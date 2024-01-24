Женскую грудь перед матчем КАН ощупывали так тщательно, что видео стало вирусным. И возмутительным

Из полиции девушка, но все же – странные манеры в Кот-д’Ивуаре.

Кубок Африки удивляет даже предматчевым досмотром: в соцсетях за сутки разлетелся ролик, где ивауарийский полицейский выполняет свою работу так внимательно, что долго и тщательно прощупывает грудь каждой болельщицы.

Выглядит очень странно.

Хотя девушки после такого детального досмотра точно не возмущаются – наоборот, улыбаются и проходят на стадион.

Судя по всему, первоисточник видео – местное медиа Yopougon TV. Под их названием внизу кадра уточнение Notre Tele Communale – «наше районное телевидение».

Йопугон – или Йоп-сити – это пригород Абиджана, ивуарийской столицы. Как раз в Абиджане проводит все матчи сборная-хозяйка, арены не в самом районе, но рядом.

Видео начало вируситься в тиктоке, его вот так отрезал и выложил журналист Жан-Жак Дени из Абиджана. Он работает в другом местном медиа – вероятно, увидел фрагмент у коллег. Его пост в тиктоке, выложенный еще 18 января, собрал 46 тысяч просмотров, хотя другие ролики в аккаунте набирают 300-500 просмотров (логично при 1700 подписчиках). В комментах автор поста в основном одобрительно и со смехом отвечает на реплики мужчин в духе «вот бы оказаться таким полицейским».

Многие журналисты и общественные деятели посчитали, что повода для смеха тут нет – назвали происходящее домогательством и неуважением.

«Что происходит в Кот-д’Ивуаре? Это просто ужасно. Неужели они не могут позволить себе современные поисковые гаджеты для охранников?», – возмущается известный корреспондент Чуде Ннамди.

«Этого нельзя допускать ни в одном государстве, – дополняет журналист из Руанды Аннет Мугабо. – Это действительно отвратительно. Берег Слоновой Кости должен предпринять шаги, чтобы решить проблему и остановить такое поведение. Женщин нужно уважать».

Из-за особенностей съемки изначально не было ясно, кто именно досматривает болельщиц – мужчина или женщина. Уже когда ролик завирусился, выяснилось, что грудь ощупывает все-таки девушка. К ней ведет отдельная женская очередь, мужчин проверяют отдельно – насколько тщательно, неизвестно.

Если это и облегчает восприятие – не очень сильно.

Саму ситуацию – в том числе то, что африканские женщины воспринимают все это как норму, с улыбкой – все же трудно назвать нормальной.