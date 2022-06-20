«Раньше падал, а сейчас катаюсь, как будто сам бегу». Следж-хоккей «Ак Барса» помогает особенным детям найти себя

Фильм, который тронет вас до глубины души.

От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Турнир в «Сириусе» – первый шанс для детей увидеть море.

С 2020 года «Ак Барс» развивает в клубе направление по адаптивному хоккею. На базе Центра развития адаптивного спорта республики созданы четыре команды для ребят с особенностями физического и ментального развития. Инициаторами движения в Татарстане стали Ангелина и Тимур Садриевы, они проводили первые благотворительные мероприятия «Хоккей каждому» – игроки «Ак Барса» выходили на лед с колясками и санями, помогая особенным детям кататься по льду и забивать голы. Акция настолько полюбилась участникам, что переросла в постоянный и настоящий спорт.

Садриевы набросали план развития адаптивного хоккея в республике и с помощью федеральных грантов и поддержки благотворительного фонда «Татнефти» собрали первую команду для особенных детей. Со временем спрос на занятие следж-хоккем рос. Так появились «Ак Барс следж», ориентированный на реабилитацию детей, «Барс следж» уже для спортивных результатов, а еще команда по специальному хоккею для детей с ментальными особенностями и классическая следж-хоккейная команда в Альметьевске.

В конце апреля в сочинском центре «Сириус» прошел IV Всероссийский Фестиваль адаптивного хоккея. Турнир собрал более тысячи участников, 40 команд из 30 регионов России. Татарстан делегировал на этот турнир аж 106 человек: к четырем командам добавилась объединенная сборная РТ и Новосибирской области – «ТАТСИБ».

Так многие ребята не только впервые побывали на фестивале, но даже впервые оказались в Краснодарском крае, летели на самолете, увидели море. Игроки и их родители за несколько дней успевали совместить и матчи, и отдых. Эмоциональный фильм «Ак Барса» – о радости детей, силе родителей и самоотдаче тренеров.

Лидер «Ак Барс следж» – кандидат в сборную России

За сутки до вылета в Сочи «Барс следж», который за год перешел из четвертого дивизиона во второй, провел заключительную тренировку в «Татнефть Арене». Главный тренер команды Тимур Садриев настраивал игроков:

– Больше бросков по воротам, больше бросков, – отдельно наставлял тренер главную звездочку команды Муйина Ходжиева. – А ты шайбу до верного возишь.

Совет нападающий учел – на турнире он забросил 15 из 17 шайб «Барса следж». Более того, в Сочи Муйина заприметил тренерский штаб молодежной сборной России – и в мае игрок съездил на небольшой кэмп в расположение команды.

Только в первом матче сумасшедшей работоспособности нападающего для победы «Барсов» не хватило – голкипер команды допустил ошибку при выбросе шайбы, соперник поймал не перехвате. Зато потом казанцы поступательно разобрались со своими соперниками по Дивизиону 2: обыграли «Уральских Волков» (7:1), а матч против «Удмуртии» стал самым ярким на всем фестивале. Ижевская команда существует уже пять лет, побеждала в очных встречах и потому считалась фаворитом группы. Но ударная тройка казанцев за пятнадцать секунд до конца овертайма вырвала победу. Точку в матче поставил Султан Шошматбеков красивым броском с острого угла под перекладину. После игры родители в один голос признавались: «Мы сами обалдели от этой победы, невероятные эмоции!».

Завершила команда выступление на турнире победой над “Ястребами” со счетом 4:0, заняв итоговое пятое место. «Нефтяник следж» вернулся из Сочи с двумя победами, «Ак Барс следж» и «ТАТСИБ» – с одной.

«Особенные дети сплотили разных родителей»

Следж-хоккей помогает ребятам не только социализироваться, открывать для себя новый мир, но и физически совершенствоваться. Мама самого молодого игрока «Барса» Даниэллы Онегиной рассказывает о прогрессе дочери.

– Не получалось стоять на санях, держать клюшки, не говоря уже о скорости или каких-то маневрах, – вспоминает Ксения. – Два года назад мы не верили, что может что-то получиться, что мы достигнем того уровня, который есть сейчас.

– Поначалу было чувство, что нас не возьмут, – вспоминает Татьяна Чертычинская. – Обычно мало кто пытается делать что-то большое для детей с ментальными нарушениями. И тут моего ребенка берут в команду, мы едем на турнир – все были были в восторге! Труд тренеров, упорство детей и помощь родителей дали результат – мы на фестивале.

При этом тренеры пристально следят за тем, чтобы дети не запускали образование в угоду спорту. Например, с момента прихода в команду Даниэлла доросла до круглой отличницы и теперь планирует учиться на тренера по адаптивному спорту, а Муйин Ходжиев перешел в 11-й класс с твердым желанием поступить в медицинский университет.

В адаптивном хоккее ярко прослеживается единение родителей, тренеров и детей. Первые честно говорят: «У нас нет деления на чужих детей и своих, родных и неродных» – и приходят на помощь каждому, будь то поддержка при посадке в сани или мотивирующая речь.

– Родители – главные наши помощники, помогают взбодрить ребят, настроить на игру, это неоценимо, – говорит тренер Тимур Садриев.

– Наши особенные дети сплотили таких разных родителей, как мы, в одно целое, – подчеркивает Ксения Онегина.

На достигнутом в Казани останавливаться не собираются, глобальная цель – создать целую команд по адаптивному хоккею в Татарстане.

– В каждом ледовом дворце нашей республики должна появиться команда для особенных детей, спрос на это огромный. – рассказывает руководитель Центра развития адаптивного спорта РТ Ангелина Садриева. – Сейчас мы передаем эстафетную палочку Нижнекамску и хотим первыми в России начать развивать сельский следж-хоккей. Первая команда будет создана в Актаныше.

– Некоторые думают: вот, не получится. Надо стараться через не могу. Если придешь в этот клуб, то тебя здесь обязательно поддержат, – отмечает Евгений Мартынов, отец игрока «Нефтяник следж».

Не каждый из ребят достигнет заветной цели – попадания на Паралимпиаду, но приобщение к спорту, несомненно, поможет им найти себя во взрослой жизни. Еще одна большая мечта казанских энтузиастов: из костяка системы детского следж-хоккея в ближайшие годы создать взрослую команду.

– Я безумно счастлива быть причастной к этому счастью ребят, – говорит Ангелина Садриева. – Это невероятные эмоции – ты осознаешь, какую даешь ценность в моменты, когда видишь глаза родителей и детей, полные слез радости.

Фото: Федерация адаптивного хоккея России