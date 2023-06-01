Миша Донсков раскрылся по-разному.

«Вегас» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Команда, появившаяся в НХЛ только в 2017-м, исполнила мечту владельца «Вегаса» Билла Фоли – при создании клуба он нацеливался взять титул за шесть лет.

Миша Донсков – один из героев, работающих в «Вегасе» с момента его основания. За эти годы он сменил несколько должностей и поучаствовал в сборке и работе чемпионского состава: пришел в клуб в августе 2016 года на пост директора по хоккейным операциям, но уже больше трех сезонов входит в тренерский штаб.

Кубок Стэнли – пожалуй, самое важное, но не единственное достижение в карьере Миши. Команда, в которой он работал, брала чемпионство в лиге Онтарио, молодежная и взрослые сборные Канады, а также женская сборная США выигрывали чемпионаты мира. С суперсоставом «кленовых» Донсков вообще праздновал победу на Кубке Мира-2016.

Кстати, одну из наград он взял на ЧМ в России – страны, из которой его отец уехал в 1952 году.

«Мой папа родился в Астрахани. Он приехал в Канаду как иммигрант и поселился в Торонто. Так что во мне много русской крови, а в России живут родственники. На русском я знаю мало слов, но в курсе некоторых других вещей. Например, что Миша по-русски означает «медвежонок». Кроме того, когда я был ребенком, у нас была собака Лайка. Я отправил отцу фото с талисманом чемпионата мира в России. Я счастлив, что во время этой хоккейной миссии мне удается побывать на родине предков», – рассказывал Донсков семь лет назад.

Донсков прошел почти весь хоккей: от инструктора до помощника генменеджера

Донскову уже 46 лет. Его игровая карьера в низших молодежных лигах Америки не задалась (как и попытка спустя много лет перезагрузиться в Европе) – и он сделал ставку на учебу. В итоге Миша оказался в сфере медицины и 6 лет проработал в крупной компании Cardinal Health, занимаясь там финансами и продажами. При этом полностью от спорта Донсков не отходил – например, получил степень магистра кинезиологии университета Западного Онтарио, а специализация была связана с тренерской сферой. Но главное – он очень сильно хотел вернуться в хоккей.

Такая возможность представилась в начале нулевых. В сезоне-2001/02 он оказался в «Коламбусе», где как инструктор занимался детским и юношеским хоккеем, а позже перешел на похожую должность в «Атланте», но там еще был и консультантом при главной команде.

Впрочем, несмотря на близость НХЛ, Донсков был заметно далек от серьезных постов в клубах – и в итоге нашел работу помощником тренера в юниорской лиге Онтарио. Благодаря успешной работе и хорошей репутации его пригласили в женскую сборную США помочь со скаутингом – и та команда взяла золото ЧМ.

Вообще Донсков довольно много проработал в системе национальных команд – но уже с Канадой: и в юниорке, и в молодежке, и во взрослой, и даже в тех их версиях, что ездят на Кубок Германии или Кубок Шпенглера. Именно после такого опыта со сборными его и позвали в «Вегас» директором по хоккейным операциям.

К тому моменту Миша проработал в хоккее на разных должностях – от детского инструктора и видеотренера до тренера и помощника генменеджера. Поэтому список обязанностей в новом клубе его вряд ли испугал:

руководство командным менеджментом и отделом хоккейных операций;

наблюдение за службами видео / технологий и аналитики;

управление административными платформами любительского и профессионального скаутинга;

скаутинг и оценка игроков на любительском и профессиональном уровнях;

оказание необходимой поддержки тренерскому штабу;

консультирование генменеджера по талантам и сделкам.

«Вегас» собирал руководящий штат летом 2016 года, и Донсков заполнил последнюю вакансию в нем. Перед этим клуб нанял Джорджа Макфи, Келли МакКриммона, Уилла Никола и Кэти Беттингер. Миша оказался в числе тех людей, которые сильно повлияли на нынешний облик «Голден Найтс» – ведь отвечал в том числе и за новичков клуба.

«Если посмотреть на итоги драфта расширения, а также на процесс и стратегию, которые у нас были перед ним, то вы заметите, что мы хотели приобрести лучших игроков, лучшие активы как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Мы хотели быть конкурентоспособными сразу… Мы хотели сделать все возможное, чтобы выигрывать хоккейные матчи, – говорил Донсков в одном из подкастов после ударного старта «рыцарей» в НХЛ. – Сейчас у нас есть первые успехи. Это не меняет нашего мышления и того, как мы собираемся смотреть в будущее. Мы по-прежнему знаем, насколько важны молодые игроки, мы знаем, насколько важны выборы, и мы знаем, насколько это важно для долгосрочного успеха франшизы».

