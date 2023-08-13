19 комментариев

Третий день французской телестройки.

Первый матч «Монако» в новом сезоне чемпионата Франции удивил пейзажем.

Прямо за бровкой, которая в кадре весь матч, напротив главной камеры – экскаваторы и бульдозеры на песке.

Любопытная эстетика! Ее заметил телеграм-канал «Первый спорт».

Карго-стиль.

А что с трибуной? Оказывается, большой там никогда и не было

«Габриэль Монпье» – домашний стадион «Клермона» – открыли в 1995-м, он вмещал 12 тысяч зрителей. Для Лиги 1 маловато, поэтому в 2018-м депутаты региона проголосовали за старт первого этапа расширения стадиона – до 16 200 мест.

Фактически работать над расширением начали только в июне, уже после сезона-2022/23. Достроят в следующем году, планы там масштабные: трибуна на шесть тысяч мест, внутри новый пресс-центр, обновленные раздевалки и тренажерные залы на арене.

Это вообще лишь начало, в планах расширить стадион до 30-тысячника, с полным контуром – нынешняя большая трибуна будет уже маленькой.

Проект впечатляет.

Реализация зависит в том числе от результатов «Клермона». Команда начинает всего третий в истории элитный сезон: в первом с трудом спаслись – заняли 17-е место, во втором зашли в первую восьмерку.

Но вообще конфигурация у арены странноватая изначально: основная трибуна (где установлена ведущая камера) на 8000 зрителей, еще 3000 слева по картинке на боковой, 1000 человек за воротами справа и напротив.

Как раз логично, что расширять вместимость будут за счет пространства по длинной стороне. Но минимум до конца сезона будет впечатление, что «Клермон» играет на стройке.

Вопрос только – всегда ли так близко к полю будут экскаваторы.

Фото: twitter.com/SVNSSeries; archiferret.eu; East News/JEFF PACHOUD / AFP