Робби Уильямс – президент любимого «Порт Вейла». Певец без ума от клуба 3-й лиги

Помогает почти 25 лет.

Робби Уильямс теперь не только главный болельщик «Порт Вейла» из третьего английского дивизиона, а еще и президент клуба. Захотелось такой роли, когда в клуб пришла совладелица Кэрол Шэнахан.

«Они оживили клуб». И Уильямс захотел ему «снова отдать свое сердце»

Вот что рассказал британский певец.

«Моя жизнь причудлива и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента – это нечто особенное.

Причина, по которой я долгое время не возвращался сюда, заключалась в том, что я никогда не встречал людей, которые управляли этим местом. В клубе не было ощущения любви, домашнего уюта и гостеприимства.

Потом пришла Кэрол [Шэнахан] и ее семья, они оживили это место, я заметил это на расстоянии и подумал, что мне невероятно интересно. Это заставило меня реинвестировать: сначала интерес, а затем – встретиться с семьей, приехать и наблюдать за тем, что происходит – снова отдать свое сердце клубу».

Робби явно доволен.

Робби обожает «Порт Вейл»: отдал песню, чтобы клуб был в FIFA, придумал форму, дал концерт в честь выхода в Лигу 1

Робби родился и вырос в городе Сток-он-Трент, где и базируется «Порт Вейл».

Музыкант уже сильно помог клубу: «Порт Вейл» попал в игру FIFA 2000. Уильямс бесплатно отдал песню It’s Only Us в обмен на возможность поиграть за любимую команду. В 2006-м певец приобрел акции «Порт Вейла» – держал их до 2012-го, пока клуб не перешел под внешнее управление. В 2020-м Уильямс даже придумал дизайн игровой формы.

А летом 2022-го Уильямс дал концерт на родном стадионе в честь выхода команды в Лигу 1 – из четвертого английского дивизиона в третий.

«Возвращение домой было предначертано звездами, – говорил Робби в интервью. – Сцена обычно ставится напротив президентской ложи. На том самом месте, откуда я смотрел футбол в детстве».

Уильямс был максимально ярок: вышел на сцену с трофеем и в футболке «Порт Вейла». 20 тысяч слушателей пришли в восторг.

Сейчас клубом руководит бизнес-леди Кэрол Шэнахан. Она активно ведет дела клуба, а во время пандемии помогала нуждающимся в Сток-он-Тренте.

Теперь поработает в связке с главным болельщиком.

Фото: instagram.com/officialpvfc