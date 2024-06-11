8 примеров вмешательства политики в чемпионаты Европы

Здесь упоминается даже Гибралтар.

Сборная России третий год в изоляции, которая помешала ей отобраться в Германию. Бойкоты, отстранения, отстранения за бойкот и бойкоты за отстранения в чемпионатах Европы практикуются очень давно.

Восемь доказательств – через путешествие из 1960-го в 2016-й.

Отбор к Евро-1960. Испания отказалась ехать в Москву

Еще на первом Кубке европейских наций (так сначала назывался турнир) УЕФА столкнулся с вмешательством политики. Финальная часть Евро прошла во Франции и стартовала сразу с полуфинала, а предыдущие этапы, включавшие предварительный раунд и две стадии плей-офф, относились к квалификации. В двухматчевом четвертьфинале должны были сыграть Испания и СССР. В отсутствие Англии, ФРГ и Италии они считались фаворитами на итоговую победу в Кубке, но на поле так и не схлестнулись.

Во второй половине 1930-х в Испании шла гражданская война. СССР поддерживал республиканские силы – социалистов, коммунистов и анархистов, которые входили в признанное миром правительство. Советские инструкторы и гуманитарная помощь не помогли – в 1939-м к власти пришел генерал Франсиско Франко. Антикоммунистическая риторика, взаимные симпатии к Гитлеру и Муссолини, отправка добровольцев из «Голубой дивизии» под Ленинград в годы Великой отечественной – с таким бэкграундом потепление между Мадридом и Москвой было нереальным. Формально Испания сохранила нейтралитет во Второй мировой, так что после 1945-го профашистский режим сохранился и законсервировался на много лет.

К весне 1960-х дипломатические контакты так и не восстановились. На 29 мая УЕФА назначила первый матч в Москве, ответный ждали 9 июня в Мадриде. Но испанские футболисты в СССР не приехали. По неподтвержденной версии, главный тренер Эленио Эррера не смог гарантировать Франко победу над принципиальным соперником, и тот посчитал, что проще проигнорировать встречу. В ответ советская Федерация футбола обвинила испанцев в политическом трюке: «Фашист Франко и его приспешники давно известны враждебностью к дружеским контактам».

Когда УЕФА предложил матч на нейтральном поле, отказалась уже советская сторона, ведь это нарушило бы регламент. За неявку на матч испанцы получили технарь и дисквалификацию. На Кубок Европы поехала сборная СССР – и выиграла золото.

Отбор к Евро-1964. Греция и Албания не сыграли из-за разорванных дипотношений

В 1964-м Кубок прошел в Испании. На этот раз матчу с СССР ничего не помешало: команды сошлись в финале – хозяева победили 2:1.

Но еще на старте отбора случился менее заметный, но все же политический скандал. В предварительном раунде жребий свел Грецию и Албанию. События разворачивались по знакомому сценарию с одной лишь поправкой: речь о соседях, которые веками живут бок о бок. В 1946-м в Греции разразилась гражданская война – ее принято называть одним из первых актов противостояния Запада и Востока: коммунисты при поддержке СССР, Югославии и Албании сражались с монархистами, которым помогали Великобритания и США. В 1949-м левые проиграли. Позже Советский Союз и Югославия более-менее наладили отношения с греками, но для Албании, где усиливалась диктатура ортодоксального сталиниста Энвера Ходжи, они лишь обострились.

Контакты усложнял этнический вопрос. На юге Албании проживает национальное меньшинство – греки-эпироты. Некоторые семьи жили здесь столетиями, другие – мигрировали после поражения коммунистов в гражданской войне. При Ходже с ними не особо считались: греков депортировали в другие регионы страны, запрещались православные обряды, а города и села переименовали на албанский манер.

В 1950-х пытались восстановить дипломатические отношения, но переговоры сильно затянулись. В этих условиях договориться о матче команды не смогли. Первая игра должна была пройти в июне 1962-го в Афинах, ответная – в марте 1963-го в Тиране. Обе не состоялись, причем, как посчитали в УЕФА, по вине Греции. Албания прошла дальше, где проиграла Дании.

Отбор к Евро-1968. В Чехословакии на матче включили республиканский гимн Испании

В квалификации к турниру 1968-го добавили групповой этап, из каждой четверки в следующий раунд выходила одна команда. Главными фаворитами в первой группе были Испания и Чехословакия: они играли друг с другом дважды, и вторая встреча прошла в Праге 1 октября 1967 года.

В Испании по-прежнему правил диктатор Франко, а любые атрибуты республиканского прошлого запрещались. Среди них – «Гимн Риего», официальная песня страны после падения монархии в 1931-м. Она заканчивается так:

Салют капитану, разбившему цепи. Бесстрашный Риего свободу нам открыл. Страну поднимает вождя грозный, могучий пыл. Победа за нами. Тиран, тиран отступил. На смерть иль победу Отечество зовет, Клянемся мы народу: всегда идти вперед.

Песню сочинили в середине XIX века – в честь генерала-капитана Рафаэля дель Риего-и-Нуньеса. В 1820-е он участвовал в восстании, но был схвачен и повешен. Республиканцы считали Рафаэля светочем свободы и либерализма. Франкисты – бунтовщиком. Неудивительно, что к 1967-му текст революционной песни запретили. Но именно ее услышали футболисты испанской сборной, когда выстроились на матч против Чехословакии.

В испанской Федерации это называли провокацией и потребовали объяснений. Для Чехословакии инцидент обошелся без последствий. Разве что хозяева проиграли и в итоге не вышли на Евро.

Отбор к Евро-1992. Кризис в Албании сорвал матч с Испанией

Да, испанский и албанский футбол богат на истории с политическим подтекстом. Вот еще одна. Уже знакомый нам Энвер Ходжа правил очень долго – до весны 1985-го. Но с точки зрения государственного, экономического и общественного устройства даже после смерти диктатора Албания еще несколько лет находилась в поздних сороковых. Пока в СССР шла перестройка, в нищей Албании проектировали коммунизм, ставили памятники Сталину, казнили инакомыслящих и готовились к войне с США. В 1989-м социализм пал во всех странах Восточного блока, но крохотное государство на адриатическом побережье оставалось островком сталинизма с идеями Маркса и Ленина.

Энвер Ходжа

Албанцы видели, как быстро меняется мир, и не хотели лишь наблюдать. Начались волнения и протесты – первое время не очень массовые. После падения в декабре 1989-го румынского режима Чаушеску события заметно ускорились. Благодаря забастовкам, демонстрациям и студенческим выступлениям правительство пошло на уступки и разрешило создавать партии. Но консервативная элита не желала расставаться с властью. Полиция стреляла в протестующих, а те захватывали административные здания, в Тиране и других городах творился хаос.

В 1991-м преемник Ходжи Рамиз Алия предложил косметические изменения: ввел должность президента (и тут же ее занял) и переименовал правящую Рабочую партию в Социалистическую. Но албанцы хотели не ребрендинга, а коренных реформ, поэтому политический кризис лишь усугубился.

Энвер Ходжа (памятник) падает

На этом фоне сборная Албании безуспешно играла в отборе к Евро-1992. В группе с Францией, Испанией, Чехословакией и Исландией у нее не было шансов. Впрочем, испанцы тоже выступали плохо и к концу квалификации лишились шанса на путевку. В последнем туре им предстоял выезд в беспокойную Тирану. УЕФА потребовал от Албании гарантий безопасности для гостей, но те ничего не обещали. У встречи не было турнирного значения, поэтому заморачиваться с переносом матча на нейтральное поле не стали. Игру отменили, ни одной из команд очки за нее не достались.

Евро-1992. Югославию забанили из-за войны

В том же отборе достойно смотрелась Югославия. У балканцев было очень сильное поколение: в 1987-м Звонимир Бобан, Давор Шукер, Предраг Миятович, Роберт Просинечки выиграли золото молодежного чемпионата мира, в 1990-м сборная U-21 взяла серебро Евро, еще через год «Црвена Звезда» завоевала Кубок чемпионов. Для многих звезд Евро-1992 в Швеции должен был стать первым большим турниром. Но сыграть им не дали.

В Югославии долго зрел межэтнический конфликт. Экономическое неравенство республик, религиозные различия и накопившиеся за столетия претензии наложились на общеевропейский кризис социализма. После победы на выборах в Словении и Хорватии сторонников независимости летом 1991-го из состава федерации вышли две из шести республик. Осенью откололась Македония. К концу года, когда закончился отбор на Евро, за сборную играли преимущественно сербы и боснийцы. В марте о независимости объявила Босния.

Попутно в разных частях распадающейся Югославии возникали сербские анклавы, выступавшие за целостность страны. Началась затяжная и кровопролитная бойня. Весной 1992-го самые драматичные события развернулись в Боснии. Югославская армия вместе с сербскими националистами взяла город в кольцо. В мае последовала реакция ООН – на Белград наложили мощнейшие санкции. В резолюции говорилось о прекращении торговли, ограничении культурных и научных обменов, закрытии неба для гражданской авиации и запрете на проведение международных соревнований в Югославии.

Новости о санкциях югославские футболисты встретили в Швеции, где готовились к чемпионату Европы – он начинался через полторы недели. Хотя в резолюции ООН ничего не говорилось об отстранении спортсменов, в УЕФА очень широко трактовали текст документа и посчитали участие сборной в турнире неприемлемым. Ее место заняли датчане, финишировавшие вторыми в той же группе отбора. Югославские футболисты с трудом вернулись домой, запрет на перелеты фактически запер их в Швеции.

И в целом пропустили аж три больших турнира: два Евро (1992 и 1996) и ЧМ-1994.

