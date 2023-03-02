Наброс на ворота
Блог

Разговор Радулова и Шипачева подслушал игрок «Нефтехимика». И через 30 секунд организовал гол в меньшинстве

Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Ак Барс Ак Барс
Нефтехимик Нефтехимик
Павел Порядин Павел Порядин
Андрей Чивилев Андрей Чивилев
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Хитрость Павла Порядина.

«Ак Барс» и «Нефтехимик» стали участниками последнего матча первого дня Кубка Гагарина-2023 – начали одновременно с двумя другими играми, но затянули и доигрались до 15-й минуты овертайма. 

В итоге Нижнекамск сенсационно победил – 3:2, а один из голов взорвал соцсети и телеграм-каналы.

За 15 секунд до конца первого периода игроки «Нефтехимика» убежали в контратаку в меньшинстве и забили. Герой эпизода – Павел Порядин, это он устроил забег и отдал голевую. Но самое интересное: операторы выловили момент, где за 30 секунд до гола, прямо перед большинством «Ак Барса», нападающий подслушал разговор Шипачева и Радулова.

«Да плохо слышно было, если честно – признавался Порядин после матча телеграм-каналу ПШЕНичное Нефильтрованное. – Ну какие-то моменты на вбрасываниях... Так, может быть чуть-чуть. Я думал, они просто перестанут разговаривать, но они что-то шептали дальше.

Бывает, чуть помогает, когда слышишь, как будет развиваться атака, если они выиграют вбрасывание. В такие моменты не просто подслушиваешь, а пытаешься понять расстановку, разбираешь вбрасывания – например, соперник стоит под бросок, но говорит: «Мне не надо давать» – и там кто-то выбегает. То есть такие рабочие моменты. Но, я говорю, этот эпизод просто хорошо попал в камеру».

Кстати, телеграм-канал dude, where’s my zamboni обратил внимание, что Чивилев – автор гола – в том моменте не должен был выходить на лед. Но судьи заметили проблемы с визором у Митякина – и отправили на скамейку. Андрей появился на площадке именно на его месте.

Что еще надо знать о событиях матча:

• «Нефтехимик» вел со счетом 2:0. «Ак Барс» отыгрался за 9 минут до конца основного времени;

• Порядин набрал три очка (1+2) за матч – такого в Кубке Гагарина у него еще не было;

• Чивилев впервые в карьере оформил дубль. Его вторая шайба оказалась победной;

• Судьи дважды смотрели моменты по видео. Оба решения – в пользу «Нефтехимика»;

• Для «Нефтехимика» победа над «Ак Барсом» стала первой в Кубке Гагарина за пять лет.

Порядин мог сейчас играть в «Ак Барсе»

Павел Порядин – лучший бомбардир «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ: 37 очков (22+15) в 67 матчах регулярки. Его лидерские качества особенно проявились в феврале, когда команда билась за попадание в зону плей-офф – он набирал очки в семи матчах, пять из которых «Нефтехимик» выиграл.

Кстати, Порядин в свое время мог оказаться в «Ак Барсе». Весной 2021-го «Ак Барс» предложил ограниченно свободному агенту контракт на два сезона, но Нижнекамск его повторил – и, согласно регламенту, сохранил игрока. Это было мудрое решение: если смотреть по статистике, сезон-2022/23 стал для Павла лучшим в карьере.

Андрей Чивилев же наоборот – чаще забивал на старте этого сезона, а в 2023 году у него только один гол «Барысу». К слову, 23-летний нападающий чаще раздает передачи, чем забивает сам (10+18 в регулярке). Этой третий сезон Чивилева в «Нефтехимике» и уже лучший его плей-офф – в Кубке Гагарина-2022 нижнекамский воспитанник не набирал очков против «Трактора».

Голы в меньшинстве – фишка «Нефтехимика»

В регулярном чемпионате «Нефтехимик» – шестая команда с конца по проценту надежности при игре в меньшинстве. Хуже были только «Сочи», «Северсталь», «Трактор», «Витязь» и «Барыс». Но парадокс в том, что это не помешало Нижнекамску быть среди лучших по голам в меньшинстве – набралось сразу десять шайб.

Интересно, что в трех матчах «Нефтехимика» с «Ак Барсом» в этом сезоне уже были голы в меньшинстве. Дважды забивал Нижнекамск (хоть и без участия Порядина), а один раз Казань – тогда отличился Кирилл Семенов.

После такой победы забавно вспомнить, что «Нефтехимик» начинал регулярку с десяти поражений подряд, а место в плей-офф обеспечил себе только в заключительном матче с «Куньлунем». Кажется, сегодня болельщики могут прекращать фантазии на тему «А если б вышел «Амур» / «Трактор» / «Барыс»...».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Ак Барс – Нефтехимик 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
1 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Порядин (Камара)
0:2 – 20 Чивилев (Порядин)
1:2 – 22 Галиев (Кагарлицкий, Радулов)
2:2 – 51 Кагарлицкий ()
2:3 – 75 Чивилев (Порядин, Воробьев)
Вратари: Билялов 33/36 – Тихомиров 36/38.

Счет в серии – 0-1

Кто заберет Кубок Гагарина-2023: «Ак Барс», СКА или «Нефтехимик»? Даем сумасшедшие прогнозы на плей-офф КХЛ

Пора узнать, как внимательно вы смотрели регулярку КХЛ. Короткий экзамен по сезону-2022/23

15 героев и сюжетов сезона, которые мы запомним: хоккей Ларионова, система Ротенберга, тю-тю-тю и другие

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
Болтун - находка для шпиона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Порядин перерос Нижнекамск и готов к повышению. Осенью ждём в дружной семье СКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stockt Malone
Красота! Побольше надо болтать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JBa
в баскетболе такое видел, но в хоккее представить не мог. думал, там умника такого сразу в партер отправят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LeMax_rus
А этот Порядин в порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий