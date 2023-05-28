13 комментариев

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Среди свежей плеяды талантливой итальянской молодежи Николо Ровелла в последние сезоны стоит особняком. Причина тому: игровой опыт. Николо, ввиду своей позиционной роли, является одним из наиболее востребованных футболистов на итальянском рынке, умея играть как опорника, так и атакующего плеймейкера.

Таким образом, молодой полузащитник к своим 21 годам уже опробовал себя в основе двух клубов Серии А – «Дженоа» и «Монце». При этом нельзя сказать, что Ровелла просто отбывал номер на скамейке запасных, отнюдь. Универсализм привлек главу скаутского подразделения «Ювентуса» Маттео Тоньоцци, убедившего руководство выписать чек на 26 млн евро два года назад и увезти талант в Континассу.

С тех пор у Ровеллы всего три игры за «Ювентус» и два сезона аренд. Журналисты нередко в своих трансферных изысканиях включают Николу разменной монетой в куда более интересные переходы, на вроде Сергея Милинковича-Савича, но все же видимо настал тот момент, когда Ровелла наконец получит свой шанс блеснуть за туринцев. И сейчас попробуем разобраться, в чем же заключается потенциальная полезность полузащитника для итальянского гранда и почему Аллегри совершил ошибку, отпустив Николо в прошлом году в «Монцу».

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Пробежимся по карьере Николо. Ныне каждый поклонник итальянской Серии А сходу назовет Ровеллу меццалой, поскольку именно так его использовали в «Монце» и в последний сезон «Дженоа». В чем значение данного термина в области тактического построения и, что главное, значимость этой позиции для футбола Аллегри?

Распространенная путаница заключается в том, что фанаты порой ошибочно принимают за меццалу позицию медиано. Это игрок, который в первую очередь нацелен на оборонительные действия и не вовлечен в атаку. Его основная задача – отбор через постоянный прессинг без дальнейшего созидания. Роль медиано в последние годы приписывают всем опорным полузащитникам, но это не совсем верно и справедливо. Расположение позади основной линии полузащиты отнюдь не означает полновесную отработку в обороне. Современный опорник запросто сможет быть меццалой, методистой, медиано, и даже реджистой в некоторые периоды матча – все зависит от его личностных навыков и поставленного тренером футбола.

И все же Ровеллу наиболее корректно относить к меццале, поскольку именно эту роль он чаще всего выполняет на поле независимо от расстановки. Меццала – это прототип универсала центра поля. Игрок, который умеет как обороняться, так и атаковать. Столь гибкий термин сумел вобрать в себя обширную зону в полузащите почти по всей ширине центральной линии вплоть до фланговых хавбеков. Меццалами в основном называют универсалов в схеме 4-3-3 и 3-5-2, то есть это как минимум два футболиста над медиано, которые умеют чуть ли не все.

Рост Ровеллы мы можем увидеть в академии как глубинного плеймейкера, однако затем «Дженоа» после стихии травм перевела игрока чуть ближе к центральной линии в угоду усиления атаки. Успешный сезон для Николо не стал спасением генуэзцев, вылетевших в Серию Б. Поэтому год назад Ровелла приехал в стан «Юве» и провел полноценную предсезонную подготовку, где Аллегри пытался сформировать итальянское трио в центре поля: Локателли, Фаджоли, Ровелла.

Основаная проблема заключалась в перенасыщенности скамейки запасных: в тот момент о себе громко заявил Фабио Миретти, в клуб вернулся Поль Погба, а Адриен Рабьо не сумел договориться с Манчестер Юнайтед о трансфере.

Таким образом, для Ровеллы отводилась роль прямого резервиста на подмену Мануэлю Локателли в опорной зоне, не более. Руководство посовещалось с тренерским штабом, и коллегиально было принято решение отпустить футболиста в аренду еще на один сезон для постоянной практики.

В этой связи желание Массимилиано Аллегри следом пригласить Леандро Паредеса для той же роли резервиста, но с в разы более высокой зарплатой, выглядит тотальным провалом менеджмента и тренерского чутья. Но, как бы то ни было, Ровелла отправился к дебютантам Серии А –в «Монцу».

Главный тренер Джованни Строппа выпустил Николо в первой же игре в основе – против «Аталанта». Именно Ровелла стал футболистом с наибольшим количеством совершенных передач в расчете на 90 минут – 83 паса с точностью 90%. Играл итальянец опорника прямо над линией обороны.

Однако Строппа удержался на посту всего на одну игру, его сменил Раффаэле Палладино. Именно Рафа сумел выделить ключевое в игре Ровеллы, и это отнюдь не просто качественная игра распасовщика, это вовлечение в командное движение.

Палладино скорректировал наброски своего предшественника Строппы: изменил схему с 3-5-2 на 3-4-3, сдвинув Николо чуть ближе в пару к Сенси. Ровелла потерял в количестве совершаемых передач (в среднем до 65 за матч), но сохранил высокую точность и увеличил дальность паса в атакующую треть, уступая в данном компоненте лишь сафьяну Амрабату из «Фиорентины».

В оборонительном компоненте Ровелла не может соперничать с куда более подготовленными центральными защитниками ввиду не самого крепкого телосложения. Поэтому игрок чаще всего делает ставку на предвосхищение: старается читать моменты и предугадывать направление движения соперника перед передачей.