Евро-2000. Косово потребовало дисквалифицировать Югославию

Война в Боснии закончилась Дейтонскими соглашениями 1995-го, но спустя три года на Балканах разгорелся еще один конфликт – в Косово. До 1990-го у края в составе Сербии и с большой долей албанского населения была автономия. После прихода к власти в Белграде Слободана Милошевича права региона сильно урезали. Это произошло на фоне обострения межнациональных отношений – Косово на годы превратилось в эпицентр этнических чисток.

Конфликт эскалировался в 1998-м. К тому моменту албанцы и сербы уже сформировали боевые отряды, стычки случались постоянно, но теперь к ним подключилась регулярная армия. А спустя год вмешалось НАТО, вставшее на сторону сепаратистов. Бомбардировки в рамках операции «Союзная сила» начались в конце марта 1999-го. К июню от югославской армии, военных предприятий и значительной части гражданской инфраструктуры почти ничего не осталось.

В то же время сборная успешно играла в отборе Евро-2000. Правда, ее могли исключить. Весной 1999-го на УЕФА давили организации косовских мигрантов, живущих в Бельгии и Нидерландах – странах-хозяйках чемпионата. В УЕФА проявили твердость: «Хотя мы признаем серьезность ситуации, наша официальная позиция вполне ясна: политика не должна смешиваться с футболом».

К окончанию квалификации бомбардировки Сербии и самая горячая фаза войны в Косово закончились, но давление не прекращалось. Дошло до иска: 9 июня, то есть за день до матча открытия, суд в Брюсселе решал судьбу сборной. Выступить на турнире ей разрешили, но УЕФА не мог перечислять призовые, ведь страна все еще находилась под санкциями.

Отбор к Евро-2008. Азербайджан и Армения не договорились, где играть

Давние разногласия между Арменией и Азербайджаном тоже отразился на футболе. Корни конфликта – в территориальных и религиозных противоречиях. Самое известное проявление вражды – спор вокруг Нагорного Карабаха (армяне называют этот регион Арцахом), перешедший в открою фазу на фоне распада СССР и обострившийся в последние годы. Но столкновения бывали и раньше.

В начале XX века случилась серия жутких погромов в Баку и Нахичевани, а после революции 1917-го в этом регионе разразилась настоящая война. В советское время конфликт был заморожен, но не разрешен, поэтому в конце 1980-х снова рвануло: в Баку во время волнений вырезали несколько десятков армян и еще тысячам пришлось уехать, а в Карабахе возникла никем не признанная Республика Арцах.

Сборные враждующих стран на поле не встречались. На клубном уровне пересечения были, например, на скандальном Кубке Содружества-2005 . Через год прошла жеребьевка отбора к Евро-2008: Армения и Азербайджан попали в одну группу. Начались долгие консультации, как и где провести матчи. Первую игру поставили на 8 сентября 2007-го, а вторую – на 12-е. Но ни одна из сторон не гарантировала гостям безопасность. Весной 2007-го в Кардиффе прошли переговоры о нейтральном поле, даже назывались варианты – Испания и Украина. Но, кажется, дело было совсем не в безопасности. УЕФА так и не убедил армянскую и азербайджанские федерации организовать матчи. Они и не состоялись – сборные провели на две игры меньше соперников по группе и стали последними.

Отбор к Евро-2016. Испания отказалась играть с Гибралтаром

Крохотный Гибралтар – это британский анклав на самом юге Пиренейского полуострова. Англичане забрали его еще в начале XVIII века, с тех пор он служит важной логистической и военной базой. Испания не посягала на Гибралтар, но после прихода к власти Франко статус территории снова стал спорным. Мадрид утверждает, что Британия незаконно контролирует северную часть полуострова, то есть больше, чем должна по документам трехсотлетней давности. В таком случае анклав лишился трети земли, в том числе участка с аэропортом.

В 1980-е Британия наконец-то согласилась обсудить вопрос о границе. Испания предложила совместное управление полуостровом, в том числе с потенциальной передачей под свой контроль в будущем. Лондон отверг все идеи и свернул консультации.

Непримиримость позиций не мешает футбольным контактам: гибралтарские клубы много лет играли товарняки с испанскими. Но официальные матчи сборных сегодня невозможны – даже несмотря на вступление анклава в УЕФА (в 2012-м) и ФИФА (в 2016-м). Более того, Испания долго мешала Гибралтару стать частью этих организаций, а когда пошла на уступки, добилась того, что они не будут пересекаться.

Да, УЕФА разводит страны еще со времен отбора к Евро-2016.

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Фото: Gettyimages /Mark Leech/Offside / Contributor, Alex McBride / Stringer, Yugoslav Army/RL, Kevin Weaver / Contributor, Hulton Archive / Stringer, Keystone / Stringer; East News /Nebojsa Parausic / AFP; РИА Новости /Леонид Доренский; en.wikipedia.org