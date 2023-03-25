10 комментариев

Грилиш прожил день Кевина из «Один дома 2»: поселился в «Плазе», съел 16 шариков мороженого и катался на лимузине
Затерялся в Нью-Йорке после вылета с ЧМ.
«Я не делал много беговых упражнений или что-то в этом роде, так как чувствовал, что мне нужен небольшой перерыв», – поделился Джек с The Telegraph.
Перезагрузка помогла: после возвращения Грилиш забил «МЮ» и «Арсеналу», отдал 7 голевых во всех турнирах и забрал приз лучшему игроку февраля. Теперь мы знаем, в чем секрет такой формы!
Грилиш смотрит «Один дома» 4-5 раз в год. Теперь есть что обсудить с повзрослевшей копией Кевина – Де Брюйне
Грилиш забронировал номер в том самом отеле «Плаза», где Кевин Маккаллистер красиво тратил деньги с папиной кредитки. «Плаза» фигурирует в десятках культовых фильмов, поэтому не удивительно, что отель монетизирует славу. Полузащитнику «Сити» предложили тур по мотивам «Один дома 2» – и он незамедлительно согласился.
«Я люблю этот фильм, – признается Джек. – Смотрю его 4-5 раз в год. В детстве мама всегда делала для меня особенное Рождество, поэтому мне всегда нравился этот праздник, и я всегда хотел поехать в Нью-Йорк во время Рождества. Но из-за футбола мы никогда не могли этого сделать. Поездка была маленьким пунктом из списка желаний. Мне понравилось».
Что предложили Грилишу по программе? Для начала – целых 16 шариков мороженого (+ взбитые сливки, карамель, шоколад, M&Ms и малиновый сироп). Джек был в восторге.
Сладости – большая слабость Кевина.
Дальше Грилиша ждала 4-часовая поездка в лимузине по местам съемок: Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный парк. В качестве перекуса – огромная сырная пицца, как когда-то у Кевина.
Наслаждение!
«Я и не знал, сколько всего было снято там, в Центральном парке, поэтому чувствовал себя маленьким туристом, – рассказал футболист. – Я ехал на заднем сиденье, и время от времени кто-то вскрикивал: «Клянусь, это Джек Грилиш». Тогда я говорил водителю: «Ускорьтесь!»
Кстати, в «Ман Сити» давно есть свой Кевин – Де Брюйне. В клубе давно поняли, что бельгиец – это повзрослевший Кевин Маккаллистер. В декабре 2018-го Де Брюйне повторил несколько культовых моментов из «Один дома». Получилось очень весело.
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Фото: instagram.com/jackgrealish ; imdb.com
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