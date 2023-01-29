Делал домашку – и тут позвали в НХЛ. Чудо-дебют вратаря из студенческой лиги

Не пропустил ни разу.

Прошлой ночью «Эдмонтон» уверенно обыграл «Чикаго» – 7:3. Но главным героем стал не Макдэвид, набравший 1+2, и даже не Тайсон Бэрри с дублем, а Мэттью Берлин – экстренный резервный вратарь. Запасной голкипер Стюарт Скиннер приболел накануне матча, поднять игрока из фарм-клуба уже не успевали – и пришлось обратиться к Берлину, с которым подписали пробный контракт в день игры.

Какой-то киношной истории не получилось – основной вратарь Джек Кэмпбелл отыграл без травм и явных провалов, но в самом конце третьего периода «Ойлерс» провели красивую замену. Так Берлин неожиданно для себя дебютировал в НХЛ: за 2:26, что он провел на льду, «Блэкхокс» бросили по его воротам только раз. С одним сэйвом Мэттью назвали звездой дня в лиге.

Мэтту Берлину 25 лет. Формально он все еще продолжает хоккейную карьеру: играет за университет Альберты в студенческой лиге Канады, но в последние годы выходит на лед не так уж часто (в этом сезоне – 5 матчей, 89,2% ОБ, КН – 2,57) – больше сосредоточен на учебе. Когда узнал о попадании в заявку на матч «Эдмонтона», то как раз делал домашнюю работу по психологии.

Дебют сорвал Берлину подготовку, но он не расстраивается: «Весь день был вихрем, а конец невероятным. Это особенный момент, который я никогда не забуду». Мэтт даже не думал, что окажется на скамейке команды – рассчитывал просто посидеть с экипировкой на трибунах. Но за 3,5 часа до вбрасывания стало понятно, что нужно переодеваться.

В НХЛ вратарь дебютировал с подачи Коннора Макдэвида – это он предложил идею главному тренеру «Эдмонтона» Джею Вудкрофту. «Мы просто хотели подарить ему крутые эмоции», – сказал нападающий после матча. При этом игроки «Ойлерс» подчеркнули, что акция ни в коем случае не демонстрирует неуважение к «Чикаго» – просто устроили праздник парню, получившему редкую возможность. Соцсети НХЛ с радостью подхватили такой дебют – и отдельно отметили, что вратарь завершил матч со стопроцентным показателем по сэйвам.

Забавно, что Берлин оказался лично знаком с заболевшим Скиннером – они вместе играли по юниорам в команде «Саутгейт Лайонс»: Стюарт был основным, а Мэтт – бэкапом.

Случай с Берлином – редкий, но не уникальный: в НХЛ бывали и другие интересные с привлечением экстренных вратарей. Тот же «Чикаго» заявлял на игру болельщика, у которого не было матчей на профессиональном уровне – дебютировать в НХЛ не удалось, но экипировку получил. А Роб Лори вообще попадал в заявки трех разных команд («Анахайм», «Ванкувер», «Миннесота») – на тот момент ему было уже за 40 и он владел компанией по продаже вратарской амуниции.

Но самая яркая история произошла с водителем ледового комбайна Дэвидом Эйрсом. В феврале 2020-го «Каролина» потеряла из-за травм двух вратарей в игре с «Торонто» – 42-летний Эйрс вышел на лед во втором периоде, отразил 8 из 10 бросков и выиграл свой первый матч в НХЛ. Он назвал тот момент сценарием для Голливуда: «История о том, как у обычного человека появляется шанс».

Фото: REUTERS/Perry Nelson