Скандал с футболками в АПЛ. Они рвутся и мешают играть

К Castore много претензий.

Британский бренд Castore бросил вызов Nike и adidas, уже подписался с клубами АПЛ – но с качеством формы пока явно проблемы.

Футболки «Астон Виллы» быстро мокнут от пота. Особенно грустят девушки

На днях пожаловались игроки «Астон Виллы» – им не понравилось, что футболки быстро намокают, липнут к телу и сильно тяжелеют. «Где-то уже через 10 минут игроки выглядят так, будто искупались в бассейне», – пишет The Telegraph. По картинке тоже все видно.

Castore планирует изготовить новую партию формы, чтобы она была легче и лучше впитывала пот.

Кстати, на предсезонную встречу с «Вильярреалом» «Астон Вилла» вышла не в официальном, комплекте, а в тренировочном. Тогда джерси не намокли, футболисты не жаловались.

Для женской команды вопрос еще актуальнее. Телеведущая Sky Sports Джеки Оутли бьет тревогу: «Им предстоит четыре игры на ТВ. Обычно они с большим удовольствием и нетерпением ждут этих матчей. Но сейчас они боятся их, потому что очень переживают, как будут выглядеть в этом мокром, облегающем комплекте – по понятным причинам».

Возможно, на матч женской Суперлиги против «Манчестер Юнайтед» в эти выходные «Астон Вилла» выйдет не в домашнем комплекте, а в тренировочном.

К Castore много претензий: джерси рвутся, эмблемы переворачиваются или вообще исчезают

Репутация бренда стремительно летит вниз.

«Ньюкасл» тоже сотрудничает с этой компанией – и футболисты регулярно играют в рваных джерси. Вот футболка Энтони Гордона после уникального разгрома «Шеффилда» (8:0). Воротник не выдержал в последние минуты игры.

В августе такая же проблема возникла у Александра Исака – джерси порвалась после того, как за нее потянул защитник «Виллы» Эзри Конса.

Футболка нападающего сборной Ирландии U-21 Синклера Армстронга пришла в тот же вид в игре против Сан-Марино.

Форма Игора Пайшао из «Фейеноорда» тоже не выдержала.

Похожий инцидент с участием Нелсона Семеду из «Вулвс».

Португальский защитник даже играл с перевернутой эмблемой – очередной провал от Castore.

У новичка «Астон Виллы» Пау Торреса на презентации приподнялась бордовая нить.

Иван Ракитич провел второй тайм против «Бетиса» без эмблемы «Севильи».

Castore – что это вообще за бренд?

● В 2016-м его основали Том и Фил Бихоны, братья с футбольным прошлым. По их мнению, топ-бренды слишком часто пользуются шаблонами, им не хватает инноваций и креатива. Бихоны заявляют, что Castore – премиальная альтернатива Nike и adidas.

● Они закупают ткани в Италии, дизайн разрабатывают в Англии, а производят одежду на экологически безопасных фабриках в Португалии с использованием метода 3D-печати и бесшовной технологии.

● Первым клиентом стал «Рейнджерс» – по словам братьев, их ткани легче, эластичнее и долговечнее, чем у конкурентов. Шотландцам, кстати, все понравилось: отметили высокую скорость производства (всю экипировку сделали за три месяца), высокие продажи.

● Castore особенно привлекает историей: братья работали финансистами в офисе, а по вечерам ходили к тренажерным залам, чтобы опрашивать людей: что не устраивает в спортивной одежде? что хотели бы изменить? Летали в Италию и Португалию, рассказывая о себе разным фабрикам. Чтобы запустить бренд, Бихоны заняли много денег и получили финансирование по программе миллиардера Ричарда Брэнсона.

Фото: Gettyimages.ru/James Gill, Gareth Copley; footyheadlines.com