Подход «Работаем на сегодня, не забывая про завтра» и стал определяющим для клуба на все время его существования.

Кроме того роль Донскова в «Вегасе» включала еще и взаимодействие с болельщиками – он помог организовать программу VGK University, направленную на популяризацию в регионе, где раньше большого хоккея не было. Проводились лекции, рассказывающие об особенностях работы клуба и о самой игре – даже разбирали тактику и стратегии «Вегаса» в матчах, а участников программы выпускали на лед, чтобы они понимали, что такое хоккей. Донсков в качестве лектора сам участвовал в нескольких сезонах программы и объяснял фанатам отдельные детали.

Донсков в клубе провел все шесть сезонов, но чуть больше трех из них в новой роли – ассистента главного тренера. В нужный момент он без проблем перешел от менеджерских дел к конкретному взаимодействию с игроками на льду. Выиграли от этого все.

Донсков остался в штабе Кэссиди из-за желания игроков – он уже много лет способствует их прогрессу

Первые занятия на льду Миша успешно организовал в пандемию, перед Кубком Стэнли-2020, когда другие тренеры не могли заниматься по медицинским причинам. Он показал свой уровень – и Питер Дебур оставил его помощником в своем штабе. Не только до конца того странного плей-офф без зрителей, но и на два следующих сезона. Под руководством Дебура Донсков набирался знаний и постепенно увеличивал свою роль в тренировочном процессе.

А потом случился неудачный сезон-2021/22, где «Вегасу» не хватило четырех очков до плей-офф – Питер Дебур и его ассистенты покинули команду. Райан Крэйг и Миша Донсков – единственные, кого «Вегас» тогда сохранил. Конечно, никто еще не представлял, что придет Брюс Кэссиди и станет шестым тренером в XXI веке, взявшим Кубок Стэнли в первый сезон в клубе.

Кстати, у Кэссиди была возможность отменить решение клуба, но он оставил Крэйга и Донскова в штабе. И в этом вопросе было заметно влияние игроков «Вегаса» – их мнение учитывалось. Донсков отлично взаимодействовал с хоккеистами и знал потенциал каждого из них. К примеру, в январе 2023-го Кэссиди пересматривал матчи прошлого сезона, чтобы найти новые сочетания игроков. Здесь ему пригодились советы от Миши – тот и без видео знал, кто и кого лучше всего понимает.

The Athletic делал большой материал о карьере Донскова еще в 2021 году. Там он раскрывается с разных сторон даже внутри конкретной роли ассистента. В межсезонье – помогает игрокам правильно набирать форму. На повседневных занятиях – шутит, много анализирует и советует. В личных беседах с хоккеистами – показывает им видео их игры и обсуждает нарезки. Они считают его своим другом.

Донсков всегда уделял внимание аналитическому подходу в хоккейном мире. Продвигал его еще в сборной, а затем успешно включил в работу внутри «Вегаса»: «Аналитика – это часть большой головоломки. Она дает дополнительную информацию и ресурс, который помогает менеджерам и тренерам. В итоге мы лучше развиваем игроков и выигрываем матчи».

Путь Миши в НХЛ начинался с «Коламбуса» – и он до сих пор тесно связан с регионом. Донсков был одним из инициаторов запуска семейной хоккейной школы в штате Огайо, развитие которой началось в 2000 году. Под брендом Donskov проводятся детские лагеря и развивающие занятия, там же Миша проверяет собственные наработки и экспериментирует с учетом своего аналитического подхода.

Семейный опыт в итоге привел его к еще одному неожиданному опыту в «Вегасе». В 2017-м клуб организовал бесплатные сборы для детей и назвал их юношескими хоккейными каникулами. Миша Донсков стал одним из руководителей лагеря и сам занимался тренировками детей в возрасте 8-10 лет. И это когда он еще был одним из важных менеджеров в клубе.

Донков прошел с «Вегасом» большой путь: от существования на бумаге до реальных хоккеистов с Кубком Стэнли над головой – такой же путь прошли и Джордж Макфи, Келли МакКриммон, Уилл Никола и Кэти Беттингер, пусть у некоторых названия должностей и поменялись. А по поводу Миши МакКриммон, кстати, однажды высказался так: «Жертва собственного таланта, потому что он действительно хорош во многих вещах».

Фото: Gettyimages.ru/Claus Andersen; lfpress.com; eliteprospects.com