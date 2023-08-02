Слабый сезон = перемены?

Август начался с того, что Евгений Кузнецов выступил на стриме «Хоккей на Кинопоиске». Там он косвенно подтвердил возможный обмен из «Вашингтона»: «Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном» и ведут свою работу. Клуб постоянно пытается улучшить состав. Если будет возможность, то меня обменяют или кого-то другого. Я думаю, от меня ничего здесь не зависит».

Инсайдеры регулярно пишут об обмене Кузнецова, но с конкретикой сложности

В июне Sportsnet включил Кузнецова и еще одного нападающего Манту в список игроков, доступных для обмена в межсезонье. Журналист Фрэнк Серавалли подтверждал: «Вашингтон» запускал обсуждение деталей по их переходам с другими клубами НХЛ. Это было вызвано желанием создать эмоциональную встряску и добиться гибкости под потолком зарплат. Пока процесс застыл.

Серавалли можно доверять: он приходит на хоккейные шоу, дает детали по сделкам и часто рассказывает о русских игроках. Так, Фрэнк одним из первых объяснил отсутствие Ничушкина в составе «Колорадо» загадочным инцидентом в отеле. Перед этим он анализировал историю Капризова и «Миннесоты», когда Кирилл долго не подписывал новый контракт.

Кузнецов имеет пункт о запрете на обмен в 10 команд НХЛ. Их названия игрок предоставляет сам, когда доходит до настоящего предложения. Уважаемый инсайдер Эллиот Фридман со Sportsnet писал об интересе «Нэшвилла», но добавлял: клуб вышел из переговоров. Все стихло, а новой конкретики не появлялось.

Тот же Фридман чаще остальных дает информацию по Кузнецову. До появления «Нэшвилла» он подробно объяснял, что «Вашингтон» и Кузнецов уже пару лет поступательно двигаются к разводу. Его версия: вопрос стоит лишь по конкретным срокам. Между Кузнецовым и людьми в организации накопилось напряжение – оно влияет на статус Евгения в клубе.

Кузнецов отмечал конфликты с клубом, но говорил так: «Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, но у тебя эта любовь все равно остается». В 2021 году Евгений пропускал матч «Вашингтона» из-за дисциплины. Причина – опоздание на командное мероприятие.

The Athletic ежегодно анализирует эффективность контрактов в клубах НХЛ. В 2023-м в тройку худших попали соглашения Овечкина, Кузнецова и Бэкстрема. Александр перекрывает траты личными достижениями и влиянием на внимание к «Вашингтону». Бэкстрем травмируется и вряд ли ощутимо ценен для других. У Кузнецова остается привлекательность.

Американские инсайдеры все последние годы выделяют Евгения в подборках по обменам, но обычно он без проблем продолжает играть за «Вашингтон». Лето 2023-го отличается тем, что все двинулось к новой точке. Популярное разъяснение причин: самому Кузнецову сейчас требуется смена обстановки, чтобы вернуться на топ-уровень. Здесь важна и взаимность от «Вашингтона».

Что «Вашингтон» получит за Кузнецова? Форвард с окладом 7,8 млн за сезон номинально должен уходить минимум за одного такого же качественного игрока. Конкретных деталей по обмену до сих пор не появлялось. Возникают только оценочные материалы о том, кому Кузнецов подошел бы: «Аризоне», «Нэшвиллу», «Чикаго» и другим.

Почему «Вашингтон» может обменять Кузнецова – он провел плохой сезон после одного из лучших

Кузнецов всю карьеру в НХЛ выступал только за «Вашингтон». Клуб взял его на драфте-2010, но Евгений приехал в лигу спустя 4 года. Дальше он прогрессировал и быстро дорос до лидерской роли. В 2017-м Кузнецов подписал контракт с «Вашингтоном» на восемь лет и общую сумму 62,4 млн долларов. Тогда это казалось выгодной сделкой для каждой стороны.

За последние два года мы увидели разного Кузнецова. В сезоне-2021/22 Евгений провел мощную регулярку, где постоянно помогал Овечкину. В тот момент он много рассказывал о мечте быть рядом в момент его рекордного гола. Предпосылок для скорого обмена не возникало, хотя в плей-офф «Вашингтон» неудачно сыграл с «Флоридой».

