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Маскот «Ренна» вырубил коллегу из «Нанта» перед дерби. Понадобились носилки

Нант Нант
маскот маскот
Ренн Ренн
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Жесткое единоборство.

Травма желтой канарейки – вот событие, из-за которого мы сейчас обратили внимание на матч «Ренн» – «Нант».

Это маскот гостей – его приложила коллега из команды-соперника, стильный горностай. Который больше похож на медведя.

Что вообще произошло?

Сначала маскот «Ренна» повалил соперника на газон.

Прием из регби, но не очень уместный. Хоть и с отсылом к актуальному: сейчас во Франции как раз идет регбийный Кубок мира.

На самом деле смешного мало, канарейку унесли на носилках.

Но вот горностай из «Ренна» доволен.

На поле хозяева тоже оказались сильнее: вырвали победу во втором тайме и победили 3:1.

«Ренн» против «Нанта» – Бретонское дерби. Между двумя крупнейшими клубами региона 

Противостояние «Ренна» и «Нанта» продолжается с 1963-го – его называют Западным дерби, с отсылкой к географическому расположению городов.

Вообще, в регионе есть и другие заметные клубы – например, «Генгам», «Брест», «Лорьян», но исторически дерби завязалось именно между «Ренном» и «Нантом» – двумя крупнейшими.

Бретонское дерби отсылает еще и к истории региона: «Ренн» регулярно демонстрирует кельтские символы, потому что бретонцы произошли от кельтов из Британии, переезжавших на материк с IV века, на секторах «Нанта» развевается флаг Бретани.

Фото: кадры трансляции.

5 комментариев

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TresModiosVir
Разве это не элемент шоу?
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кuraakula belov
Если человеку в костюме канарейки нужны носилки, разве не логично снять костюм? Похоже на предматчевое шоу для своих болельщиков. Часто маскоты за командами на выезд следуют, особенно на принципиальный матч?)
+3
0
+3
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Канарейка против хищника - итог предсказуем
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Axl_rose
Отгорностаил канареечного.
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