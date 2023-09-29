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«Раск не разрешал открывать пиво до 8 вечера. А на улице 40 градусов!». Лучич вернулся в «Бостон» и признается в любви к клубу

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, издание о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

В середине сентября «Норильск» уехал на выезд, и у меня появилось время. Поэтому почему бы не перевести коротенький подкаст с Миланом Лучичем? Все-таки его возвращение в «Бостон» – один из главных трансферов лета.

Из всего интервью мне больше всего понравился даже не рассказ про свадьбу Туукки Раска, а то, как Лучич напросился в состав на чемпионат мира. Мы, конечно, все в курсе, как формируется заявка «кленовых» на этот турнир, но тут уж как-то совсем все совсем цинично.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки – напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент семь. Помимо старины Шона и Фила это:

• «Пока горят огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) • «Хоккейная аналитика» • «Гретцки на Лемье. История Кубка Канады’87» • Автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) • Сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально – внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать – так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Представляем нашего сегодняшнего гостя. Он уже в третий раз заглянул к нам, а осенью начнет свой 17-й сезон в НХЛ. Как мы помним, в 2011-м он выиграл Кубок Стэнли в составе «Бостона». Рады вновь приветствовать его на подкасте Spittin’ Chiclets, а заодно и в Бостоне. Итак – Милан Лучич! Как дела, дружище?

Биз: ЛУУУУУУУУУУУУЧ! ЛУУУУУУУУУУУЧ!

(все смеются)

Лучич: Как дела, ребята?

Биз: Отлично выглядишь!

Уит: Я тут только что со смеху покатывался. Потому что прямо перед записью Гринелли мне пишет: мол, переход Лучича официально подтвердили. Беру телефон, а там сообщение от Милана Лучича. Думаю, ого, нихера себе! А он пишет: «Ну че, у РА уже привстал?».

РА: Мальца.

(все смеются)

Уит: Но, к сожалению, у одного человека привстал даже побольше. Биз, это я про тебя. С тебя теперь видос! Мы готовы все предоставить – только свистни (отсылка к выпуску, в котором Биз обещал трахнуть матрас, закинувшись сиалисом, и загрузить это на известный порносайт, если Лучич вернется в «Бостон» – прим. пер.)

Биз: Я этого не говорил. Это все нейросеть сгенерировала. Я этого никогда не говорил. Я вообще не доверяю интернету, #####. Луч, поверь, я не буду трахать матрас. У меня и матраса-то нет! Я сплю на полу, как Бойд Гордон.

Уит: Нейросеть, ага.

Лучич: Я, кстати, только недавно увидел отрывок, где ты это говоришь. Мне кажется, тебе все-таки придется сдержать слово.

Уит: В натуре, Луч.

Биз: Да я всегда за базар отвечаю!

Лучич: Знаю. Ты человек слова.

Биз: Давай так. Сделаешь хет-трик в этом сезоне – я весь процесс в стрим вывалю.

Лучич: По рукам.

(все смеются)

Биз: Организуем стрим Spittin’ Chiclets – и я там отпердолю матрас. Ну да ладно. Слушай, ну ты наверняка безумно рад вернуться в Бостон, чувак? В городе тебя обожают. Ты там прям как приемный сын.

Лучич: Да. Если честно, у меня сейчас ровно такие чувства – будто возвращаюсь домой. Понятное дело, что Ванкувер – мой родной город. Я там родился и вырос. Но когда переезжаешь куда-то в 19 лет… Ну вы и сами знаете. Переезжаешь, взрослеешь… Плюс я же один там жил. Так что сам исследовал город и все такое. Я стал там взрослым человеком, провел много времени – восемь лет. Женился будучи игроком «Бостона». Завел там двоих детей. Так что в Бостоне я стал самим собой. Поэтому я действительно будто домой возвращаюсь.

Биз: Ты говоришь, что женился, играя за «Бостон». Это мне напомнило, как прошлым летом ты ездил на свадьбу к Туукке Раску. Видимо, поэтому и завирусилось видео про то, что я трахну матрас. Здорово было снова увидеть вас всех вместе – будто так и должно быть. Вы здорово ладите между собой. Уверен, ты рад вернуться в команду.

Лучич: Я лучшей свадьбы в жизни не видел. Озеро Комо, едва ли не лучшая вилла прям на берегу… Как не принять такое приглашение? Особенно что из-за ковида мы толком не смогли нормально отметить десятую годовщину победы в Кубке Стэнли. На дворе ведь был 2021 год, все закрыто.

У всех дела, все становятся старше, заводят детей… Становится все тяжелее собраться вместе. По-моему, мы вообще впервые вот так собрались толпой за все это время. Было прям здорово.

Биз: #####, да вы в щи нахерачились!

Уит: Плюс вы были в Европе. На другом континенте можно лить еще больше, мне кажется.

Лучич: (смеется) Тут вот какое дело. Туукка не разрешал нам пить пиво часов так до восьми вечера. Только апероль шприц и, типа, белое вино подавали. А там под 40 градусов по Цельсию! Теперь, кстати, придется заново к Фаренгейту привыкать. Я ведь в Канаде последние семь лет провел.

Уит: Умножаешь на два и добавляешь 30 (ну почти. Так действительно проще запомнить, но формально надо умножать на 1,8 и добавлять 32 – прим. пер.)

Лучич: Короче, в Италии стояла нестерпимая жара, а он нас заставил еще всех в строгие костюмы одеться. Говорю ему: «Туукка, ну куда? На улице под сотку!». И подают только апероль шприц и просекко. Ну то есть вы понимаете? Начинаешь закидываться этим просекко, где полно сахара… (качает головой). Так что нам нормально уже дало еще до того, как накрыли стол. А видео, где мы танцуем, это вообще еще до ужина. Марши хотелось уже поскорее скинуть рубашку и ходить с голым торсом – как и принято почти на всех хоккейных свадьбах.

Биз: А почему пиво-то не подавали? Чтобы вы не начали его на спор глушить, как тогда в пузыре? Ты в эдмонтонском или торонтовском пузыре был? Мне рассказывали, что ты нормально так народ заводил.

Лучич: (смеется) Мы в Эдмонтоне базировались. Может быть, поэтому пиво и не подавали.

Биз: (смеется) Жена Туукки присматривала за вами, как за малыми детьми. Ну вас нафиг с вашими закидонами.

Уит: «Туукка, не давай Лучичу пить пиво до 8 вечера!» 

Лучич: Оно, наверное, и к лучшему. Свадьба действительно была роскошной. Все вели себя хорошо, никто не безобразничал. А это главное.

РА: Ты ведь и в минувшие выходные на свадьбу ходил, верно?

Лучич: Даже на две. Обе в Торонто. Сначала к Бретту Ричи, а в минувшие выходные к Энди Андреоффу. Мы с ними по «Лос-Анджелесу» знакомы. Биз с обоими знаком. Еще Форбз с нами был (Дерек Форборт – прим. пер.). Я, кстати, снова с Форби играть буду – уже в третий раз (до этого Лучич и Форборт пересекались в «Лос-Анджелесе» и «Калгари» – прим. пер.)!

Биз: Форби? Обалдеть… А он же так до сих пор и не женился?

Лучич: Кажется, нет. 

Биз: Если б было какое-нибудь шоу в духе «Холостяк из НХЛ», я бы там с удовольствием на Форбза посмотрел.

Уит: Но только если он лифт у себя дома починит. Помнишь, мы с ним записывались, а у него лифт пиликал на заднем фоне? Луч, простеби его по этой теме.

Лучич: Он, кстати, то ли в Бэк-Бэй переезжает, то ли в Саус-Энд из-за этого лифта. Он мне как раз рассказывал об этом на выходных.

Биз: Он стебал дочку хозяина квартиры по поводу непотизма. У них там такая ругань была!

(все смеются)

Лучич: Короче, сходил на две классные свадьбы. Одна проходила в амбаре в Оранджвилле – было очень весело. Ричи прикалывает вся эта тема. Андреофф же справил свадьбу в отеле Four Seasons в Йорквилле. Ну и вы сами знаете, что Four Seasons в Йорквилле – это супертоп. Два классные свадьбы, два классных парня, веселье полным ходом – я на обеих в итоге без майки отплясывал. Так что, да, было круто.

Уит: Расскажи о своем возвращении в «Бостон». Вот открывается рынок свободных агентов… Я так понимаю, ты уже об этом подумывал, но как все в итоге произошло? [Генеральный менеджер «Брюинс»] Дон Суини первым на тебя вышел? Или ему твой агент позвонил? Как там все было?

Лучич: Во-первых, [генеральный менеджер «Калгари»] Крэйг Конрой здорово повел себя в этой ситуации. Он разрешил мне провести переговоры с парой команд еще до 1 июля. Я безмерно ему благодарен за это. Просто потому что так я смог…

Уит: …сыграть на опережение.

Лучич: Я его заранее спросил, как у нас дела. Мне надо понимать, что происходит – ведь у меня все-таки трое детей. Было бы здорово узнать все пораньше. Потом это стало достоянием общественности. Что в наше время не достояние общественности вообще? Соцсети изменили все. Я даже не знал, чего ожидать. На меня вышло несколько команд. И вот буквально второй или третий звонок. Звонит агент и говорит, что со мной Дон Суини хочет пообщаться. «Ого, – думаю, – ничего себе».

