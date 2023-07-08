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Драки – неотъемлемая часть хоккея: в последние десятилетия их количество сокращается, но по-прежнему они остаются частью игры.

В 70-е годы драки, случавшиеся чуть ли не в каждом матче, вообще добавили НХЛ известности. Сама же лига никогда не стремилась к их полному ограничению, но вводила дополнительные штрафы для зачинщиков. Со временем эра тафгаев завершилась, и нынешние времена не идут ни в какое сравнение с тем, что было. И хорошо – подсчитано, что в среднем тафгаи умирают на 10 лет раньше других хоккеистов.

При этом, конечно, были бои на льду, которые навсегда вошли в историю и воспринимаются как неотъемлемая часть хоккейной культуры. Ниже – десять боев, которые точно запомнились фанатам и самим игрокам.

1959 год. Горди Хоу – Лу Фонтинато

Легендарная драка, дошедшая до наших дней со слов очевидцев.

Лу Фонтинато – один из первых тафгаев в НХЛ, который раньше остальных набрал более 200 минут штрафа за сезон. Он долго побеждал в драках всех подряд, а затем наткнулся на Горди Хоу. Это была далеко не первая их встреча – силовик уже несколько матчей бесил будущую легенду и бил исподтишка.

«Всякий раз, когда я выходил на лед против «Рейнджерс», их тренер выпускал Фонтинато, – вспоминал Хоу. – Идея заключалась в том, чтобы отвлекать меня от игры».

В очередном матче «Детройта» с «Рейнджерс» Горди удалось отомстить. Хоу провел жесткий силовой на одном из соперников – и Фонтинато полетел наказывать за такое. Но вместо очередной победы получил тяжелый ответ от Хоу. Он схватил свитер Лу левой рукой, а затем правой рукой нанес поток яростных ударов. «Бац-бац-бац – как будто кто-то рубит дрова», – вспоминал один из игроков, принимавших участие в том матче. Журнал Life посвятил тогда три страницы легендарному бою.

Итог драки для Горди: вывихнутый палец. Для Фонтинато первое карьерное поражение в драке завершилось сломанным носом, репутацией и вывихнутой челюстью. Все его лицо было в крови, когда драка закончилась. «Его шнобель был передо мной – и я просверлил его. Первым же ударом. Немного сломал нос», – рассказывал Горди много лет спустя.

Считается, что тот бой придал определенный шарм стычкам в хоккее – за подобными вещами болельщики стали следить как за реалити-шоу. В том числе и те, кто не особо увлекался самой игрой.

Хоу, конечно, никогда не был паинькой: постоянно работал локтями – даже грязно вырубал ими соперников, за что получил прозвище «Мистер локти». Именно в честь Горди в хоккее назвали определенный хет-трик: гол+пас+драка. Хотя сам Хоу только пару раз за карьеру проводил такие насыщенные матчи. По-настоящему дрался Горди далеко не всегда – в НХЛ у него набралось всего 22 боя.

1979 год. «Бостон» – фанаты «Рейнджерс»

Одна из самых странных драк за всю историю НХЛ.

Матч «Бостона» и «Рейнджерс» проходил с постоянными потасовками игроков, в которые в итоге включились болельщики. Фанат ньюйоркцев Джон Каптейн ударил программкой по голове хоккеиста Стэна Джонатана и вырвал у игрока клюшку. Заступаться полез Терри О’Рейли – потом подключились остальные.

На трибунах началась массовая драка. Хоккеист Майк Милбери догнал убегавшего Каптейна, сорвал с него ботинок и ударил уже своей обувью: «Не знаю, колебался бы я, зная, что следующие 30 лет мне будут припоминать этот инцидент, но тогда я ударил его по ноге, а затем сделал то, что, как мне казалось, было самым выдающимся поступком из возможных: я бросил его ботинок на лед».

Закончилось все не так страшно: никто не получил официальных обвинений и ни на кого не обиделся. Фанаты попытались напасть на автобус «Бостона», но потасовка на трибунах была куда опаснее.

1981 год. «Бостон» – «Миннесота Норт Старс»

Первый период того матча длился полтора часа, а из-за нескольких драк команды потеряли 12 игроков. Все началось уже через семь секунд после стартового вбрасывания – тогда сцепились только двое, чуть позже присоединились остальные. За весь матч команды заработали 406 минут штрафа – из них «Миннесота» получила 211. Если кому-то важно, то матч закончился победой «Бостона» (5:1).

Интересно, что «Брюинс» в том матче трижды забрасывали в меньшинстве – и тренер «Миннесоты» Глен Сонмор из-за таких голов чуть не подрался с тренером соперника.

1987 год. «Филадельфия» – «Монреаль»

«Игроки издевались над своим видом спорта», – писали журналисты после того матча.

У «Монреаля» была интересная традиция: на разминке канадцы бросали шайбу в пустые ворота соперника. Игроки «Филадельфии» предупреждали, что на этот раз не стоит, но Клод Лемье все же бросил. Из этого вспыхнула потасовка, которая переросла в массовую драку прямо перед игрой.

«Я устал еще до начала матча, – вспоминал Крис Нилан, подравшийся с Дэйвом Брауном. – И Дэйв потом всю игру просидел на скамейке. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было глупо»

Старт матча задержался из-за драки, но «Филадельфия» его выиграла и прошла в финал Кубка Стэнли.

1994 год. Марти Максорли – Боб Проберт

Битва двух легендарных тафгаев. Боб Проберт поучаствовал в 246 драках за 16 сезонов: самым частым его соперником был Стюарт Гримсон (13 боев), с Максорли они дрались четыре раза. Один из боев состоялся в 1994-м и продлился почти две минуты.

