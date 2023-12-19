Тейлор Свифт – человек года. Собирает 8 «Уэмбли» за лето, отказывает Супербоулу, ее изучает Гарвард

Свифтомания.

Вы наверняка слышали, что 2023-й сложился очень даже неплохо для Тейлор Свифт – в октябре она официально стала миллиардером (личное состояние – 1,1 млрд), а ее концертный тур The Eras превратился в феномен, который изучают в лучших университетах мира.

Журнал Time признал певицу человеком года, а в рейтинге Forbes «100 самых влиятельных женщин мира» она взлетела с 79-й строчки на пятую.

Влияние Тейлор Свифт заметно везде – и спорт не исключение.

Второй год подряд отказывается от выступления на Супербоуле. Может себе позволить

Супербоул – особенное событие не только для американского спорта, а для всей индустрии развлечений. Крупнейшие бренды и артисты стремятся засветиться в перерыве финала НФЛ, но только не Тейлор – она отказывается от выступления уже второй год подряд.

Причина понятна – сейчас она и так на пике. Супербоул-2023 прошел в Глендейле на «Стейт Фарм Стэдиум», а следующий примет «Эллиджент Стэдиум» в Парадайсе. Именно на этих 70-тысячных аренах в марте начался The Eras Tour – и билеты разлетелись в считанные минуты. Причем Свифт дала в каждом из этих городов по два концерта подряд.

Затраты на шоу в перерыве Супербоула составили бы немало времени и средств, а НФЛ традиционно не платит артистам гонорар – лишь покрывает расходы на перелет и проживание. Да, даже Майклу Джексону в 1993-м не заплатили – НФЛ только перевела 100 тысяч долларов в его благотворительный фонд, но это единственное исключение за более чем 50-летнюю историю матча.

Почему? Супербоул настолько популярен (как и шоу в перерыве), что звездные артисты рассматривают его как площадку для продвижения – это куда важнее гонорара. По статистике, продажи альбомов и атрибутики звезд вырастают почти в два раза после выступления в перерыве Супербоула.

Но зачем это Тейлор Свифт сейчас, когда она и есть Супербоул.

● Eras Tour – это 151 концерт на пяти континентах. На декабрь 2023 года первые 60 концертов принесли миллиард долларов, что сделало его самым кассовым туром всех времен. По оценкам доцента менеджмента в колледже Бэбсон Питера Коэна, итоговая сумма может вырасти до 4,1 млрд.

Сейчас позади только концерты в Америках, впереди еще Азия, Австралия, Европа и снова США с Канадой. Эд Тирякян, доцент кафедры финансов и экономики бизнеса в Университете Дьюка, говорит, что один концерт Свифт равен экономическому воздействию от Супербоула. По его словам, эффект только от американского тура Свифт составил примерно 55-60 Супербоулов.

● Свифтономика – микроэкономическая теория, объясняющая влияние концертов Тейлор на экономику после пандемии. Эффект на примере штата Пенсильвания подтверждала даже Федеральная резервная система США: в мае, когда певица дала там три концерта, зафиксировали лучшую выручку для местных гостиниц с допандемийных времен.

Bloomberg еще в августе прогнозировал, что параллельные туры Тейлор Свифт, Бейонсе и Барбингеймер добавят экономике США только в третьем квартале 8,5 млрд долларов, из них 5,4 млрд пришлись на долю Тейлор и Бейонсе. Business Insider сообщал, что ВВП США в третьем квартале вырос на 4% – и серьезный импульс дал массовый всплеск спроса на билеты.

Падения сайтов по продажам билетов на концерты, авиа, отели – привычная история во время Eras Tour. Как и повышение инфляции в тех местах, где проходят концерты.

Time пишет, что выступление Свифт в Глендейле принесло больше дохода для местного бизнеса, чем Супербоул-2023 в том же месте. И такой буст для бизнеса, пострадавшего во время пандемии, наблюдается во всех городах, куда заезжал Eras Tour. Подсчитано, что в среднем фанат Тейлор тратит на концерт 1 300 долларов: на билеты, одежду и само путешествие.

Коротко о творившемся безумии на старте тура: когда Свифт запустила предпродажу билетов, на платформе Ticketmaster зарегистрировалось 3,5 млн американцев. В первый же день продали 2,4 млн билетов, что побило рекорд по продажам за день. Но Ticketmaster не справился с бешеным спросом и упал – это даже привело к антимонопольным расследованиям в Конгрессе США.

● Помимо тура Свифт хорошо заработала и на концертном фильме. Он уже собрал в кинотеатрах больше 250 млн долларов при бюджете в 20 млн – и да, это с отрывом самый кассовый концертный фильм в истории (у ближайшего конкурента, Джастина Бибера, 99 млн).

● В стримингах Свифт тоже правит. Apple Music сообщил, что она стала самой популярной исполнительницей в этом году и в истории платформы в целом. Spotify подтвердил величие: больше 100 млн долларов заработка в 2023-м – абсолютный рекорд платформы по годовому доходу. К концу декабря сумма может приблизиться к 130 млн. С начала года песни певицы прослушали только на Spotify больше 26 миллиардов (!) раз.

● НФЛ все же получает выгоду от Свифтомании – помог роман певицы с Трэвисом Келси из «Канзас-Сити Чифс». Он два раза выигрывал Супербоул (в том числе последний), был в суперпопулярном вечернем шоу Saturday Night Live, но в космос его популярность улетела именно сейчас. The New York Times вышел с точным заголовком: «Трэвис Келси был звездой. Тейлор Свифт вывела его на новую орбиту». Мы писали об этом эффекте здесь.

