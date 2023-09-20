История яркого клише.

В этом сезоне мы попрощаемся с групповым этапом в еврокубках – в следующем розыгрыше классические четверки заменит швейцарская система. Это значит, что выражение «группа смерти» применительно к клубному футболу пропадет из лексикона. Рассказываем, кто и когда его придумал.

Групповой этап в ЛЧ появился только в 1994-м. Хотя его безуспешно внедрили еще в первом Кубке ярмарок в 1955-м

В прошлом, чтобы завоевать главный клубный трофей в европейском футболе, было достаточно пяти матчей: по два в четвертьфинале и полуфинале и один в финале на нейтральном поле. По крайней мере, такой регламент был у первого Кубка чемпионов в сезоне-1955/56. Групповой этап появился только в 1994-м, то есть уже после того, как турнир переименовали в Лигу чемпионов.

Естественно, организаторы первого КЧ знали, как делить соперников на четверки, чтобы потом сводить их в плей-офф. Возможно, они хотели бы внедрить систему посложнее, но матчи на вылет выглядели симпатичнее. Во-первых, турнир, состоящий только из плей-офф, казался более непредсказуемым и зрелищным. Во вторых, группы создали бы лишние трудности для команд, потому что международное авиасообщение еще было в новинку. Билеты дорогие, а перелеты даже между довольно близкими странами – утомительные. Групповой этап насытил бы календарь Кубка чемпионов, но не все клубы были готовы к такому количеству переездов.

На пути к победе в Кубке ярмарок «Барса» обыграла в группе сборную Копенгагена. Команда Вены снялась досрочно

К похожим выводам пришли и организаторы Кубка ярмарок – предка Лиги Европы. Он впервые прошел в том же 1955-м, правда, дебютный турнир длился аж до 1958-го. Тогда команды сначала играли в группе, но в итоге 2 из 12 участников снялись еще до первого матча, а перерывы между турами длились до нескольких месяцев. С тех пор групповой этап в Кубке ярмарок не проводили. В Кубке УЕФА он появился лишь в 2004-м, но тогда команды собирали в пятерки, и соперники играли друг с другом только по разу.

В середине XX века групповой этап не стали внедрять и в Латинском кубке. В нем с 1949-го по 1957-й встречались сильнейшие команды из Испании, Португалии, Франции и Италии (всего четыре). Соперники играли сразу в плей-офф, даже при том, что турнир был скоротечным и проходил после завершения основного сезона.

Латинский кубок в 1950-м достался «Бенфике».

Более-менее удачным опытом внедрения группового этапа стал Кубок центральной Европы. Он проходил с 1927-го, его розыгрыши растягивались на несколько лет, все пять сборных принимали соперников дома и в гостях, побеждал лидер турнирной таблицы – то есть плей-офф не проводили.

На чемпионате Южной Америки (старейшем континентальном турнире сборных) тоже была группа, но соперники приезжали в одну из стран и играли друг с другом несколько дней. Поначалу в чемпионате Южной Америки плей-офф вообще не было – в 1916-м Уругвай, Аргентина, Бразилия и Чили сыграли в Буэнос-Айресе друг с другом по разу. С точки зрения силы участников, где разве что чилийцы выглядели заметно слабее конкурентов, эту четверку вполне можно назвать первой группой смерти в истории. Встречи на вылет стали обязательной частью турнира только с 1975-го, когда его переименовали в Кубок Америки. И то в розыгрышах 1989-го и 1991-го плей-офф заменили на второй групповой этап, где и определялся победитель.

На чемпионате мира групповой этап тоже прижился не сразу. В 1930-м в нем участвовали 13 команд, и лучшие выходили в полуфинал. Однако спустя четыре года соперники сразу стартовали с плей-офф. В 1950-м матчи в группе предваряли финальный раунд, где четыре сильнейшие сборные играли между собой, что тоже можно считать групповым этапом. Лишь с 1954-го ФИФА пришла к привычной нам схеме, где есть и группы, и плей-офф. Причем в 1974-м, 1978-м и 1982-м групповых этапов было два, но даже после них соперники встречались в плей-офф (который, правда, мог состоять только из финала и матча за бронзу).

На ЧМ-1970 жребий свел Англию, Бразилию, Чехословакию и Румынию. Хозяева турнира назвали эту четверку «grupo de la muerte»

На чемпионате мира в Катаре группой смерти называли ту, где сошлись Германия, Испания, Япония и Коста-Рика. На Евро-2020 под это описание подходила четверка с венграми, португальцами, французами и все теми же немцами. А в 1970-м самую горячую четверку образовали Англия, Бразилия, Чехословакия и Румыния.