Просто я даже как-то не задумывался, позовут ли они меня обратно в команду. И тут он мне звонит – дескать, «Привет, Луч. Как дела? Как жизнь? Как семья? Как дети? бла-бла-бла…» И первым же вопросом поинтересовался, не хотел ли я вернуться бы в «Бостон». (улыбается) Само собой, я ответил, что, конечно же, хотел бы. Я только за. Пообщались немного на эту тему, в общем. Затем я, понятное дело, поговорил еще с парой команд, которые мной интересовались. Поговорил потом еще с Монти (главным тренером «Бостона» Джимом Монтгомери – прим. пер.). Обсудили с ним мою роль в команде и все такое.

Плюс тут еще такой момент, что я хотел вернуться в команду Оригинальной Шестерки, потому что мне это было прям по душе. Бывает такое, что начнешь где-то карьеру и не совсем еще даже понимаешь, где ты играешь. Это понимание только потом приходит, когда в другую команду переходишь. Не хочу сказать, что я воспринимал «Бостон» как должное. Вовсе нет. Я наслаждался и гордился тем, что играю за «Брюинс», по полной программе. Но я же говорю – иногда полностью понять ситуацию можно лишь после отъезда.

Уит: Не понимаешь насколько все было круто.

Лучич: Вот-вот. А потом до тебя доходит, что такое играть с буквой «В» на фоне штурвала, выходить на лед «Гардена», жить в Бостоне… И дело даже не только в этом. Для меня этот сезон станет 17-м в карьере. И мне выдался шанс вернуться в состав «Брюинс». Этот сезон станет сотым в истории клуба. Выступать в юбилейный год за первый профессиональный хоккейный клуб НХЛ в США… Все звезды сошлись таким образом, что я не мог не вернуться. Я не мог позволить себе упустить такую возможность.

Плюс у меня есть и эгоистичный мотив. Хочу, чтобы дети увидели меня в форме «Бостона». Ведь, когда меня обменяли, одному ребенку было 2 года, а второй и вовсе только родился. Так что они и не помнят-то меня игроком «Бостона». Хочется, чтобы они увидели меня в черно-золотой форме. Теперь детям 10, 8 и младшему сынишке 5 лет. Теперь они увидят меня с буквой «В» на груди. Поэтому у меня тут есть несколько эгоистичный интерес. Хочется разделить с ними этот момент. Так что, как я уже и сказал, все звезды сошлись таким образом, что я не мог не вернуться. С нетерпением жду начала сезона.

Биз: РА, ты знал об этом вообще? Что «Бостон» считается первой американской командой НХЛ? Что «Детройт», «Рейнджерс» и «Чикаго» появились позже?

РА: В НХЛ – да. В Сиэтле команда появилась еще раньше, но она не выступала в НХЛ. До НХЛ вообще много лиг было. А так, да, все верно.

Биз: Хм, прикольно. Спасибо за любопытный факт для наших слушателей, Луч.

РА: (смеется) Да, так даже и не верится сразу.

Уит: Ты продал квартиру в Бостоне после переезда?

Лучич: Да, к сожалению, продал. До сих пор себе этого никак не прощу. Причем через год ее купил [Тори] Крюг. Так что это, в общем, наша с ним квартира. Думаю, если вы его спросите, он вам то же самое скажет. Мы оба жалеем о том, что ее продали. Отчасти поэтому я и вернулся в Бостон. Съездил в Торонто на две свадьбы, провел там всю неделю. И посреди недели подумал, что заскочу и в Бостон заодно. 

Изучал школы для детей, рынок жилья и все такое. Летел из аэропорта Билли Бишопа. Ну, знаете, откуда маленькие самолеты с пропеллерами летают (он расположен рядом с центром города, на небольшом острове рядом с берегом – прим. пер.). Слетал оттуда в Бостон на денек. Было здорово. Мне еще сказали, что я с собой солнышко привез. А то, говорят, там все лето стояла ужасная погода.

Уит: Да вообще кошмар.

Лучич: А после моего возвращения стоит отличная погода. Не благодарите. Уит: И болельщики «Бостона» такие: «Да ну и что с того, что льет, как из ведра? Зато Луч вернулся – значит все прекрасно!» (показывает будто пьет из бутылки)

Биз: Ура, солнышко! Надо тебе новую погремуху дать – «Солнышко».

(все смеются)

Биз: Я тут еще подумал, что можно было бы тебя подписать на спонсорский контракт с Big Deal Brewing – хоккеистов у нас еще не было. Ведь за тобой водится слава человека, который любит глушить пивас. Может быть, мы сможем прийти к какому-то соглашению? Тебя случаем уже не спонсирует какая-нибудь пивная компания?

Лучич: (смеется) Меня никто не спонсирует. Можем после записи это обсудить. 

Уит: Отличная идея, Биз!

Биз: Супер. Тогда потрещим потом по делам. Ты вот сказал, что возвращаешься в команду, которую раньше не ценил по всему достоинству. В чем разница между бостонским и канадскими рынками? Понимаю, что в «Эдмонтоне» у тебя все сложилось не совсем так, как бы тебе хотелось. Однако в «Калгари» ты будто вновь полюбил хоккей.

