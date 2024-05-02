600 пинт пива фанатам – вот это простава вратаря «Ротерхэма»! Он лучший в Англии по сэйвам

Пропустил 85 голов за сезон, но остался героем.

Сезон «Ротерхэма» в Чемпионшипе – полнейший провал. После 45 туров у команды 24 очка и разница мячей -55. Ближайший «Хаддерсфилд» опережает наших героев на 21 очко.

В субботу «Ротерхэм» в последнем туре примет «Кардифф» – и попрощается с Чемпионшипом. Но кое-какие приятные эмоции у болельщиков все же будут. Постарался 25-летний вратарь Виктор Юханссон. Швед летом покинет команду – и решил сделать это красиво.

600 пинт, каждому записка и подписанная футболка на благотворительность

Перед игрой паб возле стадиона откроется раньше обычного – в девять утра. Все потому, что Юханссон в благодарность фанатам оплатил первые 600 пинт пива (по одной на человека). К каждой кружке – записка от игрока на память.

Но и это не все. Рассказывает болельщик команды Кев Джонсон:

«Приходите пораньше, возьмите пиво и поднимите кружку за нашего викинга. За баром будет выставлена подписанная футболка Виктора, так что, пожалуйста, купите несколько лотерейных билетов. Все вырученные средства пойдут в хоспис Ротерхэма. Это невероятный жест и знак признательности от Виктора за поддержку».

Юханссон – лучший по сэйвам в английском футболе. Обратная сторона провала

Юханссон начинал в шведском «Хаммарбю», но юношей перебрался в академию «Астон Виллы». Ни в «Вилле», ни в «Лестере» ему шанса не дали, а вот в «Ротерхэме» все получилось.

Сначала его признали лучшим молодым игроком команды, в прошлом сезоне – игроком года. В чемпионате-2022/23 у шведа вместе с Джеймсом Траффордом был самый высокий процент сэйвов (78,3%). После этого Траффорд уехал в «Бернли» за 15 млн фунтов (19 млн с бонусами), а Юханссон остался еще на сезон и остается чуть ли не единственным светлым пятном в «Ротерхэме»: у Виктора наибольшее количество сэйвов (177) в топ-3 английских лиг. И это несмотря на 85 пропущенных в 44 играх чемпионата (не сыграл только в прошлом туре).

За четыре года в «Ротерхэме» Юханссон провел 143 матча – контраст с тем, что предыдущие клубы доверяли ему только игры на молодежном уровне. Но пришло время прощаться: у вратаря в контракте пункт об отступных в миллион фунтов при вылете из Чемпионшипа. Кипер заинтересовал «Шеффилд Юнайтед» и «Сток Сити», летний трансфер кажется неизбежным.

Виктор перерос «Ротерхэм», но всегда будет благодарен клубу за доверие.

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Фото: James Heaton/Keystone Press Agency, News Images/Keystone Press Agency/Global Look Press ; unsplash.com /BENCE BOROS