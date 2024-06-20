Оказывается, Саутгейту не хватает Филлипса. Так вот в чем проблема!

И почему все насмехаются?

Сборная Англии – пока одна из самых скучных команд Евро-2024. Уже есть и проблемы с результатом: позволили Дании сравнять, потеряли очки, усложнили ситуацию в группе .

Главный тренер Гарет Саутгейт нашем всему объяснение: «У нас нет лучшего левого защитника [Люка Шоу]. И, к сожалению, на турнир было не вызвать Кэлвина Филлипса. У нас нет естественной замены этому игроку. Пришлось искать иные варианты. Трент в полузащите – это эксперимент. У нас нет полноценной замены Кэлвину, но мы пробуем разные вещи и прямо сейчас не играем так, как должны».

Да, ключевая проблема Англии – топ-сборной с самым дорогим составом на этом Евро – в нехватке опорного полузащитника.

Почему все смеются над словами Саутгейта?

Потому что Кэлвин Филлипс – запасной игрок «Вест Хэма». За два сезона он провел два полных матча в АПЛ – в концовке прошлого сезона, еще за «Сити», когда они оформили чемпионство и давали поиграть запасным.

Филлипс зимой ушел из «Сити» из-за того, что Гвардиола совсем не давал играть и в интервью прямо говорил о проблемах игрока с лишним весом. Это очень обидело ключевого футболиста сборной Англии.

В «Вест Хэме» Кэлвин играл ужасно: привозил в нескольких матчах подряд, удалялся, проиграл борьбу за место в основе. В итоге у него лишь 396 минут.

Саутгейт еще в марте признал, что Филлипс не готов играть за сборную Англии: «Мы оказывали ему поддержку, Кэлвин в лучшей форме – важный игрок для нас. Но сейчас он просто недостаточно хорош».

И главное: Кэлвин Филлипс давно уже не был основным в сборной Англии. Да, на Евро-2021 он отыграл все матчи, но на ЧМ-2022 опорника «Сити» всего два раза выпустили на замену (32 и 8 минут). И тогда проблем не было – Филлипса спокойно заменили Джуд Беллингем и Джордан Хендерсон.

Вот только Беллингем ушел ближе к атаке (играет так весь сезон в «Реале» и сборной), Хендерсон прошлым летом уехал в Саудовскую Аравию и постарел (никто не ожидал такой подставы от 34-летнего полузащитника), а Саутгейт ищет решение прямо по ходу чемпионата Европы.

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Если честно, я в шоке. Сейчас попытаюсь объяснить:

1. Вообще-то у Саутгейта уже есть турнир, на котором Англия как-то справлялась без Филлипса – речь про ЧМ-2022. Тогда все-таки вызвал Кэлвина, несмотря на форму, но почти не использовал. Проблем с балансом уж точно не было, про Филлипса вообще не вспоминали тогда.

2. Удивлен, что Саутгейт считает именно баланс проблемой этого Евро . Да, в опорной выходит непрофильный Трент, которого впервые используют в полузащите, но особых проблем у него пока не было. Недостатки ТАА, о которых все знают, не вскрывают. Да, Дания создала больше Сербии и часто била из опорной, но Трент уж точно не главный виновник.

3. Мое предположение: возможно, с игроком типажа Филлипса Саутгейт мог и хотел играть активнее . Например, чаще прессинговать. Кэлвин правда специалист в этом, прошел школу Марсело Бьельсы и был ключевым в его «Лидсе». Возможно, тренер не доверяет Тренту и новой паре ЦЗ и поэтому врубает режим второго номера, открывая счет, а не старается нарастить перевес.

Все еще сомнительно, учитывая усталость звезд, о которой говорит Саутгейт (якобы она не позволяет прессинговать), но как версия – может быть.

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К сожалению, дозаявить Кэлвина Филлипса и вернуть его в хорошую форму сейчас уже не получится. Так что Саутгейту нужно придумать что-то с теми, кто есть: Декланом Райсом, Трентом, Конором Галлахером и молодыми Адамом Уортоном из «Кристал Пэлас» и Кобби Майну из «МЮ».

Посмотрим, каким экспериментом удивит нас сборная Англии в третьем туре группового этапа.

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Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff, Justin Setterfield / Staff