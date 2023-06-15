11 комментариев

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Путешествие в Воеводину.

Вы вряд ли внимательно следили за сербским футболом, а ведь там случилась сенсация. Команда с севера страны неожиданно взяла серебро и сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Но в Сербии не все рады успеху скромной «Бачка Тополы». Это клуб венгерского меньшинства, и ему очень много внимания уделяет премьер-министр соседней страны.

Воеводина – автономия в составе Сербии, где живет много венгров. Считается, что Тито выделил ее ради баланса сил в Югославии

В 2022 году в Сербии прошла перепись населения. Она уточнила этнический состав страны: 80,6% жителей назвали себя сербами, а самым крупным меньшинством оказались венгры – их 2,8%. В одном из регионов разница не такая большая. В Автономном крае Воеводина к титульной нации относят себя только 66%, а венгров там уже 13%.

Воеводина находится в северной части страны и с трех сторон окружена соседними государствами: Хорватией, Боснией, Румынией и Венгрией. Последняя именует край Банатом (баном в Средние века называли дворянина или просто хозяина надела), хотя этот топоним относится также к части территории современной Румынии. Сербское название края тоже отсылает к титулам. Воеводой у славян обычно называли не только командира дружины, но и наместника какого-то региона, так что этот термин можно считать синонимом для слов «вождь» и «герцог».

В глубокой древности на территории современной Воеводины жили иллирийцы, фракийцы, кельты и даки. В ранее Средневековье сюда пришли славяне, а в IX веке – племена переселившихся из восточноевропейских степей венгров. Позже регион стал частью обширной Османской империи, с которой на Балканах долго соперничала Австрия. В конце XVII века Вена отодвинула границу южнее и присоединила часть Баната. В течение следующих десятилетий национальный состав региона стал еще более пестрым: сюда переселялись сербы, венгры, немцы и словаки. В 1867 году империя была реорганизована в Австро-Венгрию. Государство по-прежнему управлялось одним монархом, однако стало федерацией, где разные регионы управлялись либо из Вены, либо из Будапешта. Воеводина стала частью венгерской части, но никакими особыми правами не обладала.

Главный город Воеводины Нови-Сад в 1900-м

В 1918 году империя рухнула. Австро-Венгрия распалась на несколько независимых государств, а некоторые территории отошли соседям. В это время на Балканах образовалось Королевство сербов хорватов и словенцев, позже переименованное в Югославию. Государство было унитарным, к тому же Воеводину территориально не выделяли – регион входил в Дунайскую бановину, включавшую часть центральной Сербии.

Особый статус край получил только после Второй мировой. Пришедший к власти Иосип Броз Тито хотел избежать ошибок предшественников, когда довоенная Югославия фактически была большой Сербией, а регионы почти не имели самостоятельности. Обновленное государство стало децентрализованным. Для этого страну разделили на союзные республики, но одна из них – Сербия – тоже была не однородна и включала два автономных региона: Воеводину и Косово. Такое административное деление должно было сбалансировать сложные межэтнические отношения на Балканах.

В 1974-м Югославия приняла новую конституцию, расширявшую права Воеводины. Формально регион оставался частью Сербии, но получил больше полномочий на федеральном уровне. Если до этого в президиум – ключевой коллективный орган страны – входили по три представителя союзных республик и по одному от автономных краев Сербии, то с 1974-го каждый регион (будь то республика или край) выставлял одного делегата. Так что голос Воеводины был равен голосу условной Хорватии.

В 1990-м на фоне роста сепаратистских настроений президент Сербии Слободан Милошевич упразднил особый статус Воеводины, разогнав правительство автономии. Только в 2001-м уже после окончания войны на Балканах и свержения Милошевича регион получил широкие возможности для самоуправления. В 2009-м в Воеводине приняли конституцию. Официальными языками края объявили не только сербский, но также венгерский, словацкий, хорватский, румынский и русинский. Также у автономии есть своя академия наук и банк развития, а парламент может проводить референдумы по вопросам регионального значения.

Сегодня в Нови-Саде (главном городе края) заседает региональный парламент – Ассамблея Воеводины, спикер которой с 2012 года Иштван Пастор – лидер местной провенгерской партии. Он же в течение четырех лет был вице-премьером правительства края и отвечал за экономику. На выборах 2020-го его «Альянс воеводинских венгров» получил чуть больше 9% голосов и занял 13 мест в парламенте.

«Бачка Топола» возник как клуб венгров. Во время оккупации Югославии команда даже заявилась в венгерскую лигу

Венгры проживают в Воеводине весьма компактно. Если в Нови-Саде говорят в основном на сербском, то к северу на улицах можно услышать совсем другую речь. Город Бачка-Топола (в отличие от клуба город на русском пишется через дефис) считается одним из главных центров местных венгров – правда, сами они называют его просто Топола. Здесь проживают 26 тысяч человек. Сербы – меньшинство (33,6%), а венграми на недавней переписи себя назвали 60% жителей. К слову, в соседней Суботице, которая находится даже ближе к границе, национальный состав еще гораздо более разношерстный: доля венгерского населения тут меньше (37,2%), но и сербов не так много (38%), а третья по численности этническая общность – хорваты (10,4%).

Нови-Сад во время Второй мировой

Главная футбольная команда Бачка-Тополы появилась в 1913 году – то есть во времена существования Австро-Венгрии и за пять лет до присоединения Воеводины к Сербии. Клуб регулярно менял название – в зависимости от того, какому государству подчинялся регион. С 1920-х он выступал в югославских турнирах, но в высшую лигу не пробивался.

Иштван Бениш, основатель клуба

В 1941-м Балканы оккупировали Германия и ее союзники. Венгрия присоединила Воеводину, а «Югославский атлетический клуб» (так в тот момент называлась команда) был премирован в «Топола» и переведен в другой чемпионат.

Этот случай не единственный. В те годы Венгрия стремилась вернуть утраченные после Первой мировой территории, и еще в 1940-м при содействии Германии отжала у Румынии Трансильванию. В течение нескольких лет местные клубы играли вместе с венгерскими, а один из них даже выиграл лигу. В 1944-м чемпионом страны стал «Надьваради», который до войны был румынским и назывался «Орадя». Это обстоятельство не помешало команде через пять лет, когда Трансильванию вернули прежнему владельцу, взять золото уже румынской лиги.

Самым успешным клубом из Воеводины в военные годы был «Уйвидеки» – (так венгры называют Нови-Сад). Команда попала в первый дивизион венгерского чемпионата, где держалась в середине таблицы. Футболисты из «Тополы» ничем подобным похвастаться не могли. В интернете иногда пишут, что в 1942-м команда финишировала на второй строчке во второй лиге. Но по данным венгерского портала футбольной статистики Magyarfutball.hu, в том сезоне клуб из Бачка-Тополы выступал в третьем дивизионе, а его высшим достижением тогда стало седьмое место во лиге южной группы в 1943-м. После Второй мировой команда вернулась в чемпионат Югославии, где тоже ничем существенным не отметилась.

В составе «Бачка Тополы» в основном сербы. Но клубу помогает Венгрия – как и многим другим командам из соседних стран

Сегодня Венгрия вновь расширяет футбольное влияние на соседей, пусть и гораздо более мирными методами, чем в 1940-е. «Бачка Топола» когда-то был одним из самых проблемных клубов Сербии. Из-за плохого финансирования он несколько раз исчезал, но всегда возрождался. Сейчас же команда переживает, пожалуй, лучшие годы за всю столетнюю историю. В 2019-м она скакнула в высшую лигу, где сразу же стала четвертой, а два футболиста из ее состава стали лучшими бомбардирами турнира. В следующих сезонах клуб «Бачка Топола» ни разу не выпадал из пятерки, а в этом году взял серебро.

Недавние успехи связаны в том числе с повышенным вниманием к команде со стороны Венгрии. Правительство соседней страны как минимум с 2013 года финансирует спортивные проекты в зарубежных регионах с большой долей венгерского населения. Дотации распределяют через Венгерский футбольный союз и государственный Фонд Габора Бетлена, названного в честь национального героя и короля XVII века. В 2018 году выяснилось, что Будапешт распределил по меньшей мере 50 миллионов евро между командами из Сербии, Словакии и Румынии.

Например, в трансильванском городе Меркуря-Чук за 4 млн построили футбольную школу для команды «Чиксереда». Еще 6 млн получил другой румынский клуб – «Сепси». «ДАКу» из словацкого города Дунайска Стреда перечислили 8 млн – это, пожалуй, сильнейшая команда, за которую болеют венгры за рубежом. Она считается главным соперником братиславского «Слована» и выступает в еврокубках. К тому же на матчах «ДАКа» периодически появляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он не обделяет вниманием и «Бачка Тополу». В 2018 году политик приехал в сербский городок, чтобы вместе со спикером парламента Воеводины Иштваном Пастором открыть клубную академию. В нее венгры вложили 9,5 млн евро. Сам Орбан называет венгерскую футбольную экспансию вкладом в центрально-европейскую солидарность.

Домашнюю арену клуба открыли в 2021-м матчем с «Ференцвароша». Местные фанаты развернули банер на венгерском «Мы дома»

Несмотря на значительное иностранное влияние, «Бачка Топола» остается сербским клубом не только с точки зрения прописки в чемпионате. Да, сайт переведен на два языка, на трибунах звучит венгерская речь, в руководстве сидит этнический венгр (но серб по гражданству) Сабольч Палагий. Однако в заявке команды почти нет венгерских фамилий. Разве что форвард Адриан Секе – этнический венгр, и имеет два паспорта. Он родился в Воеводине, а в минувшем сезоне играл по аренде из венгерского «Диошдьера». Есть и обратные примеры: для некоторых футболистов выступление за «Бачка Тополу» – шанс оказаться в чемпионате Венгрии. Например, нападающий Ненад Лукич, один из тех двух лучших бомбардиров в сезоне 2019/2020, в 2021 году перевелся из провинциальной команды сербской лиги в будапештский «Гонвед».

Фото: fktsc.com; en.wikipedia.org