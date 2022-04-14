«Ак Барс» сыграл в футбол против «Амкала» в снегопад: новый тренер казанцев, Зарипов в воротах и итоговый разгром

Спецвыпуск казанского сериала о матче против блогеров.

От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Ранний вылет из плей-офф поставил «Ак Барс» в трудное положение: матчей нет, а клуб не может позволить себе надолго выпадать из повестки и закрываться от болельщиков. Чтобы вернуться в спорт, хоккеисты решили сменить площадку и сыграть в футбол против самой популярной команды блогеров России. «Амкал» стабильно собирает зрителей в оффлайне и онлайне, а уровень соперника казался подходящим для «Ак Барса».

Организовали игру быстро, Герман Эль Класико ответил на приглашение из Казани вообще без запросов к принимающей стороне. «Ак Барс» в это время договаривался с «Рубином» об аренде резервного стадиона и искал тренера – им стал экс-вратарь Сергей Рыжиков. Главные футболисты команды – Александр Бурмистров и Артем Лукоянов – взяли на себя определение состава и расписание тренировок. Костяк основного состава «Ак Барса» усилили действующим тренером «Рубина» Олегом Кузьминым и парой игроков из команды ВХЛ.

Место в воротах сам себе выбрал Данис Зарипов.

– Понимал, что придется много бегать, поэтому так решил, – признался пятикратный обладатель Кубка Гагарина. – Я не впервые встаю, была практика, но в дворовых играх. А вообще у меня отец выступал за команду металлургического комбината, выигрывал несколько турниров. Я с удовольствием ходил на игры, болел за него

Решение по вратарю вызывало вопросы до первой тренировки. В 41 год форвард просто на опыте безошибочно занимал позицию и блокировал мячи даже после сложных ударов, прыжки ему были не нужны.

«Ему бы потренироваться – был бы кошкой. Старенькой»

В поле лучшими неожиданно оказались защитники Даниил Журавлев и Никита Лямкин. Но настроение после пробы мяча у игроков «Ак Барса» подсело: к тому моменту все уже посмотрели хайлайты «Амкала» и поняли – шансов именно на победу не так много.

Организаторы матча тоже изучили историю гостей. За неделю до игры в Казани случился скандал в Новосибирске – футболистов «Амкала» задерживала полиция, кто-то провел ночь в изоляторе. Представители МВД Татарстана задали довольно много уточняющих вопросов и пересмотрели все видео, чтобы сделать свои выводы и подготовиться к нестандартным ситуациям. В итоге казанская игра прошла максимально спокойно, и даже выбегавшие на поле дети не испортили организацию.

На трибуны по платным билетам прошло 2 тысячи человек, из них две трети – дети и подростки. Футболисты «Амкала» весь матч играли в снежки с трибунами и сами контролировали фан-базу, чтобы не создавать проблем стадиону.

Первый тайм удивил вообще всех – счет открыл «Ак Барс», Даниил Журавлев шикарно открылся в штрафной, принял пас и разобрался с защитником. «Амкал», конечно, отыгрался, но игра хоккеистов была выше ожиданий. Они быстро бегали и прессинговали, показывая отличный уровень сыгранности и мышления, катали мяч пятками, прокидывали его между ног соперников. Блогеры же передерживали мяч, упускали игроков и выхватывали критику от болельщиков и тренера. В перерыве «Амкалу» открытым текстом сказали: «На поле была только одна команда – «Ак Барс». На второй тайм футболисты выходили после внутренних скандалов и взаимных оскорблений и совсем в другом составе.

Команду усилил Алексей Гасилин – настоящий профессиональный спортсмен, воспитанник «Зенита», чемпион Европы среди молодежи с опытом игры в РПЛ. Собственно, он и сделал разницу в счете, оформив хет-трик. Хотя первый гол он забил с пенальти не Зарипову, а профессиональному вратарю «Рубина» Егору Тушеву.

«Да просто на тренировке он пропустил все пенальти, вот и решил замениться на этот момент», – объясняли партнеры.

А после гола Зарипов справедливо отметил: «Так бы и я мог! Опыт опытом, но против таких серьезных соперников играть тяжело. Хотя мой дублер после игры сказал, что я выглядел достойно».

Настоящий вратарь Тимур Билялов (на матче стал тренером вместо Рыжикова») резюмировал: «Зарька потащил нас во многих моментах. Ему бы потренироваться – был бы кошкой. Старенькой».

«Так делал Ринат Дасаев»!

Кстати, в хоккее легендарный вратарь поддерживает именно «Ак Барс».

Общий охват матча – под миллион просмотров

При счете 2:1 Кузьмин шикарной передачей вывел Лукоянова 1 на 1 с вратарем. Форвард с официальным опытом игры в ПФЛ за «КАМАЗ» решил не бить сразу и пойти в обыгрыш, из-за чего воткнулся в голкипера. А будь счет 2:2 – «Амкал» мог занервничать еще больше, а «Ак Барс» найти новые силы.

Главной проблемой хоккеистов стала даже не разница в классе, а в количестве игроков. Блогеры привезли более 20 человек, что позволило сильно обновить состав на поле по ходу игры. «Ак Барс» же делал только обратные замены, и к концу второго тайма (играли по 35 минут) силы уже закончились. Итоговый счет матча – 5:1. Регламент предусматривал еще и послематчевые буллиты, как в МЛС 90-х годов, но обе команды решили, что в такую погоду лучше не экспериментировать. Забитые ноги хоккеистов болели всю следующую неделю.

Несмотря на снегопад в первом тайме и неудачный счет, матч «Ак Барс» – «Амкал» прошел отлично. На трибуне под козырьком не было свободного места, дети смогли получить автографы хоккеистов и блогеров, без внимания не остался ни один человек. Прямая трансляция игры собрала 390 тысяч просмотров, еще 450 тысяч – разные обзоры на игру. Это цифры, которые редко появляются в хоккейном сегменте ютуба, а помимо них «Ак Барс» получил и уважение от новых зрителей.

Зрители «Амкала» предъявляли блогерам за вялую игру без шоу и развлекалова, а «Ак Барс» наоборот хвалили за самоотдачу, хорошее настроение и вообще отличную игру со сложным соперником.

А за результат «Ак Барс» может еще реабилитироваться, после игры Бурмистров сделал небольшой анонс: «Мы уже списались с Германом и предложили реванш». Так что есть шанс, что мы еще увидим берущего пенальти Зарипова.

Фото: ХК «Ак Барс»