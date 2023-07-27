12 комментариев

Тогда выбрал США, а теперь выбора нет.

Алекс Гальченюк – потенциальный хедлайнер этого межсезонья в КХЛ. 29-летний нападающий провел 654 матча в НХЛ и набрал в них 354 очка. Летом 2023-го «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком уже через две недели после подписания. После этого Алекс договорился о сотрудничестве с российскими агентами. Есть подтвержденная конкретика по интересу в КХЛ.

Как игрок с таким опытом в НХЛ вообще дошел до переговоров с клубами из России

В июле Гальченюк попал в историю с полицейскими (подробно – тут). Он ехал на внедорожнике вместе с отцом, врезался в бордюр и повредил другую машину. Полиция обнаружила его лежащим на земле. Гальченюк нагрубил офицерам, угрожал убийством им и их близким. Те только втроем заключили его в наручники – справиться в одиночку ни у кого не получилось.

Полицейские указали в отчете, что от Гальченюка исходил сильный запах алкоголя. Затем он вступил в программу помощи игрокам НХЛ, а ESPN получил письмо с громкими извинениями. Фраза оттуда: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть». Игрок объяснился и перед «Аризоной», но восстановить репутацию в лиге так быстро невозможно.

Осенью 2022-го уже были переговоры по приезду Гальченюка в КХЛ. «Матч ТВ» в тот момент публиковал список клубов-претендентов на Алекса: «Локомотив», «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо». Остальных отпугивали денежные запросы Гальченюка – по этой причине на переговоры не пошло «Торпедо», где работает хорошо знающий его способности Ларионов.

Год назад Гальченюк все-таки отказался от поездки в Россию. В новой реальности остается такая же проблема с деньгами, на которую обратил внимание Леонид Вайсфельд. Дела Гальченюка ведет агентство Winners – с ним возможно только подписание дорогого контракта. В случае с Алексом это смотрится еще большей авантюрой. По игре он давно не похож на топ-хоккеиста.

Winners ведет дела Радулова, Самонова и других уважаемых хоккеистов из КХЛ. Александр Черных и Юрий Николаев – агенты, влияющие на потенциальные переходы. Агентство официально рассказало о сотрудничестве с Гальченюком. В числе претендентов на Алекса называются «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург», но в Магнитогорск тот не хочет.

По уфимскому клубу все это уже стало выше обычных слухов. «Матч ТВ» пишет, что еще в 2022-м для Гальченюка был готов контракт на 90 миллионов рублей в год. Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов подтвердил, что клуб сразу обозначил заинтересованность в Гальченюке и по-прежнему имеет резерв в бюджете на его подписание. Агенты взяли время на просмотр других вариантов.

Гальченюк провел лучший карьерный отрезок в «Монреале» – потом только менял клубы и деградировал

Гальченюк попал на драфт НХЛ в 2012 году, его выбрал «Монреаль» под общим третьим номером. Выше него ушли Наиль Якупов и защитник Райан Мюррей. Сейчас Якупов перешел в «Нефтехимик» после трех лет в «Авангарде». Мюррей пока держится в НХЛ – принадлежит «Эдмонтону», но в сезоне-2022/23 провел в лиге всего 13 матчей и спускался в АХЛ.

Карьера Алекса в НХЛ начиналась ярко – в «Монреале» он даже считался локальной звездой. Его самым успешным периодом в клубе стал сезон-2015/16, когда Гальченюк отыграл в регулярке 82 матча и набрал 56 очков. Там же он установил личный рекорд по голам за сезон – 30. После этого Алекс никогда и близко не подбирался к подобной отметке.

После ухода из «Монреале» Гальченюк все время искал себя. «Аризона» – единственная команда, где Алекс хотя бы отдаленно напоминал серьезного игрока. Бесконечные обмены привели к провальному заходу в «Колорадо». Там Гальченюк играл в среднем по семь минут и совсем не приносил пользы.

Лето 2023-го – последний шанс для Гальченюка что-то поменять в жизни. «Аризона» вроде бы опять взяла его с рынка и дала возможность для перезагрузки, но все изменила пьяная история. Когда клуб узнал о ней, соглашение сразу расторгли. Инсайдеры утверждают, что на ближайшее время для Гальченюка закрыта дорога в НХЛ.

Мы не учитывали достижения Гальченюка в плей-офф, потому что их почти не было. Последний раз он играл в Кубке Стэнли еще в составе «Торонто» в сезоне-2020/21 (6 матчей, 1+3).

Пространство для позитива относительно перспектив Алекса в КХЛ оставляют разве что его результаты в АХЛ. В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Колорадо» и выбил в регулярке 42 очка в 42 играх.

Игровой провал Гальченюка в НХЛ, скорее всего, напрямую связан с его проблемами вне льда. На травмы всегда накладывалась слабая психология. Алекс надеялся на возрождение еще в «Питтсбурге» – говорил о возвращении формы и динамики после подписания контракта. Но с лета 2019-го никаких позитивных изменений в его жизни так и не произошло.

ФХР звала Гальченюка в сборную России, хотя он родился в белорусской семье и выступал за США

Место рождения Гальченюка – Милуоки. Его отец начинал карьеру в минском «Динамо», а после развала СССР играл за сборную Беларуси. Родственники Гальченюка жили там же, под Минском у него оставалась дача. При этом Алекс утверждал: «Мне никто не предлагал играть за белорусскую сборную. За все время я не разговаривал ни с одним из руководителей вашей федерации».

Зато Гальченюк много раз пересекался с Россией. Например, «Атлант» выбирал его во втором раунде драфта КХЛ-2011. Алекс приезжал в Уфу на МЧМ-2013, где выиграл золото в составе сборной США. В том же году он взял с американской командой бронзу взрослого чемпионата мира. Эти медали так и остались главными в его карьере.

Десять лет назад Гальченюк выглядел совсем по-другому. На МЧМ-2013 он стал четвертым бомбардиром американцев (2+6 в семи играх), а в матче с Россией отметился голевым пасом. Потом с позиции силы рассуждал о сборной: «Как по мне, выбор между Россией и США был очень легким. Я всегда хотел играть за Америку. Хотя понимаю, что пересуды связаны с тем, что моя семья из бывшего СССР».

В подростковом возрасте Гальченюк прожил в России пять лет. В какой-то момент признавался: «Ощущаю себя наполовину русским». Риторика кардинально изменилась при выходе на драфт НХЛ. Алекс вспоминал собеседование в «Коламбусе», где объяснял: российского паспорта больше нет. Отказался от него как раз при том выборе сборной еще на юниорском уровне – и не жалел.

ФХР следила за Гальченюком и предлагала ему выступление за Россию. Вот разъяснение от Алекса: «Да, из ФХР были звонки – Ларионову и моему отцу. Но я опять-таки мог бы выбрать российскую команду только ради того, чтобы вновь выйти на лед вместе с Якуповым». Гальченюк не зря упоминал Наиля – на юниорском уровне они сдружились и долго поддерживали связь.

Ларионов всплывает в историях не просто так. Он работал агентом и представлял интересы молодого Гальченюка. Можно сказать, что связь с Ларионовым повлияла на карьеру Алекса. Тот разглядел Гальченюка в одном из матчей, где он собрал хет-трики из голов и ассистов. Так и началось их сотрудничество – приезд Алекса в КХЛ в тот период никак не предусматривался.

Фото: East News/AP Photo/Ross D. Franklin, David Kirouac/CSM (Cal Sport Media via AP Images; nhl.com; instagram.com