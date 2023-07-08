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10 самых известных драк в истории НХЛ

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Горди Хоу Горди Хоу
Бостон Бостон
Брэйден Холтби Брэйден Холтби
Монреаль Монреаль
Доналд Брашир Доналд Брашир
Филадельфия Филадельфия
драки драки
Жорж Ларак
Боконджи Имама Боконджи Имама
Марти Максорли
Райан Ривс Райан Ривс
Рейнджерс Рейнджерс
Боб Проберт
Майк Вернон
Хоккей Хоккей

🔥🔥🔥

Драки – неотъемлемая часть хоккея: в последние десятилетия их количество сокращается, но по-прежнему они остаются частью игры.

В 70-е годы драки, случавшиеся чуть ли не в каждом матче, вообще добавили НХЛ известности. Сама же лига никогда не стремилась к их полному ограничению, но вводила дополнительные штрафы для зачинщиков. Со временем эра тафгаев завершилась, и нынешние времена не идут ни в какое сравнение с тем, что было. И хорошо – подсчитано, что в среднем тафгаи умирают на 10 лет раньше других хоккеистов.

При этом, конечно, были бои на льду, которые навсегда вошли в историю и воспринимаются как неотъемлемая часть хоккейной культуры. Ниже – десять боев, которые точно запомнились фанатам и самим игрокам.

1959 год. Горди Хоу – Лу Фонтинато

Легендарная драка, дошедшая до наших дней со слов очевидцев.

Лу Фонтинато – один из первых тафгаев в НХЛ, который раньше остальных набрал более 200 минут штрафа за сезон. Он долго побеждал в драках всех подряд, а затем наткнулся на Горди Хоу. Это была далеко не первая их встреча – силовик уже несколько матчей бесил будущую легенду и бил исподтишка. 

«Всякий раз, когда я выходил на лед против «Рейнджерс», их тренер выпускал Фонтинато, – вспоминал Хоу. – Идея заключалась в том, чтобы отвлекать меня от игры».

В очередном матче «Детройта» с «Рейнджерс» Горди удалось отомстить. Хоу провел жесткий силовой на одном из соперников – и Фонтинато полетел наказывать за такое. Но вместо очередной победы получил тяжелый ответ от Хоу. Он схватил свитер Лу левой рукой, а затем правой рукой нанес поток яростных ударов. «Бац-бац-бац – как будто кто-то рубит дрова», – вспоминал один из игроков, принимавших участие в том матче. Журнал Life посвятил тогда три страницы легендарному бою. 

Итог драки для Горди: вывихнутый палец. Для Фонтинато первое карьерное поражение в драке завершилось сломанным носом, репутацией и вывихнутой челюстью. Все его лицо было в крови, когда драка закончилась. «Его шнобель был передо мной – и я просверлил его. Первым же ударом. Немного сломал нос», – рассказывал Горди много лет спустя.

Считается, что тот бой придал определенный шарм стычкам в хоккее – за подобными вещами болельщики стали следить как за реалити-шоу. В том числе и те, кто не особо увлекался самой игрой.

Хоу, конечно, никогда не был паинькой: постоянно работал локтями – даже грязно вырубал ими соперников, за что получил прозвище «Мистер локти». Именно в честь Горди в хоккее назвали определенный хет-трик: гол+пас+драка. Хотя сам Хоу только пару раз за карьеру проводил такие насыщенные матчи. По-настоящему дрался Горди далеко не всегда – в НХЛ у него набралось всего 22 боя.

1979 год. «Бостон» – фанаты «Рейнджерс»

Одна из самых странных драк за всю историю НХЛ.

Матч «Бостона» и «Рейнджерс» проходил с постоянными потасовками игроков, в которые в итоге включились болельщики. Фанат ньюйоркцев Джон Каптейн ударил программкой по голове хоккеиста Стэна Джонатана и вырвал у игрока клюшку. Заступаться полез Терри О’Рейли – потом подключились остальные.