Та драка осталась в истории одной из главных по продолжительности. Максорли завершил ее с раной на левом глазу.

Но ему не привыкать – только за сезон-1993/94 у Марти состоялось 14 драк. Провокации случались и в обычной жизни. Однажды он пришел на собрание в детский сад – и чуть не подрался с другим отцом.

1997 год. Патрик Руа – Майк Вернон

В составе «Колорадо» Патрик Руа дважды дрался с вратарями «Детройта». В 1997-м соперником Руа оказался Майк Вернон, с которым у него были хорошие отношения. Голкипер вспоминал их разговор перед обменом Патрика из «Монреаля» в «Колорадо»: «Он [Руа] говорил о выходе на пенсию. И я сказал: «Патрик, ты слишком хорош, ты не можешь уйти».

Руа согласился на вариант с «Колорадо», а в новом клубе регулярно пересекался с «Детройтом». Одна из таких встреч привела сразу к девяти командным дракам за одну игру. Формально это была месть за 1996-й, когда Клод Лемье травмировал Криса Дрейпера. В процессе массовой драки возникла и вратарская.

Вернон подъехал в центр площадки, чтобы оттащить от партнера игрока «Колорадо». Тогда ситуацию увидел и Руа. Вратарская потасовка превратилась в красивый размен ударами, где Вернон сориентировался лучше – в последний момент красиво уложил Патрика на лед. Через год после этого Руа подрался уже с другим вратарем «Детройта» – Осгудом.

2004 год. «Филадельфия» – «Оттава»

Матч-рекорд по количеству штрафных минут – 419. История с драками выросла из-за скандала в предыдущей встрече команд: Мартин Гавлат тогда ударил по лицу Марка Рекки. «Когда-нибудь кто-то из команды заставит Гавлата ответить. Это то, о чем игрокам надо позаботиться», – говорил главный тренер «Филадельфии» Кен Хичкок.

В новой игре было сразу несколько драк, хотя до середины третьего периода ничего не предвещало. Матч во всех смыслах выиграла «Филадельфия»: и по счету (5:3), и по количеству штрафных минут.

Хотя у «Оттавы» было другое мнение. Еще молодой Джейсон Спецца вспоминал: «Нас убили, но в раздевалке это ощущалось победой. Все помогали друг другу».

2007 год. Жорж Ларак – Доналд Брашир

В сезоне-2007/08 оба входили в число лучших тафгаев лиги, поэтому их очная встреча привлекала всеобщее внимание.

В том матче «Питтсбурга» и «Вашингтона» сначала доминировал Ларак, несколько раз усадивший Брашира на колено, но затем взбодрился Доналд и двумя точными попаданиями уложил соперника на лед.

За время карьеры в НХЛ Ларак и Брашир набрали в сумме 3760 минут штрафа – разумеется, большинство за драки.

Позже Ларак выпустил книгу, где признался: на самом деле драться он не любил: «Я делал так, потому что это работа и единственный способ продолжения карьеры в НХЛ». А Брашира называл среди тех, кто доставлял ему проблемы и кого он опасался.

2013 год. Рэй Эмери – Брэйден Холтби

«Вашингтон» разгромил «Филадельфию» (7:0), но главным событием матча стала вратарская драка. Причем Холтби ее избегал, но Эмери все равно настоял: «Он не хотел драться. Я сказал ему что-то вроде такой фразы: «Защищай себя». У него особого выбора не было».

Закончилось все логичной победой голкипера «Флайерс».

Даже комиссар НХЛ Гэри Беттмэн назвал этот вратарский поединок одним из самых однозначных за время существования в лиги. Холтби еще долго отказывался от разговоров о той драке. Для Эмери же все это было не впервой: в 2007 году Рэй сначала победил вратаря Мартена Бирона, а через пару секунд подрался с его партнером по команде Эндрю Питерсом.

Из-за того боя в 2013-м НХЛ задумалась о введении дисквалификации на десять матчей именно за вратарскую драку, ведь из-за отсутствия пункта в правилах Эмери вообще не получил бан. Введение настолько длительной дисквалификации все-таки избежали. Через десять лет вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон подрался с соперниками и был отстранен всего на две игры.

2023 год. Райан Ривс – Боконджи Имама

Известность не всегда означает кровавость или жестокость. Фанаты, видевшие матч «Миннесоты» и «Аризоны», называли эту драку одной из худших в истории НХЛ. Вот весь замес: Имама попытался ударить Ривса, но вместо этого промахнулся, начал падать и оказался в ногах у соперника. Когда судьи останавливали их драку, Ривс просто смеялся. В интервью он говорил, что это не похоже на бой.

Целых 28 секунд кто-то из них думал об обострении, хотя Ривс – ветеран подобных случаев с драками. В итоге в их схватке не состоялось ни одного точного удара. За карьеру в НХЛ у Ривса набралось 80+ боев, но ни один из них не завершался таким образом. Интересно, что в игре с «Аризоной» тот формально оформил хет-трик Хоу: забросил шайбу, отдал передачу, подрался.

Ривсу уже 36 лет. Летом 2023 года он подписался с «Торонто» на ближайшие три сезона. Имама по-прежнему известен лишь одной шайбой в НХЛ, этой дракой и расистским скандалом: в январе 2022-го АХЛ отстранила форварда Грабика из фарма «Сан-Хосе» сразу на 30 матчей после того, как он показал расистский жест в адрес Имамы.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Szczerbowski, Bettmann