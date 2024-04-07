Дибала – провокатор! Подразнил Гендузи щитком – а там фото с кубком мира

Аргентина vs Франция.

Во время римского дерби на поле всегда нешуточные страсти – субботняя встреча «Ромы» и «Лацио» не обошлась без стычек. Самая яркая и забавная случилась во втором тайме. Схлестнулись Пауло Дибала и Маттео Гендузи.

Между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, и полузащитник «Лацио» схватил нападающего «Ромы» за шею.

Но это был только разогрев к настоящему перфомансу. Когда футболистов разняли, оба пошли разговаривать с судьей. Дибала при этом наклонился и достал щиток – и на нем было фото Пауло с кубком мира.

На мгновение щиток промелькнул в кадре. Очень похоже, что на нем конкретно эта фотография.

Вы же помните, как Дибала выиграл этот трофей? Аргентина обыграла в финале именно Францию – Гендузи на поле не вышел, весь матч просидел на скамейке. Пауло вышел на замену под серию пенальти и реализовал второй удар.

Вот и матч «Ромы» и «Лацио» сложился для Дибалы удачнее – и не только из-за подколки со щитком. Еще в конце первого тайма Пауло сделал голевую передачу: подал угловой, с которого забил Джанлука Манчини. Гол остался единственным в матче и победным.

Раунд!

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Kirill KUDRYAVTSEV / AFP