Лучич: В «Калгари» все было супер. И в этом заслуга многих людей, которых я там встретил. И что особенно круто, так это как меня сразу приняли местные болельщики. (смеется) Ну то есть мне шайбу было получать необязательно. В форчек несусь – и они сразу: «Лууууууууууч!». И вот думайте как хотите, но такие вещи действительно заводят. Услышишь такое посреди матча – и думаешь: «Ну все! Сейчас выйду и убью кого-нибудь ради них!». Так что в этом плане все было супер.

Да и про партнеров могу то же самое сказать. У нас сложился отличный коллектив. Я знаю, Биз, что ты за нас топил. Особенно в сезоне-2021/22. Думаю, мы все до сих пор сокрушаемся по поводу проигранной серии «Эдмонтону». Та команда действительно могла замахнуться на кубок. Не знаю, обыграли бы мы «Колорадо», если б дошли до финала конференции, но у нас на то определенно были неплохие шансы. Оглядываешься так, бывает, на свою карьеру, и это вот как раз один из тех случаев, когда обида не отпускает. Дескать, эх, в тот сезон мы не смогли полностью реализовать свой потенциал. До сих пор не отпускает. 

А так везде есть свои особенности. Я вот уже говорил сегодня про Оригинальную Шестерку. Лично для меня быть спортсменом в Бостоне – это нечто особенное. Тем более в то время, когда я там играл и буду играть. Вы ведь вспомните – я туда приехал еще в 2007-м. (смеется) «Ред Сокс» обыграли «Рокис» и взяли Мировую Серию. «Пэтриотс» выдали триумфальный сезон без поражений, за «Селтикс» выступает Большая Тройка – и они берут чемпионский титул. Потом они взяли еще один титул в 2010-м. Мы же в каком-то смысле пытались угнаться за остальными командами – и в итоге взяли кубок в 2011-м. И все это время «Пэтриотс» доминировали.

Мне даже трудно это как-то объяснить. Знаете, как в детстве мечтаешь о том, чтобы играть в НФЛ, НБА, МЛБ или НХЛ? И вот когда играешь за клуб вроде «Бостона», то вот испытываешь как раз вот эти чувства – как в детстве. То, как болельщики любит своих игроков, как они за них переживают… WBZ, The Sports Hub и 985 – это ведь наверняка самые популярные…

Уит: …спортивные программы на радио в стране. 

Лучич: Да даже не программы, а прям радиостанции. Ничто не интересует жителей Бостона так, как профессиональный спорт. В Америке есть города, где студенческий спорт популярней профессионального. Я это не к тому, что в Бостоне не популярен студенческий спорт. Потому что и он тоже очень популярен. Но то, как болельщики поддерживают профессиональные команды, как они стоят за них горой, и как они тебя поливают, если ты плохо играешь… Это что-то с чем-то. У меня всегда была связь с болельщиками и городом. Так что я нереально рад вернуться назад. (улыбается) У меня от одной мысли об этом даже мурашки побежали по телу.

Биз: Че, Луч, мураши словил?

(все смеются)

Лучич: Да просто думаю о первом матче, как меня объявят на арене… Клевый момент будет. 

Биз: РА, будешь орать «ЛУУУУУЧ!» из пресс-ложи или вам это запрещают?

Уит: Да ты че, он же в раздевалке сидеть будет.

(все смеются)

РА: Ага, прокрадусь туда. На самом деле, я просто на трибуну приду и оттуда уже заряжу. Луч, ты, кстати, в центре будешь жить или в пригороде? У тебя ведь уже дети есть.

Лучич: Еще не решил. Пока еще думаем над этим вопросом.

Биз: У РА местечко найдется. У него там любовное гнездышко.

Лучич: Если придется, готов с ним и двухъярусную кровать делить.

(все смеются)

РА: Болельщики тебе вообще когда-нибудь докучали? Было такое, что проходу не давали? Особенно в плей-офф? Было такое лет 10-12 назад?

Лучич: Да я бы не сказал. По-моему, я вообще старался там особо не отсвечивать и неплохо с этим справлялся. Я толком и не покидал границы Норт-Энда. Меня только там и можно было встретить, в принципе.

Биз: Волыну с собой теперь таскай.

Лучич: (улыбается) Там круто было то, что я стал эдаким своим парнем на районе. Когда приезжал в Бостон потом, народ все равно на улицах узнавал. Мол, привет, Луч, как дела? Ну только с этим акцентом еще, знаете. Блин, думаю, как же я скучаю по тем временам. Надо будет поработать над акцентом.

РА: Готов с тобой позаниматься (бостонский акцент весьма характерный и легкоузнаваемый, а у РА он будто и вовсе эталонный – прим. пер.)

Уит: К нам тут Тоффоли заглядывал. Рассказывал про чемпионат мира и все такое. Для тебя это наверняка тоже важное событие? Съездил, приобрел опыт. Расскажи, как ты решил принять предложение сборной. Кстати, я тут где-то читал, что ты чуть ли не сам им позвонил и выразил желание поехать. Было такое?

Лучич: Да. Я связался с [генеральным менеджером сборной] Дагом Армстронгом. Сборная связалась со многими ребятами в нашей команде. Первым согласился Уигз (Маккензи Уигар – прим. пер.). Тофф взял какое-то время на подумать. А я так подумал... «###, да я сам наберу Дага! (смеется) Я никогда не играл за сборную! Поеду с вами! Встречайте меня!». Просто я никогда не играл на чемпионате мира. Хотелось съездить. Тем более, мне всегда говорили, что если будет возможность поехать на чемпионат мира – езжай, оно того стоит.

Плюс лишним фактором стало то, что мы проводили пятидневные сборы в Будапеште. То есть это возможность посетить Будапешт и провести там время с ребятами. Потом мы выступали в группе, которая базировалась в Риге. Все, кто ездил на чемпионаты мира, говорили, что Рига – едва ли не самое недооцененный город, где им доводилось играть. Да и вообще выступать за сборную Канады – это возможность выиграть золото. У меня не было особых планов, а сил по ощущениям еще хватало.

(смеется) Да и чтобы быть уж до конца честным, я не очень горел желанием приступать к летним тренировкам в середине мая. Вот и решил поехать дальше играть. Говорю же: чувствовал себя хорошо, силы были. Поэтому позвонил Дагу и спросил, возьмет ли он меня в состав. Он сказал, мол, дай мне два дня, сейчас я получу ответ от ребят, которым мы выслали приглашения – если кто-то откажется, для тебя найдется место в составе. К счастью, несколько человек отказались, и я попал в команду.

И в итоге все прошло просто на ура. Есть что детям показать. Ведь когда я выиграл Кубок Стэнли, у меня не было детей. Мне было 22 или 23 – молодой парень еще. Так что, по крайней мере, эту победу в Финляндии я смог разделить с ними. Поэтому все было не зря.

Биз: Но коробка олимпийского размера наверняка та еще дрянь. Не хочу сказать, что ты самый медленный игрок в мире, но, #####, ты примерно на моей скорости двигаешься (смеется).

Лучич: Вот с этим, кстати, тоже прикол. На турнире же много скаутов. Думаю, это и привлекло такой интерес ко мне на рынке свободных агентов после 1 июля – потому что меня там увидело много скаутов. Многие звонили и говорили: «Луч, ничего себе ты двигаешься».

Биз: Что, прям жег там?

Лучич: Если честно, думаю, с этим и связан такой интерес ко мне. Просто потому что я решил сам позвонить в сборную, поехал на чемпионат мира и сыграл так, как сыграл. Так что это стало большим подспорьем. 

РА: Я так понимаю, после выхода на рынок свободных агентов, ты довольно плотно общался с «Чикаго». Можно ли сказать, что тебя манила возможность поиграть с Бедардом – будущей суперзвездой?

Лучич: Конечно. Но также манило и то, что это еще одна команда Оригинальной Шестерки. Плюс у «Чикаго» едва ли не самая красивая – а то и вовсе самая красивая – форма в лиге. Да и город клевый. По-моему, бóльшая часть моей семьи живет как раз в Чикаго. Так что у меня куча родни на каждый матч бы приходила. Все это манило. Да и с пацаном этим, который побил множество рекордов, было бы классно поиграть, учитывая, как он выступал в молодежке и на МЧМ.

К тому же, он ведь родом из Ванкувера. Было бы здорово поиграть в одной команде с парнем, который может стать лучшим игроком из Ванкувера в истории. Конечно же, я об этом думал. Но, как уже и сказал, я не мог отказаться от возможности вернуться в Бостон. 

Биз: Ты сказал, что тобой интересовалось много команд. Кто это был помимо «Чикаго»? Тебе можно это раскрыть эту информацию? Был ли среди них, например, «Торонто»?

Лучич: (улыбается) Ну в каком-то смысле да. Поговорил с Три (генеральным менеджером Брэдом Треливингом – прим. пер.). Мы ведь еще по «Калгари» знакомы. Он проявил интерес, но… (смеется) Ну мне было бы тяжело играть за «листья», скажем так.

Биз: В смысле из-за того, что до этого выступал за «Бостон»?

Лучич: Именно.

Биз: Но в Битве Альберты у тебя таких проблем не было.

Лучич: Тоже верно.

Биз: Хотя там у тебя и выбора-то особо не было.

Лучич: Особо не было, да.

Биз: Я вот слышал, что тебя вернули в «Бостон», чтобы ты помог заманить обратно и Бержерона. Ждать нам его в этом сезоне в составе «Брюинс»?

