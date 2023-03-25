59 комментариев

Рассказывает Юрий Истомин.

Пятое подряд чемпионство «Зенита» стало не таким уж и будничным из-за обновления логотипа – теперь его украшает вторая звезда за десятую золотую медаль. Ко всем триумфам клуба в советской, а затем и российской лиге причастен Михаил Бирюков, настоящая легенда Петербурга.

Путешествуем по ключевым сюжетам его насыщенной карьеры.

До «Зенита» Бирюков оказался в «Спартаке» по приглашению Старостина. Но Бесков выбрал Дасаева

Чемпионский состав «Зенита» 1984 года был почти полностью ленинградским. Бирюков – один из немногих, кто родился в другом городе. В Орехово-Зуево он не только начинал играть, но и провел первые несколько лет карьеры. В то время матчи подмосковного «Знамени труда» часто посещал начальник команды «Спартака» Николай Старостин, и в 1978 году ему приглянулся молодой вратарь. За кипером следило и «Динамо», но красно-белые сделали более заманчивое предложение. «Спартак» усиливал резерв, поэтому вместе с Бирюковым в Москву позвали Рината Дасаева, до этого выступавшего за «Волгарь».

Благодаря «Спартаку» Бирюков впервые съездил в заграничное турне – в Италию. Правда, оно чуть не сорвалось из-за генсеков ЦК КПСС (сейчас поймете). «Тогда же просто так не выпускали – нужно было не одно собеседование пройти, – вспоминал Бирюков в интервью «Чемпионату» в 2018 году. – В ЦК ВЛКСМ благополучно прошел, а на более высоком, партийном уровне – завалился! Не смог перечислить всех генсеков ЦК КПСС. Я тогда в Тарасовку и обратно из родного Орехово-Зуево ездил – так Николай Петрович Старостин постановил: «Все, неделю живешь на базе». Каждый день приносил мне газету «Правда»: читай, повышай уровень политической грамотности. Со второй попытки я этот экзамен сдал, но о чем спрашивали – не помню».

Из двух молодых вратарей Константин Бесков остановился на Дасаеве, а за игровой практикой Бирюкова на сезон отправили на Дальний Восток. Благовещенский «Амур» был, как мы бы сейчас сказали, фарм-клубом «Спартака». Позже Бирюков вспоминал, что тот год многому научил – прежде всего относиться к футболу как к работе. По его словам, отрезвление произошло после нелепо пропущенного мяча, когда один из ветеранов «Амура» наехал со словами «Мне семью кормить, а с такими делами мы много очков не наберем».

Бирюков переехал в Ленинград почти случайно (в «Зените» сломался основной вратарь). В первом матче он пропустил четыре за семь минут

Первое предложение от «Зенита» Бирюков получил еще до поездки в «Амур». Его звал Юрий Морозов, но Михаил отказался – понимал, что проиграет конкуренцию более опытному Александру Ткаченко, и не хотел застрять на скамейке. Через год ситуация изменилась. Ткаченко сломал палец, и «Зениту» срочно нужен был вратарь.

Переговоры шли долго – около двух месяцев. Бирюков еще оставался в системе «Спартака», поэтому для переезда в Ленинград требовалось разрешение Бескова. Тот поначалу не отпускал молодого вратаря, но за него вступились футболисты – Олег Романцев и Георгий Ярцев убедили тренера, что Бирюкову нужно играть.

Впрочем, Ткаченко восстановился быстро, а из Грузии выписали еще одного вратаря – Михаила Квернадзе. Так что первый матч за основу 22-летний Бирюков провел только летом и тут же вернулся в резерв. В июньской встрече против «Шахтера» «Зенит» быстро пропустил, но к перерыву все же вел в счете – 2:1. А во втором тайме ленинградцы рассыпались: с 73-й по 80-ю минуту Бирюков пропустил четыре мяча. Зато в том же сезоне Михаил выиграл первую медаль в профессиональном футболе – «Зенит» взял бронзу.

Требовательный и суровый Юрий Морозов после фиаско в Донецке еще несколько раз давал шансы запасному вратарю, но основным Бирюков стал не сразу. В 1981-м он сыграл в первом еврокубковом матче «Зенита» (против дрезденского «Динамо», уступили 1:2), но только через год окончательно вытеснил конкурентов.

