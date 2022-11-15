Герои главной сенсации сезона в НХЛ: любитель музеев, швейцарец с тайскими корнями и фанат Овечкина

Несколько неочевидных историй.

«Нью-Джерси» повторил клубный рекорд по длительности победной серии в регулярках НХЛ – 13 матчей подряд. До рекордных показателей лиги было не так уж далеко – «Питтсбург» собрал 17 в сезоне-1992/93 – но серия «Девилс» прервалась в матче с «Торонто» (1:2), в котором им не засчитали аж три гола.

Но интересна даже не серия «Нью-Джерси», а вообще его результаты в этом сезоне. «Девилс» не появлялись в плей-офф с сезона-2017/18 – и то был единственный случай за последние десять лет. В остальном дела шли неважно – к примеру, в прошлом сезоне у них было всего 63 очка и 14-е место на Востоке. Сейчас же «Нью-Джерси» идет вторым и уже набрал половину от прошлогоднего результата – 32 очка за 20 матчей.

Кажется, что в плане таланта и навыков это сильнейший состав клуба за долгое время. Он создавался из первых номеров драфта (Нико Хишир и Джек Хьюз), креативного белоруса Шаранговича, звездного защитника Хэмилтона. Но за статистикой и хоккейными историями скрываются интересные вещи, которые происходили с героями из «Нью-Джерси».

Ниже – необычное из их карьерной жизни.

Витек Ванечек, вратарь: ушел в себя из-за незнания языка и боялся людей

13 игр, 9 побед, 2,14 пропущенных гола за игру (2-е место в лиге), 91,7% отраженных бросков.

Когда Ванечек подписывал контракт с «Вашингтоном», сильно переживал из-за плохого английского. В 2020 году он рассказал чешскому Bez Frazi о психологических проблемах, с которыми боролся в тот период. Если кратко, он не понимал вообще ничего:

«Были моменты, когда я оставался один. Я часто сидел в комнате, оглядывался по сторонам и понятия не имел, что происходит вокруг. Иногда окружающие хотели поговорить со мной, но быстро все понимали. Если бы мне в глаза сказали самые обидные оскорбления, я бы улыбнулся и кивнул. Я боялся идти один по коридору и кого-нибудь встретить».

Все эти проблемы остались в «Вашингтоне». В «Нью-Джерси» Ванечек проводит первый сезон.

Джон Марино, защитник: попал в команду через обмен на ненужные активы

20 игр, 8 (2+6) очков, +13, айстайм 21:48 (2-й в команде)

Провел в «Питтсбурге» три сезона, а в этом неожиданно оказался в «Нью-Джерси». Марино забивает, отдает передачи и растит свой показатель полезности. Что получил взамен «Питтсбург»: драфт-пик третьего раунда и защитника Тая Смита. 22-летний Смит завершил прошлый сезон с показателем полезности «-26», а «Питтсбург» в итоге сразу отправил его в АХЛ.

Дуги Хэмилтон, защитник: замкнутый интроверт, который не любит вечеринки

20 игр, 15 (6+9) очков, +11, айстайм 21:54 (1-й в команде)

Главный миф для фанатов НХЛ: Хэмилтон – большой любитель музеев и проводит в них основную часть жизни. Все пошло из-за бесплатных билетов: Дуги ходил по ним в музеи и пытался поверить в себя. Теперь эти слухи сопровождают его везде. Люди утверждали, что еще в «Калгари» он однажды пропустил командный обед – был в музее.

Якобы Хэмилтон и ушел из «Калгари», потому что не вписывался в командную культуру. Вечеринкам (даже по итогам сезона) он предпочитает одиночество. У этого есть объяснение: Хэмилтону просто нравится тихий и замкнутый образ жизни. Это не мешает ему набирать по 30-40 очков за сезон. Переход в «Нью-Джерси» Дуги объяснял путем к счастью.

Йонас Зигентхалер, защитник: первый игрок тайского происхождения в НХЛ

20 игр, 6 (1+5) очков, +19 (1-й в команде), айстайм 20:34

Зигентхалер вырос в Цюрихе и играет за Швейцарию, но не забывает свои корни (мама – из Таиланда). Однажды он подарил клюшку тайской фанатке прямо во время разминки перед матчем. Каждый год Зигентхалер приезжает в родной город мамы: «У людей там не так уж много денег, но они счастливы и просто наслаждаются жизнью. Хотя ничего не имеют».

Нико Хишир, нападающий: выбирал из пяти видов спорта, а потом занялся хоккеем

19 игр, 22 (9+13) очка, +13, айстайм 19:40, 57,6% на вбрасываниях

Спортивный путь Хишира к статусу лидера клуба НХЛ был интересным. Хоккей долго не считался для него приоритетом. The New York Times писал о детстве и юности игрока: «Зимой он катался на лыжах и сноуборде, а летом играл в футбол, плавал и прыгал с трамплина». Родственники Нико занимались футболом, волейболом и плаванием. О хоккее никто не думал.

Когда Хишир выбрал хоккей, то до конца не мог определиться с амплуа: отрабатывал в защите и нападении – и в итоге стал настоящим универсальным игроком. За такие качества его выделяли еще в юниорской лиге Квебека. «Ему уместно сравнивать себя с Дацюком из-за сильной игры на обеих сторонах площадки», – говорил Трой Дамвилл из Центрального скаутского бюро.

Нико стал первым номером драфта-2017, а в феврале 2021 года – капитаном «Нью-Джерси».

Джек Хьюз, нападающий: всю жизнь катался на коньках под присмотром мамы

20 игр, 21 (7+14) очко, +7, айстайм 19:16

Один из самых талантливых игроков нового поколения ушел на драфте-2019 под первым номером. Этого не получилось бы без мамы Эллен – она сама занималась несколькими видами спорта. Хьюз рассказывал : «Она научила меня кататься на коньках. Так что это было здорово, потому что на этом строится вся моя игра. Вы хвалите мое катание – им я во многом ей обязан».

Ондржей Палат, нападающий: прославляет город c населением 56 тысяч

6 игр, 3 (3+0) очка, -1, айстайм 18.42

Перед сезоном Хишир называл Палата элементом для раздевалки, титульный опыт которого может принести «Нью-Джерси» выход в плей-офф. Ондржей повторяет в НХЛ историю Павла Кубины. Оба росли в городе Фридек-Мистек – там живут всего 56 тысяч человек. Палат видел, как Кубина в 2004 году привез Кубок Стэнли в родные края – и сам загорелся хоккеем.

Когда в 2020-м «Тампа» стала лучшей в НХЛ уже с Палатом, местная кондитерская сделала сладкую копию Кубка Стэнли. Но он мечтал показать местным болельщикам реальный трофей, поэтому доставил его на вертолете из Словакии. Впрочем, все это было не только для простых фанатов – семья Палата не попадала на игры НХЛ, и на городском празднике Ондржей вместе с отцом вывозил трофей на площадь.

Летом 2021 года в городе прошла ночная вечеринка, когда «Тампа» снова взяла Кубок Стэнли. Теперь весь Фридек-Мистек болеет за «Нью-Джерси».

Томаш Татар, нападающий: самый модный хоккеист, но не все это понимают

20 игр, 12 (4+8) очков, +15, айстайм 14:41

Главная проблема Татара во время обменов – большой гардероб: он банально не понимает, каким образом перевозить всю одежду. Его приятель Густав Нюквист шутил о «модном стиле» Томаша: «У некоторых людей могут быть другие мнения по этому поводу». Татар даже запускал благотворительный проект по продаже одежды – и собирался везти целые сумки детям из Словакии.

Йеспер Братт, нападающий: учился контролировать мысли под присмотром специалиста

20 игр, 24 (8+16) очка, +11, айстайм 17:09

Братт играет в «Нью-Джерси» еще с сезона-2017/18: он пережил с клубом все плохие результаты, но никогда не психовал и получал удовольствие. Еще перед попаданием в НХЛ Йеспер обратился к Энди Сворду. Этот специалист ориентирован на шведских игроков: помогает им лучше психологически готовиться к матчам, а параллельно читает мотивирующие лекции о бизнесе.

Зачем все это нужно Братту? Он почувствовал , что не выдерживает высокий уровень в каждом матче. Что ему дал Сворд – объяснение от Братта: «Он помогал мне подготовиться к играм. Убеждал, чтобы мои мысли находились в нужном месте. Теперь я чувствую себя спокойно в любой ситуации в игре. Я не нервничаю». Отзыв Братта отдельно опубликован и на сайте Сворда.

Егор Шарангович, нападающий: завел собаку, которая стала звездой соцсетей

20 игр, 11 (6+5) очков, 0, айстайм 15:06

Когда «Нью-Джерси» только заполучил Шаранговича, его собака стала своеобразным элементом пиара. Она попадала в клубные соцсети и светилась в аккаунтах НХЛ. Егор назвал пуделя по собственному прозвищу еще из минского «Динамо» – Шарки. В этом сезоне Шарангович всегда гуляет с собакой во время отдыха – фанаты «Нью-Джерси» в восторге от его новых фото.

Майлс Вуд, нападающий: писал письмо Овечкину, чтобы получить автограф

20 игр, 11 (6+5) очков, +8, айстайм 13:12

Когда Вуду было 11 лет, он восхищался Александром Овечкиным. И отправил в «Вашингтон» карточку, на которой попросил кумира оставить автограф, а заодно предупредил, что в будущем они встретятся в НХЛ. Получить карточку с росписью Вуду тогда не удалось, но история завершилась на взрослом уровне: они и правда увиделись на льду.

Сыграли друг против друга, а потом встретились в подтрибунном помещении. Вуд рассказал Овечкину эту историю, и тот даже извинился. В итоге Александр все-таки оставил автограф, но встреча в 2018-м получилась уже не такой милой: игроки участвовали в командной потасовке – обменивались толчками, долго спорили и пытались сорвать формы.

Фото: REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Ed Mulholland-USA TODAY Sports, Tom Horak-USA TODAY Sports, Bob Frid-USA TODAY Sports,Dan Hamilton-USA TODAY Sports ,Perry Nelson-USA TODAY Sports; East News/ Bruce Bennett/Getty Images/AFP