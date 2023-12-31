«Тоттенхэм» засыпал соломой, «Лестер» накрывал огромной палаткой. Как в Англии защищали газоны зимой

Самый технологичный – «Эвертон».

Красивые изумрудные газоны АПЛ даже зимой – результат многолетних поисков способа сохранить поле в холода. Некоторые эксперименты сегодня кажутся дикими.

Разбираемся, как в Англии заботились о качестве травы и почему часто ничего не получалось.

В Англии матчи проходили зимой с первого сезона лиги. А в 1930-м снег выпал во время матча открытия чемпионата мира

Суровый английский футбол XIX века не делал скидок на погоду. Календарь сезона-1888/1889 – первого в истории лиги – предполагал матчи зимой. В тот год, как писала The Times, даже лето выдалось холодным – особенно в центре и на севере Англии. Скажем, 12 июля 1888 года в Бирмингеме, Ноттингеме, Дербишире и на границе с Шотландией выпал снег. В августе из-за дождей в Лондоне и некоторых районах страны случились наводнения.

Чемпионат стартовал в сентябре, когда погода немного стабилизировалась. По данным, полученным на метеорологической станции в городе Дарем (недалеко от Ньюкасла), серьезных заморозков не было. Жаловаться приходилось разве что на дождь: в ноябре выпало 104 мм осадков. Зима же выдалась не очень снежной, тяжелее всего пришлось футболистам в феврале, когда выпало 26 мм.

В гораздо более суровых условиях проходили матчи сезона-1894/1895. Та зима считается одной из самых холодных в истории Англии: в Лондоне замерзала Темза (это редкость), а в январе острова накрыл сильнейший циклон, что, впрочем, не особо мешало футболу.

На погоду не обращали внимание и организаторы первого чемпионата мира. Июль для южного полушария – разгар зимы, поэтому матч открытия в Уругвае прошел под снегом. Это редкое явление для Монтевидео, но как вспоминал нападающий сборной Франции Люсьен Лоран, мяч в ворота Мексики, первый в истории чемпионатов мира, он забил под легким снегопадом.

Для защиты травы «Тоттенхэм» посыпал ее сеном. А «Сандерленд» закупал солому, чтобы обойти потолок зарплат

Клубы искали способы сохранить газон еще до появления подогрева. Отчасти это связано с тем, что футбол становился более техничным, а значит требовательным к качественному покрытию. С другой стороны, из-за плохого поля матч могли перенести, а это означало возврат билетов и потерю денег.

Самый радикальный способ сохранить газон зимой предложил «Тоттенхэм». В 1925-м (хотя, возможно, и раньше тоже) на «Уайт Харт Лейн» рассыпали 3000 тюков сена, чтобы уберечь траву от холодов. Из-за этого стадион больше смахивал на скотный двор, но метод считался весьма эффективным и использовался несколько десятилетий, в том числе и другими клубами.

С сеном связан и главный коррупционный скандал в английском футболе 1950-х. В то время существовал потолок зарплат для игроков: они не могли получать больше 17 фунтов в неделю (сейчас это 412 фунтов). Но «Сандерленд» некоторым платил больше – Джонни Ханнигану, Кену Чизему, Рэю Дэниелу и Билли Бингему. Анонимный информатор, чья личность до сих пор неизвестна, сообщил руководству лиги, что в клубе обходят потолок зарплат, маскируя расходы на футболистов покупкой соломы. В январе 1957-го началось расследование, которое подтвердило схему. «Сандерленд» потратил на сено космические по тем временам 3000 фунтов. Клуб платил игрокам повышенную зарплату как минимум с 1952 года, хотя на результатах расточительность почти не сказывалась: в то десятилетие команда была середняком и лишь раз поднялась на четвертое место.

В наказание «Сандерленд» должен был заплатить 5000 фунтов – на тот момент самый большой штраф в истории лиги. Президент Тед Дитчберн признал вину и подал в отставку. Главный тренер с 1939-го Билли Мюррей вскоре добровольно покинул клуб. В следующем сезоне «Сандерленд» вылетел из высшего дивизиона – впервые за 68-летнюю историю турнира.

Первый в мире подогрев поля установили на «Гудисон Парк». Но он шпарил так, что испортил газон

Через год после скандала с «Сандерлендом» в английский футбол пришла инновация. В 1958-м под газоном стадиона «Эвертона» появилась система подогрева. Под ним проложили 20 миль электрического кабеля – ничего подобного на других аренах еще не было.

Правда, греющий провод оказался слишком эффективным: топил снег и лед быстрее, чем предполагали авторы проекта. Отрегулировать температуру было нельзя, и вода, которая скапливалась на поверхности, делала траве больно. Дренаж не успевал впитывать влагу, поэтому поле «Гудисон Парк» зимой превращалось в болото. Проблему решили через два года: в 1960-м проложили новую дренажную систему, и благодаря ей электрический кабель обрел смысл. В 1964 году аналогичный провод появился под полем «Арсенала», в 1968-м подогревом озаботился «Лидс», а вот «Ливерпуль» подсмотрел разработку у соседей только в 1980-м.

Не все клубы следовали примеру, полагая, что есть более совершенные варианты. На некоторых стадионах под полем прокладывали трубы для горячей воды, но это было дороже в эксплуатации. Пожалуй, самый неудачный способ сохранить поле зимой предложил «Лестер». В 1971 году клуб за 5000 фунтов купил огромную палатку, которую удерживали воздуходувы. Внутри сохранялась постоянная температура, к тому же под куполом можно было тренироваться. Вскоре от гигантского тента отказались – электрический подогрев был надежнее и проще в обслуживании.

В Англии искусственный газон набирал популярность в 1980-х. Но правила запрещали проводить на синтетике матчи высшего дивизиона

Искусственный газон придумали в США еще в 1960-х, и он стал решением для более слабых клубов. Поначалу синтетику использовали в бейсболе: первым на эксперимент решился «Хьюстон Астрос», но боролся он не с промерзанием почвы, а с выгоранием травы на солнце. Почти сразу тренд подхватил американский футбол, а вот в соккер новинка пришла только через несколько лет.

В Англии на искусственный газон первым решился «Куинз Парк Рейнджерс», положивший синтетику в 1981-м. Правда, через семь лет КПР вышел в Первый дивизион, где правила запрещали играть на ненатуральной траве. Пришлось спешно возвращать естественное покрытие.

Также в 1980-х искусственный газон опробовали «Лутон Таун», «Олдхэм Атлетик» и «Престон-Норд-Энд». Правда, поля первого поколения никому не нравились: Футболисты получали травмы и с трудом подстраивались под отскоки, а болельщики требовали вернуть натуральную траву. К тому же агрономы научились бережнее сохранять газон, а системы подогрева стали совершеннее. В итоге «Престон» стал последней английской командой, которая проводила домашние матчи на синтетике. В 1994-м клуб снова положил естественное покрытие.

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Фото: Gettyimages.ru/Hampton, H. F. Davis