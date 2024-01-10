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Робби Уильямс – президент любимого «Порт Вейла». Певец без ума от клуба 3-й лиги

Робби Уильямс
Порт Вейл Порт Вейл
Д3 Англия Д3 Англия
FIFA
Футбол Футбол

Помогает почти 25 лет.

Робби Уильямс теперь не только главный болельщик «Порт Вейла» из третьего английского дивизиона, а еще и президент клуба. Захотелось такой роли, когда в клуб пришла совладелица Кэрол Шэнахан.

«Они оживили клуб». И Уильямс захотел ему «снова отдать свое сердце»

Вот что рассказал британский певец.

«Моя жизнь причудлива и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента – это нечто особенное.

Причина, по которой я долгое время не возвращался сюда, заключалась в том, что я никогда не встречал людей, которые управляли этим местом. В клубе не было ощущения любви, домашнего уюта и гостеприимства. 

Потом пришла Кэрол [Шэнахан] и ее семья, они оживили это место, я заметил это на расстоянии и подумал, что мне невероятно интересно. Это заставило меня реинвестировать: сначала интерес, а затем – встретиться с семьей, приехать и наблюдать за тем, что происходит – снова отдать свое сердце клубу».

Робби явно доволен.

Робби обожает «Порт Вейл»: отдал песню, чтобы клуб был в FIFA, придумал форму, дал концерт в честь выхода в Лигу 1

Робби родился и вырос в городе Сток-он-Трент, где и базируется «Порт Вейл».

Музыкант уже сильно помог клубу: «Порт Вейл» попал в игру FIFA 2000. Уильямс бесплатно отдал песню It’s Only Us в обмен на возможность поиграть за любимую команду. В 2006-м певец приобрел акции «Порт Вейла» – держал их до 2012-го, пока клуб не перешел под внешнее управление. В 2020-м Уильямс даже придумал дизайн игровой формы.

А летом 2022-го Уильямс дал концерт на родном стадионе в честь выхода команды в Лигу 1 – из четвертого английского дивизиона в третий.

«Возвращение домой было предначертано звездами, – говорил Робби в интервью. – Сцена обычно ставится напротив президентской ложи. На том самом месте, откуда я смотрел футбол в детстве».

Уильямс был максимально ярок: вышел на сцену с трофеем и в футболке «Порт Вейла». 20 тысяч слушателей пришли в восторг.

Сейчас клубом руководит бизнес-леди Кэрол Шэнахан. Она активно ведет дела клуба, а во время пандемии помогала нуждающимся в Сток-он-Тренте.

Теперь поработает в связке с главным болельщиком.

Робби Уильямс вышел на концерт с кубком Лиги 2. Его любимый «Порт Вейл» поднялся!

Фото: instagram.com/officialpvfc

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