17 комментариев

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Мы скучаем по Хартикайнену – он уехал из КХЛ в марте-2022. Финн выиграл чемпионат с новым клубом и пробует трюки

Линус Умарк Линус Умарк
Теему Хартикайнен Теему Хартикайнен
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Уезжает на велосипеде после матчей.

Теему Хартикайнен – один из главных легионеров в истории КХЛ: играл за «Салават Юлаев» с 2013 года, а в марте 2022-го вместе с другими иностранцами расторг контракт и уехал из России. Дальше Хартикайнен продолжил карьеру в чемпионате Швейцарии, объединившись с ярким шведом Линусом Умарком.

Хартикайнен попал в команду из-за Умарка: исполнил мечту и выиграл первый трофей для клуба

Хартикайнен провел за «Женеву-Серветт» 48 матчей в регулярке-2022/23. Его показатели: 28 шайб, 15 ассистов и полезность «+2». В плей-офф он добавил к этому 8 голов и 4 передачи за 18 игр. В момент подписания контракта менеджер Марк Гаучи представлял его стабильным бомбардиром, который поможет команде на пятаке. Трансфер точно оправдался: «Серветт» стал чемпионом, а Теему – лучшим снайпером регулярки.

Это первый титул в клубной истории «Серветта», но Теему мог его не застать. Другие команды из Швейцарии ранее вели переговоры с Хартикайненом. В новостях параллельно фигурировали «Лозанна», «Цюрих» и «Фрибур». Финский игрок выбрал «Серветт» из-за Линуса Умарка – они пересеклись в одной команде уже в третий раз, но впервые все закончилось так успешно.

Теему познакомился с Умарком в системе «Эдмонтона». В 2008 году клуб выбрал его на драфте НХЛ. Умарк попал в «Эдмонтон» годом ранее, а в 2010-м они уже пробивались туда вместе: снимали квартиру и помогали друг другу. Оба получили шансы, но в НХЛ не закрепились. Затем Хартикайнен первым доехал до Уфы и позвал туда Умарка. В Швейцарии – обратная ситуация.

В августе 2022-го Хартикайнен рассказывал: «Он [Умарк] звонил мне два-три раза. Узнавал, где я нахожусь». «Серветт» изначально был для Хартикайнена приоритетным вариантом, но наличие Умарка окончательно исключило остальные.

В интервью Хартикайнен регулярно рассказывал о совместном веселье с Умарком в «Серветте». Однажды тот научил его пасовать коньками. Blick показывал момент из матча чемпионата и сравнивал ассист Теему с действиями Месси. Там Хартикайнен подхватил шайбу после борьбы у борта, протащил ее ногами и коньком выкатил в центр. Момент завершился броском в касание.

Еще в сентябре Теему говорил о цели на сезон в Швейцарии: «Выиграть титул вместе с другом». Умарк подогревал историю – обещал от их связки нечто особенное. Хартикайнен стал лучшим в лиге по голам, но в топ бомбардиров регулярки не вошел. Зато помог это сделать шведу – тот набрал 56 очков и уступил в рейтинге лишь Роману Червенке (59). В плей-офф Хартикайнен и Умарк уже вместе выбили по 12 очков.

«Серветт» выиграл регулярку, но с исполнением мечты о чемпионстве возникли сложности. Финальная серия против «Биля» дошла до седьмого матча, где клуб Хартикайнена все-таки выиграл со счетом 4:1. Во время празднования игроки «Серветта» обливались пивом прямо на льду. Умарк и Хартикайнен пришли на совместное интервью, а после него танцевали с детьми.

Почему у них все сложилось так хорошо – у Хартикайнена есть версия: «У нас одинаковое чувство юмора, мы одинаково думаем о жизни. Мы одновременно расслабленные люди и амбициозные игроки. Это хорошая смесь. Мы сделали себя лучшими игроками». Теему не пожалел, что Умарк посоветовал «Серветту» его подписать. В Швейцарии они часто отдыхали семьями и рыбачили.

Изначально Хартикайнен подписал с «Серветтом» контракт на год, но в январе продлил его до весны 2024-го. Это нормально: за девять сезонов в России Теему шесть раз так подписывал новые соглашения. Умарк имел контракт на следующий сезон, а летом 2023-го вдруг неожиданно сорвался обратно в Швецию. На ближайшее время Хартикайнен останется без друга.

В Швейцарии Хартикайнен катается на велосипеде после игр, в сборной – творчески экспериментирует с буллитами

У Хартикайнена происходили разные игровые периоды в «Серветте». Он забивал лучший гол месяца, пропускал несколько недель из-за травмы. Все это разбавлялось новостями о его личном комфорте. Пока все хоккеисты «Серветта» после матчей уезжали с арены на дорогих машинах, Хартикайнен брал любимый велосипед. Фанаты встречали Теему на нем во время финала.

Перед седьмым матчем финальной серии Хартикайнен отправлял сообщения в командный чат. Поддерживал других игроков и объяснял, почему «Серветт» обязательно победит. Позже клуб сам рассказывал об этом в материале о деталях, повлиявших на историческое чемпионство. Умарк и Хартикайнен забросили несколько ключевых шайб, но успех принесли и другие хоккеисты.

Подписание Хартикайнена стало важной, но не единственной опцией для «Серветта» в выборе топ-игроков. В команде выделяется опытный вратарь Роберт Майер, который вообще забросил шайбу в ворота «Лугано». Есть натурализованный 38-летний канадец Марк-Антуан Пулио и защитник Хенрик Теммернес, который проводит на льду почти по 30 минут за один матч.

На чемпионский сезон у «Серветта» подобралась одна из сильнейших легионерских бригад в чемпионате. Вместе с Хартикайненом результат определяли другие опытные финны – Вальтери Филппула и Сами Ватанен, выступавшие раньше в НХЛ. В предстоящем сезоне снова подбирается серьезная бригада – а значит, «Серветт» останется претендентом на титул.

Теему регулярно вызывается и в сборную – там часто показывает себя ярко. В матче Евротура Финляндия проиграла Швеции по буллитам, но собственную попытку Хартикайнен едва не занес в историю. Он разогнался, раскрутил клюшку одной рукой и бросил из-за спины. Шайба полетела сильно, но прошла выше. Пока шведский вратарь этому удивлялся, Хартикайнен расстраивался.

Финляндия в феврале 2022-го взяла хоккейное золото Олимпиады – на тот момент Хартикайнен был игроком «Салавата». После отъезда из Уфы он выиграл со сборной еще и ЧМ-2022. За весь турнир отдал шесть результативных передач – одну из них в финале с Канадой (4:3, ОТ). На последнем чемпионате мира Хартикайнен забросил четыре шайбы, но финны вылетели от канадцев в четвертьфинале.

В жизни Теему наступило счастливое время – по всем карьерным направлениям. Он говорил после трофея в новой лиге: «За 400 дней я стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а теперь и чемпионом Швейцарии. Я не могу поверить, что все это случилось со мной. Чувства, которые я сейчас испытываю, – это безмерная гордость и огромная радость».

Вернется ли Хартикайнен в КХЛ? Пока он об этом не думает, но до сих пор поддерживает связь с друзьями из России.

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Фото: Laurent Daspres, Andy Mueller/Global Look Press

17 комментариев

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Ачиваков Марат
Он играл за СЮ, верой и правдой отрабатывая свой контракт, был любимцем болельщиков и я не понимаю тех людей, кто пытается бросить в него камень. Спасибо Харти за твою фиеричную игру, жаль, что без кубка Гагарина. Рад за тебя, новых успехов!
+34
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+33
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neolag
Легенда Уфы, надеюсь когда все закончится он доедет до Уфы, а в Уфу поднимут его джерси под своды арены. Серия с авангардом в ковидный плей-офф была легендарной, Умарк и Харти были шикарны. Бился всегда, каменная спина КХЛ. Мы скучаем, Харти
+14
-2
+12
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Shaiba Bash
Молодец, выиграл трофей
+12
-1
+11
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The Notorious Gaiz
скучаю по Харти. настоящая легенда Салавата, наш башкирский финн)
+10
-2
+8
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Sibai
А я скучаю без комментарии
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Strannix
Умарк-Хартикайнен пожалуй лучшая связка легионеров последних лет десяти
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prus_3
Ответ The Notorious Gaiz
скучаю по Харти. настоящая легенда Салавата, наш башкирский финн)
Башфинн.
+5
0
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Рустем Амиров
Дальнейших успехов тебе Тимур)
+3
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Серый
Не любил Умарка и Харти, но такие легионеры - украшение для любой европейской лиги.
+1
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hemsky
Очень жду возвращение Хартикайнена в Уфу
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Планшетка Козлова
Я буду плакать(( зачем вы так со мной? Леня и Харти иконы Юлаевского хоккея
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Кирилл Дубасов
Буллит прикольный, но шайба перестала двигаться вперед и по правилам его не должны были бы засчитывать. ну если вдаваться в правила
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Токмаков Олег
Нет они не лучшие если кубок не смогли в Уфу перевезти .
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Фарит Хайруллин
И что немогли даже в финал выйти смысл платить такие деньги
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Фарит Хайруллин
Ответ hemsky
Очень жду возвращение Хартикайнена в Уфу
Это не поможет надо молодежь с хорошими Физ .данными
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