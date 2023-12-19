Тейлор Свифт
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Тейлор Свифт – человек года. Собирает 8 «Уэмбли» за лето, отказывает Супербоулу, ее изучает Гарвард

Тейлор Свифт
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Свифтомания.

Вы наверняка слышали, что 2023-й сложился очень даже неплохо для Тейлор Свифт – в октябре она официально стала миллиардером (личное состояние – 1,1 млрд), а ее концертный тур The Eras превратился в феномен, который изучают в лучших университетах мира.

Журнал Time признал певицу человеком года, а в рейтинге Forbes «100 самых влиятельных женщин мира» она взлетела с 79-й строчки на пятую.

Влияние Тейлор Свифт заметно везде – и спорт не исключение.

Второй год подряд отказывается от выступления на Супербоуле. Может себе позволить

Супербоул – особенное событие не только для американского спорта, а для всей индустрии развлечений. Крупнейшие бренды и артисты стремятся засветиться в перерыве финала НФЛ, но только не Тейлор – она отказывается от выступления уже второй год подряд.

Причина понятна – сейчас она и так на пике. Супербоул-2023 прошел в Глендейле на «Стейт Фарм Стэдиум», а следующий примет «Эллиджент Стэдиум» в Парадайсе. Именно на этих 70-тысячных аренах в марте начался The Eras Tour – и билеты разлетелись в считанные минуты. Причем Свифт дала в каждом из этих городов по два концерта подряд.

Затраты на шоу в перерыве Супербоула составили бы немало времени и средств, а НФЛ традиционно не платит артистам гонорар – лишь покрывает расходы на перелет и проживание. Да, даже Майклу Джексону в 1993-м не заплатили – НФЛ только перевела 100 тысяч долларов в его благотворительный фонд, но это единственное исключение за более чем 50-летнюю историю матча.

Почему? Супербоул настолько популярен (как и шоу в перерыве), что звездные артисты рассматривают его как площадку для продвижения – это куда важнее гонорара. По статистике, продажи альбомов и атрибутики звезд вырастают почти в два раза после выступления в перерыве Супербоула.  

Но зачем это Тейлор Свифт сейчас, когда она и есть Супербоул.

● Eras Tour – это 151 концерт на пяти континентах. На декабрь 2023 года первые 60 концертов принесли миллиард долларов, что сделало его самым кассовым туром всех времен. По оценкам доцента менеджмента в колледже Бэбсон Питера Коэна, итоговая сумма может вырасти до 4,1 млрд.

Сейчас позади только концерты в Америках, впереди еще Азия, Австралия, Европа и снова США с Канадой. Эд Тирякян, доцент кафедры финансов и экономики бизнеса в Университете Дьюка, говорит, что один концерт Свифт равен экономическому воздействию от Супербоула. По его словам, эффект только от американского тура Свифт составил примерно 55-60 Супербоулов.

● Свифтономика – микроэкономическая теория, объясняющая влияние концертов Тейлор на экономику после пандемии. Эффект на примере штата Пенсильвания подтверждала даже Федеральная резервная система США: в мае, когда певица дала там три концерта, зафиксировали лучшую выручку для местных гостиниц с допандемийных времен.

Bloomberg еще в августе прогнозировал, что параллельные туры Тейлор Свифт, Бейонсе и Барбингеймер добавят экономике США только в третьем квартале 8,5 млрд долларов, из них 5,4 млрд пришлись на долю Тейлор и Бейонсе. Business Insider сообщал, что ВВП США в третьем квартале вырос на 4% – и серьезный импульс дал массовый всплеск спроса на билеты.

Падения сайтов по продажам билетов на концерты, авиа, отели – привычная история во время Eras Tour. Как и повышение инфляции в тех местах, где проходят концерты.

Time пишет, что выступление Свифт в Глендейле принесло больше дохода для местного бизнеса, чем Супербоул-2023 в том же месте. И такой буст для бизнеса, пострадавшего во время пандемии, наблюдается во всех городах, куда заезжал Eras Tour. Подсчитано, что в среднем фанат Тейлор тратит на концерт 1 300 долларов: на билеты, одежду и само путешествие.

Коротко о творившемся безумии на старте тура: когда Свифт запустила предпродажу билетов, на платформе Ticketmaster зарегистрировалось 3,5 млн американцев. В первый же день продали 2,4 млн билетов, что побило рекорд по продажам за день. Но Ticketmaster не справился с бешеным спросом и упал – это даже привело к антимонопольным расследованиям в Конгрессе США.

● Помимо тура Свифт хорошо заработала и на концертном фильме. Он уже собрал в кинотеатрах больше 250 млн долларов при бюджете в 20 млн – и да, это с отрывом самый кассовый концертный фильм в истории (у ближайшего конкурента, Джастина Бибера, 99 млн).

● В стримингах Свифт тоже правит. Apple Music сообщил, что она стала самой популярной исполнительницей в этом году и в истории платформы в целом. Spotify подтвердил величие: больше 100 млн долларов заработка в 2023-м – абсолютный рекорд платформы по годовому доходу. К концу декабря сумма может приблизиться к 130 млн. С начала года песни певицы прослушали только на Spotify больше 26 миллиардов (!) раз.

● НФЛ все же получает выгоду от Свифтомании – помог роман певицы с Трэвисом Келси из «Канзас-Сити Чифс». Он два раза выигрывал Супербоул (в том числе последний), был в суперпопулярном вечернем шоу Saturday Night Live, но в космос его популярность улетела именно сейчас. The New York Times вышел с точным заголовком: «Трэвис Келси был звездой. Тейлор Свифт вывела его на новую орбиту». Мы писали об этом эффекте здесь.

Имя Трэвиса Келси в этом году гуглили чуть ли не чаще всего, а красно-белые кроссовки New Balance 550, в которых Тейлор пришла на его матч, тут же смели со всех полок магазинов.

Дошло до того, что бывший директор по связям с общественностью Белого дома Алисса Фарах заявила, что победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах может только Тейлор Свифт. Согласно соцопросам, сейчас к ней положительно относятся 43% избирателей, 38% имеют нейтральное отношение и 19% – отрицательное.

Поможет определить, где пройдет финал ЧМ-2026. Влияние Свифт уже изучают в Гарварде и еще пяти университетах

Решающий матч ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, но где именно – еще неизвестно. У ФИФА два главных кандидата: «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка и «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (Техас). Обе арены открыты в конце нулевых и вмещают больше 80 тысяч.

Решающим фактором может оказаться логистика: по данным Daily Mail, организаторы обратились к исследованию по концертам Eras Tour, где изучаются модели движения и пробок вокруг стадионов при проведении больших событий. Выяснилось, что во время концертов Свифт пробки вокруг арены в Техасе были серьезными, тогда как «Метлайф Стэдиум» справился куда эффективнее за счет более развитой транспортной инфраструктуры в окрестностях.

Как вы уже поняли, феномен Тейлор Свифт изучается невероятно подробно. В этом году курсы по ее влиянию на мир запустили шесть университетов: Гарвардский, Калифорнийский, Техасский, Флоридский, Музыкальный колледж Беркли и Гентский университет в Бельгии.

Подвинула Месси и Аргентину с домашнего стадиона, вызвала переименования городов и мини-землетрясение (что?)

В 2023-м Свифт дала концерты на 10 из 11 американских стадионах, которые примут ЧМ-2026. Пока единственное исключение – «Хард Рок Стэдиум» в Майами, который примет финал Кубка Америки-2024. Но и до него Свифт доберется в конце тура – осенью 2024-го.

Власти городов, в которые заезжала Тейлор, креативно обыгрывали это событие. Доходило даже до переименований на время дат концертов: Глендейл получил символическое название Свифт-сити, Питтсбург стал Свифтсбургом, Миннеаполис – Свифтиаполисом, Санта-Клара – Свифт-Кларой. В Арлингтоне в честь Тейлор Свифт переименовали улицу возле того самого стадиона, который претендует на финал ЧМ. Мэры по всей стране вручали Свифт символические ключи от города, провозглашали ее почетным мэром и объявляли Дни Тейлор Свифт в даты концертов.

После такого успеха в США и Канаде певица отправилась в Мексику, Аргентину и Бразилию.

Вот как эффектно ее встретили в Рио: подсветили статую Иисуса названиями штатов, показав, что Свифт рады везде.

А в Аргентине из-за трех подряд шоу на «Монументеле» пришлось подвинуться даже чемпионам мира – матч отбора к ЧМ-2026 против Уругвая перенесли на «Бомбонеру», так как даже спустя пять дней после концертов Свифт поле оказалось не готово к футболу.

Это неудивительно: во время обоих концертов в Сиэтле сейсмологи зафиксировали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3. Да-да, случилось Свифтотрясение!

В 2011 году в Сиэтле подобного эффекта уже добивались фанаты «Сиэтл Сихокс». По словам профессора геологии Джеки Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и шоу Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска на концертах была в два раза сильнее, что «абсолютно удвоило эффект»..

