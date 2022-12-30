Главное в хоккее за год: поражения сборной России, рекорды Овечкина, тренерская карьера Ротенберга

12 мини-историй 2022-го.

Этот год для хоккея получился насыщенным: интриги в КХЛ и НХЛ, неожиданный финал Олимпиады, летний МЧМ. В России – несколько важных тренерских перестановок, которые изменили лигу. За океаном – Александр Овечкин перешел за отметку в 800 шайб в регулярках НХЛ и теперь смотрит только в спину Уэйна Гретцки. В общем, когда много лет спустя будут вспоминать 2022-й в хоккее – будет из чего выбрать.

Ниже – сюжеты, по которым мы точно запомним год.

Сборная России проигрывает – нет золота Олимпиады и победы на Кубке Первого канала

Олимпийский турнир снова прошел без игроков НХЛ, но теперь это не помогло России победить. А очень скоро стало понятно, что поражение в финале – далеко не худшая хоккейная новость: женские и мужские сборные всех возрастов исключили из дальнейших турниров ИИХФ. Остался только домашний Кубок Первого канала в декабре – с Беларусью и Казахстаном в качестве соперников. Но даже там трофей ушел не к России – проиграли по буллитам белорусам.

Самым приятным моментом с участием России в 2022-м стал решающий буллит Арсения Грицюка в полуфинале Олимпиады. Позже он рассказывал о постоянном пересмотре этого эпизода: «Пятьсот тысяч миллионов раз. Даже нарезку сделал под музыку и выставил в соцсетях». У него вообще удалась первая половина года: кроме медали Игр взял еще и титул лучшего молодому игроку КХЛ.

В КХЛ утвержден новый лимит – теперь все под него подстраиваются

Мы подробно разбирали историю с новым лимитом Если совсем коротко и без эмоций: с 1 августа 2023 года в КХЛ можно использовать максимум трех легионеров на одну команду (сейчас – пять). Клубы уже задумываются, кого оставлять – например, «Авангард» договорился о новом контракте с Ридом Буше.

Овечкин перебил сразу несколько рекордов НХЛ

Лучший в истории по общему числу бросков, лидер по голам за один клуб и первый по шайбам в гостевых матчах – это только некоторые из многих достижений Александра Овечкина в 2022-м. В матче с «Чикаго» он дошел до отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а против «Виннипега» Александр оформил дубль, обогнав Горди Хоу (у него была 801).

Уэйн Гретцки по-прежнему сохраняет лидерство по голам (894), и вся дальнейшая карьера Овечкина будет завязана на погоне за ним. Александр даже зарегистрировал торговую марку The Gr8 Chase – она связана с его прозвищем и номером.

Иван Федотов попал в армию вместо игры в НХЛ

В мае голкипер подписал контракт с «Филадельфией» – и это выглядело логичным шагом после уверенной игры на Олимпиаде и победы в Кубке Гагарина с ЦСКА. Федотов казался лучшим российским вратарем по эту сторону океана. До на другую он так и не перелетел: Ивана забрали в армию – сейчас он тренируется лишь со сборной ВМФ.

Ротенберг тренирует СКА и развивает проект «Россия U25»

Главный шок прошлогодних январских праздников, в который не все сразу даже поверили. «Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона», – пытался аргументировать Ротенберг назначение собой себя на пост главного тренера СКА – вместо Брагина.

Прошел уже год – он по-прежнему тренирует. И прямо сейчас СКА с отрывом лидирует в регулярке.

Тренерская карьера Ротенберга перекинулась и на сборную. Он курировал команду U25 на Sochi Hockey Open, и под его руководством она должна была сыграть и на Кубке Первого канала, но в последний момент ФХР от этой идеи отказалась. Хотя планы по самой сборной U25 у Ротенберга все еще остаются – в конце сезона планирует турне по городам.

«Авангард» наконец-то вернулся в Омск

1664 дня «Авангард» провел без реальной домашней арены, но все-таки вернулся в родной город и на открытии 12-тысячника обыграл «Сибирь» (2:1). Теперь клуб – один из лидеров по средней посещаемости в лиге.

