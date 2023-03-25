20 комментариев

Хоть и ненадолго.

Отношения Армении и Турции омрачены давними конфликтами, поэтому матч в отборе Евро-2024 наверняка будет жестким. Но иногда футбол примиряет. Так было 15 лет назад, когда игра этих сборных запустила «футбольную дипломатию»: президенты вместе смотрели матч, договорились наладить контакты и даже приблизились к открытию границы.

Что из этого вышло?

Почему Армения и Турция враждуют? Главная трагедия – геноцид армян 1915 года

В течение многих столетий в Османской империи религиозная принадлежность имела приоритет над этнической. Чтобы стать полноправным подданным (и, например, платить меньше налогов), было достаточно сменить конфессию. В середине XIX века реформы уравняли в правах мусульман и всех остальных. Но на бытовом уровне противоречий стало только больше, особенно после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тогда Османская империя лишилась заметной части владений на Балканах, что спровоцировало поток беженцев в Малую Азию. Правительство предлагало им селиться в восточных регионах страны – там, где исторически проживало несколько сотен тысяч армян. К тому же эти земли считали своими и курды, что лишь подталкивало к обострению межэтнических отношений

Недовольство беженцами спровоцировало подъем национального движения. Армяне стали печатать газеты на родном языке и устраивали восстания, а в 1887-м в эмиграции появилась политическая партия, которая хотела создания независимого армянского государства. Ответом турков на рост национального самосознания стали погромы. Самые кровавые события конца XIX века произошли в 1894-1896 годах, когда в разных частях страны происходили массовые убийства армян. В 1909 году случилась трагедия в Адане, где турки составляли этническое меньшинство. В спровоцированной ими резне погибло несколько десятков тысяч человек.

И все же самые страшные события для армянского народа произошли через несколько лет. В октябре 1914 года Турция вступила в Первую мировую на стороне Германии. Война для нее складывалась не очень успешно, особенно на Кавказском фронте, где османской армии противостояли российские войска и армянские добровольцы. Они вынуждали Турцию отступать.

Неудачи подтолкнули к поиску внутренних врагов, и армяне с их стремлением к независимости идеально подходили под эту роль. Еще были свежи в памяти Балканские войны 1912-1913 годов, когда Турция лишилась почти всех территорий в Европе. Одной из причин поражения тогда называли нелояльность местного населения, не желавшего жить под властью Константинополя.

Чтобы история не повторилась, весной 1915 года фактические руководители страны, лидеры националистического движения младотурок (власть Султана была уже номинальна), постановили окончательно решить «армянский вопрос». Сегодня политиков Мехмеда Талаат-пашу, Ахмеда Джемаль-пашу и Энвера-пашу, а также главу контрразведки Бехаэддина Шакира называют главными виновными в геноциде.

В апреле 1915 года в столице начались аресты представителей интеллигенции национального меньшинства. По стране прошли погромы. Затем поступил приказ разоружить армянские части, сражавшиеся на стороне Турции. Любое сопротивление подавлялось. В течение нескольких месяцев армян принудительно депортировали в самые засушливые районы страны. Выжить в них было невозможно. По самым скромным оценкам, в трагедии погибли 660 тысяч человек, но многие исследователи говорят, что число жертв может доходить до двух миллионов.

Турция не признает причастность к трагедии. А в России хотели ввести ответственность за отрицание геноцида

Еще в 1915-м Россия и ее союзники по Первой мировой назвали произошедшее на востоке Османской империи преступлением против человечности. Сегодня факт геноцида армян признают крупнейшие наднациональные организации: Совет Европы, Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Всемирный совет церквей, РПЦ и многие другие. Россия с 1995 года также называет события геноцидом. В некоторых странах за его отрицание предлагали ввести уголовную ответственность. Например, во Франции приняли закон, который подразумевал до года лишения свободы или штраф в 45 тысяч евро, но затем его отменили из-за противоречий с конституцией. В 2015-м ввести ответственность за отрицание геноцида предложили в Госдуме. Это случилось на фоне обострения отношений между Москвой и Анкарой, но дальше разговоров дело не продвинулось.

Турция категорически не согласна с обвинениями. Она не признает геноцид и вину Османской империи в гибели сотен тысяч людей. В качестве аргументов часто звучат утверждения, что армяне готовили восстание, и разоружение стало превентивной мерой. Кроме того, Анкара уверяет, что целенаправленной депортации не было, а армяне лишь бежали от войны. Также Турция считает, что жертв трагедии было намного меньше, а значительная доля погибших – мусульмане.

