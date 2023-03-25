10 комментариев

Затерялся в Нью-Йорке после вылета с ЧМ.

У Джека Грилиш было 11 дней между вылетом в четвертьфинале ЧМ и матчем против «Ливерпуля» в Кубке лиги. И в этот отрезок англичанин решительно отвлекся от футбола. Джек с девушкой махнул в Нью-Йорк, но не просто так – он повторил рождественские каникулы Кевина Маккаллистера из «Один дома 2».

«Я не делал много беговых упражнений или что-то в этом роде, так как чувствовал, что мне нужен небольшой перерыв», – поделился Джек с The Telegraph.

Перезагрузка помогла: после возвращения Грилиш забил «МЮ» и «Арсеналу», отдал 7 голевых во всех турнирах и забрал приз лучшему игроку февраля. Теперь мы знаем, в чем секрет такой формы!

Грилиш смотрит «Один дома» 4-5 раз в год. Теперь есть что обсудить с повзрослевшей копией Кевина – Де Брюйне

Грилиш забронировал номер в том самом отеле «Плаза», где Кевин Маккаллистер красиво тратил деньги с папиной кредитки. «Плаза» фигурирует в десятках культовых фильмов, поэтому не удивительно, что отель монетизирует славу. Полузащитнику «Сити» предложили тур по мотивам «Один дома 2» – и он незамедлительно согласился.

«Я люблю этот фильм, – признается Джек. – Смотрю его 4-5 раз в год. В детстве мама всегда делала для меня особенное Рождество, поэтому мне всегда нравился этот праздник, и я всегда хотел поехать в Нью-Йорк во время Рождества. Но из-за футбола мы никогда не могли этого сделать. Поездка была маленьким пунктом из списка желаний. Мне понравилось».

Что предложили Грилишу по программе? Для начала – целых 16 шариков мороженого (+ взбитые сливки, карамель, шоколад, M&Ms и малиновый сироп). Джек был в восторге.

Сладости – большая слабость Кевина.

Дальше Грилиша ждала 4-часовая поездка в лимузине по местам съемок: Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный парк. В качестве перекуса – огромная сырная пицца, как когда-то у Кевина.

Наслаждение!

«Я и не знал, сколько всего было снято там, в Центральном парке, поэтому чувствовал себя маленьким туристом, – рассказал футболист. – Я ехал на заднем сиденье, и время от времени кто-то вскрикивал: «Клянусь, это Джек Грилиш». Тогда я говорил водителю: «Ускорьтесь!»

Кстати, в «Ман Сити» давно есть свой Кевин – Де Брюйне. В клубе давно поняли, что бельгиец – это повзрослевший Кевин Маккаллистер. В декабре 2018-го Де Брюйне повторил несколько культовых моментов из «Один дома». Получилось очень весело.

Фото: instagram.com/jackgrealish ; imdb.com