Имя Трэвиса Келси в этом году гуглили чуть ли не чаще всего, а красно-белые кроссовки New Balance 550, в которых Тейлор пришла на его матч, тут же смели со всех полок магазинов .

Дошло до того, что бывший директор по связям с общественностью Белого дома Алисса Фарах заявила, что победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах может только Тейлор Свифт. Согласно соцопросам, сейчас к ней положительно относятся 43% избирателей, 38% имеют нейтральное отношение и 19% – отрицательное.

Поможет определить, где пройдет финал ЧМ-2026. Влияние Свифт уже изучают в Гарварде и еще пяти университетах

Решающий матч ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, но где именно – еще неизвестно. У ФИФА два главных кандидата: «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка и «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (Техас). Обе арены открыты в конце нулевых и вмещают больше 80 тысяч.

Решающим фактором может оказаться логистика: по данным Daily Mail, организаторы обратились к исследованию по концертам Eras Tour , где изучаются модели движения и пробок вокруг стадионов при проведении больших событий. Выяснилось, что во время концертов Свифт пробки вокруг арены в Техасе были серьезными, тогда как «Метлайф Стэдиум» справился куда эффективнее за счет более развитой транспортной инфраструктуры в окрестностях.

Как вы уже поняли, феномен Тейлор Свифт изучается невероятно подробно. В этом году курсы по ее влиянию на мир запустили шесть университетов: Гарвардский, Калифорнийский, Техасский, Флоридский, Музыкальный колледж Беркли и Гентский университет в Бельгии.

Подвинула Месси и Аргентину с домашнего стадиона, вызвала переименования городов и мини-землетрясение (что?)

В 2023-м Свифт дала концерты на 10 из 11 американских стадионах, которые примут ЧМ-2026. Пока единственное исключение – «Хард Рок Стэдиум» в Майами, который примет финал Кубка Америки-2024. Но и до него Свифт доберется в конце тура – осенью 2024-го.

Власти городов, в которые заезжала Тейлор, креативно обыгрывали это событие. Доходило даже до переименований на время дат концертов: Глендейл получил символическое название Свифт-сити, Питтсбург стал Свифтсбургом, Миннеаполис – Свифтиаполисом, Санта-Клара – Свифт-Кларой. В Арлингтоне в честь Тейлор Свифт переименовали улицу возле того самого стадиона, который претендует на финал ЧМ. Мэры по всей стране вручали Свифт символические ключи от города, провозглашали ее почетным мэром и объявляли Дни Тейлор Свифт в даты концертов.

После такого успеха в США и Канаде певица отправилась в Мексику, Аргентину и Бразилию.

Вот как эффектно ее встретили в Рио: подсветили статую Иисуса названиями штатов, показав, что Свифт рады везде.

А в Аргентине из-за трех подряд шоу на «Монументеле» пришлось подвинуться даже чемпионам мира – матч отбора к ЧМ-2026 против Уругвая перенесли на «Бомбонеру», так как даже спустя пять дней после концертов Свифт поле оказалось не готово к футболу.

Это неудивительно: во время обоих концертов в Сиэтле сейсмологи зафиксировали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3. Да-да, случилось Свифтотрясение!

В 2011 году в Сиэтле подобного эффекта уже добивались фанаты «Сиэтл Сихокс». По словам профессора геологии Джеки Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и шоу Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска на концертах была в два раза сильнее, что «абсолютно удвоило эффект»..

Восемь «Уэмбли», три «Энфилда», два «Сан Сиро», один «Бернабеу». Следующий год – тоже за Тейлор Свифт

Подготовка к Eras Tour похожа на тренировки перед важным спортивным событием. Свифт перестала пить и начала готовиться за полгода до первого шоу.

«Каждый день я бегала на беговой дорожке, исполняя весь концерт вслух, – рассказывала Тейлор. – Пробежка для быстрых песен и быстрая прогулка для медленных. У меня было три месяца танцевальных репетиций. Я хотела, чтобы меня натренировали максимально».

Каждое шоу длится почти 3,5 часа. За первую половину тура певица успела выступить в 40 разных нарядах. В феврале все возобновится: Токио, Мельбурн, Сидней, Сингапур. А затем привычные нам европейские стадионы: восемь концертов на «Уэмбли» (добавили два из-за повышенного спроса), по три на «Энфилде», «Йохан Кройфф Арене», венском «Эрнст Хаппеле», варшавском «Национальном», по два на «Сан Сиро», «Олимпиаштадионе» и «Эштадиу да Луш», один на «Бернабеу».

Плюс стадионы в Париже, Стокгольме, Лионе, Эдинбурге, Кардиффе, Дублине, Цюрихе, Гельзенкирхене, Гамбурге. Все три немецкие арены примут Свифт сразу после Евро-2024.

А если «Лион» рухнет в стыки, то концерт Тейлор Свифт даже помешает команде сыграть дома.

Похоже, The New Yorker не расстроится: «Eras Tour превратил футбольный стадион, обычно считающийся центром мужской агрессии, в святилище ликующей женственности».

Фото: Gettyimages.ru/Matt Winkelmeyer, Matt Winkelmeyer; AP Photo/George Walker IV, Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette, Chris Pizzello