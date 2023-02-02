Александр Шаров раскрывается: «Сейчас такой возраст, что чего бояться уже?»

Без учета выступления в плей-офф «Сибирь» – открытие этого сезона КХЛ. Команда вошла в Кубок Гагарина с шестого места, но долго шла в зоне лидеров и первой обеспечила себе выход во вторую стадию турнира. Всего этого не случилось бы без прогресса Александра Шарова. Он набрал 50 очков за 65 матчей и провел с отрывом лучший сезон в карьере.

Шаров играет в «Сибири» уже шестой сезон. За это время заработал репутацию разностороннего хоккеиста, который выходит на лед в любом формате игры. Ему уже 27 лет – и только сейчас Шаров раскрылся по-настоящему. История его прогресса – яркий пример, когда хоккеисты выстреливают под влиянием набора факторов: подходящий тренер, спокойствие в личной жизни и постоянная работа над собой.

«Мартемьянов заходит в раздевалку и говорит: «Что-то командочка не готова у нас»

– В этом сезоне «Сибирь» формально первой на Востоке вышла в плей-офф. Вы этого ждали или заранее готовились к Кубку Гагарина?

– Мы уже понимали, что выходим в плей-офф, поэтому, скорее, это действительно была какая-то формальность. Вспоминая предыдущие сезоны, которые я провел, там постоянно мониторили таблицу. Теперь уже месяца за полтора-два до этого мы спокойно понимали, что точно войдем в плей-офф.

Во-первых, были уверены в себе. Во-вторых, задел уже сформировался достаточно большой. Раньше всегда боролись до последнего. Как сейчас – гораздо приятнее.

– Если смотреть статистику, то лично у вас все сезоны примерно на одном уровне. Как вы сами для себя объясняете, почему сейчас удалось так прибавить?

– Много факторов повлияло. Скорее, даже больше в психологическом плане: стал чаще брать на себя игру. Раньше все время старался раздавать шайбы партнерам. Плюс ко всему у нас качественное большинство сейчас. Есть хорошие партнеры, которые забивают с моих передач и раздают сами. Вот это все, конечно, сказалось.

– По потенциалу вы могли и раньше так прогрессировать. Что мешало?

– Да, мог. Сам об этом думал. Сейчас у меня процент реализации достаточно хороший. В прошлые годы моментов имел больше, но не было какой-то уверенности и спокойствия в завершении. Все это, конечно, сказывалось. Повторюсь: у нас сейчас такое большинство, которое выходит и решает эпизоды. За счет этого много очков набирается. Когда команда побеждает, можно больше рисковать и делать интересные розыгрыши.

– Самый интересный матч, который больше всего запомнился в сезоне?

– Естественно, с «Витязем» [в котором сделал покер]. Если не брать его, то игра с Казанью в гостях. Проигрывали в две шайбы, отыгрались, я забил в овертайме. Тот гол как раз стал рекордным для «Сибири» [по забитым за сезон]. Надеюсь, лучшие моменты еще впереди. Матч с «Трактором» [когда отыгрались с пустыми воротами] получился очень позитивным. До этого у нас были проблемы – много пропускали в пустые ворота. Это придало уверенности.

– Вы рассказывали после покера «Витязю», что забрали шайбу. Есть какая-то коллекция?

– Да, у меня есть коллекция шайб, дома хранится. Она, конечно, не такая большая: первая шайба в МХЛ, возможно, первая в ВХЛ, первая в КХЛ, с покера и рекордная. Все медали и трофеи тоже хранятся – где-то у родителей или у меня лежат. Раньше дома стоял стенд небольшой, где висели шайбы с каких-то турниров. Там же – медали, дипломы, грамоты.

– Что значил момент, когда вы вошли в историю «Сибири» с рекордом по голам за сезон?

