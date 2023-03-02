Хитрость Павла Порядина.

«Ак Барс» и «Нефтехимик» стали участниками последнего матча первого дня Кубка Гагарина-2023 – начали одновременно с двумя другими играми, но затянули и доигрались до 15-й минуты овертайма.

В итоге Нижнекамск сенсационно победил – 3:2, а один из голов взорвал соцсети и телеграм-каналы.

За 15 секунд до конца первого периода игроки «Нефтехимика» убежали в контратаку в меньшинстве и забили. Герой эпизода – Павел Порядин, это он устроил забег и отдал голевую. Но самое интересное: операторы выловили момент, где за 30 секунд до гола, прямо перед большинством «Ак Барса», нападающий подслушал разговор Шипачева и Радулова.

«Да плохо слышно было, если честно – признавался Порядин после матча телеграм-каналу ПШЕНичное Нефильтрованное. – Ну какие-то моменты на вбрасываниях... Так, может быть чуть-чуть. Я думал, они просто перестанут разговаривать, но они что-то шептали дальше.

Бывает, чуть помогает, когда слышишь, как будет развиваться атака, если они выиграют вбрасывание. В такие моменты не просто подслушиваешь, а пытаешься понять расстановку, разбираешь вбрасывания – например, соперник стоит под бросок, но говорит: «Мне не надо давать» – и там кто-то выбегает. То есть такие рабочие моменты. Но, я говорю, этот эпизод просто хорошо попал в камеру».

Кстати, телеграм-канал dude, where’s my zamboni обратил внимание, что Чивилев – автор гола – в том моменте не должен был выходить на лед. Но судьи заметили проблемы с визором у Митякина – и отправили на скамейку. Андрей появился на площадке именно на его месте.

Что еще надо знать о событиях матча:

• «Нефтехимик» вел со счетом 2:0. «Ак Барс» отыгрался за 9 минут до конца основного времени;

• Порядин набрал три очка (1+2) за матч – такого в Кубке Гагарина у него еще не было;

• Чивилев впервые в карьере оформил дубль. Его вторая шайба оказалась победной;

• Судьи дважды смотрели моменты по видео. Оба решения – в пользу «Нефтехимика»;

• Для «Нефтехимика» победа над «Ак Барсом» стала первой в Кубке Гагарина за пять лет.

Порядин мог сейчас играть в «Ак Барсе»

Павел Порядин – лучший бомбардир «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ: 37 очков (22+15) в 67 матчах регулярки. Его лидерские качества особенно проявились в феврале, когда команда билась за попадание в зону плей-офф – он набирал очки в семи матчах, пять из которых «Нефтехимик» выиграл.

Кстати, Порядин в свое время мог оказаться в «Ак Барсе». Весной 2021-го «Ак Барс» предложил ограниченно свободному агенту контракт на два сезона, но Нижнекамск его повторил – и, согласно регламенту, сохранил игрока. Это было мудрое решение: если смотреть по статистике, сезон-2022/23 стал для Павла лучшим в карьере.

Андрей Чивилев же наоборот – чаще забивал на старте этого сезона, а в 2023 году у него только один гол «Барысу». К слову, 23-летний нападающий чаще раздает передачи, чем забивает сам (10+18 в регулярке). Этой третий сезон Чивилева в «Нефтехимике» и уже лучший его плей-офф – в Кубке Гагарина-2022 нижнекамский воспитанник не набирал очков против «Трактора».

Голы в меньшинстве – фишка «Нефтехимика»

В регулярном чемпионате «Нефтехимик» – шестая команда с конца по проценту надежности при игре в меньшинстве. Хуже были только «Сочи», «Северсталь», «Трактор», «Витязь» и «Барыс». Но парадокс в том, что это не помешало Нижнекамску быть среди лучших по голам в меньшинстве – набралось сразу десять шайб.

Интересно, что в трех матчах «Нефтехимика» с «Ак Барсом» в этом сезоне уже были голы в меньшинстве. Дважды забивал Нижнекамск (хоть и без участия Порядина), а один раз Казань – тогда отличился Кирилл Семенов.

После такой победы забавно вспомнить, что «Нефтехимик» начинал регулярку с десяти поражений подряд, а место в плей-офф обеспечил себе только в заключительном матче с «Куньлунем». Кажется, сегодня болельщики могут прекращать фантазии на тему «А если б вышел «Амур» / «Трактор» / «Барыс»...».

1-й раунд

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид