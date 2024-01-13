«Спартак» проиграл СКА за 4 минуты: резко получили 0:5 в равном матче

Гол Ковальчука уже ничего не решал.

СКА обыграл «Спартак» (5:2). Для команды Жамнова это поражение стало пятым подряд. СКА теперь набрал 68 очков, обошел «Спартак» в таблице и вышел на третье место Запада.

Счет матча обманчив хотя бы из-за статистики. «Спартак» не уступил сопернику в активности и лишь немного проиграл по броскам в створ (41:44).

По результату все решилось задолго до финальной сирены. СКА открыл счет уже на четвертой минуте матча. Это был не первый опасный момент возле ворот Николаева, но первая позиционная атака. Михаил Воробьев удачно подправил шайбу после броска Артема Земченка.

Весь ужас начался для «Спартака» во втором периоде. Чуть больше четырех минут разделили вторую и пятую шайбу СКА. Началось все вообще с отмененного гола из-за офсайда. При счете 0:4 «Спартак» поменял вратаря Николаева на Рыбара, но ситуация не изменилась.

Рыбар продержался с нулем всего 24 секунды. Отличился Арсений Грицюк, который отборолся на пятаке и со второй попытки забил в пустой угол.

В третьем периоде «Спартак» отыграл две шайбы – отметились Илья Ковальчук и Джозеф Кин. Глобально это ничего не поменяло, но сказалось на личном успехе Ковальчука. Шайба в ворота СКА стала для него 200-й в чемпионатах России и принесла 400-е очко в матчах КХЛ. Илья – 20-й игрок в истории лиги с таким результатом.

Всего у Ковальчука 4 очка (3+1) за 6 матчей в «Спартаке». Клуб проиграл 5 из 6 игр с его участием.

СКА обыграл «Спартак» при помощи трех лидеров: двух бывших игроков «Авангарда» и вратаря

После второго поражения от «Спартака» (2:3) 23 ноября команда Ротенберга прочно закрепилась на восьмом месте Запада. Зато потом СКА выдал 20 побед в 24 матчах. Новый победный результат закрепил удачную тенденцию.

Выделяются и отдельные игроки. Арсений Грицюк продлил серию с очками до 6 матчей. На этом отрезке Грицюк заработал 8 очков (4+4) – это его лучшая результативная серия в регулярке-2023/24. До этого максимальным результатом были 5 очков (4+1) за 4 игры.

В заявку СКА Грицюк попал не сразу – первый раз вошел туда 12 сентября как раз против «Спартака» (3:0). Затем по ходу сезона он опять пропадал из-за травмы. Повреждение оказалось несерьезным и в сумме Арсений пропустил 11 игр. Всего в его активе 22 очка (14+8) в 32 матчах.

Первым дублем в составе СКА отметился Сергей Толчинский. Толчинский никогда не был забивным игроком: личный рекорд – 16 шайб в регулярке-2022/23. В СКА Толчинский идет на новый рекорд. За 50 игр он забросил 13 голов, а всего на его счету 39 очков. Бывшие игроки второго звена «Авангарда» раскрываются в новом клубе.

До декабрьской игры с ЦСКА (2:0) у Никиты Серебрякова не было сухих матчей в СКА. Уже в начале января по количеству сыгранных на ноль минут первого вратаря СКА обошел дебютант этого сезона Павел Мойсевич (242:55). Тот установил лучшее достижение в регулярке-2022/23. Рекордом лиги владеет Тимур Билялов (316:09).

Против «Спартака»Серебряков вышел на лед с двумя сухими играми в активе: ЦСКА (2:0) и «Витязь» (4:0). Матч с «Автомобилистом» (4:0) в статистику не попал, потому что Никита сыграл всего 40 минут. Ковальчук прервал сухую серию Серебрякова на отметке 207:18 – второй результат сезона.

«Спартак» лишился ведущих центрфорвардов и бесконечно верит в Николаева

Пять поражений подряд – худшая серия «Спартака» по регулярке-2023/24. Кому проиграли перед СКА: «Витязь» (4:5, ОТ), ЦСКА (1:3), «Динамо» (2:3, ОТ), «Динамо Минск» (1:3).

Вратарь Дмитрий Николаев провел в «Спартаке» 10 игр и 4 раза победил с общим показателем отраженных бросков 89.7%. Статистика и без этого не впечатляет, но против СКА Николаев сыграл хуже обычного (86,2%). Жамнов доверяет Дмитрию даже после его ошибки в овертайме игры с «Динамо» (2:3).

Основная проблема «Спартака» – дефицит центральных нападающих. Еще в ноябре после матча с «Салаватом» (6:2) выбыл ведущий центрфорвард Иван Морозов. Жамнов предполагал, что Морозов вернется в новом году. По его состоянию пока известно, что Иван занимается индивидуально на льду.

Сегодня Жамнов добавил, что команда лишилась Михаила Мальцева и Андрея Локтионова: «По Мальцеву – травма. Пропустит приблизительно 2-3 недели. По Локтионову мы точно сказать не можем, на какой срок он выбыл, но в ближайшее время его не будет».

На фоне большого числа травмированных «Спартак» задействовал молодых игроков. 19-летний Егор Варюшкин дебютировал в КХЛ, провел 6:34 на льду и нанес один бросок по воротам. В МХЛ на счету Варюшкина 33 игры и 35 очков (11+24).

Среди молодежки «Спартака» есть нападающие и сильнее, но Жамнов выбрал именно Егора: «За Варюшкиным наблюдаем давно, и он с нами проходил тренировочный лагерь. Парень талантливый. Мы его знаем, а он знает наши требования. Мы не планировали, что он будет играть. Для первой игры он довольно неплохо сыграл».

Спад у лидеров тоже заметен. За последние 6 игр Николай Голдобин забил единственную шайбу в матче против московского «Динамо» (2:3, ОТ). Всего на этом отрезке у него 6 очков (1+5). Голевая передача в матче против СКА хотя бы помогла Голдобину вернуться на первое место в списке бомбардиров и сравняться с Никитой Гусевым по очкам (63).

«Спартак» опустился на четвертое место Запада. На счету команды Жамнова 51 игра и 67 очков. СКА (68) и московское «Динамо» (70) уходят вперед и имеют по матчу в запасе.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов