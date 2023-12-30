Срочно включайте «Голубой огонек»-2004: Мостовой, Евсеев и Катя Лель поют «Мой мармеладный» 🍾

Попробуем муа-муа.

Мы знаем, что делать, если у вас нет новогоднего настроения. Включайте это видео. И побыстрее!

Это «Новогодняя ночь»-2004 – с игроками сборной России и Виктором Гусевым. И да, они перепевают хит «Мой мармеладный» Кати Лель, который вышел как раз в 2003-м, а сейчас гремит во всем мире.

Посмотрим выпуск чуть внимательнее.

Номер сняли после выхода на Евро-2004. Футболисты знали будущих соперников, поэтому шутили про Испанию, Португалию и Грецию

«Добро пожаловать в уютный и, разумеется, сказочный дом, гостеприимными хозяевами которого станут Алла Пугачева, Николай Дроздов, Валдис Пельш и Андрей Малахов», – так анонсировали «огонек» на «Первом канале». Это был классический телекапустник в привычном пестром интерьере с фейерверками и конфетти.

Такие выходят до сих пор – с поправкой на HD-картинку, треклист (частично) и состав участников. 20 лет назад россиян развлекали Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, София Ротару, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Максим Галкин (признан иностранным агентом), Валерий Меладзе, Александр Буйнов, Верка Сердючка, три поколения «Фабрики звезд» и другие герои экрана и сцены.

На исходе первого часа шоу, сразу после песни «О чем играет пианист» от Вайкуле под аккомпанемент Игоря Крутого и Раймонда Паулса, включились футболисты. Александр Мостовой, Вадим Евсеев, Владислав Радимов и Игорь Смешов сели за большой праздничный стол. Компанию им составил комментатор Виктор Гусев – его культовую программу «На футболе» закроют только через полгода.

Сборную тогда зауважали. За полтора месяца до Нового года команда Георгия Ярцева обыграла «Уэльс» в стыках и впервые за 8 лет пробилась на чемпионат Европы. На момент съемок (предположительно – начало декабря) сезон в РПЛ уже закончился. В Испании играли с коротким перерывом в конце года, но у Мостового была травма, поэтому «Сельта» его отпустила.

«Мне, Евсееву, Радимову и Мостовому позвонили – мы и поехали, – утверждал Игорь Семшов в интервью Sport24. – Записывались два-три дня подряд. Запись длилась около пяти часов. Там как все устроено: элита вроде Киркорова приезжает, записывается и уезжает. А те, кто менее известен, сидят и ждут. Помню, с нами «Фабрика» сидела – они тоже прилично ждали».

Владислав Радимов в разговоре со Sports.ru сказал, что съемки шли целый день:

«С Катей [Лель] было легко, она дружелюбная. Мы с ней потом пересекались, вместе ехали в «Сапсане», болтали и вспоминали тот «огонек». Сам себя в новогоднюю ночь не смотрел, потом только где-то показали. Согласился бы поучаствовать еще? Да я уже, наверное, старый для этого. Хотя, если это не голая вечеринка Ивлеевой, ради бога».

Номер начинался с короткой реплики Гусева. Комментатор представил игроков и напомнил о победе над Уэльсом. Футболисты стеснялись, это хорошо заметно даже по видео. Радимов рассуждал о планах на Новый год («Сделать неприятно испанцам, португальцам и грекам»), а Мостовой назвал знаменитый послематчевый афоризм Евсеева «новогодним обращением к народу Уэльса». Сам Евсеев, как и Семшов, не сказали ничего.

После склейки за столом появилась Катя Лель, заиграла песня, а в руках гостей зажглись бенгальские огни. Текст сильно переделали: «Мне Гусев навесил справа, Ярцев топнул ногой: «Мой мармеладный, бей головой». Лель вступила только во время припева: взяла на себя «муа-муа» и «джага-джага». Во втором куплете вернулись к соперникам по Евро: «Я забивал уже испанцам и еще заряжу, Луишу фигу я с двух рук покажу», – хвастался Мостовой.

«Место Греции на карте меньше, чем «Лужники», давай покажем им, мужики», – добавлял Гусев.

В том же шоу братья Кличко спели «Если у вас нету дома», а Пельш и Малахов пытались их «разыграть»

«Новогодняя ночь»-2004 очень плохо состарилась. Некоторые участники сегодня мелькают на российских федеральных каналах совсем в другом статусе. Еще до номера с футболистами выступили братья Кличко. Перед тем, как дать им слово, показали ведущих – Валдиса Пельша и Андрея Малахова. Один шоумен предложил другому «разыграть братьев», заявив им в лицо: «Пацаны, вы так похожи на группу «Тату». Малахов сказал, что это смешно. Скетч закончился звоном стекла и летящей в кадре фигурой Валдиса.

Будущий мэр Киева Владимир Кличко поздравил россиян с Новым годом, пожелал счастья-здоровья, а брат добавил: «Пусть ирония судьбы вас всегда приятно в новом году удивляет».

Далее боксеры исполнили под гитару песню «Если у вас нету тети».

Когда «Мой мармеладный» звучал из каждой магнитолы, ЦСКА впервые стал чемпионом, «Локо» рубился в 1/8 финала ЛЧ, Руни дебютировал за сборную

Если вас у вас еще не свело олдскулы, вспомним, каким был 2003-й в футболе, когда Катя Лель только превращалась в звезду.

🥂 В России царствовал ЦСКА Валерия Газзаева – с Ярошиком, Семаком, Оличем и совсем юным Акинфеевым. Правда, в том же году команда бесславно проиграла «Вардару» в квалификации Лиги чемпионов.

🥂 Вторым стал «Зенит» Властимила Петржелы. 1:7 от «Динамо» в Петербурге забудут еще нескоро, зато в том сезоне зажигали молодые Аршавин, Кержаков и Быстров.

🥂 Открытие сезона: «Рубин» с Бояринцевым и Шароновым. Казанцы впервые вышли в РПЛ и сходу взяли бронзу.

🥂 Кошмарный сезон для «Спартака». Летом ушел Романцев, его заменил Андрей Чернышов, затем – Владимир Федотов. Финишировали на 10-м месте.

🥂Радовал «Локомотив»: второе место в группе с «Арсеналом», «Интером» и киевским «Динамо» и выход в ⅛ финала, где «Монако» за счет гола в Москве прошло в следующий раунд.

🎄 Тогда же запустили телеканал «Спорт». «Футбол России», Игорь Будников, Илья Казаков, дайджесты Eurosport News (помните такую коллаборацию?), «Золотой пьедестал» с Григорием Твалтвадзе – все это было 20 лет назад.

🎄 В 2003-м Лигу чемпионов выиграл «Милан», а Кубок УЕФА достался перспективному Жозе Моуринью и его «Порту».

🎄 В Италии доминировал «Ювентус». В Англии чемпионом стал МЮ, а 16-летнего нападающего «Эвертона» Уэйна Руни впервые вызвали в сборную Англии.

🎄 Во Франции сильнейший клуб – «Лион», «ПСЖ» только 11-й. А в Германии у «Баварии» традиционно нет конкурентов.

🎄 В Испании золото взял «Реал», «Барселона» в 2003-м стала только шестой. Месси дебютирует всего через год.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford; РИА Новости/Владимир Федоренко, Олег Ласточкин; East News/PAOLO COCCO / AFP