Маскот «Ренна» вырубил коллегу из «Нанта» перед дерби. Понадобились носилки
Жесткое единоборство.
Травма желтой канарейки – вот событие, из-за которого мы сейчас обратили внимание на матч «Ренн» – «Нант».
Это маскот гостей – его приложила коллега из команды-соперника, стильный горностай. Который больше похож на медведя.
Что вообще произошло?
Сначала маскот «Ренна» повалил соперника на газон.
Прием из регби, но не очень уместный. Хоть и с отсылом к актуальному: сейчас во Франции как раз идет регбийный Кубок мира.
На самом деле смешного мало, канарейку унесли на носилках.
Но вот горностай из «Ренна» доволен.
На поле хозяева тоже оказались сильнее: вырвали победу во втором тайме и победили 3:1.
«Ренн» против «Нанта» – Бретонское дерби. Между двумя крупнейшими клубами региона
Противостояние «Ренна» и «Нанта» продолжается с 1963-го – его называют Западным дерби, с отсылкой к географическому расположению городов.
Вообще, в регионе есть и другие заметные клубы – например, «Генгам», «Брест», «Лорьян», но исторически дерби завязалось именно между «Ренном» и «Нантом» – двумя крупнейшими.
Бретонское дерби отсылает еще и к истории региона: «Ренн» регулярно демонстрирует кельтские символы, потому что бретонцы произошли от кельтов из Британии, переезжавших на материк с IV века, на секторах «Нанта» развевается флаг Бретани.
Фото: кадры трансляции.
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