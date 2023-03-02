Разговор Радулова и Шипачева подслушал игрок «Нефтехимика». И через 30 секунд организовал гол в меньшинстве
Хитрость Павла Порядина.
«Ак Барс» и «Нефтехимик» стали участниками последнего матча первого дня Кубка Гагарина-2023 – начали одновременно с двумя другими играми, но затянули и доигрались до 15-й минуты овертайма.
В итоге Нижнекамск сенсационно победил – 3:2, а один из голов взорвал соцсети и телеграм-каналы.
За 15 секунд до конца первого периода игроки «Нефтехимика» убежали в контратаку в меньшинстве и забили. Герой эпизода – Павел Порядин, это он устроил забег и отдал голевую. Но самое интересное: операторы выловили момент, где за 30 секунд до гола, прямо перед большинством «Ак Барса», нападающий подслушал разговор Шипачева и Радулова.
«Да плохо слышно было, если честно – признавался Порядин после матча телеграм-каналу ПШЕНичное Нефильтрованное. – Ну какие-то моменты на вбрасываниях... Так, может быть чуть-чуть. Я думал, они просто перестанут разговаривать, но они что-то шептали дальше.
Бывает, чуть помогает, когда слышишь, как будет развиваться атака, если они выиграют вбрасывание. В такие моменты не просто подслушиваешь, а пытаешься понять расстановку, разбираешь вбрасывания – например, соперник стоит под бросок, но говорит: «Мне не надо давать» – и там кто-то выбегает. То есть такие рабочие моменты. Но, я говорю, этот эпизод просто хорошо попал в камеру».
Кстати, телеграм-канал dude, where’s my zamboni обратил внимание, что Чивилев – автор гола – в том моменте не должен был выходить на лед. Но судьи заметили проблемы с визором у Митякина – и отправили на скамейку. Андрей появился на площадке именно на его месте.
Что еще надо знать о событиях матча:
• «Нефтехимик» вел со счетом 2:0. «Ак Барс» отыгрался за 9 минут до конца основного времени;
• Порядин набрал три очка (1+2) за матч – такого в Кубке Гагарина у него еще не было;
• Чивилев впервые в карьере оформил дубль. Его вторая шайба оказалась победной;
• Судьи дважды смотрели моменты по видео. Оба решения – в пользу «Нефтехимика»;
• Для «Нефтехимика» победа над «Ак Барсом» стала первой в Кубке Гагарина за пять лет.
Порядин мог сейчас играть в «Ак Барсе»
Павел Порядин – лучший бомбардир «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ: 37 очков (22+15) в 67 матчах регулярки. Его лидерские качества особенно проявились в феврале, когда команда билась за попадание в зону плей-офф – он набирал очки в семи матчах, пять из которых «Нефтехимик» выиграл.
Кстати, Порядин в свое время мог оказаться в «Ак Барсе». Весной 2021-го «Ак Барс» предложил ограниченно свободному агенту контракт на два сезона, но Нижнекамск его повторил – и, согласно регламенту, сохранил игрока. Это было мудрое решение: если смотреть по статистике, сезон-2022/23 стал для Павла лучшим в карьере.
Андрей Чивилев же наоборот – чаще забивал на старте этого сезона, а в 2023 году у него только один гол «Барысу». К слову, 23-летний нападающий чаще раздает передачи, чем забивает сам (10+18 в регулярке). Этой третий сезон Чивилева в «Нефтехимике» и уже лучший его плей-офф – в Кубке Гагарина-2022 нижнекамский воспитанник не набирал очков против «Трактора».
Голы в меньшинстве – фишка «Нефтехимика»
В регулярном чемпионате «Нефтехимик» – шестая команда с конца по проценту надежности при игре в меньшинстве. Хуже были только «Сочи», «Северсталь», «Трактор», «Витязь» и «Барыс». Но парадокс в том, что это не помешало Нижнекамску быть среди лучших по голам в меньшинстве – набралось сразу десять шайб.
Интересно, что в трех матчах «Нефтехимика» с «Ак Барсом» в этом сезоне уже были голы в меньшинстве. Дважды забивал Нижнекамск (хоть и без участия Порядина), а один раз Казань – тогда отличился Кирилл Семенов.
После такой победы забавно вспомнить, что «Нефтехимик» начинал регулярку с десяти поражений подряд, а место в плей-офф обеспечил себе только в заключительном матче с «Куньлунем». Кажется, сегодня болельщики могут прекращать фантазии на тему «А если б вышел «Амур» / «Трактор» / «Барыс»...».
1-й раунд
- Дата проведения
- 1 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
- 0:1 – 14 Порядин (Камара)
- 0:2 – 20 Чивилев (Порядин)
- 1:2 – 22 Галиев (Кагарлицкий, Радулов)
- 2:2 – 51 Кагарлицкий ()
- 2:3 – 75 Чивилев (Порядин, Воробьев)
Счет в серии – 0-1
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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