Высокая скорость бега и техническая оснащенность позволяют покрывать обширную площадь поля, это стало для Палладино настоящим откровением: тренер не поскупился зимой на похвалу, назвав Николо фундаментальным игроком для любой команды при любой схеме.

Прошедший сезон в Серии А стал для Николо прорывным: не всегда попадая в основной состав ввиду травм или ротации, Ровелла все же превзошел все свои прежние показатели и помог дебютанту высшего дивизиона с первой попытки запрыгнуть на 11-е место.

Ровелла сыграл 1747 минут в 28 матчах в Серии А, из них 21 в основе, отдал 1347 передач с точностью в 89,7%, а еще впервые в карьере забил.

Разумеется, не все так радужно, как гласит статистическая выкладка, важен человеческий фактор.

Главный недостаток Ровеллы – возраст. Да, настолько все банально. Несмотря на два сезона на высшем уровне в его возрасте, несмотря на доверие тренеров и важность его присутствия на поле, ошибок хватало.

Ровелла передерживает мяч и обрезается, причем зачастую – на своей половине поля. Николо любит пробовать вырезать одной передачей сразу всю линию обороны, что выходит отнюдь не всегда. Как следствие – «Монца» вместо перспективной атаки, где достаточно было обыкновенного розыгрыша через ближнего, получает опасную контратаку.

Ровелла не боится брать на себя ответственность и принимать противоречивые решения, что допустимо только в командах уровня нижней десятки Серии А. В клубе ранга «Ювентуса» любая ошибка может стать поводом надолго присесть на скамью запасных или вовсе покинуть состав.

Чем Ровелла может заинтересовать Аллегри?

В Википедии давно пора в любой статье, где упоминается системный футбольный тренер, ставить фотографию Массимилиано Аллегри. Независимо от результата, качества игры, претензий фанатов, он всегда будет стоять на своих принципах относительно характера тактического взаимодействия футболистов на поле. Всегда как по одному и тому же конспекту: низкая оборона, дополнительная линия в лице латералей и опорного полузащитника, выход из защиты в атаку исключительно через фланг или дальний заброс напрямую в ноги форварда, отсутствие прессинга в стартовые минуты и игра по счету.

На этих китах лежит вся тактическая оснастка команды Аллегри. И в этом за него говорит прошлые успехи клуба: в первое пришествие Макс преобразил 3-5-2 от своего предшественника в гибрид 4-2-2-2 за счет выдвижения одного из пары центральных полузащитников ближе к атаке – другими словами формировал «ромб». В фазе игры, когда схема превращалась в 4-3-3, Аллегри делал ставку на плеймейкера в лице Пирло, а меццалы Маркизио и Видаль страховали его, обеспечивая свободу действий. Отсюда привычка выхода в атаку в первый пас, превращение Видаля и подобных ему игроков в треквартисту (от чего пострадал ныне Миретти), и поиск фланговых бегунков, умеющих разыгрывать мяч через частый навес.

Второе пришествие отличается лишь качеством присутствующих исполнителей. Больше в обойме у Аллегри нет плеймейкера уровня Пирло или даже Пьянича, впереди нет всевидящего Хедиры или Маркизио, а форварды в отсутствие подходящих навесов вынуждены либо сидеть без мяча всю игру, либо отыгрывать в центре поля в утомительной фазе обороны.

Возвращение Ровеллы не станет панацеей, но он сумеет добавить разнообразия и универсальности в полузащите: Николо сможет меняться прямо во время игры позициями с Локателли, отыгрывая то меццалу, то реджисту – Мануэль ответит тем же. Сосед по центральной линии (Миретти, Фаджоли, или кто-то из будущих новичков) будет обязан работать в прессинге и на равных с Николо связывать центр и фланги.

Другими словами, Ровелла не станет для команды спасением, он станет дополнительной опорой для обеспечения функционального разнообразия. «Ювентус» наконец сумеет меняться структурно прямо по ходу игры, а Локателли наконец получит возможность периодически выдвигаться ближе к атаке без опаски потери зоны позади себя.

Прошлогодний выбор Паредеса явно намекал, что у Аллегри есть потребность в опорном полузащитнике оборонительного свойства, однако на деле Леандро даже близко не сумел дать команде необходимое. Он неплохо умеет вести игру через короткий пас, умело выискивает впереди пространство для забегания нападающих, но совершенно не может держать позади себя зону. Отсюда вытекают осенние провалы, глубокий запас и невыкуп контракта у «ПСЖ».

На мой взгляд, полезность Ровеллы определяется не столько индивидуальными навыками, сколько универсальностью и умением помогать партнерам в командном движении даже без мяча . Николо сумеет закрыть бреши впереди и позади, при этом структура даже не почувствует ущерба. Многофункциональность и системность – то, что нужно сейчас команде. Однако повторюсь: Ровелла явно не станет лекарством от всех бед, хоть при верном использовании и может помочь его найти. Взглянем на него на летней предсезонке и сделаем вывод, для чего игрок вернулся и готов ли он к «Ювентусу».

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Телеграм-канал Ювентус/Harry Hole

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Фото: globallookpress.com/Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI