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Женскую грудь перед матчем КАН ощупывали так тщательно, что видео стало вирусным. И возмутительным

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Из полиции девушка, но все же – странные манеры в Кот-д’Ивуаре.

Кубок Африки удивляет даже предматчевым досмотром: в соцсетях за сутки разлетелся ролик, где ивауарийский полицейский выполняет свою работу так внимательно, что долго и тщательно прощупывает грудь каждой болельщицы.

Выглядит очень странно.

Хотя девушки после такого детального досмотра точно не возмущаются – наоборот, улыбаются и проходят на стадион.

Судя по всему, первоисточник видео – местное медиа Yopougon TV. Под их названием внизу кадра уточнение Notre Tele Communale – «наше районное телевидение».

Йопугон – или Йоп-сити – это пригород Абиджана, ивуарийской столицы. Как  раз в Абиджане проводит все матчи сборная-хозяйка, арены не в самом районе, но рядом.

Видео начало вируситься в тиктоке, его вот так отрезал и выложил журналист Жан-Жак Дени из Абиджана. Он работает в другом местном медиа – вероятно, увидел фрагмент у коллег. Его пост в тиктоке, выложенный еще 18 января, собрал 46 тысяч просмотров, хотя другие ролики в аккаунте набирают 300-500 просмотров (логично при 1700 подписчиках). В комментах автор поста в основном одобрительно и со смехом отвечает на реплики мужчин в духе «вот бы оказаться таким полицейским».

Многие журналисты и общественные деятели посчитали, что повода для смеха тут нет – назвали происходящее домогательством и неуважением.

«Что происходит в Кот-д’Ивуаре? Это просто ужасно. Неужели они не могут позволить себе современные поисковые гаджеты для охранников?», – возмущается известный корреспондент Чуде Ннамди.

«Этого нельзя допускать ни в одном государстве, – дополняет журналист из Руанды Аннет Мугабо. – Это действительно отвратительно. Берег Слоновой Кости должен предпринять шаги, чтобы решить проблему и остановить такое поведение. Женщин нужно уважать».

Из-за особенностей съемки изначально не было ясно, кто именно досматривает болельщиц – мужчина или женщина. Уже когда ролик завирусился, выяснилось, что грудь ощупывает все-таки девушка. К ней ведет отдельная женская очередь, мужчин проверяют отдельно – насколько тщательно, неизвестно.

Если это и облегчает восприятие – не очень сильно.

Саму ситуацию – в том числе то, что африканские женщины воспринимают все это как норму, с улыбкой – все же трудно назвать нормальной.

Почему в мире четыре Гвинеи и как их различать между собой?

18 комментариев
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За последнюю девушку даже как-то немного обидно стало...
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не было ясно, кто именно досматривает болельщиц – мужчина или женщина. Уже когда ролик завирусился, выяснилось, что грудь ощупывает все-таки девушка.
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Кстати, у меня при просмотре видео на секунду мелькнула мысль (вот прям честно), что лицо охранника имеет женские черты (когда мельком повернула голову вбок) но пересматривать не стал и решил довериться описанию что это мужик. А оно вон как оказалось)
+6
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+6
из мухи слона раздувают. еще нужно написать что негров досматривают при входе на стадион слишком тщательно...
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Ответ Ndrew
За последнюю девушку даже как-то немного обидно стало...
Kenzo Paris тут самая симпотная.
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нормальная работа
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Для равноправия надо ещё с мужчинами видео осмотра выложить - кто там что и как щупает
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Когда новость только вышла, и не было никакой инфы, что досматривала женщина, в тг спортса накидали реакции, в основном людей это развеселило. То есть, народ думал, что мужик фривольно трогал за грудь незнакомых женщин, и людям это понравилось. Как-то много больных людей вокруг, получается.
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Ответ Ndrew
За последнюю девушку даже как-то немного обидно стало...
Самая симпотная по мне
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Это была не рекламируемая акция для болельщиц с бесплатным осмотром врача-маммолога.
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Их страна - их дела ! Их тело - их дело!
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Надеюсь, мужчин досматривали не настолько тщательно.
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нет, ну что вы хотели - Йоп-Сити..
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"африканские женщины воспринимают все это как норму, с улыбкой" - всё, что нужно знать о том, нормально ли это. Сами осматриваемые считают, что да, это нормально, так что такого плохого? Осмотр должен быть таким, чтобы исключить пронос запрещённых предметов. Мало ли какие случаи были в Кот-д’Ивуаре. История знает примеры, как в той же РФПЛ женщины проносили в себе фаера, а потом кидали их на поле и клуб получал технарь.
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Ответ Segden
Для равноправия надо ещё с мужчинами видео осмотра выложить - кто там что и как щупает
Это пусть за бугром смотрят)
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Ответ adamx
из мухи слона раздувают. еще нужно написать что негров досматривают при входе на стадион слишком тщательно...
если негра досматривает негр, то норм
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