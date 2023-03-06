«Лос-Анджелес» – Дарт Вейдер, «Анахайм» – Джа-Джа Бинкс и Мандалорец из «Оттавы». Клубы НХЛ в стиле вселенной «Звездных войн»
Таков путь!
Дизайнер под ником Galactic Chef объединил 2 своих увлечения – хоккей и вселенную «Звездных войн».
Присутствуют расы, персонажи и животные как из классических трилогий, так и из сериала «Мандалорец».
В качестве консультанта блога по вселенной выступил Darth Alru, за что ему отдельная благодарность.
Атлантический дивизион
«Флорида» – Джабба Хатт.
«Тампа» – молнии из рук Палпатина.
«Монреаль» – череп мифозавра, символ мандалорцев.
«Бостон» – вуки (Чубакка).
«Детройт» – звездный истребитель TIE-fighter.
«Баффало» – носорог Мадхорн и световые мечи.
«Торонто» – Генерал Гривус.
«Оттава» – шлем мандалорца.
Столичный дивизион
«Каролина» – Далекая-далекая Галактика.
«Айлендерс» – дроид BB-8.
«Нью-Джерси» – Дарт Мол.
«Питтсбург» – порги (морская птица с планеты Ак-То).
«Рейнджерс» – шлем пилота повстанцев.
«Филадельфия» – лэндспидер X-34.
«Коламбус» – тойдарианец.
«Вашингтон» – рептавиан (хищная птица с планеты Неварро).
Центральный дивизион
«Колорадо» – шагоход AT-AT и сноуспидер Т-47.
«Сент-Луис» – эмблема джедаев.
«Миннесота» – банта (популярное вьючное животное галактики).
«Чикаго» – эвок.
«Даллас» – «Звезда Смерти».
«Виннипег» – истребитель Х-крыл.
«Аризона» – штурмовик Империи.
«Нэшвилл» – голова Аклая (грозного хищника с планеты Вендакса).
Тихоокеанский дивизион
«Анахайм» – гунган (Джа-Джа Бинкс).
«Эдмонтон» – ремонтный пит-дроид серии DUM.
«Калгари» – автор утверждает, что он хотел изобразить «Тысячелетнего Сокола», но фанатам это больше напоминает корабль сепаратистов типа «Барышник».
«Лос-Анджелес» – Дарт Вейдер.
«Сиэтл» – Сарлакк.
«Вегас» – Рыцарь Джедай.
«Сан-Хосе» – хищная рыба Губер с планеты Набу.
«Ванкувер» – Тала-сирена (как бы слон с планеты Ак-То, используется как дойное животное).
Изображения: twitter.com/Galactic_Chef/
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