом скандале поучаствовали обычные жители Новосибирска. Они использовали «Сибирь-Арену» для привлечения внимания городских властей. Людям не понравились дополнительные заграждения перед жилыми кварталами – в ответ они частично перегородили проезд к стадиону. На ситуацию обратил внимание председатель СКР Бастрыкин, а позже быстро отреагировал и губернатор.

На «Сибирь-Арену» заранее переехала команда МХЛ «Сибирские Снайперы». КХЛ организовала и провела настоящий тестовый матч именно с ее участием. Игра «Сибирские Снайперы» — «Кузнецкие Медведи» проходила на турнире памяти А. И. Белосохова. Участники этого матча имитировали выход медиков, меняли стекло, чистили и проверяли качество льда.

В межсезонье клуб разными способами раскручивал узнаваемость локации. Например, 19 августа проводил презентацию команды на площади перед стадионом. «Сибирь» следовала общим трендам: на фан-вечер приехали артисты LYRIQ, ST и Люся Чеботина. Поэтому об арене узнали не только хоккейные фанаты. Всего в тот день на празднике побывали более 13,5 тысяч человек.

«Сибирь» придумала красивое промо к сезону-2023/24. Клуб раскрутил историю со стадионом через видео со Снеговиком. В нем талисман получает сообщение о сюрпризе от болельщиков «Сибири», а потом не может влезть в общественный транспорт. По итогу он оказывается на новой арене, где для талисмана даже предусмотрен специальный портал – через него он и попал на арену.

Привычное «Славься, «Сибирь» уже мощно прозвучало на новой арене. В прошлом сезоне КХЛ рекомендовала клубу повлиять на болельщиков и отказаться от традиции, но этого так и не произошло. Фирменное скандирование сохранится на «Сибирь-Арене» и перейдет на новый уровень шума. Вратарь Денис Костин вообще нанес эту фразу на оборотную сторону шлема.

Команда тепло попрощалась и с ЛДС «Сибирь». Последнюю игру приурочили к завершению карьеры Егора Миловзорова. На гала-матч пришли 5 тысяч болельщиков. Приехал и бывший лидер «Сибири» Александр Шаров, который перешел в «Салават Юлаев». Профессионального хоккея в ЛДС пока не будет, но там сохраняется клубная школа. ЛДС остается под ее нужды.

Запуск «Сибирь-Арены» добавил для клуба новые задачи в КХЛ. Ранее региональные власти и командное руководство настраивалось на выход «Сибири» в плей-офф – это уже считалось успехом. Теперь есть новая максимальная цель: команда должна побороться за медали. Делать это приходится все в тех же условиях ограниченных трат и точечного усиления состава.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев; ХК Сибирь (Новосибирская область)