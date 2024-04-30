Два дня на военном корабле, тренировка прямо в Тихом океане. Ну и приключение в Кубке Чили!

Уникальный опыт старейшего клуба страны.

Чилийский «Сантьяго Уондерерс» точно запомнит дебют в Кубке Чили-2024: вышло настоящее испытание.

«Уондерерс» – старейший клуб страны (основан еще в 1892-м), базируется в Вальпараисо, портовом городке на побережье Тихого океана. Несколько лет назад он вылетел из вышки, сейчас болтается в середине второй лиги Чили.

В этом году в дебютном матче Кубка страны получили самого необычного соперника: сборную островов Хуан Фернандес. Да-да, не удивляйтесь статусу сборной: в 2024-м ее впервые пригласили поучаствовать в Кубке Чили, а за всю прошлую историю она сыграла лишь четыре матча (все неофициальные).

Жеребьевка отправила матч сборной островов Хуан Фернандес и «Уондерерс» на остров Робинзона Крузо в 755 километрах от берегов Чили, в основной город архипелага Сан-Хуан-Баутиста, там живут 926 человек. Задействовали единственное местное футбольное поле.

Этот матч – первый профессиональный в истории архипелага и лишь второй в истории турнира, когда один из матчей прошел на островной территории Чили: в сезоне-2009 команда острова Пасхи (известен как Рапа-Нуи) приняла «Коло-Коло» и влетела 0:4. Тогда гостям пришлось добираться еще дальше: за 3703 километра от береговой линии!

Логистика сделала путешествие «Уондерерс» полноценным приключением: «Уондерерс» пришлось плыть два дня на военном корабле – и это только в одну сторону! На острове есть аэропорт, но он не принимает самолеты вместимостью больше восьми человек.

Оставался только вариант с кораблем: боялись возможного ухудшения погодных условий и сильных волн, но в итоге решились.

Получился гибрид: основная часть команды (некоторых ключевых футболистов поберегли и не включили в заявку) отправилась на матч на корабле, еще семеро прилетели на самолете прямо в день матча и сразу же после улетели обратно.

Во время плавания игроки спали в настоящих каютах и даже провели тренировку прямо на палубе, в лучах солнца над Тихим океаном.

Мучались не зря: «Уондерерс» увез победу 2:1, но пришлось пострадать против команды, в составе которой вышли рыбаки, муниципальные работники и обычные моряки.

Все голы забили в концовке, а победный – только на 87-й минуте. Вот обзор матча: оцените атмосферу вокруг!

Живописное место.

Если бы хозяева победили, местные могли бы снова увидеть такой редкий праздник футбола у себя дома. Хотя остальные, скорее всего, выдохнули: к другим командам добираться полегче.

Фото: instagram.com/campeonatochi