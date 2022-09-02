«Ак Барс» – семья! Казань представила команду отсылкой к «Форсажу»

Олег Знарок теперь снимается в крутых видео!
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Мощную трансферную кампанию этого лета «Ак Барс» завершил эпичным промо к старту сезона. Казанцы решили показать, как собиралась команда из лучших российских игроков своем амплуа и нашли лучшую отсылку в поп-культуре.
Перед вами оммаж на сцену из «Форсажа 5» в Рио-де-Жанейро.
Стереотипно закрытый от публики Олег Знарок сходу начал раскрывать свой медийный потенциал, попав в «Ак Барс». Тренер великолепно отыграл партию Доменика Торрето, а помог ему Сергей Чонишвили – официальный голос Вина Дизеля в России (он же – голос СТС, Роршаха, Ульфрика из «Скайрима» и много кого еще).
Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин – местный Пол Уокер, подбиравший исполнителей под запросы лидера команды. Его голос – это Алексей Мясников (Халк из «Мстителей», Блэйд, Киллиан Мерфи в «Начале»).
Вадим Шипачев – хоккейный профессор, на нем будут схемы и тактика. Слушатели в зале – Вадим Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов – внимательно записывают. Защитникам Кириллу Адамчуку, Никите Лямкину и Крису Хенкелю с таким нападением можно и расслабиться.
̶Т̶а̶с̶м̶а̶н̶с̶к̶и̶й̶ татарский дьявол Александр Радулов – машина, заставляющая работать всех вокруг.
Снайпер на крыше «Татнефть Арены» – вернувшийся в Казань Станислав «Леон» Галиев.
Форест Гамп с книжкой Гарри Поттера на скамеечке – вратарь Тимур Билялов, легко ловящий золотой снитч. Вторая часть кошачьей банды – вратарь Амир Мифтахов, перехвативший букет на свадьбе, и Дмитрий Кателевский – человек сложного амплуа, ставший вратарем в прошлом сезоне.
Служба безопасности «Ак Барса» в новом сезоне – защитники с семью Кубками Гагарина на четверых.
А за крупные разборки с ветеранами отвечают авторитеты казанской раздевалки – босс Данис Зарипов, его консильери Кирилл Петров, капо Александр Бурмистров, Михаил Глухов и Артем Лукоянов.
Финальная сцена – тоже отсылка (угадавшему фильм мы поставим плюс в комментарии).
По итогу вопрос перед сезоном только один – кто еще с «Ак Барсом»?
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Фото: ak-bars.ru
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