– До сих пор как-то спокойно к этому отношусь. Не знаю, почему, но, наверное, буду уже после завершения карьеры вспоминать. В течение сезона не удается над этим поразмыслить. Думаю, что все заслуги впереди. Как поздравили? В раздевалке водичку на меня вылили, очень много друзей и знакомых написали. Получил много классических поздравлений.

– Фанаты вообще часто пишут – была какая-то активность в тот момент?

– Да, очень много писали. Бывает, что написывают разные вещи. Иногда выкладывают поздравления – тогда захожу, смотрю и ставлю сердечки. Есть много людей, которые наглеют. Общаться с такими, конечно, уже перестаю.

– В декабре 2021-го Мартемьянов говорил, что вы становитесь одним из лидеров «Сибири». Сейчас это окончательно стало так?

– Лидером в «Сибири» я все-таки становился уже с первых сезонов. Все время был в топ-3 или топ-4 бомбардиров команды. Уже тогда ощущал себя лидером и постоянно играл в большинстве-меньшинстве. Может, во второй спецбригаде, но имел очень много игрового времени. Лично я уже давно себя так чувствую и очень спокойно к этому отношусь – в своей тарелке. Сейчас такой возраст, что чего бояться уже?

– Как повлияла именно работа с Мартемьяновым: что и как он в вас раскрыл?

– Советы дает. Очень часто старается мотивировать лично меня и команду. Когда он только пришел в клуб, у нас была предсезонка. Там он, так скажем, не особо разглядел мои навыки. Посадил на некоторые игры, вызывал к себе. Один раз вызвал и сказал: «Ты можешь лучше играть, но сейчас твоя игра меня не устраивает. Давай договоримся: либо идем в одном направлении, ты работаешь и играешь, либо наши пути разойдутся». Не дословно так, но посыл про направление был.

В последующих играх уже хвалил меня. Сейчас можно сказать, что особо не ругается. Мартемьянов в жизни такой же, как и на видео. Иногда спокойный, иногда пошутит, иногда покричит, иногда сценку какую-нибудь покажет. Разносторонний человек – потенциал в плане артистизма у него огромный.

– Вы говорили, что у Мартемьянова есть набор фирменных фраз. Назовите одну особенную?

– Часто уже перед раскаткой он заходит в раздевалку и говорит: «Что-то командочка не готова у нас. Давайте собирайтесь». Если мы выигрываем, то наверняка думает: «Вот это я, наверное, повлиял». С «Трактором» не сработало, мы проиграли. Он зашел и говорит: «А я сразу заметил, что вы не готовы».

– В конце регулярного сезона у «Сибири» было много близких игр с овертаймами. Что дают такие матчи?

– Каждая такая игра – часть подготовки к плей-офф. В них мы понимали, что игры могут по-разному складываться: можем вести, может соперник сравнять, где-то готовы сами сравнивать. Было важно психологически подготовиться к Кубку Гагарина. Все лучшее из таких матчей надо было сохранять.

– Было много игр, когда «Сибирь» начинала с гола в первые несколько минут, а потом пропускала в конце.

– Хороший урок для будущего. Это такой комплекс моментов: соперник начинает давить – теряется уверенность. Показательная игра с «Амуром» в регулярном сезоне – 3:0 повели и встали, расслабились. Я сразу выкинул эту игру из головы – не надо запоминать такие вещи.

– Чего «Сибири» не хватает и одновременно в чем ее сила?

– В чем сила: в большинстве, самоотдаче, командных действиях. Многим, наверное, надо выправлять психологию. У нас у всех не так много матчей в плей-офф. Никто не знает, что это такое. Даже у меня до этого сезона всего, наверное, набралось десять матчей в Кубке Гагарина (9 игр и 9 очков – Sports.ru). Это не такой большой опыт, поэтому важно учиться психологически быть готовыми к разным ситуациям. Можем выиграть или проиграть с крупным счетом. Важнее – отношение к этому.

– Лично вам даже тот небольшой опыт помогал в подготовке к этому плей-офф?

