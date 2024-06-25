Сборные с третьих мест = Австро-венгерская империя. А какой она была?

Краткая история.

Взгляните на список сборных, которые провели почти весь вторник на позициях лучших третьих мест Евро-2024.

А теперь на карту Австро-Венгрии 1914 года.

Да, попадание очень точное – страны из списка когда-то были частью одного государства. Это заметили болельщики, пользователи Reddit и наверняка читатели Спортса.

Для всех остальных объясняем, в чем прикол, чем была Австро-Венгрия и как она распалась.

Австро-Венгрия – наследница «Весны народов 1848-го». Подавить революцию помогла Россия

В Средние века Австрия и Венгрия оставались пусть и тесно связанными, но самостоятельными государствами. Поворотным стал XVI век: в 1526 году объединенное войско центральноевропейских держав проиграло османской армии в Махочинской битве. Турки забрали себе часть Венгрии, остальное – досталось династии Габсбургов. Так образовалось ядро будущей Австрийской империи, провозглашенной в начале XIX века.

Вена проводила жесткую политику германизации населения. Немецкий язык был основным, католичество – государственной религией, а император – абсолютным монархом. Среди национальных меньшинств и местной аристократии росло недовольство. Оно вылилось в революцию 1848-1849 годов, которая стала одним из эпизодов «Весны народов» – масштабных волнений и серии войн, прокатившихся не только по Австрийской империи, но также по Италии, Франции, Дании и немецким государствам.

В 1848-м Венгрия провозгласила независимость. В Вене мириться с этим не хотели, началась война, причем на помощь австрийскому монарху Францу Иосифу I пришел с войсками российский император Николай I, опасавшийся, что революционные настроения перекинутся на восток. Меньше чем за полтора года венгерское ополчение было разбито.

Среди причин поражения – не только военное превосходство, но еще территориальный и этнический вопросы. Многочисленные славянские народы не хотели жить в венгерском государстве, опасаясь, что их положение будет намного хуже, чем при австрийцах. Между тем, чехи, словаки, хорваты и другие меньшинства тоже задумались о независимости или хотя бы широкой автономии. А Австрия не желала терять солидный кусок империи.

Логичным итогом революции стал компромисс, заключенный между франком Иосифом и лидером венгерского национального движения Ференцем Деаком. В 1867 году они подписали Австро-венгерское соглашение, положившее начало новой империи, где было две титульных нации – немцы и венгры.

У Австро-Венгрия было две столицы, два парламента, два официальных языка, но один император

По договору 1867-го обновленное государство получило новое многоступенчатое административное деление. Вена контролировала Цислейтанию – территории до небольшой рейки Лейты, впадающей в Дунай. Она стала формальной границей между двумя частями империи. На другом берегу находилась Транслейтания или Земли короны Святого Иштвана (один из главных венгерских святых).

Каждый «субъект федерации» (а Австро-венгерская империя действительно была федерацией) делился на королевства, герцогства, эрцгерцогства, графства, маркграфства и так далее. Скажем, Транслейтанию входили два королевства – Венгрия, а также Славония и Хорватия. Границы той Венгрии не совпадали с нынешними. Они включали Трансильванию (сегодня – часть Румынии), современную Словакию и север Сербии.

Основой территориального устройства стал этнический и языковой вопросы. Транслейтании достались земли, где исторически было сильным венгерское влияние.

Цислейтания получила все остальное, поэтому на карте выглядит вытянутым полукольцом, опоясывающим с севера Земли короны Святого Иштвана.

Парламент в Будапеште

Для соседей Австро-Венгрии мало что изменилось. У государства была единая внешняя политика и общая армия (пусть и с национальными частями), а во главе стоял все тот же император Франц Иосиф. Но внутренне устройство получилось очень специфическим: у страны было две столицы – Вена и Будапешт (хотя двор находился в Вене).

Там заседали два независимых парламента – Рейхарт отвечал за Цислейтанию, а Национальное собрание – в Транслейтанию. Заседания шли на разных языках, то же самое касается законов и судов.

В Австро-Венгрии жили 52 млн человек и полтора десятка народов

Австро-венгерская империя – это Югославия на максималках. Настолько пестрый этнический и религиозный состав был главной угрозой стабильности государства.

По данным переписи населения 1910 года, в стране жило почти 52 млн человек. 57% – в Цислейтании, 41% – в Транслейтании, – остальные в Кондоминиуме Босния и Герцеговина – аннексированной в 1908-м у Османской империи территории (формально не входила ни одну из двух главных составных частей империи).

Карта языков Австро-венгрии

Этнический состав определял тогда язык. Немецкий в качестве родного назвали 23% жителей страны. Венгерский – 20%. Затем шел чешский – 13%, сербохорватский – 11%, польский – 10%, русинский – 8% (русины – самая малочисленная ветвь восточных славян, сейчас проживают в закарпатской Украине, но тогда в Австро-Венгрии так называли и украинцев), румынский – 6%, словацкий – 4%.