Лучич: Я даже не знаю, какие у него планы. Берги сам вправе решать, что ему делать и чем он хочет заниматься. Его карьера говорит сама за себя. Не собираюсь запускать какие-то слухи на этот счет. Берги – первоклассный парень. Едва ли не лучший в своем роде.

Биз: Ну понятно.

Лучич: Он сам лучше знает, как будет лучше ему и его семье. Посмотрим, что он решит.

Уит: Я разговаривал с человеком, который дружит с его финансовым советником или что-то в таком духе. Так вот, по его словам, он уже лет пять как говорит в конце сезона, мол, с меня хватит. А где-то в конце июля его снова тянет обратно. Болельщики «Бостона» были бы только рады, если сейчас опять этот же случай. Но твое возвращение в команду определенно будет не лишним.

Лучич: Надеюсь, это поможет. Я сделаю от себя все зависящее. Я ведь тоже возвращаюсь в команду не на прощальные гастроли. Как я уже и сказал, чувствую, что у меня еще остались силы. Поэтому и поехал на чемпионат мира. Я не планирую отыграть еще годик и потом повесить коньки на гвоздь. Великий Марк Рекки как-то сказал нам: «Играйте до тех пор, пока вас не выпнут. Потому что когда карьера подойдет к концу и вы окажетесь по другую сторону, вы поймете насколько там хреново. Нет ничего лучше, чем быть хоккеистом» (улыбается).

Биз: И не говори. Я хотел спросить тебя про Саттера. Какие у вас сложились отношения? Я так понимаю, ты не имеешь ничего против жестких тренеров? С другой стороны, наверняка обидно же было, когда вдруг Ткачак и Годро покинули команду? Пусть даже Ткачак и не всегда был в восторге от Саттера, его штучек и тренерского подхода.

Лучич: Дэррил классный. Все прекрасно понимали, что он жесткий и требовательный. Он давит на всех каждый божий день (смеется). Даже после восьми побед подряд. Ну вот такой он человек. Он всегда хочет большего. Может быть, порой это и надоедает. Иногда с этим тяжело справиться. Но в определенном смысле он так поступает с той целью, чтобы объединить команду, чтобы игрокам было легче переносить все это вместе. Правда, как я уже и сказал, это может надоесть. Потому что он может быть очень жестким. 

Давайте так. Я всегда говорил, что в плане способности рисовать тренерские схемы и разбирать игру соперника – я такого больше нигде не видел. Он в этом плане лучший. Приходишь на собрание, а там вся доска исписана. Берешь кофе, пытаешься во всем этом разобраться еще до начала собрания (улыбается). Подойду к Тревору Льюису – мол, ты не в курсе, что вот это значит? Стоим вместе пытаемся понять. Обычно Тревор, Тоффоли и я втроем так гадали перед собранием.

Биз: А что там было-то? Мотивационные цитаты? Загадки?

Лучич: Цитаты были, да. Иногда мотивационные, иногда…

Уит: «Пошли вы #####!»

Лучич: (смеется) Ну не прям так в открытую. Но что-то в таком духе. Иногда они прям коротенькие были. Типа… «Быстро. Жестко. Умно». И все. Думаешь: «Ну ок, понятно». А иногда и вовсе написано «БЖУ». Говорю же, у такого тренера здорово играть. Но тут все от сезона зависит. Скажем, в 2021/22 все его обожали. Команда выигрывает, у всех все получается. Тут с любым тренером было бы хорошо.

А вот когда ждешь от себя одного и не дотягиваешь до своих ожиданий, тогда приходит разочарование. Игроки разочарованы, он разочарован. А он не такой мужик, который придет в раздевалку и скажет: «Ребята, давайте-ка сегодня развеемся». От него таких слов не услышишь. И все потихоньку настраиваются друг против друга. Говорю же: в плане подготовки к матчу к нему вообще никаких вопросов. Но иногда он давит слишком сильно, а новое поколение игроков справляется с этим хуже нашего.

Биз: Да уж.

Лучич: Так что лично я считаю, что сейчас крайне важно быть отличным мотиватором. Просто потому что так устроено нынешнее поколение. Этих ребят надо мотивировать, хлопать по плечу и говорить, мол, давай-давай. Я считаю, что сейчас именно в этом заключается разница между хорошими тренерами и не очень хорошими тренерами.

РА: Думаешь, вот этот жесткий тренерский подход со временем окончательно уйдет в прошлое? Потому что теперь такое поколение игроков?

Лучич: Если честно, мне кажется, это всегда будет зависеть от команды. Надо хорошо знать свою команду. Надо знать, какие кнопки нажимать. Уйдет ли это в прошлое окончательно? Не знаю. Мы уже видим, что в молодежной лиге Квебека запретили драки, с чем я не согласен.

