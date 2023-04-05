48 комментариев

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«Тебе, что ли, обещал, клоун?». Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

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Нервно.

«Динамо» вылетело из Фонбет Кубка России, потому что проиграло «Акрону» в серии пенальти – это нижняя часть сетки, Путь регионов, уже второй упущенный шанс. И вокруг команды напряженная обстановка.

У «Спартака», проигравшего в этот же день, по-прежнему остается возможность защитить титул, а вот «Динамо» точно мимо. Год назад команда была в финале, очень близко к трофею.

Когда проиграли, Федор Смолов общался с болельщиками: «Спасибо большое, парни! Пацаны, извините! Вы болели ####### (очень хорошо – Sports.ru). Парни, в следующем году выиграем, обещаю!».

С «Акроном» Смолов не играл из-за травмы: помочь не мог, смотрел с трибуны, говорить с фанатами логично не пошел – зато отреагировал на напоминание от журналиста «СЭ» Микеле Антонова:

– Федор, вы обещали Кубок, фанатам, – сказал он уже прошедшему мимо, к двери, футболисту.

– Тебе, что ли, обещал, клоун? – ответил Смолов.

Грубо или адекватно ситуации? Есть видео, поэтому легко оценить: это был не вопрос игроку, остановившемуся для интервью, а именно выкрик в спину Смолову.

Федор вне игры с 11 марта – точных сроков его возвращения не называли, но известно, что у него мышечное повреждение. И восстановление, похоже, затянулось.

Пару недель назад у Смолова выходило редкое интервью – с ним для ютуб-канала «Динамо» разговаривала фигуристка Евгения Медведева. Там футболист приложил журналистов: «Спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться. Они очень плохо подготовлены, задают плохие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейтинг. Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы».

Инцидент после кубковой игры – точно из серии того, что не понравилось Смолову.

***

В целом динамовцы выглядели раздраженными после вылета от клуба Первой лиги.

Даже спортивный директор Желько Бувач не сдержался. Сказал, что не считает поражение катастрофой, а на вопрос о будущем тренера Славиши Йокановича резко отреагировал так, обращаясь к журналисту: «Это такой же глупый вопрос, как ты».

Клубу пришлось извиняться: руководитель пресс-службы Дмитрий Симонов, бывший журналист «СЭ», вышел в микст-зону и принес извинения «за неаккуратные слова, которые были произнесены сотрудниками и игроками».

Сказка «Акрона» в Кубке: выбили еще и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

48 комментариев

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Рагнар Лодброк
А чё не так? Какой вопрос из подтишка такой и ответ ,можно было бы ещё сандалем дать по лицу и семки бросить в спину
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Дмитрий Амагаев
Ответ Lavochkin12
догадайся с двух раз
Товарищ Антонов, перелогиньтесь, да и переоденьтесь, вы обосрались
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Ненавидящий2.0
Ответ Viktor Martunov
Да пьют все как Черномырдин говорил, это лучше таблеток!
мне неинтересно, меня не берёт, не получаю кайфа от этого, а старший брат бутылку сделал смыслом жизни, я так же не захотел
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ZarvuR2020
Ответ Russian Horse
Какие личности? Клоун — это его, журналиста, профессиональная деятельность, а не оскорбление
Ну как раз таки Федя ближе к профессии клоуна, потому что его задача - развлекать толпу.
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Nerazzurri-88
Ответ Russian Horse
Какие личности? Клоун — это его, журналиста, профессиональная деятельность, а не оскорбление
Вот это ты клоун, такую чушь несёшь.
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napoli_14
Ответ Lavochkin12
журналистика - это не только интервью возле камина под чаек. Я тебя удивлю, но практически все люди в мире делают свою работу для заработка, поэтому предъявлять им это странно
Ну если в твоей картине мира журналист занимается таким (провокациями и поиском хайпа) и это нормально, то тогда, выходит, и ответ Смолова абсолютно нормальный, вуаля, мирдружбажвачка.
В чем тогда проблема?)
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Viktor Martunov
Ответ ZarvuR2020
Федосик то в этом плане гораздо хуже Дзюбы, потому что время от времени вместе с Ткаченко пытается выстраивать какой то правильный медийный образ, а потом сам его вот так рушит раз за разом. Дзюбиньё (как и Денисов кстати) прямой как шпага, что в голове, то и говорит.
А чего либизить? выкручиваться, подстраиваться под кого-то.
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maxoc
Ну и поц же этот Смолов
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Viktor Martunov
Ответ Ненавидящий2.0
Я не употребляю алкоголь вообще
Да пьют все как Черномырдин говорил, это лучше таблеток!
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Viktor Martunov
Ответ a2wai
Ну Смолов вряд ли бы стал бить этого хайпожора, он все-таки интеллигент. А вот Кокорин бы его со стулом обязательно познакомил.
Да это я так к слову, а по-хорошему надо было ему коленом по зад дать(А.Папанов), вот один трезвенник из Чехии сейчас прилип.
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a2wai
Ответ Viktor Martunov
Да любой бы на такую подковырку ответил почти также, и ещё бы с левой в куда кому приятней .. ть.
Ну Смолов вряд ли бы стал бить этого хайпожора, он все-таки интеллигент.

А вот Кокорин бы его со стулом обязательно познакомил.
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Lavochkin12
Ответ Viktor Martunov
У кого?
догадайся с двух раз
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Олег Сагайдачный
Бугаковский Щариков. А ведь и правда похож.
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Lavochkin12
Ответ napoli_14
Профессия - спрашивать в интервью. А не кричать в тот момент, когда футболист уже ушел. А про фанатов спорный вопрос, поэтому я и написал "еще куда ни шло" - но хотя бы просто потому что так сложилось, что фанаты тратят свои деньги, нервы и эмоции на боление за клуб. Журналисты же это делают для заработка и чтобы выцепить что-нибудь горячее да похайповать.
журналистика - это не только интервью возле камина под чаек. Я тебя удивлю, но практически все люди в мире делают свою работу для заработка, поэтому предъявлять им это странно
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Viktor Martunov
Ответ Lavochkin12
чувствуется интеллигенция в пятом поколении
У кого?
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napoli_14
Ответ Lavochkin12
а откуда у фанатов внезапно больше права спросить, чем у человека, у которого спрашивать - это профессия?
Профессия - спрашивать в интервью. А не кричать в тот момент, когда футболист уже ушел.

А про фанатов спорный вопрос, поэтому я и написал "еще куда ни шло" - но хотя бы просто потому что так сложилось, что фанаты тратят свои деньги, нервы и эмоции на боление за клуб.

Журналисты же это делают для заработка и чтобы выцепить что-нибудь горячее да похайповать.
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ezheloko
Ответ Lavochkin12
а откуда у фанатов внезапно больше права спросить, чем у человека, у которого спрашивать - это профессия?
Потому что Смолов это сказал конкретным фанатам, это не было на публику или на пресс-конференции, точно также кто-то на телефон случайно снял. Эти конкретные люди которым он обещал, могут с него спросить за это обещание, если сочтут нужным (но подозреваю что не сочтут, так как Смолов в матче участия не принимал). С хрена ли тут этот журналист?
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Lavochkin12
Ответ Kanonir152
Скорее, какой-то недожурналюга нашел повод для привлечения к себе внимания. Несколько раз пришлось посмотреть видео чтобы понять, что фраза Смолова действительно в этом видео есть. Надо же, какие уши чувствительные у журналиста. И опубликовать обязательно, опубликовать. Маленький хайпожор.
поздравляю, ты узнал как работает журналистика
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Lavochkin12
Ответ Viktor Martunov
Да любой бы на такую подковырку ответил почти также, и ещё бы с левой в куда кому приятней .. ть.
чувствуется интеллигенция в пятом поколении
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Lavochkin12
Ответ napoli_14
Да тут даже не вопрос, а предъява какая-то. Ладно фанаты будут спрашивать, пусть и нелепо, с учетом того, что Федор не играл и травмирован, еще куда ни шло, но журналист-то куда лезет?
а откуда у фанатов внезапно больше права спросить, чем у человека, у которого спрашивать - это профессия?
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napoli_14
Ответ Alda
Вообще ничего такого не вижу, журналист сам должен понимать, что задавать подобный вопрос уже неправильно, ну если клоун, что сказать.
Да тут даже не вопрос, а предъява какая-то.
Ладно фанаты будут спрашивать, пусть и нелепо, с учетом того, что Федор не играл и травмирован, еще куда ни шло, но журналист-то куда лезет?
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шлеп нога
Обычный быдлан!
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Доктор*
Клоун клоуна видит издалека.
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Kanonir152
Скорее, какой-то недожурналюга нашел повод для привлечения к себе внимания. Несколько раз пришлось посмотреть видео чтобы понять, что фраза Смолова действительно в этом видео есть. Надо же, какие уши чувствительные у журналиста. И опубликовать обязательно, опубликовать. Маленький хайпожор.
+2
-2
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Russian Horse
Ответ ZarvuR2020
Не прав. Как миниму потому что на личности перешёл.
Какие личности? Клоун — это его, журналиста, профессиональная деятельность, а не оскорбление
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