На трибунах началась массовая драка. Хоккеист Майк Милбери догнал убегавшего Каптейна, сорвал с него ботинок  и ударил уже своей обувью: «Не знаю, колебался бы я, зная, что следующие 30 лет мне будут припоминать этот инцидент, но тогда я ударил его по ноге, а затем сделал то, что, как мне казалось, было самым выдающимся поступком из возможных: я бросил его ботинок на лед».

Закончилось все не так страшно: никто не получил официальных обвинений и ни на кого не обиделся. Фанаты попытались напасть на автобус «Бостона», но потасовка на трибунах была куда опаснее.

1981 год. «Бостон» – «Миннесота Норт Старс»

Первый период того матча длился полтора часа, а из-за нескольких драк команды потеряли 12 игроков. Все началось уже через семь секунд после стартового вбрасывания – тогда сцепились только двое, чуть позже присоединились остальные. За весь матч команды заработали 406 минут штрафа – из них «Миннесота» получила 211. Если кому-то важно, то матч закончился победой «Бостона» (5:1).

Интересно, что «Брюинс» в том матче трижды забрасывали в меньшинстве – и тренер «Миннесоты» Глен Сонмор из-за таких голов чуть не подрался с тренером соперника.

1987 год. «Филадельфия» – «Монреаль»

«Игроки издевались над своим видом спорта», – писали журналисты после того матча.

У «Монреаля» была интересная традиция: на разминке канадцы бросали шайбу в пустые ворота соперника. Игроки «Филадельфии» предупреждали, что на этот раз не стоит, но Клод Лемье все же бросил. Из этого вспыхнула потасовка, которая переросла в массовую драку прямо перед игрой.

«Я устал еще до начала матча, – вспоминал Крис Нилан, подравшийся с Дэйвом Брауном. – И Дэйв потом всю игру просидел на скамейке. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было глупо»

Старт матча задержался из-за драки, но «Филадельфия» его выиграла и прошла в финал Кубка Стэнли.

1994 год. Марти Максорли – Боб Проберт

Битва двух легендарных тафгаев. Боб Проберт поучаствовал в 246 драках за 16 сезонов: самым частым его соперником был Стюарт Гримсон (13 боев), с Максорли они дрались четыре раза. Один из боев состоялся в 1994-м и продлился почти две минуты.

Та драка осталась в истории одной из главных по продолжительности. Максорли завершил ее с раной на левом глазу.

Но ему не привыкать – только за сезон-1993/94 у Марти состоялось 14 драк. Провокации случались и в обычной жизни. Однажды он пришел на собрание в детский сад – и чуть не подрался с другим отцом.

1997 год. Патрик Руа – Майк Вернон

В составе «Колорадо» Патрик Руа дважды дрался с вратарями «Детройта». В 1997-м соперником Руа оказался Майк Вернон, с которым у него были хорошие отношения. Голкипер вспоминал их разговор перед обменом Патрика из «Монреаля» в «Колорадо»: «Он [Руа] говорил о выходе на пенсию. И я сказал: «Патрик, ты слишком хорош, ты не можешь уйти».

Руа согласился на вариант с «Колорадо», а в новом клубе регулярно пересекался с «Детройтом». Одна из таких встреч привела сразу к девяти командным дракам за одну игру. Формально это была месть за 1996-й, когда Клод Лемье травмировал Криса Дрейпера. В процессе массовой драки возникла и вратарская.

Вернон подъехал в центр площадки, чтобы оттащить от партнера игрока «Колорадо». Тогда ситуацию увидел и Руа. Вратарская потасовка превратилась в красивый размен ударами, где Вернон сориентировался лучше – в последний момент красиво уложил Патрика на лед. Через год после этого Руа подрался уже с другим вратарем «Детройта» – Осгудом.

2004 год. «Филадельфия» – «Оттава»

Матч-рекорд по количеству штрафных минут – 419. История с драками выросла из-за скандала в предыдущей встрече команд: Мартин Гавлат тогда ударил по лицу Марка Рекки. «Когда-нибудь кто-то из команды заставит Гавлата ответить. Это то, о чем игрокам надо позаботиться», – говорил главный тренер «Филадельфии» Кен Хичкок.