В молодежной лиге Онтарио ввели правило трех драк (его ввели в 2016-м, после трех драк выписывается автоматическая дисквалификация на два матча – прим. пер.). Если не ошибаюсь, в молодежной лиге Запада ввели правило десяти драк. Судя по всему, это будет только набирать обороты. И жестких тренеров будет становиться все меньше и меньше. Они еще при нашей жизни обяжут всех в «тюрьме» играть! Вообще этому не удивлюсь.

Биз: В «аквариуме»!

(все смеются)

Биз: Ты вот говорил про серию против «Эдмонтона», что вы верили в возможность замахнуться на кубок. Как ты думаешь, что в той серии пошло не так? Мне показалось, что, может быть, вы не смогли должным образом перестроиться. Соперник быстро проходил среднюю зону, а вы будто бы согласились играть в эти качели до изнеможения, что как будто бы скорее было на руку не вам. Что вообще скажешь про ту серию? 

Лучич: Думаю, ты прав, Биз. Пожалуй, мы действительно играли с ними уж в слишком открытый хоккей (ухмыляется). А с ними в открытый хоккей вообще нельзя играть. Если честно, для нас все сложилось наихудшим образом в первом матче. Мы выиграли 9:5 или 9:6, не помню уже.

В общем, в первой игре сразу пошел открытый хоккей. И о чем мы тут же подумали? «Ага, сейчас мы им поназабиваем. Девятку же в первой игре отгрузили!» Хуже и не придумаешь. А потом Хайман забил в меньшинстве во второй игре… 4:3, что ли, счет стал…

Биз: И это тоже не игра, а ######. Все матчи серии – ######.

Лучич: Согласен. Все игры ######. Думаю, мы просто потеряли голову и хладнокровие. Забыли, как надо действовать и играть (ухмыляется). Стоит нам удалиться – они забивают. Только выйдем вперед – они тут же сравнивают. Каждая потеря приводила к шайбе в наши ворота. Мы же весь сезон играли совсем по-другому. Так что тут я с тобой соглашусь, Биз. Мы не смогли перестроиться. Не стали закрываться, не стали нагружать среднюю зону, не стали играть плотнее в своей зоне. Не вернулись к хоккею, который показывали до этого весь сезон. И в итоге нам это дорого обошлось. А затем это все сказалось и на прошлом сезоне.

Уит: Пусть даже я и топлю за «Эдмонтон», не могу не согласиться с тем, что у вас было больше шансов пройти «Колорадо». «Лавины» же их всухую вынесли. А вы бы с ними точно пободались. Думаю, там совсем другой хоккей бы был. У вас тогда, конечно, классная команда была. Вы выдали чумовую регулярку. А Маркстрем и вовсе, пожалуй, выдал свой лучший сезон. Впрочем, уверен, что он вернется на этот уровень в грядущем сезоне. Без Саттера ему будет попроще. Классный он, кстати, парень, да?

Лучич: Классный парень, классный партнер по команде. С ним здорово проводить вместе время. Он любит повеселиться. Но он и вкалывает по полной программе, Уит. Так что в прошлом сезоне по нему прям видно было, как он разочарован происходящим. Его нельзя было обвинить в недостатке самоотдачи. Наоборот, он будто бы даже слишком сильно отдавался делу. Потому что ему не все равно. Так что соглашусь с тобой. Думаю, в этом году он снова вернется на высокий уровень.

Уит: Нам Тоффоли тут рассказывал историю, как Саттер заходит в раздевалку после первого при счете 0:0 и говорит: «Владарж, приготовься!». И Маркстрем такой: «Это че еще за #####? Я же еще ничего не пропустил!».

Лучич: (смеется) Было такое, да.

Уит: Давай такой вопрос тебе задам. Для тебя этот сезон станет 17-м в лиге. Это, конечно, поражает. Ничего себе! Что ты изменил в летней подготовке? Стал больше кататься и меньше работать с весами? Что ты изменил за последние пару лет по сравнению с первыми годами?

Лучич: Мне больше не надо уделять столько внимания укреплению тела. База у меня уже заложена. Так что больше не надо убивать на это много времени летом. В этом плане стало получше. Я действительно уже не работаю так с весами, как прежде. Силовых упражнений делаю поменьше, после которых три дня ходить не можешь. Все эти приседания со штангой и прочая ересь остались в прошлом.

Биз: Мы такой глупостью занимались…

Лучич: Да вообще.

Уит: Здоровье совсем не берегли.

Лучич: Абсолютно. Вообще забавно, как все изменилось. Ребята сейчас по 45-60 минут только на разминку тратят. Динамичная разминка, работа над функциональной готовностью и все такое. Думаю, прежде всего изменилось это. Это касается не только меня, но и вообще хоккея. Сейчас функциональной готовности огромное внимание уделяется. Да и вообще к тренировкам с бóльшим умом сейчас подходят.

(улыбается) Правда, я все равно люблю порой с весами поработать. Все еще люблю это дело. А в августе уже выхожу на лед раза четыре в неделю. Кататься стал будто бы даже больше, чем раньше. Это вот тоже, наверное, изменилось. На льду стало побольше ребят. Такое ощущение, что игроки вообще ото льда больше не отдыхают.

