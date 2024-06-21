Чего еще не хватило сборной Англии, кроме Филлипса? Только неправильные версии

После очередного невыразительного матча сборной Англии против датчан (1:1) тренер Гарет Саутгейт нашел проблему: «К сожалению, на этот турнир было не вызвать Кэлвина Филлипса. У нас нет замены. Пришлось искать иные варианты».

Почему фраза Саутгейта вызывает смех у болельщиков, мы серьезно объясняем здесь , а тут веселимся и предлагаем еще варианты.

Чего же не хватило сборной Англии для счастья?

⚽️ Не хватило правых защитников. Все-таки на поле 11 позиций!

⚽️ Не хватило хранителя раздевалки.

⚽️ Не хватило падений. Чтобы подниматься, сначала лучше упасть.

⚽️ Не хватило фартовой жилетки. На Евро-2020 и ЧМ-2022 у Гарета получалось получше.

⚽️ Не хватило тренерской сменяемости – при Саутгейте ведь сменился даже английский монарх.

⚽️ Не хватило роста Питера Крауча. Расти, Фоден, расти!

⚽️ Не хватило тренировок в бассейне. С волшебной атмосферой больше и магии на поле.

⚽️ Не хватило атмосферы Пола Гаскойна. Или хотя бы Джека Грилиша.

⚽️ Не хватило Тофика Бахрамова.

⚽️ Не хватило его.

А как вы думаете, чего не хватило Англии для яркой победы? Да хоть для какой-нибудь победы.

Дырявый катеначчо, замена Трента – постирония Саутгейта. Быстрые мысли о ничьей Англии

Ничья Англии запутала расклады в группе C. Кому что нужно для плей-офф?

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Ettore Ferrari – Pool / Pool, Gunnar Berning / Staff, Richard Pelham / Stringer, Gareth Copley / Staff, Justin Tallis – Pool / Pool, Clive Rose / Staff, Stu Forster / Staff; Pool/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst /Global Look Press