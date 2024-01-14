Мохамед (Салах) – идеальный гол Египта. Но даже с ним не обыграли Мозамбик 😬

Осимхен тоже забил и не выиграл.

Сборная Египта стартовала на Кубке Африки с ничьей против Мозамбика – 2:2.

Хотя забили уже на второй минуте, и это было прекрасно: Мохамед с передачи Салаха.

У Салаха гол и ассист. Ничью спасли только на 90+7

Капитан Мо Салах без экспериментов играл справа в атаке, по схеме, но в целом обладал полной свободой. В одной из первых атак он был в центре штрафной, совсем рядом с ним оказался Мостафа Мохамед.

Там не было осмысленного ассиста, но мяч после Салаха оказался у Мохамеда – центрфорвард развернулся и пробил в угол.

Так и сложился гол, который коротко называется Мохамед (Салах).

Мостафа Мохамед – это 26-летний форвард из «Нанта», он очень плавно продвигает карьеру. Переезжал из египетской лиги в «Галатасарай» в 2020-м, после двух лет там заслужил Лигу 1. В прошлом сезоне у него было восемь мячей за «Нант», в этом – уже шесть.

Со второй минуты Египет вел, выглядело как путь к победе большого фаворита. Но Мозамбик включился и вдруг перевернул ход матча за три минуты: еще на 55-й проигрывали, а на 58-й уже вели 2:1. Египтяне дважды ошиблись в центре обороны: сначала позволили пробить головой, затем пропустили выход соперника на вратаря.

Ничью пришлось спасать: уже в добавленное время Мохамед заработал пенальти, а Салах реализовал ударом от штанги. Ничья – все равно сенсация. Даже Кирилл Голивец давал им одно-два очка, и вот первое уже набрали.

Дальше египтянам играть с Ганой, а Мозамбику – против Кабо-Верде.

Осимхен тоже забил. Но Нигерия тоже не выиграла

Еще один звездный гол дня – у Виктора Осимхена, он тоже сравнивал.

Нигерия первой пропустила от Экваториальной Гвинеи, но через две минуты по протоколу, а по факту через 15 секунд после возобновления игры форвард «Наполи» ответил, с метра в пустые на дальней штанге.

Правда, большего Нигерия не смогла. И эта ничья – тоже сюрприз. Естественно, нигерийцы тоже были большими фаворитами. А дальше у них матч с гораздо более мощным Кот-д’Ивуаром, который свой матч (открытия) в первом туре у андердога, Гвинеи-Бисау, выиграл.

Фото: AP Photo/Sunday Alamba, Themba Hadebe; eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP