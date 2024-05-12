Представляете, компьютерные симы нужны и раллистам! Но лучше с VR – объяснение чемпиона Европы в блоге на Спортсе
От редакции: привет! Вы в блоге «Ралли изнутри и снаружи», который ведет чемпион Европы по ралли U28 Николай Грязин. Сегодня он расскажет о симуляторах для гонщиков.
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Достичь прогресса в ралли-гонках мне помогают не только заезды, но и компьютерные игры.
Еще когда я начинал свою карьеру в картинге и кольцевых гонках, симулятор всегда помогал мне лучше изучить трассу, продумать необходимые маневры, пути обгона соперников, и вообще быть увереннее в реальном соревновании. С тех самых пор, если нет возможности потренироваться на гоночной машине, сажусь за руль симулятора.
Интересно, что для раллийных гонок придумано гораздо меньше игр по-сравнению с кольцевыми.
Почти все существующие представляют из себя скорее аркады, как DiRT Rally или WRC. Ведь если производители сделают игру, слишком приближенную к реальности, это потребует наличия дорогого технического сетапа, включая руль с отличной отдачей, профессиональные педали и другие подобные штуки, что сильно сужает аудиторию.
Из тех игр, что понравились мне, могу отметить Richard Burns Rally – очень старый раллийный симулятор 2004 года, в который мне когда-то предложил поиграть мой друг. Почему она показалась мне такой классной? Все просто: у машины в этой игре повадки реального автомобиля. Еще одним достоинством можно считать то, что игра с открытым кодом, к ней выходило много дополнительных модов, все больше приближающих симулятор к реальности.
Более того, как-то на гонке в Чехии я смог выиграть доп, обойдя чешского чемпиона, просто благодаря тому, что хорошо знал трассу по этой игре и понимал, где тормозить, можно использовать ширину дороги и т.д.
Всем, кто любит симуляторы гонок, могу порекомендовать приобрести хороший руль и педали, чтобы чувствовать автомобиль. Еще люблю использовать очки виртуальной реальности. Они требуют довольно мощного железа от компьютера, особенно важна видеокарта, чтобы видеть трассу в хорошем качестве и без торможений.
Если выбирать между тем, взять ли три специальных монитора-полусферы для симуляторов, либо потратить столько же, но на очки виртуальной реальности, для раллийных игр лучше второе, потому что в ралли много скольжений, и, если приходится тормозить, необходимо смотреть в боковое окно, но никак не вперед, что на трех экранах реализуется немножко тяжелее. Лучше они работают на кольцевых симуляторах. Хотя, в целом, очки при использовании в любых гонках позволяют почувствовать себя внутри автомобиля, помогая сформировать правильные навыки и моторику мышц.
Вообще, если вам нравятся кольцевые гонки, могу посоветовать знаменитую игру iRacing, в которую играет даже чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, или Assetto Corsa – симулятор, который позволяет передать реальный опыт вождения и даже довольно подробно настроить свой автомобиль.
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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press; фото автора