Совсем небольшая доля была у словенцев и итальянцев. А еще в империи проживали евреи и цыгане – всего получается полтора десятка народов, если считать отдельно сербов, хорватов и боснийцев, а также делить русин и украинцев.

Большинство поданных австро-венгерской империи были католиками (75%). По 9% – протестантов и православных, иудаизм исповедовали 4,4%, а мусульманами себя назвали чуть больше процента.

В Австро-Венгрии этнические и религиозные меньшинства не имели существенных прав. К тому же они зачастую жили вперемешку с титульными нациями. В Праге и Брно говорили в основном по-немецки, а в Трансильвании жила большая немецкая диаспора.

Разнообразие аукнулось империи во время Первой мировой войны, когда военные с трудом понимали друг друга: команды давались немецком и венгерском, а чехи и хорваты с трудом улавливали, что от них хотят.

Империя распалась на исходе Первой мировой. Границы перерисовывали до 1946-го (или даже до 1995-го)

Война в целом сильно обострила этнический вопрос.

Не все славяне хотели воевать на Восточном фронте против России. Чехи и словаки из числа пленных и перебежчиков позже сформировали целый корпус русской армии, на пике достигавший 50 тысяч штыков. Это формирование сыграло огромную роль в первые месяцы Гражданской войны, когда отказавшиеся разоружаться чехословаки сражались с «большевиками».

Между тем у них на родине тоже становилось горячо. С XIX века в Австро-Венгрии существовали национальные общества разной степени легальности. Одни стремились к автономии для своего народа, другие – к независимости. Неудачи на фронте, затянувшаяся война и проблемы с продовольствием подкосили авторитет центральной власти. В октябре 1918 года, то есть за несколько недель до перемирия, венгерский парламент объявил о выходе из состава империи.

Естественно, в Будапеште считали, что им в наследство достанется вся Транслейтания. Но начавшийся парад суверенитетов уже было не остановить. Через десять дней самостоятельность провозгласила Чехословакия, затем южные славяне – словенцы, хорваты и сербы, в ноябре появилась Западно-Украинская народная республика, а поляки на севере страны присоединились к восстановившей независимость Польше. Вообще, таких государств наштамповали с десяток, но многие просуществовали считанные дни и были съедены более крупными соседями.

Этническая чересполосица Австро-Венгрии гарантировала войны, претензии и территориальные споры между ее обломками. Добавьте сюда социалистические перевороты в разных частях бывшей империи, возвращающемуся домой армию, репарации для проигравших – и получите анархию запредельного масштаба. Почти все успели повоевать со всеми: украинцы с поляками, венгры с румынами, чехословаки с венграми – каждый считал, что ближайшее село, город или провинция – исконно их земля.

После распада империи Венгрия ненадолго стала советской республикой

Границы перерисовывали еще очень долго. Иногда это происходило по итогам мирного договора, как это было после Советско-польской войны 1919-1921 годов. Что-то пришлось отдать под давлением Лиги наций – так Королевство сербов, хорватов и словенцев лишилась части адриатического побережья. Аншлюс Австрии и присоединение Судетской области Чехословакии в 1938-м (с последующей оккупацией весной 1939-го) – тоже последствия распада империи.

Под влиянием Третьего рейха прошли два Венских арбитража: по первому Венгрия в 1938-м получила южную Словакию, по второму Румыния отдала ей Трансильванию. Естественно, с началом Второй мировой границы снова перечертили. По секретному протоколу Пакта Молотова-Риббентропа Красная армия вступила в Польшу, и СССР включил в состав западную Украину вместе со Львовом, который тоже когда-то был частью Австро-Венгрии. В 1941-м союзники Гитлера получили по оккупационной зоне в Югославии.

После войны карты снова пришлось перепечатывать. К довоенным границам страны не вернулись – Югославия забрала полуостров Истрия, Румыния получила назад Трансильванию, а СССР в 1946-м договорился с Чехословакией о передаче под власть Москвы Закарпатской Руси – небольшого региона с центром в Ужгороде.

Дейтонские соглашения

Формально распад Югославии и появление Словении, Хорватии и других балканских государств – часть тех же процессов. Тут новые границы утвердили в 1995 году Дейтонскими соглашениями.

Какие сборные (из участников Евро-2024?) могли бы дополнить список команд с третьих мест?

На Евро-2024 всего шесть групп, поэтому не все страны-наследницы Австро-Венгрии, участвующие в турнире, могли бы попасть в список сборных, занимающих третьи места. Польша, Украина, Румыния и Сербия тоже выглядели бы в этом списке органично.

Но можно посмотреть на турнир еще шире. Ведь в Австро-Венгрии правили Габсбурги, а им в середине XVI века принадлежала половина Европы. Если ссылаться на тот период, то из нынешних участников Евро в ту империю входили также Испания, Италия, Бельгия и Нидерланды. Звучит как потенциальные полуфинальные пары.

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling