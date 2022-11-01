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Бразилия, Ангола и Гвинея-Бисау были частью Португальской империи. В сборной 8 игроков с их корнями

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Данилу Перейра Данилу Перейра
Жоау Мариу Жоау Мариу
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
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Покорили полмира.

В XV веке началась эпоха Великих географических открытий. Даже спустя сотни лет они определяют многие сферы жизни Португалии, в том числе – состав сборной на чемпионате мира. Рассказываем, как Лиссабон стал центром огромной империи. 

Лиссабон основывал колонии по всему миру и даже претендовал на Гренландию. Путешествовать помогли корабли нового типа

К 1815 году территория Португальской империи охватывала площадь в 10 млн км2 – это больше, чем современные США или Китай. Чтобы достичь пика территориальной экспансии, ушли столетия. Собиранием земель Лиссабон занялся в XV веке, когда завершилась реконкиста: в Средние века католики отвоевывали Пиренейский полуостров у арабов, и чуть раньше испанцев в этом преуспели португальцы. Они вышли на близкие к нынешним границы к 1250 году, но королевство не осталось в этих пределах, а продолжило расширение.

В то время центром европейской торговли было Средиземное море, а сильнейшими купеческими державами считались итальянские города-государства. Португалия обладала выходом лишь в Атлантический океан и выглядела не очень привлекательной окраиной. Чтобы усилить влияние в регионе, короли Ависской династии в 1415 году захватили у арабов Сеуту – город на Марокканском побережье Средиземного моря (сегодня это африканский анклав Испании). Так началась колониальная экспансия Португалии.

Одним из наиболее прибыльных дел в Средние века считалась торговля пряностями, которые поставляли из Индии через Ближний восток и по водам Средиземного моря. Потеснить венецианцев и генуэзцев на этом рынке было очень сложно, поэтому Португалия искала другие маршруты. Так возникла идея более сложного и опасного, но потенциально выгодного обхода Африки с южной стороны с выходом в Индийский океан. 

К концу XV века португальцы уже основали несколько колоний вдоль западного побережья Марокко. Продвигаясь южнее, они создавали поселения на территории современных Мавритании, Сенегала, Ганы и Кабо-Верде. Экспансию в этом направлении курировал Генрих Мореплаватель, сын короля Жуана I и популяризатор науки. Он основал навигационную школу и профинансировал создание кораблей нового типа – каравелл с косыми латинскими парусами. Эти суда были быстрее итальянского купеческого флота и не так сильно зависели от направления ветра.

Как раз на одной из таких каравелл в 1487 году в путь отправился мореплаватель Бартоломеу Диаш. Он первым из европейцев достиг мыса Доброй надежды (сам он назвал его мысом Бурь) и вышел в Индийский океан. До пряностей Бартоломеу не добрался и вернулся в Европу, но был уверен, что путь к ним теперь открыт. Через несколько лет дело продолжил Васко Да Гама, который последовал по маршруту Диаша, обогнул Африку, заглянул в современный Мозамбик и дошел до Гоа. Так пряности впервые без посредников оказались в Португалии. 

Параллельно открытием новых земель и маршрутов занялась Испания. Экспедиция Колумба высадилась на Гаити в 1492 году, а уже спустя 8 лет португалец Педру Алвареш Кабрал добрался до берегов современной Бразилии. Фернан Магеллан в 1519-м отправился в кругосветное путешествие, и хотя экспедицию финансировала Испания, сам мореплаватель родился в Португалии. 

Путешественники забредали и в суровые места. В конце XVI века король Мануэль I выделил деньги на поиск северо-западного пути в Индию. Сначала экспедицию снарядил Жуан Фернандеш Лаврадор, который посетил территорию современной Канады. Теперь в его часть называется одна из провинций страны – Лабрадор. Жуан также побывал и на Гренландии, но ее береговую линию позже более детально изучили и записали братья Гашпар и Мигель Корте Реал. Самый большой остров Земли Лиссабон тоже некоторое время считал своим, хотя и не основывал там колонии. 

Португалия – единственное государство Европы, чья столица была в Южной Америке. Все из-за Наполеона

Может показаться, что европейские страны стремились основать колонии как можно быстрее только для того, чтобы застолбить за собой новые земли. Но в случае с Португалией и Испанией все было цивилизованнее. В 1494 году королевства подписали Тордесильясский договор о разделе сфер влияния. Согласно документу, испанцам доставались все территории к западу от так называемого «папского меридиана» (линию изначально прочертил Папа Римский Александр VI). Португалия могла осваивать все, что расползалось восточнее – прежде всего Африку, земли вокруг Персидского залива и Индию. Так что Гоа, Макао и Восточный Тимор – все это бывшие португальские колонии. Единственной крупной испанской территорией в Азии были Филиппины, названные в честь короля Филиппа II. 

