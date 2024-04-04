Это худшее поле в мире: игроки теряются в кустах. На нем сыграли матч Кубка Перу!

Судья – как садовник.

Новый уровень вопросиков к качеству газона – из Перу.

Просто посмотрите.

«Добро пожаловать на худшее футбольное поле в мире». Падавших игроков не было видно из-за высокой травы

Вот на таком газоне команды из третьей лиги Перу сыграли в квалификации Кубка Перу.

Еще раз: на таком поле играли в футбол!

Разметка совсем пропала.

Игроки буквально тонули в траве!

Местные писали, что когда футболистов было не видно, когда они падали на газон – из-за высоты травы.

Мировые медиа в шоке от увиденного. Например, вот вердикт от испанской Marca: «Добро пожаловать на худшее футбольное поле в мире». Аргентинцы из Olé назвали газон «причудливым», а перуанцы из TVPerú – «катастрофическим».

В соцсетях уже шутят: «Арбитр здесь выглядит как садовник».

А знаете, почему поле было в таком состоянии? Его просто не успели постричь! По информации перуанского медиа Radio La Generosa de Puno, организаторы слишком поздно связались с людьми, отвечающими за стадион: матч поставили на воскресенье, а позвонили в субботу, всего за день до игры.

«Нам нужно определенное время, чтобы постричь траву и привести в порядок стадион. Было бы неплохо предупредить об этом за неделю до мероприятия, тогда бы мы успели все сделать», – объяснил работник стадиона в интервью местному медиа.

В Перу два кубка: один для профессионалов, другой – для остальных 🤯

Да-да, клубы из первых двух лиг играют в отдельном турнире: Кубке двухсотлетия , который еще и проводится нерегулярно. Он существует уже пять лет, в нем намешаны разные профессиональные клубы. До этого создавалось несколько подобных турниров, но ни один не дожил до нынешних времен.

А вот второй турнир гораздо старше: как и у местного футбола в целом, у него сложная история.

Кубок Перу, матчи которого проходят на таких газонах, основали еще в 1967-м. По задумке он должен был помогать командам пробиваться в профессиональный футбол. В самом начале турнир представлял собой небольшой чемпионат из приглашенных любительских команд из разных регионов, победитель выходил в высший дивизион страны.

Практически сразу перуанский футбол захватила нестабильность: запустили все реформы после государственного переворота в 1968-м, после которых единый чемпионат разбился на 12 региональных лиг. Это повлияло и на Кубок Перу: власти хотели отделить профессиональные команды от любительских, так что повышение в высший дивизион через победу в турнире отменилось.

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Через восемь лет все вернули, как и саму объединенную лигу. Однако чемпионы своих регионов могли выбирать между местными соревнованиями и единой лигой: большинство тут же выбрало второй вариант. Хотя из-за сумбурных реорганизаций многие все еще путались и не понимали, что происходит.

В конце века количество участников элитной лиги повышалось с 16 до 44 и уменьшалось обратно, в связи с этим интерес к кубку резко упал и в какой-то момент даже перестали проводить финалы и ограничивались региональным этапом без турнирной мотивации.

В какой-то момент началось доминирование команд из Лимы (столица) и Кальяо (специальный автономный регион рядом с Лимой): во второй по силе лиге страны теперь могли участвовать только команды из этих двух городов, за выход в элиту боролись они же. Параллельно эти команды участвовали и в Кубке Перу: с 1992-го по 1998-й половина команд, участвовавших во всех соревнованиях, были из Лимы и Кальяо.

После возвращения к привычным 16 командам в вышке за Кубком Перу снова начали следить, но команды разделили и тут: к соревнованию допустили все клубы не из столичной Лимы, а для исключенных создали отдельный турнир. Через еще несколько реформ и смен форматов в 2009-м создали отдельные лиги на уровне девяти регионов, которые стали частью розыгрыша кубка. Они продержались лишь 11 лет – местные футбольные власти вернули прежнюю версию.

Самое актуальное обновление случилось в 2023 году: с тех пор победитель Кубка Перу выходит не в высший, а во второй дивизион. Последним свидетелем максимального повышения стал «Депортиво Гарсиласо», забравший турнир в 2022-м. Победитель розыгрыша в 2023-м, «АДА Хаэн», выходил уже во вторую.

Скоро уровень может стать еще ниже: перуанская федерация футбола объявила, что ведет работу над созданием третьей, полупрофессиональной лиги – туда и будет выходить обладатель трофея.

Формат у турнира не проще: он включает в себя аж пять этапов.

● Первый – районный (как раз здесь и состоялась игра на легендарном поле). Команды соревнуются в формате чемпионата с февраля по май, заявиться может каждый желающий: ходят легенды, что в одном из розыгрышей число участников на этом этапе доходило до 25 тысяч.

● Победители встречаются с другими лучшими командами внутри своего округа – в том же формате с мая по август разыгрывают путевку в следующую стадию.

● На региональном этапе (август – сентябрь) формируются еще 25 лиг, по два победителя в каждой из которых проходят дальше.

● Итоговые 50 лучших играют по шесть туров с сентября по октябрь против соперников из разных областей. Решающий дополнительный показатель в случае равенства очков в таблице – позиция в лиге (кто выше в чемпионате, тот обходит соперника и в кубке).

● И только здесь начинается плей-офф: сюда попадают команды с 1-го по 32-е место в общей таблице. Он проводится с октября по начало декабря, победитель забирает Кубок Перу.

Фух, такая вот сложная структура! Рекордсмен турнира – «Атлетико Торино» с пятью титулами. В финальных матчах газон явно получше, чем в самом начале.

Фото: instagram.com/copaperufpf