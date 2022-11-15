В Катаре есть не только футбол, но и хоккей! Играют в торговых центрах, зрители смотрят из фудкорта, жара портит лед

Есть чемпионат из двух дивизионов.

В воскресенье в Катаре стартует чемпионат мира по футболу – как все знают, непривычные месяцы проведения связаны исключительно с климатом: летом дневная температура поднимается до +42°С. Самый же холодный месяц в стране – январь: днем в среднем +22°С, а по ночам опускается до +13°С. Забавно, но даже в таких условиях Катар пытается развивать еще и хоккей с шайбой.

Как в Катаре вообще появился хоккей: все изменили румынский тренер и канадцы-основатели

В 2014 году в Катаре прошли важные хоккейные сборы, на которых тренер Мариус Глига выступил с программными заявлениями: рассказал, что цель Катара – создание относительно сильной сборной за ближайшие годы. Для этого Глига просил всех потерпеть – приводил в пример соперников по региону, которые тренировались десять лет. Сам Катар тогда провел первый международный матч.

Глига играл в хоккей на уровне чемпионата Румынии. В катарский хоккей он поехал сразу на несколько должностей: главного тренера и координатора по развитию. Он проработал до сезона-2017/18, а затем переехал в Венгрию. Перед этим Глига раскрыл детали о сути зарождения катарского хоккея, основы которого закладывали эмигранты из Канады и США.

Поначалу хоккей с шайбой был для местных игроков обычным хобби – почти вся сборная начинала с того, что люди просто учились кататься на коньках. В 2014-м к обучению начинающих хоккеистов подключилась Aspire Academy – организация развивает профессиональных спортсменов в Катаре и параллельно дает им образование.

Разумеется, проблемы с хоккеем возникали еще на молодежном уровне. Вратарь Зак Петерсон, семья которого переехала в Катар, когда ему было 14, рассказывал в 2016 году: «Жара влияет на качество льда, поэтому хоккеисты иногда застревают». Но главным впечатлением для него стало награждение после турнира: медали вручал шейх, вышедший на лед в сандалиях.

Первый сезон взрослой катарской лиги прошел еще в 2003 году: играли 4 на 4 и боялись сильно бросать – не хотели повредить торговый центр (катки располагаются именно там). С момента появления спорта в стране его всячески поддерживали канадцы – когда в Дохе открывался хоккейный сезон, в церемонии участвовал посол Канады Андре Дюбуа, он же провел символическое вбрасывание.

Энтузиасты из Канады и создали чемпионат Катара. Он развивается – идет разделение сразу на два дивизиона. Официальный сайт указывает , что в дивизионе А играют четыре клуба: в составах – полупрофессионалы и хоккеисты из колледжей. На каждый сезон могут заявиться женщины и иностранные игроки. В клубы берут людей с любыми навыками, количество команд меняется.

Лэнс Мерендорф и Ричард Лабросс – основатели лиги Катара. В их честь и назван ее главный трофей.

Игрок сборной Катара по хоккею Мохаммед Аль-Амер однажды рассказывал о хоккейном матче в торговом центре Villaggio Mall. Его атмосферу разбавлял фуд-корт, расположенный рядом с катком – так что женщины в чадрах ели бургеры и наблюдали за еще непривычным спортом. Аль-Амер уверял: «Мы отличаемся только тем, что живем в пустыне. Мы любим хоккей, собираемся играть в него тут».

Сейчас в этом здании в Дохе разросся тематический парк Gondolania. На аккредитованной арене олимпийских размеров проходят выступления фигуристов и занятия для хоккеистов. Здесь учат катанию на коньках всех желающих – на Tripadvisor можно прочитать положительные отзывы. В этом месте играют и матчи Катарской международной хоккейной лиги.

Ранняя история катарского хоккея начиналась в City Center Mall – до открытия Villaggio Mall матчи проводились там. City Center Mall – старейший торговый центр Катара с ведущими брендовыми магазинами. По расположению он связан с пятизвездочными отелями. Площадка в City Center Mall выстраивалась таким образом, что за хоккеем на ней можно следить с любых этажей.

Теперь хоккей в Катаре выглядит так – детали показывались в выпуске QL Adventures:

Игрок из Катара попадал на юношескую Олимпиаду – это главное достижение в хоккейной жизни страны

Канадцы сопровождают почти все турниры в Катаре. Федерация хоккея организует короткие соревнования (время проведения – несколько дней) и приглашает туда команды из Канады. Катар ориентируется на «кленовых» и по принципам развития юношеского хоккея. Например, берет пример по тренировкам – в 2014-м игроки занимались дважды в день.

Руководители катарского спорта и участвующие канадцы довольны ситуацией. Посол Канады Андре Дюбуа рассказывал : «Многие граждане Канады проживают в Катаре. Мы рады, что они поделились нашим любимым видом спорта с жителями Катара. Прогресс местной сборной поразителен». За успех он выдавал историю, что сборная играет на равных со всеми соперниками.

В 2020 году Катар попал на Зимние юношеские олимпийские игры, где участвовал в хоккейном турнире 3-на-3. Перед этим проводились квалификационные соревнования, на которых туда отобрался один игрок. Им стал Таваб Аль-Субайе – он представлял интернациональную команду и занял с ней пятое место. Это было первое участие Катара в Зимних юношеских олимпийских играх.

Канал Al Jazeera делал про Аль-Субайе отдельный сюжет, где рассказывал о его пути. Само появление такого игрока – результат специальной программы развития молодежного хоккея. Она была запущена в 2016 году и включала в себя даже международные сборы. Так, Аль-Субайе в 15 лет ездил на тренировки в Финляндию вместе с первым капитаном сборной Катара по хоккею.

У взрослой сборной Катара по хоккею ситуация пока противоречивая – сайт IIHF пишет , что в Катаре есть 165 игроков. Катарская ассоциация стала членом Международной федерации хоккея в 2012 году, а сама была основана только в 2010 году. Тогда проговаривались цели: разработка программ для взрослых и юниоров. По сути, пока этим и занимаются.

Для практики в 2017 году сборная участвовала и победила в хоккейной лиге Катара – играла там с клубами. Туристы до сих пор удивляются, когда натыкаются на хоккейные матчи в Катаре. Пишут : «Какой вид спорта я впервые увидел в Дохе? Конечно, хоккей». А потом привозят в подарок из Катара хоккейные джерси и фотографируют хоккеистов сборной в обычном транспорте.

Катар – третья хоккейная страна в регионе после ОАЭ и Кувейта. Сейчас страна чаще всего организует отдельные внутренние соревнования, где практикуются игроки сборной. Например, в 2018 году проходил Кубок Катара. Там участвовали юноши и представители основной сборной Катара. Развитие зимних видов спорта внутри Катара курировал Рашид Маджид Аль-Сулайти.

Аль-Сулайти возглавлял катарский комитет еще в момент появления в стране международного хоккея – но тогда он отвечал за фигурное катание и керлинг. При нем у катарского хоккея появились спонсоры. Деньги на молодежные турниры давала компания Qatargas (производит и продает сжиженный газ) – и связывала это с выполнением программы Qatar’s National Vision 2030.

В нее заложено пять основных задач, которые формируют общее направление – превращение Катара в современное и передовое общество. Развитие зимних видов спорта остается малой частью глобальных целей. Катар старается совмещать их с популярным футболом, поэтому во время чемпионата мира проведет ледовые шоу. Хоккей до такого еще не дорос.

Фото: Qatar International Ice Hockey League