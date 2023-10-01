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Скандал с футболками в АПЛ. Они рвутся и мешают играть

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К Castore много претензий.

Британский бренд Castore бросил вызов Nike и adidas, уже подписался с клубами АПЛ – но с качеством формы пока явно проблемы.

Футболки «Астон Виллы» быстро мокнут от пота. Особенно грустят девушки

На днях пожаловались игроки «Астон Виллы» – им не понравилось, что футболки быстро намокают, липнут к телу и сильно тяжелеют. «Где-то уже через 10 минут игроки выглядят так, будто искупались в бассейне», – пишет The Telegraph. По картинке тоже все видно.

Castore планирует изготовить новую партию формы, чтобы она была легче и лучше впитывала пот. 

Кстати, на предсезонную встречу с «Вильярреалом» «Астон Вилла» вышла не в официальном, комплекте, а в тренировочном. Тогда джерси не намокли, футболисты не жаловались.

Для женской команды вопрос еще актуальнее. Телеведущая Sky Sports Джеки Оутли бьет тревогу: «Им предстоит четыре игры на ТВ. Обычно они с большим удовольствием и нетерпением ждут этих матчей. Но сейчас они боятся их, потому что очень переживают, как будут выглядеть в этом мокром, облегающем комплекте – по понятным причинам».

Возможно, на матч женской Суперлиги против «Манчестер Юнайтед» в эти выходные «Астон Вилла» выйдет не в домашнем комплекте, а в тренировочном.

К Castore много претензий: джерси рвутся, эмблемы переворачиваются или вообще исчезают

Репутация бренда стремительно летит вниз.

«Ньюкасл» тоже сотрудничает с этой компанией – и футболисты регулярно играют в рваных джерси. Вот футболка Энтони Гордона после уникального разгрома «Шеффилда» (8:0). Воротник не выдержал в последние минуты игры.

В августе такая же проблема возникла у Александра Исака – джерси порвалась после того, как за нее потянул защитник «Виллы» Эзри Конса.  

Футболка нападающего сборной Ирландии U-21 Синклера Армстронга пришла в тот же вид в игре против Сан-Марино.

Форма Игора Пайшао из «Фейеноорда» тоже не выдержала.

Похожий инцидент с участием Нелсона Семеду из «Вулвс».

Португальский защитник даже играл с перевернутой эмблемой – очередной провал от Castore.

У новичка «Астон Виллы» Пау Торреса на презентации приподнялась бордовая нить.

Иван Ракитич провел второй тайм против «Бетиса» без эмблемы «Севильи».

Castore – что это вообще за бренд?

● В 2016-м его основали Том и Фил Бихоны, братья с футбольным прошлым. По их мнению, топ-бренды слишком часто пользуются шаблонами, им не хватает инноваций и креатива. Бихоны заявляют, что Castore – премиальная альтернатива Nike и adidas.

● Они закупают ткани в Италии, дизайн разрабатывают в Англии, а производят одежду на экологически безопасных фабриках в Португалии с использованием метода 3D-печати и бесшовной технологии. 

● Первым клиентом стал «Рейнджерс» – по словам братьев, их ткани легче, эластичнее и долговечнее, чем у конкурентов. Шотландцам, кстати, все понравилось: отметили высокую скорость производства (всю экипировку сделали за три месяца), высокие продажи.

● Castore особенно привлекает историей: братья работали финансистами в офисе, а по вечерам ходили к тренажерным залам, чтобы опрашивать людей: что не устраивает в спортивной одежде? что хотели бы изменить? Летали в Италию и Португалию, рассказывая о себе разным фабрикам. Чтобы запустить бренд, Бихоны заняли много денег и получили финансирование по программе миллиардера Ричарда Брэнсона.

Молодой бренд бросает вызов Nike и adidas. Уже зашел в АПЛ и хочет уничтожить шаблоны