В Западном полушарии присутствие Португалии свелось к минимуму. Линия по Тордесильясскому договору пересекает территорию современной Бразилии, чем и воспользовался Лиссабон, основав тут колонии. Теперь это единственная португалоязычная страна Америки.  

Империи Испании и Португалии к 1790 году

Если поначалу основным торговым маршрутом была Индия с ее специями, то постепенно главной заморской территорией стала Бразилия. Здесь добывали золото и алмазы, выращивали сахарный тростник и кофе. Все перечисленное шло в Европу, а доход от продажи пополнял казну империи. В Бразилию же шли корабли, груженые рабами: португальцы выкупали их у африканских племен и переправляли через Атлантику. Впрочем, «живой товар» ценился задолго до открытия Америки: первый аукцион прошел в Лиссабоне еще в 1444 году, а чуть позже в столице метрополии открылся Гвинейский дом, где шли торги за новые партии рабов с западного побережья Африки. С развитием бразильских колоний их стали транспортировать на запад. Так возникла тесная связь не только между Португалией и ее зависимыми территориями, но и между отдельными колониями.

Значение Бразилии возросло еще и в начале XIX века. Во время Наполеоновских войн Португалия была союзницей Англии, а в 1807 году Франция выдвинула ультиматум, потребовав выйти из коалиции. Получив отказ, армия Наполеона прошла через всю Испанию и вторглась в Португалию. Британский флот эвакуировал из Лиссабона короля Жуана VI и переправил его в Бразилию. Так Рио-де-Жанейро на 14 лет стал главным городом империи. Здесь работали ключевые органы власти, национальный банк и открывались международные представительства. 

В 1815 году, когда Наполеона уже разгромили, монарх объявил о создании Объединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве (так назывались африканские колонии) со столицей в Рио. Это единственный случай в истории, когда политический центр европейского государства располагался в Западном полушарии.

Рио-де-Жанейро в начале XIX века

В какой-то момент Португалия сама стала превращаться в колонию, а наследник престола Педру не хотел ехать назад. Он пообещал остаться в Бразилии, где, как ему казалось, народ больше ценил монархию. В итоге в 1822 году объединенное королевство распалось: Педру объявил себя главой Бразильской империи, пока его отец Жуан VI пытался справиться с политическим кризисом в Португалии. В 1825-м он признал независимость Бразилии, и с тех пор некогда огромная колониальная империя стала уменьшаться.

Еще быстрее этот процесс шел в XX веке. После Второй мировой в Африке крепло движение за независимость, и все европейские государства потеряли колонии. Дольше всех территории удерживала Португалия под руководством премьер-министра Антонио Салазара. Он не стеснялся бороться за остатки империи в том числе военным путем. В 1960-х в Анголе, Мозамбике и других колониях продолжались нескончаемые конфликты, но после смерти Салазара у политического руководства Португалии уже не хватало воли удерживать колонии.

В 1970-е независимыми стали не только Ангола и Мозамбик, но также Гвинея-Бисау и два островных государства – Сан-Томе и Принсипи и Кабо-Верде. А в 1999-м Португалия отдала Китаю Макао и признала независимость уже де-факто самостоятельного Восточного Тимора.

Эйсебио – родом из Мозамбика. В колонии был филиал «Спортинга», но «Бенфика» перехватила игрока у фарм-клуба

В португальских колониях тоже играли в футбол. Благодаря европейцам в разных частях мира возникали клубы с очень знакомыми названиями. Скажем, своя «Бенфика» до сих пор есть в Макао, Мозамбике, Восточном Тиморе, а в Анголе их сразу три – в Луанде, Лубанго и Уамбо. И это при том, что название оригинала отсылает к вполне определенному месту на карте – лиссабонскому району Бенфика.

То же самое касалось и «Спортинга». Футбольный клуб «Машакене» до провозглашения Мозамбиком независимости носил имя команды из столицы Португалии, использовал очень похожую эмблему со львом и выходил на поле в бело-зеленых цветах.

Некоторые клубы-тезки возникали благодаря переехавшим из Португалии фанатам. Другие поддерживали связь с Европой и были встроены в систему подготовки. К последним как раз относится мозамбикский «Спортинг», который выступала главная легенда португальского футбола до Криштиану Роналду – Эйсебио.