Как минимум три из четырех сборных было легко представить в плей-офф. Англия с Бобби Чарльтоном, Гордоном Бэнксом и Джеффом Херстом была действующим победителем турнира. За Бразилию играли Пеле и Жаирзиньо. Сборная Чехословакии в 1962-м дошла до финала чемпионата мира и, несмотря на смену поколения, тоже считалась одним из фаворитов. И лишь Румыния с Мирчей Луческу в роли капитана выглядела крепким, но все же проходимым соперником. Для нее это был первый ЧМ после длительного перерыва с 1938-го.

Считается, что именно к этой группе впервые приклеился штамп «группа смерти». Мексиканские журналисты, анонсируя предстоящий домашний турнир, ввинтили в статью выражение «grupo de la muerte».

В плей-офф из этой четверки дальше прошли бразильцы и англичане. Они сходу выиграли матчи первого тура (у чехословаков и румын), а затем зарубились между собой, и Жаирзиньо принес победу южноамериканцам. В последнем туре Бразилия повалила Румынию 3:2 и обеспечила первое место в группе. После этого Англии было достаточно не проиграть Чехословакии больше, чем в два мяча (в итоге победили 1:0). В плей-офф Бразилия раздавила Перу и Уругвай, а в финале разбила Италию – 4:1. Англия же в первом раунде проиграла ФРГ в дополнительное время.

Выражение разлетелось благодаря тренеру Омару Боррасу и самому быстрому удалению в истории ЧМ – на 56-й секунде

О словосочетании «группа смерти» вспомнили в 1982-м, когда на чемпионате мира в Испании на втором этапе пересеклись Бразилия, Аргентина и Италия. Но закрепилось в лексиконе оно спустя четыре года. В 1986-м чемпионат мира снова прошел в Мексике, и на него впервые за восемь лет отобралась сборная Уругвая. Тогда ее возглавлял эксцентричный Омар Боррас.

Омар никогда не играл в футбол. Поначалу он зарабатывал на жизнь, работая тренером пловцов и волейболистов. Но платили ему мало, поэтому Боррас переключился на футбол, где с деньгами было получше. Через пять лет его пригласили ассистентом в сборную Уругвая, и в 1966-м он ездил с ней на чемпионат мира в Англию. А в 1982-м Омар уже сам возглавлял команду. Считается, что должность он получил не за спортивные успехи, а за лояльности режиму. В те годы страной управляла военная хунта, и Боррас ей открыто симпатизировал.

Омару повезло, что в это время в Уругвае подросло новое поколение талантливых футболистов. Например, Энцо Франческоли уже блистал в «Ривер Плейте» и позже перебрался во Францию, а Хорхе да Силва уехал в Испанию, где стал финалистом Кубка кубков в составе «Атлетико». Но Борраса критиковали за отсутствие тренерских идей и натянутые отношения с игроками. Скажем, Омар из-за личного конфликта не вызывал в сборную звездного защитника Уго де Леона.

Но даже так тренер добивался результата: сборная Уругвая поехала на чемпионат мира-1986 и попала в группу к Дании, ФРГ и Шотландии. Это тоже была группа смерти. В первой же игре Уругвай забил на 4-й минуте и был близок к победе над немцами – пропустил только в концовке. Во втором туре случилась катастрофа – датчане прихлопнули южноамериканцев 6:1. На родине Омара высмеивали и проклинали, но борьба еще не закончилась. Тогда в плей-офф проходили две сильнейшие сборные из каждой группы и четыре лучшие команды с третьих мест.

В последнем туре Уругвай встречался с Шотландией, и уже на 56-й секунде французский судья Жоэль Кинью показал красную карточку защитнику Хосе Батисте – тот влетел двумя ногами в полузащитника «МЮ» Гордона Стракана. Это самое быстрое удаление в истории чемпионатов мира. Уругвай играл в меньшинстве весь матч, но не пропустил. Нулевая ничья вывела команду в плей-офф с третьего места.

После финального свистка Омар Боррас был в ярости. Ему приписывают такую фразу: «Это была группа смерти. И убийцей оказался судья». Но, вероятно, она звучала иначе: «Сегодня на поле произошло убийство. И убийцей был судья». Тем не менее связь «группы смерти» с «убийством» на 56-й секунде прочно укоренилась в массовом сознании. И сейчас мы используем клише почти после каждой жеребьевки групповых этапов.

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Фото: wikipedia.org; arxiu.fcbarcelona.cat; elpais.com.uy