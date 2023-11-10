В Перу отметили чемпионство в темноте. Проигравшие финал просто вырубили на стадионе свет!

Подпорченный триумф «Университарио».

В четверг футбольный клуб «Университарио» впервые за 10 лет стал чемпионом Перу. Оформили красиво – обыграв 2:0 действующих обладателей трофея из «Альянса Лима». Еще и в гостях!

Вот только отпраздновать толком не получилось. Сразу после финального свистка коварные хозяева стадиона «Матуте» вырубили весь свет. «Университарио» отмечал чемпионство в темноте.

Выглядит сюрреалистично – кромешной тьмы не получилось из-за рекламных экранов вдоль поля. Благодаря этому круг почета по стадиону все-таки сделали. С освещением помогли телефоны и файеры.

О какой-то церемонии награждения речи даже не шло – света не было даже в раздевалках.

Руководство Лиги заявило, что вручение трофея отменили из-за «аварии в энергосистеме» и из соображений безопасности. «Альянса Лима» всячески отрицает причастность к инциденту, но в это не верят даже легенды клуба.

Например, закончивший карьеру меньше года назад как раз в «Альянца Лиме» Джефферсон Фарфан высказал недовольство:

«Вы должны уметь проигрывать. Поздравляю «Университарио» с победой», – написал бывший нападающий «Локомотива» в соцсетях.

Теперь «Университарио» вручат кубок в воскресенье на родном стадионе «Монументаль». Если только ребята из «Альянса Лимы» не придумают, как отрубить свет и там!

«Университарио» и «Альянса Лима» – заклятые соперники. Их вражде около века

Для контекста важно знать, что матч «Альянса Лима» и «Университарио» – перуанское суперкласико, встреча двух самых титулованных команд страны и заклятых соперников. Вражда между клубами зародилась еще в первой половине века – в одном играли парни из рабочего класса, в другом студенты престижного вуза.

Сейчас от такого деления уже отошли, но финал сезона между двумя заклятыми соперниками – большое событие для перуанского футбола. «Альянса Лима» победила в апертуре (первая половина чемпионата), «Университарио» – в клаусуре (вторая часть).

Первый матч финала на поле «Университарио» закончился 1:1, а в ответном гости неожиданно победили 2:0 и отобрали чемпионство у «Альянса Лимы» – «народная команда» не отдавала трофей два года.

«Альянса Лима» не единственная вырубала свет. Так делала еще «Бенфика»

В 2011 году «Порту» Андре Виллаш-Боаша оформил чемпионство на поле «Бенфики» за несколько туров до финиша. Праздник, конечно, был серьезный. Но, как и в Перу, он прошел в темноте.

«Бенфика» выключила свет на «Эштадиу да Луш», заодно включив полив поля. Естественно, сейчас «Порту» напомнил об этом случае, выложив фото празднований с подписью «Нам это знакомо» в ответ на видео из Перу.

«Альянса Лима», похоже, не додумалась включить полив газона. А ведь именно так «Барселона» успокаивала разгоряченного Моуринью на «Камп Ноу» в 2010-м. Жозе обыграл Гвардиолу и бегал по полю, празднуя в неповторимом стиле. Только холодный душ чуток остудил тренера.

Фото: x.com/Universitario; x.com/LigaFutProf