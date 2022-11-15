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Вратарь «Витязя» – открытие сезона КХЛ: отбивает по 45 бросков и мечтает о сборной России (а мог играть за Китай)

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Карьерный взлет Максима Дорожко.

Пока Третьяк в очередной раз говорит о лимите на иностранцев и искусственно созданных местах для молодежи, эта молодежь сама выгрызает игровое время в КХЛ. Новые фамилии мы узнавали каждый год, но этот чемпионат – самый богатый на ярких дебютантов.

К примеру, 18-летний Никита Евсеев забросил уже четыре шайбы за «Ак Барс». Ярослав Лихачев – первый снайпер и второй бомбардир «Амура», «Торпедо» со вчерашними ноунеймами разрывает Запад, а Игорь Чернышов в 16 стал самым молодым игроком в истории «Динамо» в КХЛ (хоть и получает крохотный айстайм).

Главный же вратарский дебют связан с кипером «Витязя» Максимом Дорожко: только в 24 года он добрался до уровня КХЛ, но быстро стал одним из лучших в лиге.

Дебютировал в КХЛ со скамейки, а теперь отбивает по 45 бросков за матч

Прогресс Максима Дорожко получился стремительным: дебютировал в КХЛ только в середине сентября 2022-го, когда вышел на замену в матче с ЦСКА (2:4). Сразу за этим – первый шатаут и 42 сэйва в игре с «Локомотивом». В следующем месяце стал основным вратарем «Витязя» и сыграл на ноль против «Спартака». Итог такого яркого дебюта – в декабре Дорожко едет на челябинский Матч звезд КХЛ, за него проголосовали болельщики.

И их выбор оправдан – голкипер играет не только эффективно, но и эффектно. Например, может спасти ворота в прыжке:

Лежит на льду – и все равно отбивает шайбы:

Перекрывает все ворота в растяжке на перемещении:

В ноябре Дорожко провел один из худших для себя матчей – с пятью пропущенными от «Нефтехимика» (до этого было максимум три шайбы за вечер). Конечно, он сразу задал высокую планку, отразив 180 из 185 бросков за первые шесть игр – на дистанции эта статистика становится хуже, но Максим почти всегда надежен. Даже в проигранных матчах часто отбивает 30+ бросков.

«У него хорошие габариты, отличная реакция, технически достаточно хорошо подготовлен, – объяснял «Чемпионату» причины такого взлета Сергей Черкас, работавший с вратарем в питерском «Динамо». Здесь вопрос только в игровой практике: иностранные вратари во многих клубах не давали российским ее. А сейчас появилась возможность. Вот и Дорожко раскрылся».

Сам игрок придерживается позиции, что командные победы важнее личных – пока у него получается это совмещать. «Витязь» успешно решает задачу по попаданию в плей-офф, а его вратарь – один из лидеров КХЛ по проценту отраженных бросков (доходил и до 96%). Сейчас с ним соперничает Никита Серебряков из «Адмирала», но тот провел в сезоне больше матчей.

Дорожко и Серебряков похожи по роли для своих команд: «Витязь» и «Адмирал» позволяют соперникам много бросать, но вратари почти не пропускают и берут для клубов победы. К примеру, дальневосточники выиграли у «Авангарда» (1:0 ОТ) в Омске, когда Серебряков сделал 45 сэйвов. У Дорожко была почти такая же история в Минске: 45 сэйвов, одна шайба, победа «Витязя» в овертайме.

Играл за клуб из Китая и чуть не взял гражданство, а еще выходил в турнире 3х3  

До основы «Витязя» взрослая карьера игрока была связана только с ВХЛ: «Молот-Прикамье», «Ермак», «Ценг Тоу», «Рязань». Еще успел отметиться в «Динамо» из Санкт-Петербурга, но формально пробыл в клубе только с мая по август 2019 года. Главное достижение за то время межсезонья – блиц-интервью о жизни и увлечениях.

В сезоне-2019/20 – за «Ценг Тоу» и «Ермак» – у Дорожко были худшие показатели за карьеру: в среднем он пропускал более трех шайб за вечер. Китайский клуб в том году вообще выиграл только 11 матчей и стал худшей командой ВХЛ, но пять побед для «Ценг Тоу» затащил именно Максим, однажды вообще сыграв на ноль.

«Агент нашел вариант с китайским клубом. Понимал, что это – шаг вперед, – объяснял Дорожко в интервью сайту КХЛ. – Будет много бросков, больше практики. Это хорошо для вратаря, когда каждую игру бросают по 30-40 раз. В таких командах быстрее прогрессируешь». Кстати, хоккеист тогда мог принять китайское гражданство, но не воспользовался этим – он мечтает сыграть за сборную России.

В итоге Дорожко выступал в ВХЛ четыре сезона. Сначала выпускник «Русских Витязей» два года набирался опыта. «При переходе во взрослый хоккей трудности были и личные, и спортивные, накладывалось все одно на другое. Мой первый сезон вдали от дома – в определенной степени было нелегко. Но не жалел, что решил попробовать свои силы в ВХЛ. Я играл со взрослыми профессионалами, увидел совершенно другой хоккей. Очень хорошо, что рискнул и уехал, все пошло на пользу», – рассказывал он позже.

А в 2020-м Максим вернулся в систему родного клуба – и получал игровую практику в «Рязани», с которой впервые во взрослой карьере сыграл в плей-офф. Пусть недолго – 6 матчей, но в целом проявил себя неплохо. Кажется, тот опыт должен пригодиться вратарю в этом сезоне.

Любопытно, что перед дебютом в КХЛ Дорожко попробовал модное направление – турнир 3х3. Летом позвали друзья – и в итоге кипер получил опыт и новую для себя практику. Сначала выходил на матчи в составе Тулы, но очень скоро стал представлять Санкт-Петербург вместе с Романом Ротенбергом и некоторыми игроками СКА. Кажется, в Питере за ним уже пристально следят.

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Фото: Instagram/__dorozhki__; VK/hcvityazhcvityaz.ru

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