Но перед переездом «ястребы» столкнулись со сложным календарем: 12 гостевых матчей подряд на старте сезона привели к частым поражениям и отставке тренера Дмитрия Рябыкина в итоге. Сейчас ритм налажен и все обстоятельства позади.

ЦСКА и «Металлург» разыграли Кубок Гагарина: все решил гол 41-летнего Попова

Сейчас Попову уже 42, но последний матч он провел еще в апреле. Тогда, в седьмой игре финальной серии с «Магниткой», шайба нападающего стала победной в сезоне. А ведь тот матч Александр доигрывал с разрывом связок колена. Карьеру продолжать не стал: перешел в ЦСКА на роль тренера по развитию игроков.

Лучшим тренером сезона стал Сергей Федоров, который неожиданно возглавил ЦСКА летом 2021-го и сразу взял титул. А ведь это был первый опыт на этой должности. Кстати, Федоров ездил и на Олимпиаду-2022 в качестве одного из помощников Жамнова.

Сергей Брылин тренирует «Нью-Джерси»

«Дэвилс» позвали его ассистентом в штаб Линди Раффа. До этого тренерская карьера Брылина ограничивалась работой в «Олбани», «Бинхэмтоне» и «Ютике».

С его приходом совпало резкое превращение «Нью-Джерси» из аутсайдера в одно из главных открытий сезона. Команда даже повторила клубный рекорд – 13 побед подряд. Сейчас идет в топ-4 на Востоке.

«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли – впервые с 2001 года

За весь плей-офф «лавины» проиграли только четыре матча – дважды «Сент-Луису» и «Тампе». В составе выделялся Валерий Ничушкин, который окончательно избавился от всех проблем и заработал новый контракт сразу на 8 лет и 49 млн долларов. Надбавка произошла в том числе и за шесть очков в шести играх финала.

У этого состава «Колорадо» – сразу несколько героев; Кэйл Макар вообще стал MVP плей-офф, набрав за 20 матчей 29 очков. И он продолжает рвать рейтинги лучших защитников лиги – альтернатив ему никаких.

Макдэвид переписывает цифры по результативности

«Эдмонтон» зажигал в Кубке Стэнли – забивал по 6, по 8 шайб за вечер (и не всегда, кстати, выигрывал). И ничего этого не было бы, разумеется, без Коннора Макдэвида.

В новом же сезоне он первым в лиге забросил 30 шайб – всего за 35 матчей. За последние 25 лет только три хоккеиста достигали этого быстрее – Буре, Лемье и Овечкин (за 34 игры).

Но в НХЛ есть и другие истории, связанные с результативностью. Джейсон Робертсон из «Далласа» на старте сезона забрасывал больше Макдэвида, хотя пропустил предсезонные сборы из-за переговоров по контракту. Митч Марнер вообще выдал 23 игры подряд с очками. В этом веке лишь Кэйн (26) и Кросби (25) имели подобные серии длиннее.

КХЛ пережила сокращение числа клубов

«Йокерит» и рижское «Динамо» ушли из КХЛ после сезона-2021/22 – и осталось 22 клуба: по 11 на Западе и Востоке. География лиги теперь ограничивается Россией, Казахстаном («Барыс»), Беларусью («Динамо» Минск) и Китаем («Куньлунь»). Хотя «Ред Старт» по-прежнему играет в Мытищах – за клуб в основном болеют китайцы, которые учатся в Москве.

Малкин дошел до 1000 матчей в НХЛ, Капризов – до 200 очков

Карьера российских игроков сводится не только к достижениям Овечкина. Малкин уже сыграл 1000 матчей в НХЛ и при этом добрался до очковых показателей Сергея Федорова – вышел на второе место среди россиян за всю историю лиги. Результативнее только все тот же Овечкин.

Цифры Капризова связаны с показателем в 200 очков. А заодно он переписал рекорды «Миннесоты» по продолжительности голевой и результативной серии.

Фото: REUTERS/James Guillory, Jamie Sabau; globallookpress.com/Jason Franson, Maxim Thore; РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Мальгавко Сысоев; Gettyimages.ru/Matthew Stockman