Фото: Gettyimages.ru/James Gill, Gareth Copley; footyheadlines.com

23 комментария

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Evgeny Trifonov
А как пиарили этот британский ширпотреб. Даже тут было пару материалов про этих британских гениев.
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Нейтральный критик
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Это доказательства захватов. Не баг, а фича.
А быстрое намокание – доказательство старания игрока. Шах и мат, критики!
+22
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Лютик
Премиальная альтернатива Найку и Алиласу - создана из супер-тканей и с использованием всяких инновационных методов нанесения надписей и прочего, но не выдерживает натяжение, а где-то просто некачественно сшита.
Может прежде чем объявлять об успешном успехе, стоит все-таки протестировать свою одежду на нескольких клубах?) К Найк и Адидас есть вопросы, но они хотя бы больше 90 минут полевых условий выдерживают).
+19
0
+19
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Бандера и Власов - герои п-сов
Это доказательства захватов. Не баг, а фича.
+16
-1
+15
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Фанат Сан-Марино
Если в Castore не любят шаблоны, можно считать, что это не баги, а фича, и свою доктрину они исполняют в полной мере
+11
0
+11
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Xm.md
Но сейчас они боятся их, потому что очень переживают, как будут выглядеть в этом мокром, облегающем комплекте – по понятным причинам».
---
Каким таким причинам?
Они же хотят быть равными с футболистами, так чего вдруг форма должна отличаться
+27
-18
+9
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anatol&#8242;
Красивый развод с "ткани только из Италии", когда ее из переработанных бутылок делают
+7
0
+7
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Ohla
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Это доказательства захватов. Не баг, а фича.
А перевернутый герб - просто взгляд под другим углом
+5
0
+5
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Имя Фамилия
Выдать нормальную форму мужским командам, женским оставить как есть 👌
+5
0
+5
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Фанат Сан-Марино
Если в Castore не любят шаблоны, можно считать, что это не баги, а фича, и свою доктрину они исполняют в полной мере
Потому что сырье настолько экологически чистое что начинает разлагать при контакте с потом
+3
0
+3
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velosipedin
у семеду вообще трэш, кусок в четверть футболки отвалился просто
+2
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+2
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Hasan Kochinov
Ответ Ohla
А перевернутый герб - просто взгляд под другим углом
если футболист вверх ногами будет, чтоб можно было понять, из какой он команды
+2
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feanor.84
На Садоводе им вьетнамцы лучше сошьют, и без переплаты
+2
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Nik Yeremich
Ответ Xm.md
Но сейчас они боятся их, потому что очень переживают, как будут выглядеть в этом мокром, облегающем комплекте – по понятным причинам». --- Каким таким причинам? Они же хотят быть равными с футболистами, так чего вдруг форма должна отличаться
не все женщины в футболе феминистки до мозга костей, с дурочкой Рапино не сравнивай
+10
-8
+2
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d g
Ответ Nik Yeremich
не все женщины в футболе феминистки до мозга костей, с дурочкой Рапино не сравнивай
а к чему различать? никто за рубиалеса не заступился, не сказала что из-за простого поцелуя всем миром чувака пинать неправильно
+2
0
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RealFlector
ткани, смешно. спортивная ткань сейчас одна - полиэстер. и хрен ты ее так порвешь, как хлопок на показанных кадрах. впитывает пот и практически моментально его испаряет. обычно для этого полиестер делают сетчатым. и хлопок хорош исключительно не для спорта - стоит ему намокнуть и носить его невозможно.
+2
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larissa
Ответ Nik Yeremich
не все женщины в футболе феминистки до мозга костей, с дурочкой Рапино не сравнивай
Рубиалес подтверждает.
Это ведь ограниченная Рапино и его, и тренера сборной Испании уволила.
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Julius Nwosu
Ха ха, то ли ещё будет! Изгои, так и будут ходить в Большевичке и Абибас. Хотя стоп....
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Проблема у девушек кажется надуманной. Они как и мужчины должны играть в жилетах, которые считывают их физическое состояние и передаются физиотерапевту в базу онлайн, поэтому они не бегают условно без лифа. Во вторых - визуально, в футбол девушки с большими формами до проф. уровня просто не доходят, потому что при беге это мешает.
А вот то что игровая майка может порваться, это да - аргумент
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Артем Солноки
Ответ Ohla
А перевернутый герб - просто взгляд под другим углом
Это специально для болельщиков из Австралии фича.
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anatol&#8242;
Ответ sinkindragon@gmail.com
Этот итальянский знак качества очень устарел, дизайн и кофе у итальянцев давно не лучший , машины не самые быстрые , а пицца подгоревшая
Как раз спортивными брендами, я доволен, Скарпа и Ла-Спортива хороши и сейчас. Другой вопрос, что и они вряд ли работают с "итальянской тканью", учитывая, что материалы в данной продукции в основном синтетика
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anatol&#8242;
Ответ RealFlector
ткани, смешно. спортивная ткань сейчас одна - полиэстер. и хрен ты ее так порвешь, как хлопок на показанных кадрах. впитывает пот и практически моментально его испаряет. обычно для этого полиестер делают сетчатым. и хлопок хорош исключительно не для спорта - стоит ему намокнуть и носить его невозможно.
Полиэстер, в зависимости от технологии тоже может быть г.. Именно с точки зрения "не сохнуть". На Ла-Страде (любительская велогонка от Лиги Героев), первые пару мероприятий включали в пакет именно спортивные, дизайн прикольный, но носить вообще нет желания.
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