Биз: Да эта молодежь вообще уже с весами не работает. Только катаются и катаются, да над мастерством работают.

Лучич: Но я вот что добавлю к этому. Они все внимание уделяют катанию, но при этом не укрепляют тело. А потом оперируют оба бедра лет в 25. Понимаете? Бедрам тоже надо давать передохнуть. Тело надо укреплять. Но катанию стали уделять больше внимания, это правда. Ну а вообще я люблю летнюю подготовку. Все еще получаю от нее удовольствие. Буду продолжать в том же духе до конца лета. 

РА: Ты все так же пристально следишь за статистикой? Помню, как-то подвозил тебя с кем-то до дома, и ты сидел сзади и листал статистику в телефоне. Ты знал, у кого сколько голов и все такое. Стоило кому-нибудь дубль сделать – ты уже был в курсе.

Лучич: Да я тогда как-то просто следил, чтобы оставаться в курсе. Сейчас-то с этим все совсем просто. Достал телефон, зашел в приложение – и у тебя вся информация. Кто забил, как забил и так далее. У меня вообще хорошая память. Увижу что-то – сразу запоминаю. Даже какие-то игровые моменты. Даже если сам не играю, а просто смотрю – все равно игровые моменты хорошо запоминаю. 

Я не то чтобы хоккейный задрот или что-то в таком духе. Нет такого, что я смотрю хоккей круглыми сутками и выписываю себе стату. Я не слежу за тем, у кого какой процент голевых бросков или кто сколько раз бросил за игру (смеется). Слежу только за самым важным – голы, передачи… Ну силовые могу иногда посмотреть. Если была драка – обязательно смотрю.

А так у меня просто хорошая память. Прочитал что-то или по телеку увидел, поучаствовал в игровом эпизоде или увидел его, например, со скамейки – мне такое просто запоминается. Всегда так было. Забавно, что с биологией или, скажем, обществознанием у меня память так не работает.

Биз: Не, ну там надо прям на уроки ходить.

Лучич: Так я ходил! Ты чего?! Мне за прогулы вставляли будь здоров! В общем, в плане хоккея, цитат из фильмов и музыки память у меня работает шикарно.

РА: Насколько ты был близок к тому, чтобы перейти в «Бостон» на трансферном дедлайне в прошлом сезоне? Это было реально или просто слухи? 

Лучич: Не знаю. Наверное, просто слухи. Это надо не у меня спрашивать. Я это ни от кого ни в «Калгари», ни в «Бостоне» не слышал. Наверное, просто слухи. Плюс сказалось то, что я съездил на свадьбу к Туукке.

Биз: Вне всяких сомнений.

РА: А что он там на танцполе, кстати, изображал? Когда рукой махал?

Лучич: Не понимаю, о чем ты.

Биз: Я тоже не видел.

РА: Он там просто прикольно плясал. Ну да ладно. А ты с Монти вообще знаком был до перехода в «Бостон»?

Лучич: Нет. Разве что разговаривал с ребятами, которые у него играли. Все говорили, что он классный мужик и что у него здорово играть. Так что хочется уже поскорее познакомиться с ним поближе и начать играть под его руководством.

Крис Келли у него помощник – а я с ним играл. С ним вот тоже на эту тему пообщался. Будет здорово вновь поработать с ним вместе.

РА: Рад видеть тебя снова в команде.

Биз: Да, мы за тебя рады, Луч. Представляю, как на первой игре мураши побегут, когда вся арена затянет «ЛУУУУУУУУУУЧ!».

РА: Да, первый домашний матч сезона пройдет на ура.

Уит: А где ты вообще лето проводишь? На западе?

Лучич: Я сейчас в Хермосе (то есть в пляжном районе Лос-Анджелеса – прим. пер.).

Уит: Круто.

Лучич: Не ставили продавать тут недвижимость. Приезжаем сюда на пару недель. У меня дочка записалась в кружок Юных Спасателей. Решили, что для нее это будет полезный опыт. Пусть научиться брать на себя ответственность. Ей все нравится.

Биз: Класс. Что ж, Луч, спасибо, что уделил нам время, дружище.

Уит: У тебя отменная карьера, и, как ты сам сказал, она еще не подошла к концу. Поздравляю с возвращением в «Бостон». Спасибо, что заглянул на подкаст!

Лучич: Спасибо, что позвали! Всегда рад с вами пообщаться!

РА: С возвращением!

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Фото: East News/AP Photo/Winslow Townson, AP Photo/Steven Senne, AP Photo/Michael Dwyer, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP; MJT/AdMedia, Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press; Osman Rana on Unsplash

1 комментарий

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FaithDevotion
Редкостная сволота моментами лучич, конечно. А в бостоне бывал и не моментами
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