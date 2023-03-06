Таков путь!

Дизайнер под ником Galactic Chef объединил 2 своих увлечения – хоккей и вселенную «Звездных войн».

Присутствуют расы, персонажи и животные как из классических трилогий, так и из сериала «Мандалорец».

В качестве консультанта блога по вселенной выступил Darth Alru, за что ему отдельная благодарность.

Атлантический дивизион

«Флорида» – Джабба Хатт.

«Тампа» – молнии из рук Палпатина.

«Монреаль» – череп мифозавра, символ мандалорцев.

«Бостон» – вуки (Чубакка).

«Детройт» – звездный истребитель TIE-fighter.

«Баффало» – носорог Мадхорн и световые мечи.

«Торонто» – Генерал Гривус.

«Оттава» – шлем мандалорца.

Столичный дивизион

«Каролина» – Далекая-далекая Галактика.

«Айлендерс» – дроид BB-8.

«Нью-Джерси» – Дарт Мол.

«Питтсбург» – порги (морская птица с планеты Ак-То).

«Рейнджерс» – шлем пилота повстанцев.

«Филадельфия» – лэндспидер X-34.

«Коламбус» – тойдарианец.

«Вашингтон» – рептавиан (хищная птица с планеты Неварро).

Центральный дивизион

«Колорадо» – шагоход AT-AT и сноуспидер Т-47.

«Сент-Луис» – эмблема джедаев.

«Миннесота» – банта (популярное вьючное животное галактики).

«Чикаго» – эвок.

«Даллас» – «Звезда Смерти».

«Виннипег» – истребитель Х-крыл.

«Аризона» – штурмовик Империи.

«Нэшвилл» – голова Аклая (грозного хищника с планеты Вендакса).

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм» – гунган (Джа-Джа Бинкс).

«Эдмонтон» – ремонтный пит-дроид серии DUM.

«Калгари» – автор утверждает, что он хотел изобразить «Тысячелетнего Сокола», но фанатам это больше напоминает корабль сепаратистов типа «Барышник».

«Лос-Анджелес» – Дарт Вейдер.

«Сиэтл» – Сарлакк.

«Вегас» – Рыцарь Джедай.

«Сан-Хосе» – хищная рыба Губер с планеты Набу.

«Ванкувер» – Тала-сирена (как бы слон с планеты Ак-То, используется как дойное животное).

Изображения: twitter.com/Galactic_Chef/

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