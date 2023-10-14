«Она хотела меня убить!» Жена новичка «Интер Майами» бросила университет, чтобы муж играл с Месси

Аргентинский полузащитник Факундо Фариас в этом году перешел в «Интер Майами» и наконец-то встретился с Лео Месси. Мечта Фариаса исполнилась только благодаря жене!

Фариас обожает Месси, но игрой больше похож на Неймара

21-летний полузащитник рассказал The Athletic, что его жене Анги пришлось уйти из университета, чтобы Факундо смог играть рядом с легендой. «Она училась по специальности, но нам пришлось переехать сюда. Она хотела меня убить! Но я сказал ей: «Мы будем играть с Месси!».

У пары в июне родился ребенок – он уже прочувствовал футбольную атмосферу.

Фариас уже раздает комплименты и восторгается Лео: «Нужно наслаждаться игрой Месси как можно больше. Он лучший в этой игре. Лео это доказал. Так что просто наслаждайтесь им и учитесь у него, когда это возможно. Это уникальная ситуация – быть рядом с ним.

Он отличный партнер по команде. Все уважают таких игроков, как он, Бускетс и Альба. И это плюс для нас. Я многому учусь у Лео и у всех остальных».

Несмотря на такую любовь к аргентинцу, в игровом плане они не близки: «Я – агрессивный полузащитник, всегда атакую. Я отождествляю себя с Неймаром. Не ассоциирую себя с Лео Месси, хотя он кумир всех аргентинцев».

«Интер» пролетел мимо плей-офф, но Фариас не унывает – три гола и два ассиста в 12 матчах позволили впервые поехать в сборную Аргентины. Пока не провел ни минуты, но важен сам вызов.

Факундо впервые уехал из Аргентины, хотя им давно интересуются в Европе. В том числе «Зенит» и «Спартак»

Фариас уже в 10 лет потерял маму – она умерла от рака. После этого скончался дедушка, но парень не сдался. «Честно говоря, это было очень сложно, – говорит Фариас. – Я перенес много ударов и потерь в своей жизни. Но я думаю, что все это сделало меня достаточно сильным, чтобы быть там, где я нахожусь сегодня».

Факундо с теплотой рассказывает о семье: «Моя мама всегда была рядом. Я вырос в атмосфере любви. Мама и дедушка всегда ходили со мной на игры. Семья была для меня опорой».

Фариас играл в скромном городке Лос-Орнос, причем босиком – чтобы не портить обувь. Профессиональная карьера началась в аргентинском «Колоне»: за три сезона Факундо забил 16 мячей и отдал девять передач в 94 матчах.

Фариасом интересовались гранды РПЛ: зимой 2020-го писали о «Спартаке», а через год агент Мартин Сендоа сообщил, что за аргентинцем следит «Зенит».

Тогда были варианты и в топ-лигах, но в итоге Фариас за 5 млн евро укатил в МЛС и теперь восторгается игрой с Лео Месси.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How