19 комментариев

Кадр дня: бульдозеры и экскаваторы в Лиге 1 – фон матча «Монако». Трибуны у «Клермона» просто нет
Третий день французской телестройки.
Первый матч «Монако» в новом сезоне чемпионата Франции удивил пейзажем.
Прямо за бровкой, которая в кадре весь матч, напротив главной камеры – экскаваторы и бульдозеры на песке.
Любопытная эстетика! Ее заметил телеграм-канал «Первый спорт».
Карго-стиль.
А что с трибуной? Оказывается, большой там никогда и не было
«Габриэль Монпье» – домашний стадион «Клермона» – открыли в 1995-м, он вмещал 12 тысяч зрителей. Для Лиги 1 маловато, поэтому в 2018-м депутаты региона проголосовали за старт первого этапа расширения стадиона – до 16 200 мест.
Фактически работать над расширением начали только в июне, уже после сезона-2022/23. Достроят в следующем году, планы там масштабные: трибуна на шесть тысяч мест, внутри новый пресс-центр, обновленные раздевалки и тренажерные залы на арене.
Это вообще лишь начало, в планах расширить стадион до 30-тысячника, с полным контуром – нынешняя большая трибуна будет уже маленькой.
Проект впечатляет.
Реализация зависит в том числе от результатов «Клермона». Команда начинает всего третий в истории элитный сезон: в первом с трудом спаслись – заняли 17-е место, во втором зашли в первую восьмерку.
Но вообще конфигурация у арены странноватая изначально: основная трибуна (где установлена ведущая камера) на 8000 зрителей, еще 3000 слева по картинке на боковой, 1000 человек за воротами справа и напротив.
Как раз логично, что расширять вместимость будут за счет пространства по длинной стороне. Но минимум до конца сезона будет впечатление, что «Клермон» играет на стройке.
Вопрос только – всегда ли так близко к полю будут экскаваторы.
- Дата проведения
- 13 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Голы:
- 1:0 – 7 Ветеска, 1:1 – 26 Вандерсон, 1:2 – 43 Бен-Йеддер, 2:2 – 53 Чам, 2:3 – 70 Бен-Йеддер, 2:4 – 90 Аклиуш.
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Клермон –
Диав, Зеффан (Конате, 81), Ветеска, Пельмар, Сейду, Нето, Гоналон (Маньен, 80), Гастьен, Чам (Бутобба, 88), Аллевина (Бела, 76), Кье (Андрич, 76).
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Монако –
Кен, Вандерсон, Марипан, Матсима, Магасса, Кайо Энрике (Якобс, 90), Минамино (Аклиуш, 86), Головин (Диатта, 86), Камара (Матазо, 46), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 90).
Фото: twitter.com/SVNSSeries; archiferret.eu; East News/JEFF PACHOUD / AFP
а так - Франция - Лига 1 - это другое))
а Аланию кошмарили за то что стадион разваливался (крайний раз когда там был - на сидушки было страшно садиться, не мылись много лет и рассыпались от нажатия пальцем, может за пределами гостевого сектора и получше но сомневаюсь)
к Орену были претензии по несоответсивию вместимости регламенту, но это уже вопросы к самому регламенту, Реал и Барса не кашляют играть в Уэске а у нас обязательно 10 тысяч подавай для Оренбург-Факел зачем-то (остаюсь при мнении что это тупость, нравится Орену их стадион - пусть играют, меньше стадион - меньше денег от билетов, сколько они хотят на этом заработать - их личное дело)