11 комментариев

В ЛЧ от Сербии пробился клуб из города, где живут венгры. Его финансирует Будапешт, а академию открывал Виктор Орбан
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Путешествие в Воеводину.
Вы вряд ли внимательно следили за сербским футболом, а ведь там случилась сенсация. Команда с севера страны неожиданно взяла серебро и сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Но в Сербии не все рады успеху скромной «Бачка Тополы». Это клуб венгерского меньшинства, и ему очень много внимания уделяет премьер-министр соседней страны.
Воеводина – автономия в составе Сербии, где живет много венгров. Считается, что Тито выделил ее ради баланса сил в Югославии
В 2022 году в Сербии прошла перепись населения. Она уточнила этнический состав страны: 80,6% жителей назвали себя сербами, а самым крупным меньшинством оказались венгры – их 2,8%. В одном из регионов разница не такая большая. В Автономном крае Воеводина к титульной нации относят себя только 66%, а венгров там уже 13%.
Воеводина находится в северной части страны и с трех сторон окружена соседними государствами: Хорватией, Боснией, Румынией и Венгрией. Последняя именует край Банатом (баном в Средние века называли дворянина или просто хозяина надела), хотя этот топоним относится также к части территории современной Румынии. Сербское название края тоже отсылает к титулам. Воеводой у славян обычно называли не только командира дружины, но и наместника какого-то региона, так что этот термин можно считать синонимом для слов «вождь» и «герцог».
В глубокой древности на территории современной Воеводины жили иллирийцы, фракийцы, кельты и даки. В ранее Средневековье сюда пришли славяне, а в IX веке – племена переселившихся из восточноевропейских степей венгров. Позже регион стал частью обширной Османской империи, с которой на Балканах долго соперничала Австрия. В конце XVII века Вена отодвинула границу южнее и присоединила часть Баната. В течение следующих десятилетий национальный состав региона стал еще более пестрым: сюда переселялись сербы, венгры, немцы и словаки. В 1867 году империя была реорганизована в Австро-Венгрию. Государство по-прежнему управлялось одним монархом, однако стало федерацией, где разные регионы управлялись либо из Вены, либо из Будапешта. Воеводина стала частью венгерской части, но никакими особыми правами не обладала.
В 1918 году империя рухнула. Австро-Венгрия распалась на несколько независимых государств, а некоторые территории отошли соседям. В это время на Балканах образовалось Королевство сербов хорватов и словенцев, позже переименованное в Югославию. Государство было унитарным, к тому же Воеводину территориально не выделяли – регион входил в Дунайскую бановину, включавшую часть центральной Сербии.
Особый статус край получил только после Второй мировой. Пришедший к власти Иосип Броз Тито хотел избежать ошибок предшественников, когда довоенная Югославия фактически была большой Сербией, а регионы почти не имели самостоятельности. Обновленное государство стало децентрализованным. Для этого страну разделили на союзные республики, но одна из них – Сербия – тоже была не однородна и включала два автономных региона: Воеводину и Косово. Такое административное деление должно было сбалансировать сложные межэтнические отношения на Балканах.
В 1974-м Югославия приняла новую конституцию, расширявшую права Воеводины. Формально регион оставался частью Сербии, но получил больше полномочий на федеральном уровне. Если до этого в президиум – ключевой коллективный орган страны – входили по три представителя союзных республик и по одному от автономных краев Сербии, то с 1974-го каждый регион (будь то республика или край) выставлял одного делегата. Так что голос Воеводины был равен голосу условной Хорватии.
В 1990-м на фоне роста сепаратистских настроений президент Сербии Слободан Милошевич упразднил особый статус Воеводины, разогнав правительство автономии. Только в 2001-м уже после окончания войны на Балканах и свержения Милошевича регион получил широкие возможности для самоуправления. В 2009-м в Воеводине приняли конституцию. Официальными языками края объявили не только сербский, но также венгерский, словацкий, хорватский, румынский и русинский. Также у автономии есть своя академия наук и банк развития, а парламент может проводить референдумы по вопросам регионального значения.
Сегодня в Нови-Саде (главном городе края) заседает региональный парламент – Ассамблея Воеводины, спикер которой с 2012 года Иштван Пастор – лидер местной провенгерской партии. Он же в течение четырех лет был вице-премьером правительства края и отвечал за экономику. На выборах 2020-го его «Альянс воеводинских венгров» получил чуть больше 9% голосов и занял 13 мест в парламенте.
«Бачка Топола» возник как клуб венгров. Во время оккупации Югославии команда даже заявилась в венгерскую лигу
Венгры проживают в Воеводине весьма компактно. Если в Нови-Саде говорят в основном на сербском, то к северу на улицах можно услышать совсем другую речь. Город Бачка-Топола (в отличие от клуба город на русском пишется через дефис) считается одним из главных центров местных венгров – правда, сами они называют его просто Топола. Здесь проживают 26 тысяч человек. Сербы – меньшинство (33,6%), а венграми на недавней переписи себя назвали 60% жителей. К слову, в соседней Суботице, которая находится даже ближе к границе, национальный состав еще гораздо более разношерстный: доля венгерского населения тут меньше (37,2%), но и сербов не так много (38%), а третья по численности этническая общность – хорваты (10,4%).