В новой игре было сразу несколько драк, хотя до середины третьего периода ничего не предвещало. Матч во всех смыслах выиграла «Филадельфия»: и по счету (5:3), и по количеству штрафных минут.

Хотя у «Оттавы» было другое мнение. Еще молодой Джейсон Спецца вспоминал: «Нас убили, но в раздевалке это ощущалось победой. Все помогали друг другу».

2007 год. Жорж Ларак – Доналд Брашир

В сезоне-2007/08 оба входили в число лучших тафгаев лиги, поэтому их очная встреча привлекала всеобщее внимание.

В том матче «Питтсбурга» и «Вашингтона» сначала доминировал Ларак, несколько раз усадивший Брашира на колено, но затем взбодрился Доналд и двумя точными попаданиями уложил соперника на лед.

За время карьеры в НХЛ Ларак и Брашир набрали в сумме 3760 минут штрафа – разумеется, большинство за драки.

Позже Ларак выпустил книгу, где признался: на самом деле драться он не любил: «Я делал так, потому что это работа и единственный способ продолжения карьеры в НХЛ». А Брашира называл среди тех, кто доставлял ему проблемы и кого он опасался. 

2013 год. Рэй Эмери – Брэйден Холтби

«Вашингтон» разгромил «Филадельфию» (7:0), но главным событием матча стала вратарская драка. Причем Холтби ее избегал, но Эмери все равно настоял: «Он не хотел драться. Я сказал ему что-то вроде такой фразы: «Защищай себя». У него особого выбора не было».

Закончилось все логичной победой голкипера «Флайерс».

Даже комиссар НХЛ Гэри Беттмэн назвал этот вратарский поединок одним из самых однозначных за время существования в лиги. Холтби еще долго отказывался от разговоров о той драке. Для Эмери же все это было не впервой: в 2007 году Рэй сначала победил вратаря Мартена Бирона, а через пару секунд подрался с его партнером по команде Эндрю Питерсом.

Из-за того боя в 2013-м НХЛ задумалась о введении дисквалификации на десять матчей именно за вратарскую драку, ведь из-за отсутствия пункта в правилах Эмери вообще не получил бан. Введение настолько длительной дисквалификации все-таки избежали. Через десять лет вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон подрался с соперниками и был отстранен всего на две игры.

2023 год. Райан Ривс – Боконджи Имама

Известность не всегда означает кровавость или жестокость. Фанаты, видевшие матч «Миннесоты» и «Аризоны», называли эту драку одной из худших в истории НХЛ. Вот весь замес: Имама попытался ударить Ривса, но вместо этого промахнулся, начал падать и оказался в ногах у соперника. Когда судьи останавливали их драку, Ривс просто смеялся. В интервью он говорил, что это не похоже на бой.

Целых 28 секунд кто-то из них думал об обострении, хотя Ривс – ветеран подобных случаев с драками. В итоге в их схватке не состоялось ни одного точного удара. За карьеру в НХЛ у Ривса набралось 80+ боев, но ни один из них не завершался таким образом. Интересно, что в игре с «Аризоной» тот формально оформил хет-трик Хоу: забросил шайбу, отдал передачу, подрался.

Ривсу уже 36 лет. Летом 2023 года он подписался с «Торонто» на ближайшие три сезона. Имама по-прежнему известен лишь одной шайбой в НХЛ, этой дракой и расистским скандалом: в январе 2022-го АХЛ отстранила форварда Грабика из фарма «Сан-Хосе» сразу на 30 матчей после того, как он показал расистский жест в адрес Имамы.

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Szczerbowski, Bettmann

4 комментария

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Александр Филиппов
Мирасти и Яблонски против КХЛ.
+2
0
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k-kaprizov
Ответ Александр Филиппов
Мирасти и Яблонски против КХЛ.
Против магнитогорской свадьбы)))
+2
0
+2
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DrDro
Спортс, пора уже вводить тег "жесть".
Драку Имама-Ривс дети же могут увидеть!
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Летучий финн
Лекавалье - Игинла
0
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