Сенсационное перевоплощение звезды поколения.

Главный русский талант Матвей Мичков, которого на драфте НХЛ-2023 под седьмым номером взяла «Филадельфия», перед церемонией рассматривался типичным крайним форвардом, заточенным на голы и личный креатив. Его контракт в СКА действует до весны 2026 года – это, с одной стороны, повлияло на расклады по драфту, с другой – дает Мичкову время максимально прокачать свои навыки перед отъездом в НХЛ.

И вот первые новости: в стартовом матче СКА на предсезонном турнире в Сочи (против «Адмирала» – 2:3 ОТ) Мичков вышел на месте центрального нападающего в тройке с Демидовым и Поляковым. И поучаствовал в обоих голах своей команды, набрал 1+1. Дебют на новой позиции в любом случае получился удачным, но был ли это эксперимент или нечто большее?

Мичков давно мечтал играть в центре: пробовал в «Локомотиве» и «Сочи», а теперь переходит туда полноценно

В ноябре 2021 года Матвей давал большое интервью «СЭ». Там уже отвечал на вопрос о возможных переменах на площадке: «Меня пробовали в центре, когда я еще был в «Локомотиве». Провел в этой роли несколько игр и проявил себя неплохо». Тогда же объяснял: в любой момент готов к игре центрфорвардом, но итог за тренерами – они видят его на краю.

На взрослом уровне Мичков заново открыл себя в «Сочи», когда ушел туда в аренду из СКА. Попробовал себя там и центрфорвардом – в февральском матче против «Металлурга» (2:4). «Сочи» не делал акцент на этой попытке и даже в заявке всегда указывал Матвея крайним нападающим. Долго это действительно не продлилось – Мичков вернулся на фланг.

Против «Металлурга» он семь раз вставал на точку вбрасывания и выиграл три из них. В остальных играх за «Сочи» он суммарно выходил на вбрасывания четыре раза – и все проиграл. И еще несколько раз в ВХЛ – 3 из 6 (50%).

СКА ценит Мичкова за видение площадки и высокие креативные способности – он умеет не только забивать, но и создавать моменты себе и партнерам. Габариты для центрального с такими качествами уже не так важны.

Матвей всегда много работал над собой. Сейчас он называет новой целью улучшение игры в роли центрфорварда. Дмитрий Лукашов отмечал в телеграм-канале, что Мичков регулярно отрабатывает вбрасывания.

Игра на вбрасывании и в обороне – важнейшие детали для центрфорварда. Мичков давно анонсировал, что покажет собственный взгляд на эти компоненты. Сейчас ясно – он берет пример с лучших во всех составляющих игры: «Смотрел повторы Сидни Кросби, как он действовал в обороне, и еще мне аналитики с видео помогли, показали, как центральные играют в обороне».

Матвею нравится, что центральный нападающий управляет на площадке игрой целого звена – от него зависит буквально все. Перед стартом сезона он сам собирался на разговор с тренерами, чтобы попробовать себя в такой роли. Штаб СКА показал: потенциал Мичкова видят, а диалог с ним убедил всех окончательно. Поэтому можно утверждать, что игровая перестройка началась.

У Мичкова по-прежнему много конкурентов, но смена позиции раскрывает его по-новому

Главное из объяснения Романа Ротенберга после матча с «Адмиралом»: «Надеюсь, что это центральный нападающий, который поможет и СКА, и сборной России. Будем смотреть дальше. Но на сегодняшний день это очень правильное решение. Мичков обладает очень многими качествами, которые мы видели в советском хоккее, как у Вячеслава Быкова и Игоря Ларионова».

Такое высказывание открывает новый взгляд на само восприятие Мичкова. Мы привыкли, что он может 10 раз за игру бросить по воротам (как в «Сочи»), забить с нулевого угла (как на МЧМ) или закинуть лакросс (как везде). Все это будто бы характеристика яркого индивидуалиста, нацеленного конкретно на голы. Сейчас Мичков пытается показать, что он может быть куда более разносторонним игроком.

В СКА и без него хватает центрфорвардов. Перечисляем: Александр Кадейкин, Михаил Воробьев, Марат Хуснутдинов, Василий Глотов, Захар Бардаков. Эти игроки с большой вероятностью останутся в команде на сезон-2023/24. В матче с «Адмиралом» никого из них не было – зато были Танков, Мичков, Зинченко и Моисеев. И, напомним, СКА прямо перед турниром в Сочи отказался от Николая Прохоркина, тоже центра.

В прошлом сезоне Матвей не проходил в большой состав СКА в КХЛ даже на привычной позиции крайнего нападающего. Тогда решением стала аренда в «Сочи». Там Матвей даже наиграл на очень приличные 20 очков за 27 матчей.

В России годами не хватает ярких центров. Выделяются только трое: Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Вадим Шипачев (по крайней мере, на уровне КХЛ). Всем уже за 30, а равноценной смены так и не выросло. Обновление Мичкова – шанс на появление подобного игрока.

Матвей пока только начинает взрослую карьеру – в декабре ему исполнится 19. Многие к такому моменту не имеют никакого опыта, а Мичков уже поиграл и за сборную России. В его случае потенциальная смена позиции – вклад в собственное развитие и добавление универсализма. И даже если из этой затеи ничего не выйдет, его игровой арсенал только обогатится.

Тем более есть живой и вполне удачный пример в лице Евгения Кузнецова, который перешел с фланга в центр уже в «Вашингтоне». Посмотрим, что получится у СКА и Мичкова.

Фото: AP Photo/George Walker IV; vk/ska, hcsochi