Главная футбольная команда Бачка-Тополы появилась в 1913 году – то есть во времена существования Австро-Венгрии и за пять лет до присоединения Воеводины к Сербии. Клуб регулярно менял название – в зависимости от того, какому государству подчинялся регион. С 1920-х он выступал в югославских турнирах, но в высшую лигу не пробивался.
В 1941-м Балканы оккупировали Германия и ее союзники. Венгрия присоединила Воеводину, а «Югославский атлетический клуб» (так в тот момент называлась команда) был премирован в «Топола» и переведен в другой чемпионат.
Этот случай не единственный. В те годы Венгрия стремилась вернуть утраченные после Первой мировой территории, и еще в 1940-м при содействии Германии отжала у Румынии Трансильванию. В течение нескольких лет местные клубы играли вместе с венгерскими, а один из них даже выиграл лигу. В 1944-м чемпионом страны стал «Надьваради», который до войны был румынским и назывался «Орадя». Это обстоятельство не помешало команде через пять лет, когда Трансильванию вернули прежнему владельцу, взять золото уже румынской лиги.
Самым успешным клубом из Воеводины в военные годы был «Уйвидеки» – (так венгры называют Нови-Сад). Команда попала в первый дивизион венгерского чемпионата, где держалась в середине таблицы. Футболисты из «Тополы» ничем подобным похвастаться не могли. В интернете иногда пишут, что в 1942-м команда финишировала на второй строчке во второй лиге. Но по данным венгерского портала футбольной статистики Magyarfutball.hu, в том сезоне клуб из Бачка-Тополы выступал в третьем дивизионе, а его высшим достижением тогда стало седьмое место во лиге южной группы в 1943-м. После Второй мировой команда вернулась в чемпионат Югославии, где тоже ничем существенным не отметилась.
В составе «Бачка Тополы» в основном сербы. Но клубу помогает Венгрия – как и многим другим командам из соседних стран
Сегодня Венгрия вновь расширяет футбольное влияние на соседей, пусть и гораздо более мирными методами, чем в 1940-е. «Бачка Топола» когда-то был одним из самых проблемных клубов Сербии. Из-за плохого финансирования он несколько раз исчезал, но всегда возрождался. Сейчас же команда переживает, пожалуй, лучшие годы за всю столетнюю историю. В 2019-м она скакнула в высшую лигу, где сразу же стала четвертой, а два футболиста из ее состава стали лучшими бомбардирами турнира. В следующих сезонах клуб «Бачка Топола» ни разу не выпадал из пятерки, а в этом году взял серебро.
Недавние успехи связаны в том числе с повышенным вниманием к команде со стороны Венгрии. Правительство соседней страны как минимум с 2013 года финансирует спортивные проекты в зарубежных регионах с большой долей венгерского населения. Дотации распределяют через Венгерский футбольный союз и государственный Фонд Габора Бетлена, названного в честь национального героя и короля XVII века. В 2018 году выяснилось, что Будапешт распределил по меньшей мере 50 миллионов евро между командами из Сербии, Словакии и Румынии.
Например, в трансильванском городе Меркуря-Чук за 4 млн построили футбольную школу для команды «Чиксереда». Еще 6 млн получил другой румынский клуб – «Сепси». «ДАКу» из словацкого города Дунайска Стреда перечислили 8 млн – это, пожалуй, сильнейшая команда, за которую болеют венгры за рубежом. Она считается главным соперником братиславского «Слована» и выступает в еврокубках. К тому же на матчах «ДАКа» периодически появляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он не обделяет вниманием и «Бачка Тополу». В 2018 году политик приехал в сербский городок, чтобы вместе со спикером парламента Воеводины Иштваном Пастором открыть клубную академию. В нее венгры вложили 9,5 млн евро. Сам Орбан называет венгерскую футбольную экспансию вкладом в центрально-европейскую солидарность.
Несмотря на значительное иностранное влияние, «Бачка Топола» остается сербским клубом не только с точки зрения прописки в чемпионате. Да, сайт переведен на два языка, на трибунах звучит венгерская речь, в руководстве сидит этнический венгр (но серб по гражданству) Сабольч Палагий. Однако в заявке команды почти нет венгерских фамилий. Разве что форвард Адриан Секе – этнический венгр, и имеет два паспорта. Он родился в Воеводине, а в минувшем сезоне играл по аренде из венгерского «Диошдьера». Есть и обратные примеры: для некоторых футболистов выступление за «Бачка Тополу» – шанс оказаться в чемпионате Венгрии. Например, нападающий Ненад Лукич, один из тех двух лучших бомбардиров в сезоне 2019/2020, в 2021 году перевелся из провинциальной команды сербской лиги в будапештский «Гонвед».
В 1968-м в Париже бушевали протесты. Футболисты заняли здание Федерации и добились справедливых трансферов
Фото: fktsc.com; en.wikipedia.org
"Клуб регулярно менял название – в зависимости от того, какому государству подчинялся регион." - Что-то смешно:))
Избежал?))
Они все немцы, французы, американцы. А не фризы, пруссаки, баварцы, бретонцы, провансцы и т.д.
А вот этнические французы и немцы - вполне себе да