Прямо сейчас Кузнецов уже не определяет успех «Вашингтона» даже в регулярке – скорее влияет на него негативно:

Спад в игре Кузнецова совпал с общим провалом «Вашингтона». Впервые с 2014 года клуб не попал в плей-офф. Напоминаем: в сезоне-2017/18 команда брала Кубок Стэнли, а Кузнецов тогда был одним из главных действующих лиц. В чемпионский год Евгений набрал 83 очка за 79 матчей регулярки и добавил 32 очка в плей-офф. Там он многое сделал в том числе и в финале.

За пять лет его состояние изменилось, он совсем перестал забивать – хуже было в трех регулярках НХЛ.

В апреле Кузнецов отвечал на прямой вопрос о слабой игре в сезоне-2022/23: «На данный момент мне нечего прокомментировать. Извините. Мне все еще нужно немного больше времени. Боролся до конца, пытался выздороветь. Было непросто, поэтому я подумать о причинах происходящего. Но я уверен, что в следующем году вернусь сильнее».

Представители «Вашингтона» публично говорили о поиске обстоятельств, которые привели к такой игре Кузнецова. Сам Евгений несколько раз ссылался на травму – якобы именно она долго мешала ему в прошедшем сезоне. При этом он опровергал инсайд журналиста Майка Фогеля о том, что ранее попросил обмен. Он сам узнал об этой истории из СМИ.

Евгению Кузнецову уже 31 год. Есть неопровержимая позиция генменеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана: клуб ищет варианты для омоложения. В конце мая «Вашингтон» назначил нового тренера Спенсера Карбери. Кузнецов до этого сменил агентов – теперь его дела ведет агентство Newport Sports. От его сотрудников и зависит выбор будущего клуба.

Кузнецов нужен «Вашингтону» вне льда: он прокачивает раздевалку и влияет на комфорт Овечкина

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» пошел на разрушение российского костяка. Клуб обменял в «Бостон» Дмитрия Орлова. Овечкин сильно из-за этого переживал, потому что лишился одного из близких партнеров. Вот его реакция: «Мы все знаем, что это бизнес. Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов». Кажется, подобного можно ждать от него и после ухода Кузнецова.

Значение Евгения для Овечкина внутри «Вашингтона» выглядит еще глобальнее. Они вместе ходят в гости к другим игрокам, отдыхают и отмечают победы. Отношения Овечкина и Кузнецова больше напоминают его дружбу с Бэкстремом (о ней – тут). В публичное пространство часто попадают их совместные приколы – после одного Александр в шутку называл Евгения идиотом.

Овечкин повлиял на комфорт Кузнецова, когда тот приехал в НХЛ. Теперь уже сам Евгений сильно помогает Александру на его пути к рекорду по голам. Все вокруг видят, что Кузнецов всегда и везде улыбается. The Washington Post делал материал с таким заголовком: «Кэпс» считают Евгения =одним из лучших в НХЛ, но он просто хочет повеселиться».

Птичка Кузнецова стала символом его голов и красивых побед «Вашингтона». Евгений отвечает и за атмосферу в клубной раздевалке. Брукс Орпик однажды разъяснял роль Кузнецова: «Даже несмотря на языковой барьер, от него всегда были очень забавные остроты. У него отличная способность смеяться над собой, поэтому даже над ошибками он смеется больше остальных».

Значит ли это что-то для Овечкина и может ли уход Евгения в реальности повлиять на его состояние? Кажется, нет. За карьеру в НХЛ Овечкин сталкивался и с более глобальными переменами. Годовая зарплата Кузнецова (7,8 млн) как бы намекает, что его априори можно заменить в раздевалке хоккеистом подешевле. «Вашингтону» важнее найти игровую выгоду.

Евгений застал в «Вашингтоне» разные эпохи. Близится еще одна, хотя клуб всеми силами ее оттягивает. Боссы «Вашингтона» утверждают, что до момента завершения карьеры Овечкина никакой перестройки не предвидится. Идет поиск точечных вариантов по изменениям состава, чтобы Александр добивался и клубных побед. Обмен Кузнецова – один из актуальных рычагов.

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Mary Schwalm