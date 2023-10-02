Маскот «Ренна» вырубил коллегу из «Нанта» перед дерби. Понадобились носилки

Жесткое единоборство.

Травма желтой канарейки – вот событие, из-за которого мы сейчас обратили внимание на матч «Ренн» – «Нант».

Это маскот гостей – его приложила коллега из команды-соперника, стильный горностай. Который больше похож на медведя.

Что вообще произошло?

Сначала маскот «Ренна» повалил соперника на газон.

Прием из регби, но не очень уместный. Хоть и с отсылом к актуальному: сейчас во Франции как раз идет регбийный Кубок мира.

На самом деле смешного мало, канарейку унесли на носилках.

Но вот горностай из «Ренна» доволен.

На поле хозяева тоже оказались сильнее: вырвали победу во втором тайме и победили 3:1.

«Ренн» против «Нанта» – Бретонское дерби. Между двумя крупнейшими клубами региона

Противостояние «Ренна» и «Нанта» продолжается с 1963-го – его называют Западным дерби, с отсылкой к географическому расположению городов.

Вообще, в регионе есть и другие заметные клубы – например, «Генгам», «Брест», «Лорьян», но исторически дерби завязалось именно между «Ренном» и «Нантом» – двумя крупнейшими.

Бретонское дерби отсылает еще и к истории региона: «Ренн» регулярно демонстрирует кельтские символы, потому что бретонцы произошли от кельтов из Британии, переезжавших на материк с IV века, на секторах «Нанта» развевается флаг Бретани.

Фото: кадры трансляции.