Чтобы отстоять позицию, власти финансируют исследования, которые подтверждают их версию событий, и преследуют людей за публичные заявления, которые противоречат официальной трактовке. В 2005 году возбудили дело против нобелевского лауреата, турецкого писателя Орхана Памука, который напомнил о миллионе погибших армян. Из-за общественного резонанса процесс замяли.

Хотя Турция признала независимость Армении сразу после распада СССР, в 1993 году дипломатические отношения между странами разорвали на фоне событий в Карабахе. Наземную границу закрыли по инициативе Анкары, но самолеты из Стамбула в Ереван летают – аж 6 рейсов в неделю.

Сегодня конфронтация между государствами затрагивает и другие вопросы. Турция опасается территориальных претензий (гора Арарат находится на ее территории, но считается символом Армении) и выступает союзником Азербайджана в карабахском конфликте.

На матч 2008-го Армения пригласила президента Турции. Главы государств сидели за бронированным стеклом, а федерация убрала с лого Арарат

Обычно УЕФА и ФИФА при жеребьевке разводят команды из враждующих государств, но бывают и исключения. В квалификации к Евро-2008 в одну группу попали Армения и Азербайджан, но так и не договорились, где провести матч, поэтому его отменили. Следующий отбор подкинул Армении другого соседа – Турцию. На этот раз матчи состоялись и даже помогли немного разрядить политическую напряженность.

Игра первого круга прошла 6 сентября в Ереване, и в качестве жеста доброй воли президент Армении Серж Саргсян пригласил на нее турецкого коллегу Абдуллу Гюля. Тот долго тянул с ответом и согласился лишь за пару дней до матча (визиту противился тогдашний премьер-министр Реджеп Эрдоган). Также в Ереван разрешили приехать пяти тысячам турецких болельщиков, для которых сняли все визовые формальности. К слову, сегодня фанатов гостей на трибуну не пустят.

Это был первый визит главы Турции в столицу Армении после разрыва дипотношений. Но приезд Гуля порадовал не всех. Оппозиционная партия «Дашнакцутюн» устроила массовую акцию протеста: во время проезда кортежа турецкого президента вдоль улиц выстроились недовольные жители Еревана. В руках у них были плакаты на английском с напоминанием о том, что когда-то их предки жили на востоке современной Турции: «Я из Ардагана», «Я из Вана», «Я из Игдира», «Я из Карса».

Перед игрой Федерация футбола Армении поменяла логотип: с эмблемы исчез силуэт Арарата, гору также убрали с футболок. Глава федерации Рубен Айрапетян уверял, что редизайн никак не связан с визитом президента Турции, но уже через месяц Арарат вернули на место.

За матчем в Ереване президенты наблюдали вместе. Правда, ложу предусмотрительно закрыли бронированным стеклом. Абдулла Гюль остался доволен: сборная Турции выиграла со счетом 2:0.

Благодаря матчам Армения и Турция подписали договор об установлении дипотношений. Но его так и не ратифицировали

Визит президента Турции включал не только поход на футбол, но и переговоры. Стороны объявили о планах нормализовать отношения, прежде всего – наладить дипломатические контакты. Правда, главы государств, подводя итоги встречи, расставляли акценты по-разному. Гюль настаивал, что Анкара и Ереван постараются решить конфликт в Карабахе (не решат до сих пор), а заодно создать совместную комиссию по исследованию событий 1915 года (тоже не вышло).

Саргсян уверял, что главная задача переговоров – открыть границы и наладить межгосударственные связи. По его словам, в комиссии необходимости нет, но дипломатические отношения можно восстановить и без признания геноцида.

Через год сборная Армении играла с Турцией уже в гостях.

На встречу в Бурсе (снова победа турецкой команды – 2:0) позвали Саргсяна, но главное событие для двух стран прошло за несколько дней в Швейцарии. 10 октября в Университете Цюриха встречались министры иностранных дел Турции и Армении и подписали протокол об установлении дипломатических отношений.

Потепление продлилось полгода. Документ должны были ратифицировать парламенты стран, но уже в апреле 2010-го Серж Саргсян отозвал акт. По его словам, Турция не проявляет интерес в налаживании контактов. Протокол так и не вступил в силу, дипломатические отношения до сих пор не восстановлены.

В прошлом году стороны нашли новые точки соприкосновения: договорились запустить грузовые авиаперевозки между странами и открыть границу для граждан третьих государств. Правда, в Ереване очень ревностно относятся к таким заявлениям. По данным социологической службы Gallup International Association, 68% жителей Армении выступают против установления дипотношений и открытия границ с Турцией без предварительных условий. Прежде всего, они требуют признания Анкарой геноцида 1915 года.

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Фото: East News/Everett Collection, MUSTAFA OZER / AFP, AP Photo, ELIZE BERBERYAN / AFP, STR / AFP; Gettyimages.ru/Spencer Platt