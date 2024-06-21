Чего еще не хватило сборной Англии, кроме Филлипса? Только неправильные версии
После очередного невыразительного матча сборной Англии против датчан (1:1) тренер Гарет Саутгейт нашел проблему: «К сожалению, на этот турнир было не вызвать Кэлвина Филлипса. У нас нет замены. Пришлось искать иные варианты».
Почему фраза Саутгейта вызывает смех у болельщиков, мы серьезно объясняем здесь, а тут веселимся и предлагаем еще варианты.
Чего же не хватило сборной Англии для счастья?
⚽️ Не хватило правых защитников. Все-таки на поле 11 позиций!
⚽️ Не хватило хранителя раздевалки.
⚽️ Не хватило падений. Чтобы подниматься, сначала лучше упасть.
⚽️ Не хватило фартовой жилетки. На Евро-2020 и ЧМ-2022 у Гарета получалось получше.
⚽️ Не хватило тренерской сменяемости – при Саутгейте ведь сменился даже английский монарх.
⚽️ Не хватило роста Питера Крауча. Расти, Фоден, расти!
⚽️ Не хватило тренировок в бассейне. С волшебной атмосферой больше и магии на поле.
⚽️ Не хватило атмосферы Пола Гаскойна. Или хотя бы Джека Грилиша.
⚽️ Не хватило Тофика Бахрамова.
⚽️ Не хватило его.
А как вы думаете, чего не хватило Англии для яркой победы? Да хоть для какой-нибудь победы.
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Фото: Gettyimages/Richard Pelham / Stringer, Ettore Ferrari – Pool / Pool, Gunnar Berning / Staff, Richard Pelham / Stringer, Gareth Copley / Staff, Justin Tallis – Pool / Pool, Clive Rose / Staff, Stu Forster / Staff; Pool/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst /Global Look Press
Если серьезно, слишком академично играют. Все вокруг да около штрафной. Не рискуют совсем. Без голевых моментов ты не владеешь инициативой. Весь этот контроль мяча - пыль в глаза. Команда должна уметь создавать остроту у ворот соперника, только тогда она будет контролировать игру и готова к серьезным свершениям.