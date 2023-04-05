48 комментариев

Нервно.

«Динамо» вылетело из Фонбет Кубка России, потому что проиграло «Акрону» в серии пенальти – это нижняя часть сетки, Путь регионов, уже второй упущенный шанс. И вокруг команды напряженная обстановка.

У «Спартака», проигравшего в этот же день, по-прежнему остается возможность защитить титул, а вот «Динамо» точно мимо. Год назад команда была в финале, очень близко к трофею.

Когда проиграли, Федор Смолов общался с болельщиками: «Спасибо большое, парни! Пацаны, извините! Вы болели ####### (очень хорошо – Sports.ru). Парни, в следующем году выиграем, обещаю!».

С «Акроном» Смолов не играл из-за травмы: помочь не мог, смотрел с трибуны, говорить с фанатами логично не пошел – зато отреагировал на напоминание от журналиста «СЭ» Микеле Антонова:

– Федор, вы обещали Кубок, фанатам, – сказал он уже прошедшему мимо, к двери, футболисту.

– Тебе, что ли, обещал, клоун? – ответил Смолов.

Грубо или адекватно ситуации? Есть видео, поэтому легко оценить: это был не вопрос игроку, остановившемуся для интервью, а именно выкрик в спину Смолову.

Федор вне игры с 11 марта – точных сроков его возвращения не называли, но известно, что у него мышечное повреждение. И восстановление, похоже, затянулось.

Пару недель назад у Смолова выходило редкое интервью – с ним для ютуб-канала «Динамо» разговаривала фигуристка Евгения Медведева. Там футболист приложил журналистов: «Спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться. Они очень плохо подготовлены, задают плохие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейтинг. Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы».

Инцидент после кубковой игры – точно из серии того, что не понравилось Смолову.

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В целом динамовцы выглядели раздраженными после вылета от клуба Первой лиги.

Даже спортивный директор Желько Бувач не сдержался. Сказал, что не считает поражение катастрофой, а на вопрос о будущем тренера Славиши Йокановича резко отреагировал так, обращаясь к журналисту: «Это такой же глупый вопрос, как ты».

Клубу пришлось извиняться: руководитель пресс-службы Дмитрий Симонов, бывший журналист «СЭ», вышел в микст-зону и принес извинения «за неаккуратные слова, которые были произнесены сотрудниками и игроками».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков