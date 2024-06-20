Оказывается, Саутгейту не хватает Филлипса. Так вот в чем проблема!
И почему все насмехаются?
Сборная Англии – пока одна из самых скучных команд Евро-2024. Уже есть и проблемы с результатом: позволили Дании сравнять, потеряли очки, усложнили ситуацию в группе.
Главный тренер Гарет Саутгейт нашем всему объяснение: «У нас нет лучшего левого защитника [Люка Шоу]. И, к сожалению, на турнир было не вызвать Кэлвина Филлипса. У нас нет естественной замены этому игроку. Пришлось искать иные варианты. Трент в полузащите – это эксперимент. У нас нет полноценной замены Кэлвину, но мы пробуем разные вещи и прямо сейчас не играем так, как должны».
Да, ключевая проблема Англии – топ-сборной с самым дорогим составом на этом Евро – в нехватке опорного полузащитника.
Почему все смеются над словами Саутгейта?
Потому что Кэлвин Филлипс – запасной игрок «Вест Хэма». За два сезона он провел два полных матча в АПЛ – в концовке прошлого сезона, еще за «Сити», когда они оформили чемпионство и давали поиграть запасным.
Филлипс зимой ушел из «Сити» из-за того, что Гвардиола совсем не давал играть и в интервью прямо говорил о проблемах игрока с лишним весом. Это очень обидело ключевого футболиста сборной Англии.
В «Вест Хэме» Кэлвин играл ужасно: привозил в нескольких матчах подряд, удалялся, проиграл борьбу за место в основе. В итоге у него лишь 396 минут.
Саутгейт еще в марте признал, что Филлипс не готов играть за сборную Англии: «Мы оказывали ему поддержку, Кэлвин в лучшей форме – важный игрок для нас. Но сейчас он просто недостаточно хорош».
И главное: Кэлвин Филлипс давно уже не был основным в сборной Англии. Да, на Евро-2021 он отыграл все матчи, но на ЧМ-2022 опорника «Сити» всего два раза выпустили на замену (32 и 8 минут). И тогда проблем не было – Филлипса спокойно заменили Джуд Беллингем и Джордан Хендерсон.
Вот только Беллингем ушел ближе к атаке (играет так весь сезон в «Реале» и сборной), Хендерсон прошлым летом уехал в Саудовскую Аравию и постарел (никто не ожидал такой подставы от 34-летнего полузащитника), а Саутгейт ищет решение прямо по ходу чемпионата Европы.
Филлипса действительно не хватает? Отвечает Слава Палагин
Если честно, я в шоке. Сейчас попытаюсь объяснить:
1. Вообще-то у Саутгейта уже есть турнир, на котором Англия как-то справлялась без Филлипса – речь про ЧМ-2022. Тогда все-таки вызвал Кэлвина, несмотря на форму, но почти не использовал. Проблем с балансом уж точно не было, про Филлипса вообще не вспоминали тогда.
2. Удивлен, что Саутгейт считает именно баланс проблемой этого Евро. Да, в опорной выходит непрофильный Трент, которого впервые используют в полузащите, но особых проблем у него пока не было. Недостатки ТАА, о которых все знают, не вскрывают. Да, Дания создала больше Сербии и часто била из опорной, но Трент уж точно не главный виновник.
3. Мое предположение: возможно, с игроком типажа Филлипса Саутгейт мог и хотел играть активнее. Например, чаще прессинговать. Кэлвин правда специалист в этом, прошел школу Марсело Бьельсы и был ключевым в его «Лидсе». Возможно, тренер не доверяет Тренту и новой паре ЦЗ и поэтому врубает режим второго номера, открывая счет, а не старается нарастить перевес.
Все еще сомнительно, учитывая усталость звезд, о которой говорит Саутгейт (якобы она не позволяет прессинговать), но как версия – может быть.
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К сожалению, дозаявить Кэлвина Филлипса и вернуть его в хорошую форму сейчас уже не получится. Так что Саутгейту нужно придумать что-то с теми, кто есть: Декланом Райсом, Трентом, Конором Галлахером и молодыми Адамом Уортоном из «Кристал Пэлас» и Кобби Майну из «МЮ».
Посмотрим, каким экспериментом удивит нас сборная Англии в третьем туре группового этапа.
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Фото: Gettyimages/Stu Forster / Staff, Justin Setterfield / Staff
У тебя россыпь игроков как бы не днищенских - 10 вариантов можно было б перебрать пересобрать. Нет же, ему, прости господи, Филлипса не хватает, про которого за 2 года уже многие забыли, что он вообще ещё играет.
Такой стиль может приносить результат в ПО, но тренер капитально поплыл и игроки это чувствуют, поэтому столько ошибок у того же Райса и поэтому нет прессинга и ватные ноги у всех.Боязнь провала тренера передалась остальным игрокам.
Саутгейт знает, что это последний шанс и при провале его уничтожат, на прошлых турнирах он был спокоен, а сейчас плывет.
А вообще, я бы посмотрел как условный Пеп тренирует сборную англии
Трент хоть и не профильный опорник, но как распасовщик и исполнитель стандартов на 3 головы выше классом, чем Филипс. Только его трудно вписать в традиционную схему "как бы чего не вышло".
Есть же перед глазами пример Анчелотти, где человек играет от силы своих игроков и спокойно адаптируется под соперника.
"- То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Ни в один момент вашего мямлящего бессвязного ответа вы не были даже близки ни к чему, что можно назвать разумной мыслью.
- Каждый в этой комнате отупел, потому что ему пришлось слушать это.
- Да сжалится господь над вашей душой."
Сколько смотрю футбол (с ЧМ 98) не видел ещё такого не соответствия состава сборной и уровня (возможно и адекватности) тренера.
На ЧМ 2006 у Клинсманна был Лев.
На ЧМ 2010 у Марадоны было несколько помощников.
И в плюс этим двоим - футболистами они были гениальными.