Приехать в Европу ему помогли тесные связи в португалоязычном мире. В 1959 году в Мозамбик прибыл Жозе Карлос Бауэр, тренер «Сан-Паулу» и серебряный призер чемпион мира в составе Бразилии. Он просматривал молодежь, и его очень впечатлила игра 17-летнего Эйсебио. Убедить руководство не вышло, но Бауэр тесно общался с Белой Гуттманном и порекомендовал юного нападающего ему. Тот как раз возглавил «Бенфику», хотел освежить состав и очень заинтересовался перспективным форвардом. 

Впрочем, из-за связей лиссабонского и мозамбикского «Спортингов» оформить трансфер было непросто. Еще в детстве Эйсебио мог оказаться в «Деспортиво ди Мапуто» – тоже фарм-клубе «Бенфики», но тогда ему отказал тренер. Позже нападающий рассказывал, что вмешались расовые предрассудки, и в «Деспортиво» брали в основном белых. В «Спортинге» тренировали всех, поэтому карьера игрока начались именно там. 

Об интересе «Бенфики» быстро узнали. Лиссабонский «Спортинг» предложил зарплату, сопоставимую с той, что в среднем получали футболисты команды. Их вечные соперники готовы были платить почти в два раза больше, но брат Эйсебио, который вел переговоры, уломал боссов удвоить сумму еще раз. «Спортинг» тоже увеличил предложение, но 18-летний парень из Мозамбика выбрал команду Гуттманна.

Правда, «Бенфика» опасалась, что «Спортинг» попросту спрячет игрока или похитит его, поэтому выкрала его сама. В обстановке строжайшей секретности Эйсебио переехал в Португалию под женским именем. Его несколько дней держали в отеле в сотнях километрах от Лиссабона, а официально оформили трансфер только через полгода. Все это время шло разбирательство: «Спортинг» утверждал, что Эйсебио уже подписал с ним контракт, напоминал о партнерских отношениях с фарм-клубом, но юридически сделка «Бенфики» была чистой. В итоге «Спортинг» сдался, а их вечный соперник по лиссабонскому дерби получил одного из лучших игроков поколения. С ним команда Гуттманна провела лучшие сезоны и выиграла Кубок чемпионов.

Пять игроков сборной Португалии родились за ее пределами. Трое – из семей выходцев из бывших колоний

Бывшие английские колонии сегодня объединяет знаменитое Содружество наций, но похожая структура есть и у португальских. С 1996-го они поддерживают контакты через Сообщество стран португальского языка (ССПЯ). В последние годы организация активно работает над снятием ограничений на перемещения между странами. В сентябре для жителей государств, которые входят в сообщество, изменили визовый режим, и теперь им проще приехать в Португалию.

В спорте реинтеграция началась даже раньше, а примером послужили те же британцы с их Играми содружества. В 1992-м впервые прошли соревнования португалоязычных стран, которые позже стали официальным турниром сообщества. Сейчас Игры ССПЯ ориентированы на совсем юных спортсменов – до 16 лет. Кроме того, в 2004 году Португалия и ее бывшие колонии основали ACOLOP – Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa. Эта структура объединяет олимпийские комитеты разных стран и раз в пять лет проводит соревнования – Лузофонские игры. Спортсмены борются за медали в легкой атлетике, баскетболе, волейболе, плавании, футболе и других направлениях. В последний раз Игры проходили в 2021 году в Анголе.

Впрочем, более показательный пример сохранения связей в постколониальном мире – это сборная Португалии на ЧМ-2022. Несколько футболистов команды родились в семье иммигрантов. Жуан Мариу, который первые годы жизни провел в Порту, – выходец из семьи ангольцев. Его старший брат Уилсон Эдуарду, тоже футболист, вообще играет за сборную Анголы. 

Нападающий «Милана» Рафаэл Леао родился в Португалии, но корни у него ангольские. Защитник «ПСЖ» Нуно Мендеш тоже появился на свет в ангольской семье (в Лиссабоне), а вот его партнер по клубу и сборной Данилу Перейра переехал из Гвинеи-Бисау. 

Главный ветеран Пепе перебрался в Португалию из Бразилии только в 18 лет и через два года сменил гражданство. Полузащитник «Порту» Отавио – тоже из Бразилии и даже успел сыграть за ее молодежную сборную. Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес переехал в Европу в 13 лет, а игрок «Бетиса» Вильям Карвалью покинул Анголу еще раньше.

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Фото: wikipedia.org; globallookpress.com/Filipe Amorim, Gerardo Santos, www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Octavio Passos; unsplash.com/Bruno Martins

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