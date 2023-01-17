Как дела у Яромира Ягра: забивает даже в 50, ищет энергию в вере, отказывается от сладкого и управляет клубом

Не бросает хоккей.

Яромиру Ягру скоро 51 год, но он до сих пор попадает в ленты новостей в качестве игрока: вернулся в состав «Кладно», набрал первые очки в сезоне, а позже забросил шайбу. Впрочем, теперь его волнуют не только голы и передачи – менеджерских забот куда больше. По сути, чех совмещает управление хоккейным клубом, тренировки и профессиональные матчи – и, кажется, все успевает.

Ягр теряет вдохновение от игры – он дебютировал в сезоне только из-за вируса

Возвращение Ягра в профессиональный хоккей совпало с победной серией «Кладно» из трех матчей, но глобально ничего из этого не спасает команду. Она идет последней в чемпионате Чехии, хотя в составе играет, например, супертоповый ветеран Томаш Плеканец, легенда «Монреаля» – в 40 лет выбивает 10+23 в 27 матчах. Вместе с ним – известные в КХЛ старички: Клепиш (38), латыши Сотниекс (35) и Цибульскис (34). Но вот с молодыми лидерами туговато.

Зато весной 2022-го Ягр ставил обновленные задачи перед «Кладно» и самим собой: «Плеканец мечтает о плей-офф. Может, добьемся этого вместе?». Достижение командных целей пока откладывается, но лично Яромира пока никто не превосходит. После гола «Пльзени» он стал самым возрастным игроком, забивавшим в истории Экстралиги.

«Кладно» вообще любит матчи с этим соперником. Вот ретро-афиша к одному из них – там можно найти редкие кадры с еще молодым Ягром:

Продолжение карьеры чеха можно было предсказать, но с оговорками. Прошлым летом он делал акцент на закулисной работе и подготовке обновленной арены «Кладно» – и робко предполагал, что может выйти на лед в ноябре-декабре. Но из-за управленческих задач у Яромира оставалось меньше времени на игровую подготовку, поэтому осенью он себя останавливал.

За два месяца до возвращения на лед Ягр уже регулярно тренировался с командой, но при этом чаще был там в роли ассистента тренера и допускал, что больше вообще не сыграет на таком уровне: «Сейчас у меня нет мотивации – даже не хочется. Мне пришлось бы многим пожертвовать». Он ждал будущих матчей Зимней классики на открытом воздухе, но пришлось форсировать возвращение.

В середине декабря чех вышел в матче против «Либереца». Вообще он не планировал включать себя в заявку – вот только на тренировке «Кладно» накануне игры оказалось всего 12 человек, остальные подхватили вирус. Ягр побоялся командной дисквалификации – и надел джерси с 68-м номером.

Конечно, сейчас он меньше сосредоточен на игровой роли – хотя прошлую регулярку закончил с 43 матчами и 19 очками. «Ягр – простой мужик, на равных [в раздевалке и на льду] со всеми. Разве что, тренировался по своей индивидуальной программе», – рассказывал защитник Захар Арзамасцев, доигрывавший сезон-2021/22 в «Кладно».

Яромир не может точно сказать, сколько еще отыграет матчей. Конечно, его об этом спросили – ответом стала отсылка к травме партнера: «Клепиш выбыл на полтора месяца. Нам придется учитывать это». В первую очередь он думает о команде.

Как Ягр сохранил себя в 50 лет: ходит в церковь, поменял диету, адаптировал стиль

У Ягра-играющего менеджера такой плотный график, что он едва нашел время для интервью сайту НХЛ перед 50-летием. Главный момент этого разговора: «Когда тебе 30 лет, а ты говоришь, что будешь играть в 50, некоторые люди смеются. Они не понимают, о чем идет речь. Но я из другой породы. Я знал это». Он планомерно готовил тело к тому, чтобы как можно дольше продолжать карьеру.

Даже Уэйн Гретцки задавал чеху вопросы об игровом долголетии. Тот отвечал, что всегда любил грубый и силовой хоккей, и это помогло ему заранее перестроиться под недостаток скорости – Ягр выстроил игру от сильных сторон. Всю карьеру он поддерживал здоровье и работал над психологией. Например, перед матчами регулярно ходил в церковь. И продолжает это делать – там он набирается сил.

«Многие люди, наверное, задаются вопросом, почему они должны верить в какого-то дедушку, сидящего на небе. Лично для меня вера – это энергия. Какая-то высшая сила, – объяснял Яромир. – Я верю, что вера, медитация и посещение церкви, где проявляется сильная энергетика, очистят ваши мысли. Как люди моют тело, так и вера очищает душу».

Ягр все время продвигал определенные правила поведения, которые помогли ему остаться на высоком уровне. Основные: на тренировках надо быть лучшим, нельзя забывать об отдыхе, важно следить за весом. На возраст он не смотрит: эта цифра становится дополнительной мотивацией. Нужно больше тренироваться – так есть шанс остаться в лучшем состоянии, чем молодые.

Отдельно Ягр следит за питанием. Еще в 48 лет он кардинально изменил свою диету: ограничил сладкое и начал постепенно отказываться от мясных продуктов.

Отдых для него – это смена обязанностей. Поэтому в последние годы замыкает на себе как можно больше процессов внутри клуба – сам решает любые административные дела, а потом помогает команде на льду.

Летом 2022-го Ягр в шутку предлагал себя клубам НХЛ. Он выделял в себе сильные и умелые руки, а минусом называл лишний вес. Оказалось, что из-за многозадачности Яромир три месяца совсем не занимался собой. Он объяснял на собственном примере: в таком возрасте паузы плохо влияют на организм. Есть риск перегруза мышц – это приведет к травмам и окончанию карьеры.

Ягр преодолел путь подготовки, но призывает всех принимать его новую роль: «Сейчас я больше смотрю на клуб со стороны владельца, чем как игрок». Он понимает, что мог бы до сих пор оставаться звездой на уровне чемпионата Чехии. Для этого ему нужно всегда заниматься – адаптировать стиль игры к особенностям возраста и изменениям в хоккее Ягр давно научился.

Что еще происходит в жизни Ягра: попал под трамвай и написал письмо умершему отцу

• Весной 2022-го у Ягра случилась авария: в Праге автомобиль врезался в трамвай. Обошлось без серьезных травм, чуть повредивший руку чех назвал себя виновником: во время разворота не заметил трамвай, исписанный рекламой конкурента – «Спарту» не остановить». Яромир потом шутил, что «Кладно» нужно обязательно усилиться к следующему сезону.

• Ягр участвует в акциях, которые никак не связаны с хоккеем. Он открывал забег для любителей и восхищался ими. Параллельно рассказывал, что последний раз нормально бегал 20 лет назад – это помогло бы ему сбросить вес, но бег никогда не был его сильной стороной. Вместо этого уже несколько лет он тренируется на велосипеде. Участвует в заездах, но называет себя ленивым.

• В ноябре у хоккеиста умер отец – не дожил до первого матча сына в сезоне. На похоронах Ягр зачитал трогательное письмо, которое отсылает к влиянию папы на его карьеру. Особо отметил его строгость: «Ты не пропустил ни одной тренировки или игры. Ты меня создал. Я был картиной, на которую люди приходили посмотреть. Но ты был ее художником».

• В 50 лет у Ягра много рекламных предложений на самом разном уровне. Например, по станции для зарядки электромобилей – сам Ягр пересел на именно на такие машины. Развитие чешских молодых игроков тоже завязано на Ягре: от него идет поддержка проекта «Школа хоккейных талантов». Пошел уже второй сезон – со 181 участником.

Фото: instagram.com/rytirikladno