Восемь «Уэмбли», три «Энфилда», два «Сан Сиро», один «Бернабеу». Следующий год – тоже за Тейлор Свифт

Подготовка к Eras Tour похожа на тренировки перед важным спортивным событием. Свифт перестала пить и начала готовиться за полгода до первого шоу.

«Каждый день я бегала на беговой дорожке, исполняя весь концерт вслух, – рассказывала Тейлор. – Пробежка для быстрых песен и быстрая прогулка для медленных. У меня было три месяца танцевальных репетиций. Я хотела, чтобы меня натренировали максимально».

Каждое шоу длится почти 3,5 часа. За первую половину тура певица успела выступить в 40 разных нарядах. В феврале все возобновится: Токио, Мельбурн, Сидней, Сингапур. А затем привычные нам европейские стадионы: восемь концертов на «Уэмбли» (добавили два из-за повышенного спроса), по три на «Энфилде», «Йохан Кройфф Арене», венском «Эрнст Хаппеле», варшавском «Национальном», по два на «Сан Сиро», «Олимпиаштадионе» и «Эштадиу да Луш», один на «Бернабеу».

Плюс стадионы в Париже, Стокгольме, Лионе, Эдинбурге, Кардиффе, Дублине, Цюрихе, Гельзенкирхене, Гамбурге. Все три немецкие арены примут Свифт сразу после Евро-2024.

А если «Лион» рухнет в стыки, то концерт Тейлор Свифт даже помешает команде сыграть дома.

Похоже, The New Yorker не расстроится: «Eras Tour превратил футбольный стадион, обычно считающийся центром мужской агрессии, в святилище ликующей женственности». 

Почему Тейлор Свифт полезла в американский футбол? Вот 10 убедительных теорий заговора

«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ

Фото: Gettyimages.ru/Matt Winkelmeyer, Matt Winkelmeyer; AP Photo/George Walker IV, Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette, Chris Pizzello

48 комментариев
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Один из самых непонятных феноменов мировой культуры. Музыка Свифт это дефолтный поп, который фоном играет в супермаркетах. Как возник такой культ, вопрос со звездочкой.
+62
-5
+57
Ни одной песни не слышал
+50
-18
+32
Ставь + если тоже не знаешь ни одной её песни
+30
-8
+22
Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, что в ней такого особенного? Или мир просто сошёл с ума?
+24
-4
+20
Ответ zhimipe
Ни одной песни не слышал
как ты мог не слышать этот шедевр
https://www.youtube.com/watch?v=hPQ-1GiJXLc
+15
0
+15
народ тупеет максимально быстро, поэтому такие "феномены" как Свифт будут набирать популярность в прогрессии.
+19
-5
+14
Ответ AlexKovalev
Как поётся в её песне: Haters gonna hate hate hate hate… На самом деле я тоже далёк от поп музыки, но слышал ее песни много раз. Это как в своё время нельзя было не услышать какой-нибудь «relax take it easy» или «тает лёд». Так я склонен полагать, что Вы говорите неправду и выставляете это за какой-то подвиг. Некрасиво.
Если и слышал случайно по радио, то а) не отличу ее от других певиц б) название ни одной песни не назову 100% в) про название альбомов молчу.
+11
0
+11
Вопрос на засыпку ...
Что в ней такого особенного? Или проще , чем она отличается от других? Не хейт, мне правда интересно
+10
0
+10
Ответ zhimipe
Ни одной песни не слышал
держи в курсе, очень интересно
+23
-14
+9
Это как у нас певиц Максим. Которая про ночные дороги поет.
+6
0
+6
151 концерт на пяти континентах. Каждое шоу длится почти 3,5 часа.