Главный же сезон игровой карьеры Бирюкова – 1984-й. К тому моменту Морозова сменил его ассистент – Павел Садырин. Именно он привел «Зенит» к первым в истории клуба золотым медалям. Бирюков сыграл во всех матчах чемпионата, был признан вратарем года, из-за травмы капитана Николая Ларионова регулярно выходил с повязкой и, как и весь Ленинград, после победы в последнем туре над «Металлистом» безумно радовался чемпионству.

«В то время игроки «Зенита» перед матчами жили на базе, – рассказал Sports.ru Вячеслав Евдокимов, многолетний фотограф петербургского клуба. – Они ни на что не отвлекались, им внушали, что они обязаны победить. Поэтому перед матчами выглядели очень серьезными и сконцентрированными. Но когда выиграли золото, Бирюков и команда отбросили все условности, скакали и радовались по полной. Точно так же, как это было на днях после матча против «Спартака», когда он стал чемпионом в десятый раз в карьере».

В 2002-м Бирюков был главным тренером «Зенита» всего 10 матчей. Тот сезон фанаты до сих пор вспоминают с ужасом

Победа в чемпионате СССР надолго оставалась единственной для «Зенита». Вскоре в команде начался спад, перешедший в затяжной кризис. Затем он наложился на нищету России начала 1990-х. Бирюков в итоге покинул «Зенит» и в 1992-м оказался в финском «МюПа-47». Новыми партнерами вратаря стали будущие легенды «Ливерпуля» – Яри Литманен и Сами Хююпя. С таким составом «МюПа» выиграл Кубок Финляндии и серебро чемпионата. В 1992-м Литманена позвали в «Аякс», но не только его – предложение от голландцев получил и Бирюков.

«К нам приехал «Аякс», с совсем еще молоденьким Ван дер Саром в воротах, – вспоминал голкипер в беседе с «Чемпионатом». – Удачно сыграли – 0:0, кажется, я неплохо себя проявил. После игры подошел тренер голландцев: «Хотели бы тебя пригласить». Отказал. «Знаете, – говорю, – я уже слишком стар для «Аякса».

К тому моменту Бирюкову было 34, но до завершения карьеры, как оказалось, было еще далеко. После Финляндии Михаил сменил два эстонских клуба, а в 1995-м вернулся в Петербург, где стал игроком «Локомотива». Только в 1999-м в возрасте 42 лет он закончил играть.

Почти сразу Бирюков запустил тренерскую карьеру – поначалу она тоже была связана с Морозовым. После работы в «Роторе» он в 2002-м сменил Юрия Андреевича в «Зените». Тогда Морозов после бронзового сезона-2001 сильно сдал в плане здоровья, попал в больницу и летом подал в отставку. Бирюков исполнял обязанности главного – и было невероятно сложно. В первой же игре его ждал «Спартак». «Зенит» вел 2:0 к 50-й минуте, но проиграл 3:4. В матчах с «Сатурном», «Ураланом», «Аланией» и снова «Спартаком» петербуржцы взяли только одно очко. Всего же команда под руководством Бирюкова провела 10 игр (в том числе одну в Кубке УЕФА) и победила лишь в трех.

После ничьи с саратовским «Соколом» его сменил Борис Рапопорт, но лучше не стало. До конца сезона «Зенит» не выиграл ни разу, финишировал 10-м, а сегодня 2002-й год в Петербурге вспоминают как страшный сон.

Бирюков стал тренером вратарей «Зенита» еще при Адвокате. Поначалу Дик запрещал ему посещать собрания команды

Новая попытка тренировать в «Зените» была в разы удачнее. Работать с командой позвал новый глава клуба Сергей Фурсенко. «Я пошел на матч дубля «Зенита», который играл на Малой арене Петровского, – рассказывал Бирюков в интервью «Спорту день за днем». – Там встретил Сергея Александровича. Он говорит: «Ты не хочешь поработать в «Зените»?» – «С удовольствием!» Причем я не знал, что он уже стал президентом «Зенита». Прошла неделя. Ничего. Я уже подумал, может, это был просто разговор? И тут звонит Фурсенко: «Приезжай завтра в клуб. Будет встреча с Кором Потом, помощником Дика Адвоката». Приехал. Нормально пообщались».

Кор Пот появился в Петербурге раньше главного тренера. В 2006-м Адвокат еще дорабатывал контракт со сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Германии. И вот с ним у нового тренера вратарей выстроить диалог получилось не сразу. По словам Бирюкова, первое время голландец не пускал помощника на собрания команды. Отношение потеплели только после жалобы Фурсенко.

«При Адвокате никто не чувствовал себя уверенно, – поделился Вячеслав Евдокимов. – Дик был немного деспотом – в хорошем смысле этого слова. К тому же ему помогали голландцы. Может быть, Бирюкову поначалу сложно было проявить себя. Может быть, сказалось еще и то, что Михаил слишком порядочный человек, чтобы иногда ответить чуть жестче – не физически, конечно, а словесно. Но он притерся за счет мастерства».

Бирюков действительно один из самых спокойных и сдержанных тренеров «Зенита». По словам Евдокимова, если нужно сделать внушение, Михаил не выплеснет эмоции публично, а побеседует с глазу на глаз.

С голкиперами «Зенита» Бирюков работает без перерыва с 2006 года. С Адвокатом он во второй раз в карьере (и первый уже как тренер) выиграл золото чемпионата, побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. Затем Бирюков помогал Анатолию Давыдову, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашу, Мирче Луческу, Роберто Манчини и теперь Сергею Семаку.

«Меня совершенно не удивляет, что Михаил Юрьевич работает в клубе уже столько лет, – отметил в интервью Sports.ru Вячеслав Малафеев. – Михаил Юрьевич находит общий язык с любым тренером – без разницы, какого он уровня и какой у него характер. К тому же у Бирюкова за спиной большие успехи и достижения в «Зените» как игрока. Эти знания и опыт он может передавать не только вратарям – он точно мог бы написать книгу или пособие для тренеров».

С 2014-го в «Зените» почти всегда одновременно работают сразу два тренера вратарей. Виллаш-Боаш приглашал голландца Вила Корта, Луческу – хорвата Томислава Рогича, Манчини – соотечественника Массимо Баттару, а Семак – Юрия Жевнова.

«Это был мой первый такой опыт, когда в команде два тренера вратарей, – рассказал Sports.ru экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев. – У них были разные подходы, но они находили общий язык и дополняли друг друга. Инициатива была у Михаила Юрьевича, он определял общие цели для тренировок. А Томислав корректировал их, давал более сложные задания и разукрашивал занятия в более современной манере. У них был хороший тандем. Наверное, один из лучших для клуба и самый продуктивный для меня».

Бирюков тренировал пятерых вратарей сборной. Но сам почти не вызывался

Андрей Лунев утверждает, что в подходе Бирюкова чувствуется советская вратарская школа, хотя на нее сильно повлияла работа с известными иностранными тренерами. Тем не менее некоторые принципы явно вдохновлены годами, проведенными под руководством Юрия Морозова.

«Философия Михаила Юрьевича – это большая физическая нагрузка. Помню, как однажды он сказал: «Когда вратарь начинает ошибаться? Когда устает. А когда ноги в порядке, то и голова в порядке», – процитировал Лунев. Эту фразу Бирюков часто слышал и в свой адрес – как раз от Морозова. Но все же муштрой, по словам Малафеева, в «Зените» не занимались.

«Михаил Юрьевич действительно взял у Юрия Андреевича многие моменты, связанные с тренировками, – рассказал Малафеев, – Но он подходил к занятиям здраво и осмысленно. Общекомандная нагрузка беговая работа, дозировалась для вратарей. Акцент делали на вратарских навыках и проработку тех мышц, которые задействованы у голкиперов».

С 2006 года Бирюков успел поработать не только с Малафеевым и Луневым, но также с Камилом Чонтофальски, Юрием Жевновым и Юрием Лодыгиным. Все пятеро были основными киперами «Зенита» и вызывались в сборные – России, Беларуси и Словакии. Михаил Кержаков осенью 2022-го тоже был близок к этому – Карпин включил его в заявку, но на поле не выпустил.

Символично, что сам Бирюков пробиться в сборную не смог. Он провел лишь два товарищеских матча: в 1984 году вышел на замену на последних минутах в против Мексики, а через несколько месяцев сыграл оба тайма против Югославии. Кроме того, Бирюкова брали на предсезонные турниры за границу, но на поле не выпускали. Он опасался, что так быстро растеряет форму, лишится места в клубе и в итоге отказался от вызовов, сосредоточившись на «Зените».

И стал настоящей легендой клуба.

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин; ФК «Зенит»; globallookpress.com/ Zamir Usmanov, Semen Likhodeev