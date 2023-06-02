11 комментариев

Пропал из состава «Колорадо» еще до вылета из Кубка Стэнли.

«Колорадо» быстро вылетел из плей-офф, возможно, в том числе потому что серию против «Сиэтла» заканчивал без Валерия Ничушкина. Его отсутствие объяснялось личными причинами. Подробнее – тут, а вкратце: сотрудники «Колорадо» нашли в его номере нетрезвую девушку, когда искали самого Ничушкина – тот пропустил утреннюю раскатку.

Вот примерная хронология скандала – там все еще остаются скрытые моменты

Это случилось в конце апреля. Месяц спустя мы можем хотя бы попытаться описать полную версию на основе фактов, которые прямо или косвенно подтвердились. Главное: инцидент в отеле действительно был. И Валерий Ничушкин там точно фигурировал, хотя его реальная роль до сих пор выглядит непонятной. Не озвучены и причины его резкого вылета из состава.

В день третьей игры серии с «Сиэтлом» Ничушкин пропустил раскатку. В момент отъезда на игру сотрудники клуба нашли у него девушку Ирину. Потом та рассказывала о месте рождения, проживании в России и переезде в США (о котором жалела). Ирина не состоит в родственных связях с Валерием. Она просила окружающих найти ее паспорт. Якобы его отобрал у нее плохой мужчина (без фамилии).

Алкогольное опьянение девушки тогда было таким сильным, что доктор «Колорадо» Брэдли Чангстром позвонил в 911. При этом полтора часа они пытались разрулить ситуацию своими силами. Например, развели Валерия и Ирину по разным номерам. Сотрудники «Колорадо» жаловались, что девушка вела себя агрессивно. В какой-то момент она даже сильно ударила Чангстрома по руке.

В итоге девушку отвезли в медицинский центр, а к делу подключились полицейские. Сотрудники «Колорадо» отрицали любой факт преступления в номере отеля. Ничушкина к моменту приезда полиции там уже не было – его увел сотрудник клубной службы безопасности Джон Бербах. Что происходило с Ничушкиным все время до этого – загадка.

Известна фамилия девушки – Прудникова. Ей 28 лет. Доктор Чангстром не имел претензий даже после ее проявления агрессии. Отмечалось, что она периодически отключалась. Почти месяц о том инциденте ничего не рассказывалось, но подробности мелькали. Так, у Ирины даже подозревали передозировку алкоголем или отравление веществом, которое могли подмешать.

Почему Ничушкин пропал из состава «Колорадо»? Как в его номере оказалась эта девушка? Сколько времени они провели вместе и как это повлияло на пропуск раскатки? Как такая история вообще могла произойти во время плей-офф НХЛ? В каком состоянии в тот день находился Ничушкин? Ответы на эти вопросы все еще не получены.

Газета Denver Post еще в апреле прямо рассказывала, что именно этот инцидент – причина отсутствия Ничушкина в оставшихся играх плей-офф. Выглядит логично, но в такой ситуации удивляет неожиданное опровержение от агента Марка Гандлера, который говорил, что это неправда. Возможно, конечно, просто защищал репутацию клиента, но детали этой истории все равно ведь рано или поздно всплывут.

Видео от полиции вскрыло новые подробности – почему Ничушкин вообще уехал из отеля

У приехавших в отель полицейских при себе были видеорегистраторы. По данным из них можно подтвердить известные факты из истории выше. Полиция опубликовала 40-минутную запись, где в основном показаны диалоги. Сейчас ее активно обсуждают пользователи реддита. Общее мнение из всех комментариев: публикация записи все еще больше запутала.

The Seattle Times опубликовал разбор видеозаписи, которую выложила полиция. Там есть объяснение сотрудников «Колорадо» перед полицейскими. Они подтвердили, что изначально Ничушкин находился в одном номере с Ириной. Клуб принял решение по отъезду Валерия из отеля ради его здоровья и безопасности. Деталей по его состоянию полицейским никто не дал.

Зато доктор Чангстрем говорил о девушке: «Она была слишком пьяна. Я не мог бы отправить ее отсюда на Uber». Поэтому Ирина и дожидалась помощи в вестибюле отеля. Когда ее уложили на каталку, девушка несколько раз пыталась с нее спрыгнуть. Поэтому и вызвали в итоге полицию. Важно: после публикации видео надо понимать – у полиции к Ничушкину не было никаких претензий.

Валерий имеет действующий контракт с «Колорадо», который подписал только летом 2022 года. По нему он заработает 49 миллионов долларов за восемь лет. Ничушкин стал важным игроком для «Эвеланш»: он проводит на льду около 20 минут и набирает в среднем чуть меньше очка за игру.

«Колорадо» публично не комментирует случай с Ничушкиным. Генеральный менеджер Крис Макфарленд лишь сказал, что надеется на продолжение успешного сотрудничества клуба и Валерия. Главный тренер Джаред Беднар продвигал версию с личными причинами, но еще во время серии с «Сиэтлом» оговорился, что у Ничушкина нет конкретных сроков возвращения в игру.

Скандал с участием Ничушкина в любом случае отличается от других нехороших историй с нашими игроками (особенно с Войновым). И эти отличия пока идут на пользу его карьере. НХЛ не требует внутренних разбирательств. Полиция Сиэтла утверждала, что не ведет никакое официальное расследование. Даже опубликованная полицейская видеозапись – лишь ответ на запрос от The Seattle Times.

В «Колорадо» будто бы вообще забыли, что вокруг развивается какой-то скандал. Клуб поздравляет «Денвер» с победой в первом матче финальной серии плей-офф НБА, отмечает достижения и юбилеи отдельных игроков. Никаких свежих новостей по поводу Ничушкина не появляется. Хотя в такой ситуации именно от клуба и игрока требуются основные детали и какая-то ясность относительно их совместного будущего.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski ; cntraveler.com