– Конечно. Каждый такой матч все равно дает пользу. У меня как раз было так, что сначала мы выиграли – прошли первый раунд. Потом сезон закончился (в сезоне-2019/20 «Сибирь» обыграла в первом раунде плей-офф «Автомобилист» и должна была встретиться во втором с «Барысом», но турнир не был доигран из-за пандемии COVID-19 – Sports.ru). Затем, наоборот, не прошли первый раунд. Лично я постоянно размышляю, что в тех случаях было хорошего, а что не получилось.

– В этом сезоне вы перешли за отметку в 350 матчей за «Сибирь». Это много?

– Для меня, наверное, это не кажется чем-то большим. Потому что у нас в том году играл Костя Алексеев. Если не ошибаюсь, он 700 матчей провел в форме «Сибири». Это, конечно, уже цифра! Из-за того, что я подсознательно сравниваю с ней, моя не кажется какой-то особенной. Уже в конце карьеры, наверное, буду раздумывать об этом.

– Что изменилось в клубе за шесть лет, что вы здесь играете?

– Не сказал бы, что сильно что-то поменялось. В плане организации – да. Какие-то моменты теперь лучше и четче. Например, что касается перелетов, металлоискателей. Но в целом все так и осталось. Никогда не было какого-то дефицита. Если говорить о составе, то считаю сильнейшим тот, когда мы первый раунд прошли. Про этот сезон не говорю – мы только узнаем, сильнее эта команда или нет.

– В прошлом сезоне из «Сибири» ушли несколько легионеров. Как это восприняли?

– Обидно было, конечно. Но ребята к нам подошли, сказали, что такая ситуация – чуть ли ни семьям их стали угрожать. Поэтому у них особо выбора не оставалось. С пониманием отнеслись к этому. Что поделать, если уж так случилось. Прям какой-то связи с ними уже нет, но если у кого-то пересекутся дороги, наверняка рады будут видеть.

– Есть мнение, что в том числе из-за отъезда легионеров уровень КХЛ упал. Вы с этим согласны?

– Возможно, соглашусь в том плане, что стало чуть меньше мастеровитых игроков. Не сказать, что стало легче играть. Появилось очень много молодых ребят – это быстрота, постоянные силовые приемы. Поэтому скажу так, что, наверное, менее приятно сейчас играть, чем раньше. Но в плане зрелищности, наверное, есть потеря для лиги.

– Какой самый сложный соперник лично для вас?

– ЦСКА. Дело не в сложности игры или в том, что я воспитывался там. Если не ошибаюсь, это просто единственная команда в КХЛ, которой я не забивал (мало того, Александр даже не набрал ни одного очка за 13 матчей против ЦСКА – Sports.ru). Еще я СКА не забивал в официальных играх (12, 0+2), но в товарищеском матче небольшой груз снял.

Жена влияет на питание и психологическое состояние: «Хорош ныть. Иди и докажи»

– Вы рассказывали, что два года назад изменили питание. Давайте раскроем это чуть подробнее?

– Вообще было так, что мы с женой постоянно разговаривали об этом. Кушали роллы. Дома, конечно, тоже готовили, но было очень много не самой классной еды, из-за которой лишний вес набирал. Самочувствие было так себе. Говорили: «Надо на диету». В итоге как-то летом жена решила заняться этим вопросом – изучить все про питание. Сначала она все на своем примере прочувствовала, а потом мне рассказала. И уже начали сами готовить чаще.

Это не диета, а просто полезная еда. Сначала убирали глютен, лактозу. Конечно, ели, но старались прям по минимуму. В этом состоянии чувствовали себя потрясающе. Утром просыпались – полны энергии, легкость какая-то, силы. Все здорово, кроме, наверное, психологического момента. Всегда хотелось что-то запретное съесть. Потом стали спокойнее относиться к этому. Сокращаем всю эту пищу, и просто стараемся есть поменьше сладкого и побольше зелени.

