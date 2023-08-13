19 комментариев

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Кадр дня: бульдозеры и экскаваторы в Лиге 1 – фон матча «Монако». Трибуны у «Клермона» просто нет

Клермон Клермон
лига 1 Франция лига 1 Франция
Cтад Габриэль Монпье Cтад Габриэль Монпье
Монако Монако
Футбол Футбол

Третий день французской телестройки.

Первый матч «Монако» в новом сезоне чемпионата Франции удивил пейзажем.

Прямо за бровкой, которая в кадре весь матч, напротив главной камеры – экскаваторы и бульдозеры на песке.

Любопытная эстетика! Ее заметил телеграм-канал «Первый спорт».

Карго-стиль.

А что с трибуной? Оказывается, большой там никогда и не было

«Габриэль Монпье» – домашний стадион «Клермона» – открыли в 1995-м, он вмещал 12 тысяч зрителей. Для Лиги 1 маловато, поэтому в 2018-м депутаты региона проголосовали за старт первого этапа расширения стадиона – до 16 200 мест.

Фактически работать над расширением начали только в июне, уже после сезона-2022/23. Достроят в следующем году, планы там масштабные: трибуна на шесть тысяч мест, внутри новый пресс-центр, обновленные раздевалки и тренажерные залы на арене.

Это вообще лишь начало, в планах расширить стадион до 30-тысячника, с полным контуром – нынешняя большая трибуна будет уже маленькой.

Проект впечатляет.

Реализация зависит в том числе от результатов «Клермона». Команда начинает всего третий в истории элитный сезон: в первом с трудом спаслись – заняли 17-е место, во втором зашли в первую восьмерку.

Но вообще конфигурация у арены странноватая изначально: основная трибуна (где установлена ведущая камера) на 8000 зрителей, еще 3000 слева по картинке на боковой, 1000 человек за воротами справа и напротив.

Как раз логично, что расширять вместимость будут за счет пространства по длинной стороне. Но минимум до конца сезона будет впечатление, что «Клермон» играет на стройке.

Вопрос только – всегда ли так близко к полю будут экскаваторы.

Клермон – Монако 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
13 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Ветеска, 1:1 – 26 Вандерсон, 1:2 – 43 Бен-Йеддер, 2:2 – 53 Чам, 2:3 – 70 Бен-Йеддер, 2:4 – 90 Аклиуш.
КлермонДиав, Зеффан (Конате, 81), Ветеска, Пельмар, Сейду, Нето, Гоналон (Маньен, 80), Гастьен, Чам (Бутобба, 88), Аллевина (Бела, 76), Кье (Андрич, 76).
МонакоКен, Вандерсон, Марипан, Матсима, Магасса, Кайо Энрике (Якобс, 90), Минамино (Аклиуш, 86), Головин (Диатта, 86), Камара (Матазо, 46), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 90).
Предупреждения:
Магасса (21), Камара (35), Аклиуш (90), Матазо (90).

Фото: twitter.com/SVNSSeries; archiferret.eu; East News/JEFF PACHOUD / AFP

19 комментариев

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therealgreenman
А у нас Оренбург и Аланию кошмарили, а тут в 5 лиге мира…
+22
-3
+19
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Евгений Кузнецов
да уж... было бы такое в РПЛ - представляю, какой праздник был бы у авторов спортса и Нагучева))

а так - Франция - Лига 1 - это другое))
+16
-2
+14
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IntoTheRainBow
Ответ therealgreenman
А у нас Оренбург и Аланию кошмарили, а тут в 5 лиге мира…
Ростов пока строил трибуну (со стороны проспекта Шолохова) на Олимпе никто не кошмарил, потому что делали аккуратно

а Аланию кошмарили за то что стадион разваливался (крайний раз когда там был - на сидушки было страшно садиться, не мылись много лет и рассыпались от нажатия пальцем, может за пределами гостевого сектора и получше но сомневаюсь)

к Орену были претензии по несоответсивию вместимости регламенту, но это уже вопросы к самому регламенту, Реал и Барса не кашляют играть в Уэске а у нас обязательно 10 тысяч подавай для Оренбург-Факел зачем-то (остаюсь при мнении что это тупость, нравится Орену их стадион - пусть играют, меньше стадион - меньше денег от билетов, сколько они хотят на этом заработать - их личное дело)
+14
0
+14
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Илья Савчук
Автоботы, на позицию!
+10
-1
+9
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Helge
Томь много лет играла на стройке ))) там и до сих пор ничего не построили
+2
0
+2
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DENbright
Ответ ledenec
"в 2018-м депутаты региона проголосовали за старт первого этапа расширения стадиона. Фактически работать над расширением начали только в июне, уже после сезона-2022/23" вот это скорости в свободолюбивой Франции
Просто это у народа деньги отбирать строить прожекты типа стадиона в Питере, а на свои честно заработанные. Кроме того вспомните, что было в 2020-2022 и на что тогда в нормальных странах тратили деньги
+3
-1
+2
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Дмитрий Иванов
Экскаваторщики смотрели первый тур на халяву! НО "Клермон" проиграл "Монако" Головина!
+1
0
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Mark Avrelii
Автор спорца - почему не написал в заголовке Монако Головина?!
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Евгений Шазиев
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Ответ Евгений Кузнецов
да уж... было бы такое в РПЛ - представляю, какой праздник был бы у авторов спортса и Нагучева)) а так - Франция - Лига 1 - это другое))
Да там на святом западе всё другое, даже если то же самое или еще хуже.
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encaro_one
Проект интересный, но как они три трибуны с таким высоким закрытым навесом построят не прекращая матчи
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Alex Kroni
Да у них сегодня день строителя!))))
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Имя Фамилия
Скоро увидим такую локацию в какой-нибудь фифе.
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Вайнер Борис
ну так это же лига фермеров, всё логично
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Владислав Купряшин
Ответ encaro_one
Проект интересный, но как они три трибуны с таким высоким закрытым навесом построят не прекращая матчи
Ну строят же уже)
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ilmir84
Ответ DENbright
Просто это у народа деньги отбирать строить прожекты типа стадиона в Питере, а на свои честно заработанные. Кроме того вспомните, что было в 2020-2022 и на что тогда в нормальных странах тратили деньги
в странах Европы, где ковид нанес ощутимый удар по экономике и демографии естественно не поднимался вопрос тратить средства на глобальные стройки. они поддержали свое население. в Расее же как были убогие больницы, потрепанные ФАПы и автомобили СМП в глубинке-все так и осталось после ковида. в крупных городах еще марафет навели, да вот только такие крупные концерны как газпром будут тратить млрды на масштабные прожекты типа хоккейного дворца для ска не взирая на то,что население будет платить за газ больше
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