Что там футболисты ноют об усталости?
+5
-1
+4
Ответ раскаявшийся жиробас
Комментарий скрыт
Я не про ее личность, она онли молодец. Я про именно такую бешеную популярность ее музыки, вот это непонятно. Там объективно ничего шедеврального нет.
+3
0
+3
Ответ breeze1989
Действительно, что такого необычного в высокой красивой девушке с хорошим голосом, выпускающая кучу хитов 15 лет подряд и сделавшая уже несколько супер шоу. Почему только люди хотят на это смотреть и слушать.
наверное из-за того, что таких десятки?
+3
0
+3
Так а что случилось, что она стала ТАК популярна? Революция в поп-музыке или что? Она вроде была просто одной из популярных, то есть была на уровне других, типо Бейонсе, Леди Гага и прочие, а теперь кажется, будто остальные на ее фоне являются местячковыми исполнителями.
+3
0
+3
В чём причина такой популярности, у неё поперёк?
+8
-5
+3
Ответ )( Paris )(
Вопрос на засыпку ... Что в ней такого особенного? Или проще , чем она отличается от других? Не хейт, мне правда интересно
ни.че.го. вообще. просто люто раскрученная посредственность. как писали в комментах выше, максим и та получше будет.
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Ставь + если тоже не знаешь ни одной её песни
Была же Бритни Спирс, вот её весь мир знал, а вот эту Свифт я только в этом году пару раз бегущей строкой в новостях замечал, а ведь вроде занавес на нас не накинули в культуре то, почему же её "хиты" не орут из каждого утюга и никто о ней в России не слышал (подозреваю что она популярна исключительно в США и Европе за счёт каких то алгоритмов что навязали населению её простенькую попсу)?
+1
0
+1
Ответ Buharoid
Один из самых непонятных феноменов мировой культуры. Музыка Свифт это дефолтный поп, который фоном играет в супермаркетах. Как возник такой культ, вопрос со звездочкой.
В этом и есть феномен. Давно не было исполнителей, которые исполняют "дефолтный поп", который заходит всем. И пятнадцатилетним школьницам, и сорокалетним мужикам. Как левым, так и правым, чёрным и белым. Без скандальных клипов, без провокационных текстов
+1
0
+1
Ответ Buharoid
Один из самых непонятных феноменов мировой культуры. Музыка Свифт это дефолтный поп, который фоном играет в супермаркетах. Как возник такой культ, вопрос со звездочкой.
Я не особо знаком с её песнями, но в корне не согласен с тем что обычный поп исполнитель не может быть достоин свой популярности. Не обязательно примеривать на себя какой-то заумный жанр, создавать провокационный образ, апелировать к определённой аудитории, можно просто писать и исполнять хорошие песни. Мне например с детства в душу запала АББА, простые песни, милое исполнение, и они были очень популярны и почти все считают что заслужено.
+1
0
+1
То чувство когда не слышал ни одной песни этого персонажа...
+3
-2
+1
Ответ Buharoid
Я не про ее личность, она онли молодец. Я про именно такую бешеную популярность ее музыки, вот это непонятно. Там объективно ничего шедеврального нет.
там одна большая блеклая и невзрачная песня. по сравнению со Свифт Бритни Спирс и Кристина Агилера - это гениальные мелодистки
+1
0
+1
Связь статьи со спортом неочевидна, но певица прекрасная.
И, как мне кажется, абсолютное воплощение американского типажа во всём)
+6
-5
+1
Ответ Buharoid
Один из самых непонятных феноменов мировой культуры. Музыка Свифт это дефолтный поп, который фоном играет в супермаркетах. Как возник такой культ, вопрос со звездочкой.
Дело в свифтис. Это экстремистская организация, как и к-поперы.
+2
-1
+1
Ответ раскаявшийся жиробас
Комментарий скрыт
Проблема в том, что это какой-то замкнутый круг. Человек интересный, потому что популярный и успешный. Популярный и успешный, потому что интересный. Но это ж должно с чего-то начинаться, само по себе такое произойти не может.
0
0
0
Ответ Buharoid
Один из самых непонятных феноменов мировой культуры. Музыка Свифт это дефолтный поп, который фоном играет в супермаркетах. Как возник такой культ, вопрос со звездочкой.
Ну не знаю, мне тоже не заходит и с описанием про дефолтный поп согласен. Тем не менее, иногда такое выстреливает, не зря ведь говорят, что красота в простоте. Если покопаться в истории мировой музыки, то Битлз, ставшие ещё более сильным феноменом - тоже простые песни с довольно тривиальными текстами на три аккорда, а Моцарт, ставший тоже феноменом своего времени - тоже особенным новатором не был, и его произведения используют самый традиционный и несложный для восприятия язык форм и гармонии в классической музыке - лишь некоторые (учитывая, сколько произведений в целом им написано), примерно 10% произведений выражают подлинную гениальность, остальные - довольно легковесные и написаны просто с целью развлекать публику, на понятном ей музыкальном языке.
0
0
0
Ответ Max9999
Это как у нас певиц Максим. Которая про ночные дороги поет.
Максим получше песни поет
+8
-8
0
Ответ Михаил Енилин
Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, что в ней такого особенного? Или мир просто сошёл с ума?
мир сошел с ума.
+1
-1
0
Аврил Лавин на минималках.
+1
-1
0
Если бы не пост, то и не знал кто и что это. Помоему люди долбанулись.
+1
-1
0
Респект что отказывается от этого позорища.
+1
-1
0
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