– Почему вы вообще к этому пришли?

– Просто захотелось. Лишний вес набирался частенько. В целом хотелось следовать какому-то режиму. Когда полностью исключил всю вредную еду, чувствовал себя очень хорошо. На игру это не сильно повлияло в плане статистики, но на льду ощущал легкость какую-то. Легче давались моменты. Сейчас, наверное, нашли баланс. Тело и голова чувствуют себя достаточно хорошо.

– Вы с женой уже десять лет вместе. На что за это время она повлияла, кроме питания?

– Самое важное: она всегда со мной. В каком бы городе я ни играл – всегда приезжает. Сейчас вот живем вместе в Новосибирске. Человек, который всегда меня поддерживает, иногда покрикивает. Она меня знает уже наизусть. Понимает, что в этой ситуации надо сказать: «Все будет хорошо, все нормально». Иногда видит, что сильно сник и в тряпку превратился. Тогда может крикнуть: «Хорош ныть. Иди и докажи».

Психологически она тоже помогла, потому что по молодости, если тренер не ставил, я все время на него обижался. Она объясняла: надо не тренера винить, а по-другому смотреть на ситуацию. Нужно больше работать. Если тренер не прав, то лучше докажи. Такое глобальное мышление сильно помогло. В этом году была ситуация, когда меня не поставили с Омском. Жена говорит: «Ты как? Нормально вообще?» Я уже чувствовал себя спокойно, а она, наоборот, стала переживать.

– Как на вас повлияло рождение ребенка?

– Очень сильно сказалось на быте, раскрыло меня по-новому. Я всегда был спокойным парнем, который на тусовки особо не ездил. Но теперь прям все время дома стараюсь проводить: гуляем с женой и дочкой, все делаем вместе. Классные эмоции испытываю от взросления маленького человека. Первое время, конечно, было тяжеловато подстроиться – все равно никогда не был знаком с этими ощущениями. Человек требует сто процентов твоего внимания. Сейчас кайфуем.

– Как вы отдыхаете, если не учитывать обычные прогулки?

– Можно дома просто полежать. Можем съездить покушать в ресторан. Ездили в баню – очень понравилось. Скорее, это уже более профессиональное восстановление без всяких вечеринок. Если про отпуск, то первое время в Турцию ездили. Потом стали смотреть другие страны: Куба, Мексика, Доминикана. Последний раз были в Дубае. Наверное, больше всего именно там понравилось. Стараемся в каждой стране какие-то достопримечательности посмотреть.

Я себя комфортно ощущаю в плане трафика, суеты. Все-таки в Москве родился. Каждый раз, приезжая в Москву, кайфую от всего. Такой ритм жизни просто больше подходит. Мечта: побывать на Мальдивах. Посмотреть, что это, как это. Друзья еще очень хвалят Бали. Я сам не горю, но в будущем хотелось бы побывать – просто галочку поставить.

– Можно ли жизнь в Новосибирске сравнить с Москвой?

– Здесь есть пробки, но опять же: ехать 10 минут, а простоишь 20. Для тех, кто сталкивался с московскими пробками, все гораздо проще. В Новосибирске я уже шестой год. Тут все-таки больше релакс от Москвы: спокойно, знаю почти весь город без навигатора. Но в целом за последние года три город очень сильно развился. Можно сказать, считаю Новосибирск домом наравне с Москвой. Там я провожу месяц-два летом, а все остальное время обычно тут.

В первое время мне в Новосибирске не хватало каких-то кафешек, ресторанов. В этом плане город стал лучше, но есть проблема. В Новосибирске уровень дохода не такой высокий, поэтому какие-то топовые рестораны из Москвы могут сюда прийти, а спроса не будет. У людей нет возможности ходить в такие места. Но прогресс нравится. Дороги наконец-то хоть чуть-чуть лучше сделали – до этого проблемно с ними было. Каждый сезон какие-то проколы в колесах.

– Есть ощущение, что Новосибирск живет в бесконечном ожидании новой арены.

– Точно скажу, что город заслужил новый стадион. Как здесь болеют – никто, наверное, в России так не болеет. Для таких болельщиков новый стадион – это что-то важное. Главное: больше людей смогут посещать матчи. Здесь часто бывают аншлаги. На новой арене будет больше возможностей для развлечений вокруг хоккея: какие-то ведущие, шоу-программы. Это уже не просто поход на игру, а какое-то полное представление.

– Столкнулся с мнением, что на реконструированном ЛДС всем тесно. Это действительно так?

– Команде – точно нет. В плане болельщиков или наших Снеговиков, наверное, да. Здесь хоть и пахнет хоккеем, но потихонечку запах увядает. Мир развивается. Сейчас все нуждаются в новых стадионах. Хотя на команду близость открытия стадиона никак не повлияла.

Разный Шаров – в хоккее и вокруг него: чем увлекается, как работает над собой, о чем мечтает

– Как вы вообще настраиваетесь на игры?

– Есть даже не ритуал, а просто утром такая раскатка. Если домашняя игра, то потом еду домой: гуляю с собакой, сплю, с женой и дочкой время провожу. Затем спокойно приезжаю на матч. Если на выезде, то прихожу в гостиницу, там сплю и спокойно еду. Ничего особенного.

– А как ощущаете себя после игр – многие говорят, что не могут уснуть?

– Стараюсь выкинуть все из головы и не вспоминать матч. Приходит фантастическая статистика от Instat, которая, если аккуратно сказать, не всегда информативна. Не понимаю, зачем мне ее присылают. Наверное, за последние лет пять ни разу не посмотрел. Лично для меня это бесполезная вещь. Обычно спокойно сплю. Стараюсь ни о чем не думать – понимаю, что ничего не изменить.

– Перед Матчем звезд вы говорили, что стартовая скорость – ваша слабая сторона. А какие сильные?

– Да, никак не работаю над этим, потому что это, скорее, уже никак не исправить. Можно чуть помочь, подправить, но во время сезона это сделать практически невозможно. Надо включать сильные качества, чтобы никто не обращал внимание на эту скорость. Сильные – голова, хоккейное мышление. Понимаю, куда шайба отскочит. Есть чуйка какая-то, которую никак нельзя натренировать.

Еще же есть не резкое катание, а такое, объемное. Когда через все поле можно пробежать на вираже в одну и другую сторону, не теряя при этом скорости. С шайбой хорошо обращаюсь. Помогло ли все это стать универсальным игроком? Да, я с самого детства играл в меньшинстве и в большинстве. Везде чувствую себя хорошо.

– В игре вы кажетесь очень эмоциональным. Так и в жизни?

– Наоборот. Дома и в жизни очень спокойный. Хоккей в этом плане помогает. На льду выплескиваю все эмоции и после этого спокойно провожу время дома. Игры – это азарт. Не хочется проигрывать, обостряется чувство справедливости. Начинаешь злиться. Домой прихожу – другой человек. В том году очень много играл в приставку – в FIFA онлайн. Очень злился на это все. Но я такой человек: могу вспылить на пару секунд, а потом сразу успокаиваюсь.

– Следите ли вы за другими видами спорта?

– Да, за футболом слежу. Очень часто рассказываю, что в детстве мечтал стать футболистом. Футбол люблю как минимум наравне с хоккеем. В свободное время играю, но не так часто. Летом это, скорее, не футбол, а пляжный волейбол. В футбол многие боятся играть из-за травм.

– Работа с мячом может хоккеисту в чем-то помочь?

– Скорее, очень заметно другое: видно, когда человек успешен в разных видах спорта. Настольный теннис, футбол, баскетбол – если во всех этих видах человек нормально себя проявляет, значит у него есть голова. Он и в хоккей тогда хорошо играет. Конечно, когда человек еле в руках ракетку держит или не может с мячом обращаться, то и в хоккее у него немножко другая роль. В целом все игры развивают игровое мышление.

– Можно ли выделить какого-то яркого игрока в раздевалке «Сибири» – и можете ли вы сами сказать мотивирующую речь?

– Капитан Женя Чесалин рассказывает какие-то мотивирующие заводные вещи непосредственно перед выходом на лед. Я, конечно, могу, но особо этого не делаю. Мне лучше играется, когда в раздевалке все спокойно, никто не орет и не паникует. Понимаю, что лишняя накачка может хуже сказаться на игре.

– Есть ли какая-то особенная музыка в раздевалке?

– Не знаю, кто эту музыку у нас включает, но просто фоново играют поп-песни на Radio Record. Перед играми включают 3-4 песни, которые по кругу крутятся. Я уже даже не вслушиваюсь. Там Эминем мелькает частенько, Bella Ciao в ремиксе. Сам абсолютно спокойно отношусь ко всем стилям, кроме, наверное, какого-то жесткого рока. Дома опять же включаю какую-нибудь подборку в колонках. Скорее, какую-то спокойную.

– Если говорить о фильмах и книгах, то там что?

– Можно назвать самый классный фильм, который смотрел – «Законопослушный гражданин». Мне как раз жена посоветовала. Это еще было, когда мы только-только познакомились. Был случай, когда попал в больницу. Если не ошибаюсь, тогда еще существовали диски. Она принесла – и с тех пор запал мне в душу. Наверное, самый интересный фильм, который я видел.

Недавно читал «Марсианские хроники». Еще «Скотный двор» вот сейчас прочитал – жизненная книжка. Могу еще выделить «451 градус по Фаренгейту». Планирую прочитать «1984» Джорджа Оруэлла. Говорят, актуальная книга в текущее время.

– Ваш лучший друг из мира хоккея?

– Я бы двоих выделил: Леша Красиков из «Спартака» и Андрей Кузьменко. С Кузьменко стараемся часто общаться. Недавно день рождения был – кайфует там в «Ванкувере».

Если говорить о примерах из хоккея, то все отсылает к советскому. Раньше родители включали матчи. Возможно, в голову въелось, что надо играть в пас. Стараюсь так с детства делать.

По детству, наверное, много смотрел на других игроков. Например, человек сказал: «Я перед игрой ем апельсин». Говорил себе: «Съем апельсин и начну играть». Быстро понял, что это полный бред. Вообще не стоит ни на кого равняться – надо искать свои оптимальные условия.

– Охарактеризуйте себя в пяти словах на льду и в обычной жизни.

– Если говорить про игру, то техничный, умный, уверенный, командный и самоотверженный. В жизни: спокойный, семейный, развивающийся, любящий, счастливый.

– Как вы во всех смыслах изменились за время карьеры?

– Многое поменялось. Наверное, основное – стал эгоистичнее. Могу на себя больше брать, показывать уверенность. Старших людей слушаю, но теперь могу им что-то ответить. Отстаиваю свою точку зрения. Если раньше при выходе 2 в 1 я бы отдал пять передач из пяти возможных, то сейчас уже в зависимости от ситуации. Раньше обстоятельства особо не напрягали: в любом случае отдавал бы, чтобы человек забил. Теперь уже буду смотреть на ситуацию в целом.

– Ваша главная спортивная мечта и мечта в жизни?

– Спортивная – это трофеи. Для начала – Кубок Гагарина. Вообще у меня пока еще не было именно побед каких-то глобальных. Не берем Универсиаду: второе место в МХЛ, второе место на молодежном чемпионате мира, в КХЛ вообще без трофеев. Если о жизни, то главное, чтобы все близкие здоровы были.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Кряжев; instagram.com/alex_sharov; vk.com/hcsibir1962